 С украинским воином Николаем Вильчинским попрощались на Волыни. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Волинські новини.

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Николай Григорьевич Вильчинский 1992 года рождения, житель села Старики Гороховского района, гранатометчик 24-й отдельной механизированной бригады, погиб 12 июня в районе поселка Новгородское на Горловском направлении от пули снайпера. Тяжело раненного бойца не успели довезти до госпиталя.

Николай Вильчинский закончил ПТУ №27 в городе Берестечко. Проходил срочную службу на флоте. 5 лет работал слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2-го разряда берестечкового участка Гороховского отделения ПАО "Волыньгаз", в бригаде внутридомовых систем газоснабжения.

В августе 2014 был призван по мобилизации, принимал участие в боях за село Крымское. С прошлогодней осени служил по контракту.

У Николая Вильчинского остались родители, жена и дочь, которая родилась 4 мая 2018.





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