 Четвертую годовщину освобождения от боевиков "ДНР" отпраздновали в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сайт города Мариуполя".

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Утром на пр. Мира было перекрыто движение транспорта - по главной улице Мариуполя проходил парад военной техники.

Далее военнослужащие и правоохранители прошлись по пр. Мира торжественным маршем. На площади собрались тысячи людей, которые пришли, чтобы поблагодарить военных за свободный и процветающий Мариуполь. Церемония награждения началась с гимна Украины, после которого память всех погибших почтили минутой молчания.

Поздравить воинов, защищавших город и мариупольцев приехали почетные гости, среди которых первый заместитель главы МВД Украины Вячеслав Аброськин и экс-командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

Военнослужащих, правоохранителей, спасателей, а также работников "Метинвеста" наградили огнестрельным оружием, орденами, часами и грамотами.

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Также Аброськин вручил огнестрельное оружие экс-директору комбината им. Ильича Юрию Зинченко.

Завершилась торжественная часть маршем.

































