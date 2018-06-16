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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Первые реконструированные за период ООС блокпосты открыли в Донецкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Донецкой области в рамках операции Объединенных сил открыли первые реконструированные блокпосты, полностью переоборудованные и оснащеннные современной техникой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Донетчины.

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"В Донецкой области в рамках ООС открыли первые реконструированные блокпосты. Два блокпоста вблизи Славянска и Константиновки полностью переоборудовали и оснащены современной техникой. Это позволит гражданам быстро и удобно проходить контроль, а полицейским - качественно исполнять свои обязанности по обеспечению публичной безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечено, что работу обновленных постов проинспектировали 15 июня командующий Объединенными силами Сергей Наев и заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев.

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Согласно требованию командования ООС на территории Донецкой области начато переформатирование деятельности блокпостов. На первом этапе их количество было уменьшено втрое. Взамен были введены в действие более 100 мобильных постов, благодаря чему удалось увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.

Сегодня стартовал второй этап реформирования, предусматривающий переоборудование всех блокпостов. Цель - обеспечить надлежащие условия для пропускного режима и несения службы.

Первые реконструированные за период ООС блокпосты открыли в Донецкой области 01
Первые реконструированные за период ООС блокпосты открыли в Донецкой области 02
Первые реконструированные за период ООС блокпосты открыли в Донецкой области 03
Первые реконструированные за период ООС блокпосты открыли в Донецкой области 04
Первые реконструированные за период ООС блокпосты открыли в Донецкой области 05
Первые реконструированные за период ООС блокпосты открыли в Донецкой области 06
Первые реконструированные за период ООС блокпосты открыли в Донецкой области 07
Первые реконструированные за период ООС блокпосты открыли в Донецкой области 08
Первые реконструированные за период ООС блокпосты открыли в Донецкой области 09
Первые реконструированные за период ООС блокпосты открыли в Донецкой области 10
Первые реконструированные за период ООС блокпосты открыли в Донецкой области 11

В полиции объяснили, что первыми блокпосты были обновлены в Славянском районе и возле Константиновки, потому что имеют стратегическое значение. Первый является последним барьером на севере региона и перекрывает почти все объездные дороги, имеющие выход к мирной Харьковской области. Другой расположен на перекрестке магистралей, соединяющих север и юг.

Ежедневно через каждый из этих блокпостов проходит от 2 до 3 тысяч граждан и более 1500 транспортных средств. Круглосуточную службу на стоп-контролях несут местные полицейские и приданные силы из других областей (батальоны полиции особенного назначения).

Источник: https://censor.net.ua/v3071847
 
   
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походу сценарий Приднестровья уже настал, видел такое в 91 году когда ехал по Молдове в Одессу, везде блокпосты ..
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Ох у этого Наева и пачка... Быдлюковича напоминает. А голос...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПервые реконструированные за период ООС блокпосты открыли в Донецкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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