 "Рано хлопать": пассажир рейса из Анталии снял аварийную посадку самолета в аэропорту "Киев". ВИДЕО

Видео инцидента предоставил ТСН один из пассажиров рейса - Олег Жинчишин, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: "Самолет при посадке завалился на правое крыло, начало дымить, поотрывало некоторые сидения", - пассажиры о ЧП с рейсом из Анталии в аэропорту "Киев". ФОТО

По словам мужчины, экипаж самолета даже не объяснял пассажирам, что происходит. "Их не было никого. Походу молились. Мы же все в самолете были готовы к смерти", - рассказал он в ответ на вопрос о том, что говорил во время приземления пилот и успокаивали ли людей работники авиакомпании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Борисполе" произошла чрезвычайная ситуация - из-за сложных погодных условий взлетевший самолет вернулся в аэропорт

Напомним, 14 июня в 20:40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу столичного аэропорта. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.