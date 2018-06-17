EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия, Киевские новости
  2244  120
Все про:Киев (16027) марш (468) минирование (674) ЛГБТ-сообщество (190)

 "Провокация удалась": центр Киева перекрыт накануне Марша равенства, люди не могут попасть к себе домой, ситуация усугубилась из-за "минирования" 5 станций метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером, 16 июня, столичным управлением Нацполиции был перекрыт ряда улиц в связи с проведением 17 июня Марша равенства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: "Марш равенства" в Киеве будут охранять до 5 тысяч полицейских. На любые попытки провокаций будет жесткий ответ, - Крищенко

Согласно сообщению Нацполиции, движение перекрыто на таких участках дорог:

от перекрестка бульвар Т. Шевченко - улица Леонтоновича до перекрестка бульвар Т. Шевченко - улица Крещатик;

от перекрестка ул. Б. Хмельницкого - ул. Николая Лысенко до перекрестка ул. Крещатик - ул. Б. Хмельницкого;

от перекрестка ул. Владимирская - ул. Прорезная до перекрестка ул. Владимирская - ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Крещатик - ул. Михайловская до перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. П. Скоропадского;

от перекрестка ул. Бассейная - ул. П. Скоропадского в направлении ул. Крещатик;

от перекрестка ул. Шота Руставели - ул. Рогнединская в направлении ул. Большой Васильковской;

от перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Антоновича в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Владимирская в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 центральных станций и пересадочные переходы киевского метро закрыты из-за сообщения о заминировании

Движение автотранспорта по ул. Круглоуниверситетской будет осуществляться по улице Бассейной (реверсивное движение).

На стриме Анны Грабской видно, что полиция не пускает людей без прописки или договора аренды к их жилью. Не все граждане знали, о предстоящих мероприятиях, поэтому документы, удостоверяющие их личность остались дома. Ситуация значительно усугубилась в связи с сообщением о минировании пяти центральных станций метрополитена. Некоторые люди не смогли из-за этого попасть на вокзал. Одна из женщин просилась пройти домой, где ребенок остался с няней, которая скоро должна уйти.

На месте находятся патрульные и служащие Национальной гвардии. Люди пытаются вызвать полицию на место происшествия, однако правоохранители не приезжают. Отмечается, что одной женщине стало плохо во время инцидента. За ней приехала скорая.

Журналист Ирина Ромалийская сообщила, что "все станции метро в Киеве уже закрыты".

"Перекрыты центральные улицы для проезда авто и прохода пешеходов. Столица европейского государства готовится к "Маршу равенства". Завтрашний день - своеобразный маркер для власти", - подчеркнула Ромалийсакая.

На своей странице в Facebook журналист Вахтанг Кипиани отметил, что анонимные "террористы" "заминировали" только те станции метро, по периметру которых полиция поставила свои заграждения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 35 европарламентариев призвали украинскую власть обеспечить безопасность на Марше равенства и выйти на "КиевПрайд"

"Людей без паспортов с регистрацией в центре не пускают домой (вчера предупреждали об этом, чтобы сегодня требовать?). Можно себе представить, кого назначит люмпен ответственными за этот беспредел. Таксист, который вез до вокзала уже назначил - "надо было их тогда на Оболони в реку покидать, чтобы они своими маршами нормальным людям не мешали", - написал Кипиани.

Журналист Маряна Пецух прокомментировала стрим, о том "как людей не пускают и просят показать паспорт с регистрацией или договор аренды, что они действительно живут на этих улицах".

Журналист выделила комментарии из массы:
- "из-за п..расов вы не пропускаете обычных людей!"
- "давайте их вместе снесем н...й" (призыв от мужа снести ограждение)
- "Люди добрые, вы граждане Украины! Вы имеете право ходить по территории Украины! Чего стоите идем!" Я хочу домой!" (женщина взывает к сознательности граждан, чтобы штурмовали орогожу). Одну женщину забрала на носилках скорая.

