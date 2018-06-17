 "Провокация удалась": центр Киева перекрыт накануне Марша равенства, люди не могут попасть к себе домой, ситуация усугубилась из-за "минирования" 5 станций метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Согласно сообщению Нацполиции, движение перекрыто на таких участках дорог:

от перекрестка бульвар Т. Шевченко - улица Леонтоновича до перекрестка бульвар Т. Шевченко - улица Крещатик;

от перекрестка ул. Б. Хмельницкого - ул. Николая Лысенко до перекрестка ул. Крещатик - ул. Б. Хмельницкого;

от перекрестка ул. Владимирская - ул. Прорезная до перекрестка ул. Владимирская - ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Крещатик - ул. Михайловская до перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. П. Скоропадского;

от перекрестка ул. Бассейная - ул. П. Скоропадского в направлении ул. Крещатик;

от перекрестка ул. Шота Руставели - ул. Рогнединская в направлении ул. Большой Васильковской;

от перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Антоновича в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Владимирская в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 центральных станций и пересадочные переходы киевского метро закрыты из-за сообщения о заминировании

Движение автотранспорта по ул. Круглоуниверситетской будет осуществляться по улице Бассейной (реверсивное движение).

На стриме Анны Грабской видно, что полиция не пускает людей без прописки или договора аренды к их жилью. Не все граждане знали, о предстоящих мероприятиях, поэтому документы, удостоверяющие их личность остались дома. Ситуация значительно усугубилась в связи с сообщением о минировании пяти центральных станций метрополитена. Некоторые люди не смогли из-за этого попасть на вокзал. Одна из женщин просилась пройти домой, где ребенок остался с няней, которая скоро должна уйти.

На месте находятся патрульные и служащие Национальной гвардии. Люди пытаются вызвать полицию на место происшествия, однако правоохранители не приезжают. Отмечается, что одной женщине стало плохо во время инцидента. За ней приехала скорая.

Журналист Ирина Ромалийская сообщила, что "все станции метро в Киеве уже закрыты".

"Перекрыты центральные улицы для проезда авто и прохода пешеходов. Столица европейского государства готовится к "Маршу равенства". Завтрашний день - своеобразный маркер для власти", - подчеркнула Ромалийсакая.

На своей странице в Facebook журналист Вахтанг Кипиани отметил, что анонимные "террористы" "заминировали" только те станции метро, по периметру которых полиция поставила свои заграждения.

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"Людей без паспортов с регистрацией в центре не пускают домой (вчера предупреждали об этом, чтобы сегодня требовать?). Можно себе представить, кого назначит люмпен ответственными за этот беспредел. Таксист, который вез до вокзала уже назначил - "надо было их тогда на Оболони в реку покидать, чтобы они своими маршами нормальным людям не мешали", - написал Кипиани.

Журналист Маряна Пецух прокомментировала стрим, о том "как людей не пускают и просят показать паспорт с регистрацией или договор аренды, что они действительно живут на этих улицах".

Журналист выделила комментарии из массы:

- "из-за п..расов вы не пропускаете обычных людей!"

- "давайте их вместе снесем н...й" (призыв от мужа снести ограждение)

- "Люди добрые, вы граждане Украины! Вы имеете право ходить по территории Украины! Чего стоите идем!" Я хочу домой!" (женщина взывает к сознательности граждан, чтобы штурмовали орогожу). Одну женщину забрала на носилках скорая.

В тоже время на Майдане Независимости на молитвенное стояние против Марша равенства собрались несколько десятков христиан разных конфессий, сообщает "Громадське".

Люди поют псалмы и цитируют Библию. "Сегодня мы вышли сюда, чтобы показать, что мы протестуем. И Бог создал этот мир, и не может женщина жить с женщиной, мужчина с мужчиной, поэтому совет церквей собирается здесь. Мы читаем Библию, там такого нет", – заявил один из организаторов акции, служитель церкви "Скиния" Ярослав Травинский.

По его словам, протест верующих носит исключительно мирный характер.





Напомним, 17 июня, в центре Киева пройдет Марш Равенства – самая заметная акция "Киевпрайда", традиционно вызывающая в украинском обществе целую гамму самых разнообразных эмоций. В этом году маршрут акции будет аналогичным прошлогоднему: от улицы Богдана Хмельницкого - у главного корпуса Национального университета имени Тараса Шевченко - площадь Льва Толстого.





