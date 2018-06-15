 "Рано хлопать": пассажир рейса из Анталии снял аварийную посадку самолета в аэропорту "Киев". ВИДЕО

Видео инцидента предоставил ТСН один из пассажиров рейса - Олег Жинчишин, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам мужчины, экипаж самолета даже не объяснял пассажирам, что происходит. "Их не было никого. Походу молились. Мы же все в самолете были готовы к смерти", - рассказал он в ответ на вопрос о том, что говорил во время приземления пилот и успокаивали ли людей работники авиакомпании.
Напомним, 14 июня в 20:40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу столичного аэропорта. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.
За пару минут до посадки пилот предупредил, что впереди турбулентность... от удара о землю сломалось шасси и повредился двигатель.
(поскольку пострадавших нет, юмор уместен)
Аэропорт. Диспетчер дает разрешение на взлёт. В это время аэродромщик обкашивает траву вокруг фонарей на рулёжке, оборудование - коса классическая.
Погода так себе, накрапывает дождик, и мужик надел плащ-палатку. Косит траву. В этот момент «Як-42» выруливает на взлёт по этой самой дорожке. Диспетчер даёт команду освободить полосу.
Дядька отходит метров на 25-30 и стоит ждёт. Капюшон на голове, в руке коса. Борт катит мимо, аэродромщик приветливо машет экипажу. Люди в самолёте видят машущую фигуру...
Пилот:
- Диспетчер, скажите своему долбо*бу - пусть хоть косу положит, пока у нас пассажиры через люки не повыпрыгивали!
Бо тоді все...
Кому что.
Он просто сдох от старости.
Станом на 2017 рік авіакомпанія перевезла 205 000 як власних, так і пасажирів українських компаній-партнерів.[2] Компанія широко відома своїми затримками та скасуваннями рейсів. Більшість опитаних туристів, що користувалися послугами цієї компанії, не виявили бажання літати з цією компанією знову
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F)