В тоже время на Майдане Независимости на молитвенное стояние против Марша равенства собрались несколько десятков христиан разных конфессий, сообщает "Громадське".

Люди поют псалмы и цитируют Библию. "Сегодня мы вышли сюда, чтобы показать, что мы протестуем. И Бог создал этот мир, и не может женщина жить с женщиной, мужчина с мужчиной, поэтому совет церквей собирается здесь. Мы читаем Библию, там такого нет", – заявил один из организаторов акции, служитель церкви "Скиния" Ярослав Травинский.

По его словам, протест верующих носит исключительно мирный характер.

Провокация удалась: центр Киева перекрыт накануне Марша равенства, люди не могут попасть к себе домой, ситуация усугубилась из-за минирования 5 станций метро 01
Провокация удалась: центр Киева перекрыт накануне Марша равенства, люди не могут попасть к себе домой, ситуация усугубилась из-за минирования 5 станций метро 02

Напомним, 17 июня, в центре Киева пройдет Марш Равенства – самая заметная акция "Киевпрайда", традиционно вызывающая в украинском обществе целую гамму самых разнообразных эмоций. В этом году маршрут акции будет аналогичным прошлогоднему: от улицы Богдана Хмельницкого - у главного корпуса Национального университета имени Тараса Шевченко - площадь Льва Толстого.

Провокация удалась: центр Киева перекрыт накануне Марша равенства, люди не могут попасть к себе домой, ситуация усугубилась из-за минирования 5 станций метро 03
Провокация удалась: центр Киева перекрыт накануне Марша равенства, люди не могут попасть к себе домой, ситуация усугубилась из-за минирования 5 станций метро 04
Провокация удалась: центр Киева перекрыт накануне Марша равенства, люди не могут попасть к себе домой, ситуация усугубилась из-за минирования 5 станций метро 05

Источник: https://censor.net.ua/v3071854
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
менты авакова организовали провокацию, нарушив все возможные нормы и законы, и это новая полиция?
 показать весь комментарий
 
 
...бл.! -- офуенно великодержавное занятие -- пидаров колоннами гонять -- по центральным улицам! *)
 показать весь комментарий
 
 
В Китае официальных 70 миллионов гомосеков и никому в голову не приходит в Полтора миллиардной стране их унижать и не принимать на работу,или выгонять с работы... "Провокация удалась": центр Киева перекрыт накануне Марша равенства, люди не могут попасть к себе домой, ситуация усугубилась из-за "минирования" 5 станций метро - Цензор.НЕТ 9796Дятлы вы совковые
 показать весь комментарий
 
 
у нас в паспорте есть графа пидер..т? или анкеты кто-то обязательные заполняет при поступлении на работу с таким вопросом?
 показать весь комментарий
 
 
И что - в Китае закрывают станции метро и перекрывают центр Пекина накануне того, как гомосекам захотелось пройти по улицам столицы?
Разве это перекрытие - не совок?

Разумеется, у геев есть право на проведение мирной демонстрации, но ведь и у людей есть право пойти к друзьям в гости в субботу вечером или даже попасть к себе домой без паспорта с пропиской и без официального договора об аренде квартиры.

Как говорится - права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Нельзя перекрывать улицы для одних людей, чтобы прошли другие люди.
 показать весь комментарий
 
 
Так едь в Китай там маршируй. Украинское общество к этому не готово. А если это навязывать обществу то оно ещё сильней начнёт сопротивляться. Если к примеру мне что-то нравится что не нравится другим я это делаю так чтобы другим не мешать. К примеру если мне нравится курить я этого не делаю в общественных местах чтобы не мешать другим.
Если геи хотят нормального отношения к себе в обществе, пусть лучше сделают что-то полезное для общества. Ну там суботник проведут. Расскажут, покажут что-то позитивное о себе, может о каких-то волонтёрских успехах, или профессиональных успехов. Если они хотят быть как все, и чтобы к ним нормально относились, так пусть покажут что они ничем не хуже, и ничем не отличаются кроме своей ориентации. Гетероксуалы не устраивают таких парадов. Так что геи уже тут показывают что они не такие как все. А если ещё оденутся как клоуны то понятно какая будет реакция.
 показать весь комментарий
 
