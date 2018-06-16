 Мечтаю о членстве Украины в ЕС и НАТО к 2030 году, - Порошенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в разговоре со студентами Украинской академии лидерства.
"Во время недавней встречи с молодежью из Украинской академии лидерства одна из студенток спросила меня, какой я вижу Украину в 2030 году. Без всяких сомнений ответил: ключевое, о чем я мечтаю - чтобы к этой дате Украина была полноправным членом ЕС и НАТО", - рассказал глава государства.
У розпорядженні ТаблоID опинилися кілька світлин Юрія Віталійовича в італіському місті Комо.
Нічого особливого, просто Луценко стоїть у черзі до місцевого фунікулеру.