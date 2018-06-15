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Все про:драка (1633) правоохранительные органы (250) Ривненщина (541) янтарь (455)

 Копатели янтаря перекрывали трассу Варшава - Ковель на Ривненщене, в стычке с протестующими пострадали 8 полицейских. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возле села Федоровка Сарненского района около 150 местных жителей, недовольных действиями правоохранителей в противодействии незаконной добыче янтаря, перекрыли международную автодорогу.

В стычке пострадали восемь полицейских, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на региональное управление Нацполиции.

Смотрите: Патрульные остановили жителя Ривне за нарушение ПДД и обнаружили в его авто почти 134 кг янтаря, - ГПУ. ФОТО

"Протестующие вели себя агрессивно. Полицейские пытались успокоить разъяренную толпу, однако те начали дергать правоохранителей и бросать в них камни. Один из мужчин выбил у полицейского видеокамеру, после чего возник конфликт. В ходе стычки телесные повреждения получили работники полиции", – говорится в сообщении.

Примерно через час протестующие разошлись. Движение транспортных средств было восстановлено. По состоянию на 14:00 в медицинские учреждения за помощью обратились восемь полицейских. Информации о пострадавших местных жителях пока нет.

Открыты уголовные дела по фактам умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей и перекрытия дороги (ч.2 ст.345 и ч.1 ст.279 УК Украины).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала года полиция Ривненщины изъяла у копателей янтаря 63 мотопомпы, 21 единицу транспорта и более 288 кг "солнечного камня". ФОТО

Волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook отметил, что копатели перекрыли международную трассу Варшава - Ковель "потому что им не дают мыть камень и подозрения штампуют".

"Потом напали на ривненских патрульных, есть травмированные среди них. Пытались забрать оружие. Камни, бутылки, ножи", - написал Синицин.

Копатели янтаря перекрывали трассу Варшава - Ковель на Ривненщене, в стычке с протестующими пострадали 8 полицейских 01
Копатели янтаря перекрывали трассу Варшава - Ковель на Ривненщене, в стычке с протестующими пострадали 8 полицейских 02

Источник: https://censor.net.ua/n3071751
 
 
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какие то слабые у нас полицейские....везде их бьют
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гнать их нужно на этих немошных,как только что то где то случается то страдают одни менты.тфю на них!
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Може в тебе краще вийде? Вийди проти натовпу , якому пофіг закони і порядки.
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Бандитская власть Украины за 5 лет так и не навела порядок в добыче янтаря в стране, вернее не захотела навести, потому что от этого несанкционированного преступного бизнеса имеет откаты.
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Впервые стали наводить порядок, вот и происходят неизбежные стычки. При Янучаре все было шито-крыто. Народ тихо копал и отстегивал милиции. Копатели янтаря перекрывали трассу Варшава - Ковель на Ривненщене, в стычке с протестующими пострадали 8 полицейских - Цензор.НЕТ 1141
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Это не порядок, если до сих пор копают в черную и изредка стычки с полицией.
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Діло не в відкатах, діло в знищені лісу. Тому ні про яку легалізацію мова заходити неповина. А зі всіма добувальниками бурштину та тими хто іх кришує потрібно застосовувати жостку кримінальну відповідальність.
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І хто буде застосовувати? Коли держава спробувала бороти спиртову мафію на стороні останньої виступили правий сектор, свобода та інші організації, які просто не допускали нове законне керівництво до заводів. На місцях масова корпуція і князьки, які мають свої невеличкі армії.
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Что, наша реформированная аваковская полиция бессильна против бандитов с помпами? Смелые только разгонять демонстрации противников рюкзачных министров? Неплохая иллюстрация "успехов реформ".

Да в любой стране, где чтут правопорядок за такое обращение с полицейскими ВСЯ ЭТА СВОЛОЧЬ копательская сидела бы уже в тюрьме. Зализывая переломы.
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Если бы власть навела порядок, то организовала бы госпредприятие по добыче янтаря и копатели платили бы налоги в бюджет, а не бандитам, крышующим их "бизнес".
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Власть предлагала официально копать. Быдло, привыкшее жить "по понятиям", не согласилось. Вы просто не следили за хроникой событий. Сейчас все, кто там копают - это сознательные уголовники, которых ничем не убедить.
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Охранять титушек, которые громят киоски, это одно а бороться с бандитами - совсем другое.
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Подстрелить пару хитрожопых янтарных чмошников остальное шобло само разбежится
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Я щось не зрозумів,а що,бурштин як копали,так і копають? А може пора вже на законодавчому рівні вирішити це питання? Чи бабло не пахне...
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розенблядь пробував вирішити на законодавчому рівні, але йому завадили на рівні підготовки Копачі бурштину перекривали трасу Варшава - Ковель на Рівненщині, у сутичці з протестувальниками постраждали 8 поліцейських - Цензор.НЕТ 2532
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на нульовку, копачей, пусть покажут мастре-класс...
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Бидло, яке перекриває дороги,незважаючи на причини, повинне відповідати по закону. а непідкорення поліції і напад на неї--реально отримати термін увязнення і головне--одержати попечінці. А інакше цю гниль не втихомириш.
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Копают роботяги, а за кулисами подкуркульники помповые мешки с янтарем в погреба складируют.
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Копатели перекрыли,раз копатели,то рыли бы уже сразу под зРаду ....
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А де "КОРД" чи цей колишній "БЕРКУТ" тільки на патріотів пускають ?!
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На хєра такі поліцейські? І на хєра таким рукожопам французьські гелікоптери? Щоб знімати на камеру як поліцію мочить рівненська гопота?
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Даже взять этот простой пример, государство все время берет кредиты, Украине грозит дефолт и в то же время, это государство не соизволит подчинить себе прибыльную добычу янтаря, ну вот как так можно...
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еще немного и гопники начнут дороги перекрывать и требовать что бы грабить не мешали. общался с копачами, народ привык шиковать и не работать.таких машин и таких дворцов в глуши и в Киеве не увидишь.я просто не представляю какими мерами там возможно навести порядок
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Вон как круто аваковские вертухаи расхерачили палатный городок, где люди выступали против коррупции власти, там были и ветераны АТО.

А против янтарщиков так прям ничего не могут сделать. Ага, щас, просто не хотят, т.к. аваковские менты кормятся возле них хорошо.
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....а пойти и ЗАСАДИТЬ деревьями территорию которые они УНИЧТОЖИЛИ , слабо ???? суки !!!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияКопатели янтаря перекрывали трассу Варшава - Ковель на Ривненщене, в стычке с протестующими пострадали 8 полицейских. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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