 
Это уже ошибка твоё рассуждение .Нужно провести расследование кто навязывает Украине пидарастию ? Понятно что если офшорная власть порошенка поддерживает пидарстию и моральное разложение в обществе , значит она полностью сидит на крючке у пидарасов соров и жидовской структуры под названием МВФ .Для чего это делается? Ответ очевиден = Для полной деградации населения Украины ,для уменьшения населения Украины и захвата земли Украины .
 показать весь комментарий
 
 
Да все знают, что мировое жидовское пидарастическое массонство ротшильдов рокфеллеров соросов , проталкивает за бумажные фантики доллары в мире войны , пидарастию и захват ресурсов по всему миру .Ведь реально пидарасов в мире около 10 процентов - ошибка природы .Но каким образом они умудрились навязывать всему миру пидарасьтию ? =ответ не сложный = пидарасы владеют станком , который печатает бумажные доллары -ФРС .Ну и понятное дело МВФ это филиал этих кровожадных пидарасов .
 показать весь комментарий
 
 
Сорос шестёрка у масонских лож которые убили Кенеди который хотел отобрать у жидовских паскуд печатный станок .
 показать весь комментарий
 
 
Почему граждане Украины имеют разные гражданские права. Почему физические и моральные уроды пидарасы имеют право устраивать марши, а нормальные здоровые граждане Украины, имеющие семьи и воспитывающие детей не имеют права провести марш - "Долой пидарасов!"
 показать весь комментарий
 
Неправильно .Потому что такой надобности и никогда и не было .А вот ты уже повёлся на провокацию.
 показать весь комментарий
 
Під-р - має звучати гордо , саме в такому плані влада нагнула народ для того щоб мізерна купка гіперактивних покручів могла плюнути йому в лице . До цього моменту відхилення такого плану в мене викликали легке співчуття , тепер лише відразу і огиду . Знахабнілий войовничий гомосексуалізм вимагає від суспільства поваги на межі поклоніння до підо-ів, та повної капітуляції перед роздертим аналь-им отв-ром . Для чого це ? Яка в цьму гівні вигода? І кому вигідно? Вас же ніхто не чіпає , місіть собі тихенько свою глину., тільки не виносьте її на люди і ноу проблем. Не виносьте бо смердить .
 показать весь комментарий
 
Если офшорная власть порошенка так защищает пидарасов , значит это им навязало МВФ но они прикрываются придурковатыми словами про демократию .
 показать весь комментарий
 
Пи-да-ра-сы сидели бы дома и гоняли друг друга в грязное место и не высовывались. Не будите лихо пока оно тихо
 показать весь комментарий
 
Что нужно делать Украинцам ? -ответ очевиден = Создать ядерную бомбу .пидарасі жидовские в ответ конечно гривну опустят , введут санкции , ситуация ужесточится .Ну а Украине просто надо будет ебануть ядерной бомбой по ФРС и по россии . одним махом вух пидарасов убьём .
 показать весь комментарий
 
Да никакая не провокация. Просто совкам поручили обеспечить безопасность, а то погоны долой. Вот они и решили вопрос с традиционным совковым рвением. У нас жеш рэхформа полиции прошла же? прошла, ну от. кстати марш за традиционные ценности семьи тоже был как-то. Если уж по справедливости. И да я против всяких маршей. Любых. Геев, лесби, феменов, баптистов, свидетелей иеговы и прочих военных. Это всегда пропаганда.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Провокация удалась": центр Киева перекрыт накануне Марша равенства, люди не могут попасть к себе домой, ситуация усугубилась из-за "минирования" 5 станций метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх