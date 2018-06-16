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Все про:молодежь (167) НАТО (5861) Порошенко (14971) Евросоюз (11925)

 Мечтаю о членстве Украины в ЕС и НАТО к 2030 году, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко видит Украину членом Евросоюза и НАТО к 2030 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в разговоре со студентами Украинской академии лидерства.

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"Во время недавней встречи с молодежью из Украинской академии лидерства одна из студенток спросила меня, какой я вижу Украину в 2030 году. Без всяких сомнений ответил: ключевое, о чем я мечтаю - чтобы к этой дате Украина была полноправным членом ЕС и НАТО", - рассказал глава государства.

Мечтаю о членстве Украины в ЕС и НАТО к 2030 году, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/v3071805
 
   
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С нашим президентом Порошенко мы горы свернем. Ещё никогда Украина не была так близка к успеху.

Мрію про членство України в ЄС і НАТО до 2030 року, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9625
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Літо тільки почалося, а генпрокурор Юрій Луценко вже гайнув на відпочинок.
У розпорядженні ТаблоID опинилися кілька світлин Юрія Віталійовича в італіському місті Комо.
Нічого особливого, просто Луценко стоїть у черзі до місцевого фунікулеру.
Мрію про членство України в ЄС і НАТО до 2030 року, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9851
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМечтаю о членстве Украины в ЕС и НАТО к 2030 году, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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