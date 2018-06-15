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 С украинским воином Николаем Вильчинским попрощались на Волыни. ВИДЕО

15 июня, в городе Берестечко Гороховского района Волынской области состоялось прощание с украинским воином Николаем Григорьевичем Вильчинским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Волинські новини.

Видео - Фейсбук Виктора Василюка

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Николай Григорьевич Вильчинский 1992 года рождения, житель села Старики Гороховского района, гранатометчик 24-й отдельной механизированной бригады, погиб 12 июня в районе поселка Новгородское на Горловском направлении от пули снайпера. Тяжело раненного бойца не успели довезти до госпиталя.

Николай Вильчинский закончил ПТУ №27 в городе Берестечко. Проходил срочную службу на флоте. 5 лет работал слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2-го разряда берестечкового участка Гороховского отделения ПАО "Волыньгаз", в бригаде внутридомовых систем газоснабжения.

В августе 2014 был призван по мобилизации, принимал участие в боях за село Крымское. С прошлогодней осени служил по контракту.

У Николая Вильчинского остались родители, жена и дочь, которая родилась 4 мая 2018.

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Источник: https://censor.net.ua/v3071761
 
 
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Цензор.НЕТВидеоОбществоС украинским воином Николаем Вильчинским попрощались на Волыни. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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