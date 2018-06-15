 Копатели янтаря перекрывали трассу Варшава - Ковель на Ривненщене, в стычке с протестующими пострадали 8 полицейских. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В стычке пострадали восемь полицейских, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на региональное управление Нацполиции.
"Протестующие вели себя агрессивно. Полицейские пытались успокоить разъяренную толпу, однако те начали дергать правоохранителей и бросать в них камни. Один из мужчин выбил у полицейского видеокамеру, после чего возник конфликт. В ходе стычки телесные повреждения получили работники полиции", – говорится в сообщении.
Примерно через час протестующие разошлись. Движение транспортных средств было восстановлено. По состоянию на 14:00 в медицинские учреждения за помощью обратились восемь полицейских. Информации о пострадавших местных жителях пока нет.
Открыты уголовные дела по фактам умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей и перекрытия дороги (ч.2 ст.345 и ч.1 ст.279 УК Украины).
Волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook отметил, что копатели перекрыли международную трассу Варшава - Ковель "потому что им не дают мыть камень и подозрения штампуют".
"Потом напали на ривненских патрульных, есть травмированные среди них. Пытались забрать оружие. Камни, бутылки, ножи", - написал Синицин.
Да в любой стране, где чтут правопорядок за такое обращение с полицейскими ВСЯ ЭТА СВОЛОЧЬ копательская сидела бы уже в тюрьме. Зализывая переломы.
А против янтарщиков так прям ничего не могут сделать. Ага, щас, просто не хотят, т.к. аваковские менты кормятся возле них хорошо.