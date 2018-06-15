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Все про:аэропорт (1126) самолет (2050) ЧП (250) авиасообщение (390)

 "Рано хлопать": пассажир рейса из Анталии снял аварийную посадку самолета в аэропорту "Киев". ВИДЕО

Очевидцы сняли момент жесткого приземления самолета, выполнявшего рейс 4406 Анталия – Киев, в аэропорту "Киев" имени Сикорского.

Видео инцидента предоставил ТСН один из пассажиров рейса - Олег Жинчишин, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: "Самолет при посадке завалился на правое крыло, начало дымить, поотрывало некоторые сидения", - пассажиры о ЧП с рейсом из Анталии в аэропорту "Киев". ФОТО

По словам мужчины, экипаж самолета даже не объяснял пассажирам, что происходит. "Их не было никого. Походу молились. Мы же все в самолете были готовы к смерти", - рассказал он в ответ на вопрос о том, что говорил во время приземления пилот и успокаивали ли людей работники авиакомпании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Борисполе" произошла чрезвычайная ситуация - из-за сложных погодных условий взлетевший самолет вернулся в аэропорт

Напомним, 14 июня в 20:40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу столичного аэропорта. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.

Источник: https://censor.net.ua/v3071693
 
   
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Ещё и соревнууются как правило, кто раньше захлопает
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вообще этого не понимаю... Нафига хлопать?
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Если окажешься в ситуации, когда пилоты успешно посадили неисправный самолет, то ты машинально будешь "хлопать" громче всех
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Но это предварительно. Дым просто был. Поэтому и думают, что двигатель.
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Самолёт развернуло порывом ветра.

За пару минут до посадки пилот предупредил, что впереди турбулентность... от удара о землю сломалось шасси и повредился двигатель.
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"Рано хлопать" - норм мужик....., подбодрил других пассажиров..... "Рано хлопать": пассажир рейса из Анталии снял аварийную посадку самолета в аэропорту "Киев" - Цензор.НЕТ 6326
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Насчёт "подбодрить пассажиров" - вспомнилась старая байка
(поскольку пострадавших нет, юмор уместен)

Аэропорт. Диспетчер дает разрешение на взлёт. В это время аэродромщик обкашивает траву вокруг фонарей на рулёжке, оборудование - коса классическая.
Погода так себе, накрапывает дождик, и мужик надел плащ-палатку. Косит траву. В этот момент «Як-42» выруливает на взлёт по этой самой дорожке. Диспетчер даёт команду освободить полосу.
Дядька отходит метров на 25-30 и стоит ждёт. Капюшон на голове, в руке коса. Борт катит мимо, аэродромщик приветливо машет экипажу. Люди в самолёте видят машущую фигуру...
Пилот:
- Диспетчер, скажите своему долбо*бу - пусть хоть косу положит, пока у нас пассажиры через люки не повыпрыгивали!
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это кара за вертикальную видеосъемку...
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Не летайте компаниями "двух-трех самолетов"...
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Я кстати этой компанией Браво летал в Шарм в апреле
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Категорически нет, после полета в 2014 году... Слава богу альтернатива им есть.
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А могло быть и хуже,типа хор Александова с дохтуром Лизой куку привет Мавзолею и Сирии
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Пишут, что пассажиры там выпрыгивали без трапа. По летному полю под дождем бежали. Но все вроде живы. "Рано хлопать": пассажир рейса из Анталии снял аварийную посадку самолета в аэропорту "Киев" - Цензор.НЕТ 9789
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Никто не пострадал, но стирки там будет много
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То добре, що на землі загорілось, а не в повітрі.
Бо тоді все...
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В такую погоду давать добро на взлёт чисто воды дебилизм диспетчера...
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Дед вообщето он взлетал в Анталии, а там сухо и тепло
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Мабуть, на питання про те що трапилось, співробітник аеропорта відповів традиційним вже українським жаргоном: "а шо такое??"))
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Хорошо, что нам на голову не упал- мы недалеко там живем...
Кому что. "Зарано аплодувати": пасажир рейсу з Анталії зняв аварійне приземлення літака в аеропорту "Київ" - Цензор.НЕТ 7184
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Такое впечатление, что борт прилетел в Киев, чтобы после нормальной посадки, развалиться.
Он просто сдох от старости.
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Статистика[ред.ред. код]
Станом на 2017 рік авіакомпанія перевезла 205 000 як власних, так і пасажирів українських компаній-партнерів.[2] Компанія широко відома своїми затримками та скасуваннями рейсів. Більшість опитаних туристів, що користувалися послугами цієї компанії, не виявили бажання літати з цією компанією знову
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F)
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песня классная: ...В Турции или в Египте - Вите надо выйти....
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Рано хлопать": пассажир рейса из Анталии снял аварийную посадку самолета в аэропорту "Киев". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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