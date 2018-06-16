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 Политика Украины
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Все про:Мариуполь (3511) парад (378)

 Четвертую годовщину освобождения от боевиков "ДНР" отпраздновали в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня Мариуполь Донецкой области празднует четвертую годовщину со дня освобождения от боевиков "ДНР". По этому случаю в городе прошел военный парад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сайт города Мариуполя".

Также смотрите: Дух лета 2014 года открыл нам глаза на то, кто мы есть, - Билецкий о годовщине освобождения Мариуполя. ВИДЕО

Утром на пр. Мира было перекрыто движение транспорта - по главной улице Мариуполя проходил парад военной техники.

Далее военнослужащие и правоохранители прошлись по пр. Мира торжественным маршем. На площади собрались тысячи людей, которые пришли, чтобы поблагодарить военных за свободный и процветающий Мариуполь. Церемония награждения началась с гимна Украины, после которого память всех погибших почтили минутой молчания.

Поздравить воинов, защищавших город и мариупольцев приехали почетные гости, среди которых первый заместитель главы МВД Украины Вячеслав Аброськин и экс-командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

Военнослужащих, правоохранителей, спасателей, а также работников "Метинвеста" наградили огнестрельным оружием, орденами, часами и грамотами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 2015 год - разведгруппа 8-го батальона Украинской добровольческой армии ведет бой под Мариуполем. ВИДЕО

Также Аброськин вручил огнестрельное оружие экс-директору комбината им. Ильича Юрию Зинченко.

Завершилась торжественная часть маршем.

Четвертую годовщину освобождения от боевиков ДНР отпраздновали в Мариуполе 01
Четвертую годовщину освобождения от боевиков ДНР отпраздновали в Мариуполе 02
Четвертую годовщину освобождения от боевиков ДНР отпраздновали в Мариуполе 03
Четвертую годовщину освобождения от боевиков ДНР отпраздновали в Мариуполе 04
Четвертую годовщину освобождения от боевиков ДНР отпраздновали в Мариуполе 05
Четвертую годовщину освобождения от боевиков ДНР отпраздновали в Мариуполе 06
Четвертую годовщину освобождения от боевиков ДНР отпраздновали в Мариуполе 07
Четвертую годовщину освобождения от боевиков ДНР отпраздновали в Мариуполе 08
Четвертую годовщину освобождения от боевиков ДНР отпраздновали в Мариуполе 09
Четвертую годовщину освобождения от боевиков ДНР отпраздновали в Мариуполе 10
Четвертую годовщину освобождения от боевиков ДНР отпраздновали в Мариуполе 11

Четвертую годовщину освобождения от боевиков ДНР отпраздновали в Мариуполе 12
Четвертую годовщину освобождения от боевиков ДНР отпраздновали в Мариуполе 13
Четвертую годовщину освобождения от боевиков ДНР отпраздновали в Мариуполе 14
Четвертую годовщину освобождения от боевиков ДНР отпраздновали в Мариуполе 15
Четвертую годовщину освобождения от боевиков ДНР отпраздновали в Мариуполе 16

Источник: https://censor.net.ua/v3071846
 
   
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Красавцы!

