 Мечтаю о членстве Украины в ЕС и НАТО к 2030 году, - Порошенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в разговоре со студентами Украинской академии лидерства.

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"Во время недавней встречи с молодежью из Украинской академии лидерства одна из студенток спросила меня, какой я вижу Украину в 2030 году. Без всяких сомнений ответил: ключевое, о чем я мечтаю - чтобы к этой дате Украина была полноправным членом ЕС и НАТО", - рассказал глава государства.