...Мариуполь, то реально, кого бомбили...
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Кацапы бомбили градами мирное население.
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-- ты ещё тут спроси: Хотя ли русские войны? *)
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Ватаны местные до сих пор уверяют, что это ВСУ Мариуполь градами накрыло.
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чим не кацапи
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Слава Украинским Воинам,освободителям Украинской земли от москальной орды!
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Не от российских захватчиков, а от ДыНыэР? Ну ну
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_Цензор поддерживает брехню оккупантов на счёт "внутриукраинский конфликт". Либо они тупые уроды. Или и то и другое.
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На 112-му ..*жоппоблоковець * Балицький гонить щось про касабський язік !!! Четверту річницю визволення від бойовиків "ДНР" відсвяткували в Маріуполі - Цензор.НЕТ 3348
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АКМ...когда уже отправят в охотничьи магазины это старье...К сожалению соя важнее чем м16
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Где-то читал, что США начало выпуск АК на трёх заводах. Вот такое "старьё".
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Слава Україні !!!
пс. Всіх невдоволених чекає днр Четверту річницю визволення від бойовиків "ДНР" відсвяткували в Маріуполі - Цензор.НЕТ 8101
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Донбасс это середина Украины, ибо Украина аж до Ворги-РА.
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Минометчика и рюкзакова , не хватает .А ааааааа, где прокуроры и судьи .
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Показуху можна влаштувати будь де. Навіть в тилу ворога, а не те що в Маріуполі (за наявності прихованих камер).
От якби ті, хто при владі набралися розуму, і зразу, після проголошення незалежності, започаткували планове переселення східних українців на західні землі, і навпаки, західних українців на східні землі, тоді був би прогрес. Хіба наші можновладці не були комуністами, і не читали Леніна. Звичайно, були. І Леніна знають напам'ять. А чому не роблять так, як вчив їх вождь? Не знаю.
За 25 років, була б політично врівноважена країна.
А як інакше?
Це не любов до комуністів. Просто, треба використовувати те, що ефективно працює.
Цікаво почути інші думки, на рахунок вирішення даної проблеми.
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auretka (Четверту річницю визволення від бойовиків "ДНР" відсвяткували в Маріуполі - Цензор.НЕТ 8355lauretka) написал в Четверту річницю визволення від бойовиків "ДНР" відсвяткували в Маріуполі - Цензор.НЕТ 8355peaceinukraine
2016-01-21 16:07:00

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Игорь Броневицкий

Четверту річницю визволення від бойовиків "ДНР" відсвяткували в Маріуполі - Цензор.НЕТ 8355

Синяя куртка, черная шапка, замерзшие руки и отрешенный взгляд.
Таким был Игорь Броневицкий на последнем видео боевиков, снятом 21 января 2015 года на руинах нового терминала Донецкого аэропорта. Всю ночь перед встречей с врагом Игорь перематывал раны раненым товарищам, давал закурить их последнюю в жизни сигарету, держал их за руки, когда они издавали последний вздох. Успокаивал их, когда они просили пристрелить их, мучаясь от боли.
В ту ночь, после второго подрыва терминала раненых было девять. Утром половина умерла. Игорь же, после подрыва получил лишь осколок в бронежилет и контузию. Он должен был жить. Но вышло по-другому. Боевики «Спарты» зашли в то, что осталось от терминала, пленили Игоря и еще пару ребят, повели их в «КаМаЗ» и увезли в Донецк. Игорь еще не знал, что эта поездка последняя и ему оставалось жить всего лишь 7 часов. Их привезли в подвал какого-то помещения, начали допрашивать. Там Игорь сказал, что он пулеметчик и пришел воевать за СВОЮ страну. Таким пощады у врага не нашлось. Его избивали несколько часов. Ногами, арматурой, заставляли становиться на колени. А когда он отказывался, стреляли из травматического пистолета по ногам. Пули так и остались в теле, когда мать его получила в конце марта 2015 года. Когда тело Игоря Броневицкого превратилось просто в кровавую массу, «облегчить» его страдания пришел Моторола. Он выстрелил Игорю в голову.
Что тут говорить о какой-то Женевской конвенции, в которой предписано обращение с военнопленными. На этих дикарей, которые так поступили с Игорем, это не распространяется. Им не знакомо понятие Чести. Дело Игоря Броневицкого лежит в кабинетах СБУ. Его пытаются расследовать за статьей 115 Криминального Кодекса Украины «преднамеренное убийство». Уже год. Именно столько времени мама Игоря ждет наказание для палачей своего сына. Именно столько времени носит цветы на его могилу на Берковецком кладбище Киева.
Вспомните Игоря Броневицкого в эти дни.
Дни конца Донецкого аэропорта 15.01-21.01.
Вспомните о солдате 90 батальйона, 81 отдельной аэромобильной бригады, который отдал свою жизнь за слова «Я воюю за СВОЮ землю»!
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Украина... -- вона така, аж трымтю...*) ... --- но не! -- не вернусь... ...уже не моя. Но душа болит!

Слава Україні!
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Могли б на це свято і нормальних професійних операторів запросити,ідіоти,а не на мобілу знімати...історія,як не як...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЧетвертую годовщину освобождения от боевиков "ДНР" отпраздновали в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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