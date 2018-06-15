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Все про:взрыв (3911) дети (3147) Киев (16020) Нацполиция (7610) военнослужащие (3702)

 Взорвавшаяся в Киеве "Волга" принадлежит бойцу АТО, полиция изучает несколько версий инцидента, - Крищенко. ВИДЕО

Волга, которая взорвалась в одном из районов Киева, принадлежит офицеру запаса ВСУ и участнику АТО.

Об этом заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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По его словам, мужчина 1977 года рождения служил в рядах ВСУ и принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

Сейчас он находится в управлении полиции, с ним работают следователи.

Владельцу автомобиля инкриминируют ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Крищенко также озвучил версии, которые отрабатывает следствие.

"Мы не исключаем, что кто-то заложил (взрывчатку, – ред.), так как автомобиль достаточно длительное время находился без присмотра. Возможность террористического акта тоже рассматривается. В этом направлении мы сотрудничаем с СБУ", - уточнил он.

Крищенко добавил, что версию о том, что водитель сам заложил взрывчатку, чтобы предотвратить кражу инструментов, также рассматривают.

Напомним, 14 июня в 16:40 в Киеве взорвался припаркованный во дворе автомобиль. Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, который уже долгое время стоял во вдворе, для чего залезли в салон. Там они нашли предмет, который взорвался.

По словам медиков, самый младший 5-летний мальчик находится в коме. Состояние трех травмированных девочек после операций остается средней тяжести.

Источник: https://censor.net.ua/v3071684
 
 
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"З місця пригоди вилучено декілька фрагментів гранати РГД-5.
Остаточна інформація буде відома після проведення вибухотехнічної
експертизи. Попередньо є такі фрагменти" - Крищенко
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Если бы там была РГД 5-полкузова разворотило бы и никого в живых не осталось бы из находящихся в машине.--------Технические характеристики РГД-5 .....Радиус разлета убойных осколков гранаты до 20 метров.Время горения запала 3-4 сек.Радиус убойного действия осколков, гарантирующих поражение противника-5 метров.
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РГД-5 - не лимонка. Если большую часть осколков принял на себя 5-летний ребенок, который сейчас в коме (вроде бы уже вышел из комы), остальные могли отделаться чуть ли не легким испугом. Правда, тогда бы этот мальчик вряд-ли бы выжил.
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Нет там никаких осколков.Что такое РГД 5,знаю-видел в армии.5 летнего ребенка разорвало бы.Скорее всего,какой нибудь взрыв пакет был
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Ребенку осколки попали в оба глаза, сейчас врачи пытаются спасти ему зрение.
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Уже опровергли этот фэйк,про атошника.Где то попадалось
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Конечно же... Взорвавшаяся в Киеве "Волга" принадлежит бойцу АТО, полиция изучает несколько версий инцидента, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9505 А шо дети курочат ЧУЖОЕ добро - уже норм?! Их не надо учить не лезть куда не надо?!
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Пятилетние дети не могли открыть машину! Вероятнее всего кто-то открыл раньше... Возможно оно и подложило какой-то взрывпакет... взорвись РГД-5 последствия были бы гораздо хуже...
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Ясно,что РГД 5 там не было и близко.Скорее всего,что открытая стояла.Но родители в первую очередь должны следить,где гуляет 5 летний ребенок
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У меня тот же вопрос. Как дети забрались в машину? Не закрытая, значит, была.
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какие-то подростки от маяты ее вскрыли, малолетки решили забраться. Во дворе шалман.
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Про гранату не пишут, сказали, что заминировал бардачок, чтобы не воровали инструменты. В любом случае этот офицер запаса в 41 год явно попутал фронт с мирным двором. Сознательно пошел на подготовку убийства.
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правда? ну кто станет минировать собственную машину?
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Заминировал бардачок чтобы не воровали, а машину бросил не запертую. Странно как-то. Действительно больше на сознательно подготовленную ловушку смахивает
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Дети - наше будущее. А учиться надо с детства. Вот кто в детстве не воровал - таким и остался.
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Вот и выходит, что наша воровитая власть все неучи с детства
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Учить детей летальными методами?
Это уже даже не каменный век, это постапокалипсис какой-то...
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сейчас такие дети,что многих не жалко за ноги- и башкой с размаху об асфальт
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Теоретически - да. Отдельно бесят орущие-бесящиеся личинусы в общественных местах и особенно в супермаркетах (и их родители, которые поощряют невоспитанность и хамство своих чад).
Но желание взять и уе**ть - это одно. А вот реализация на практике...
Всё-таки перебор.
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Нет, это не нормально. Но это такой же случай, как с детьми, ворующими фрукты в саду. Дети сволочи, и спасу от них нет никакого, но стрелять в них все равно нельзя.
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Четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет!
Самый младший 5-летний мальчик находится в коме. Состояние трех травмированных девочек после операций остается средней тяжести.
И где эти комментаторы, которые сегодня писали, что так и надо отучать от воровства?
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Хотя нет, уже появились. Все, это край, дальше нечего комментировать.
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Четверо воришек, разбили окно и хотели поджечь чужую машину.... Вот так нужно начинать... Родители видать такие же непутевые наркоманы не смотрят за детьми. А в США например за недосмотр взрослыми детей до 12 лет родителей лишают родительских прав и в некоторых случаях даже садят в тюрьму.
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Ваши родители, видимо, были очень путевые, раз воспитали ханжу с людоедскими наклонностями. Вы уже пожелали, чтобы 5-летний мальчик не вышел из комы?
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Человек не понимает, что детей убивать нельзя.
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мама 2х из них Александра Гнаевская собирает деньги. на ФБ было
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Валом, на соседней ветке! Заепался объяснять, что детей нельзя убивать.
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ні, це має значення,якби це був перший випадок
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Не имеет значение кто, что, где служил, служит, или собирается служить, работать, или ещё Бог знает чем заниматься этот "человек"!
Не нужно вешать "ярлыки"...
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Ето только в Украине если грабитель залезет в дом и порежется ножом или отравится водкой то садить будут хозяина дома за оказание некачественных услуг грабителю. Зато когда вас отравили в магазине или ресторане то ето ваши проблемы и сами виноваты.
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Тобто, ЗАКЛАЛИ ВИБУХІВКУ В ІНСТРУМЕНТИ ЩОБ ЇХ НЕ ВКРАЛИ (А ЧИ НЕ ЛЕГШЕ ЇХ ЗАБРАТИ ДО ДОМУ), А В МАШИНУ НІ, ТОБТО ПОХ.Р ХАЙ КРАДУТЬ. ЛОГІКА В ПОЛІЦІОНЕРІВ 5 +.
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Машина стоит давно, но она ЧИСТАЯ. Не брошенная. Кто станет минировать собственную машину, если хочет ее продать хотя бы на запчасти? Детям за 10 минут до взрыва сделали замечание, чтобы они не лезли в чужие машины. 8-летки послали эту женщину матом. МАТОМ. Так их научили родители. В стране, где идет война нужно учить детей не трогать чужое, и не только потому что чужое брать нельзя, хотя бы из чувства самосохранения. В этом дворе нельзя оставить кулек с продуктами на 1 минуту, его тут же украдут.
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Какой страна - такие и дети. Взрослые "дети" бюджет пилят, вгоняя страну в разруху и рабство, малые дети - по незакрытым машинам лазят.

Первые - подсудны, а вот вторые - нет.
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ну дети-то не виноваты, они хорошие дети. Они добрые дети. Но их так научили. Что можно. Что за это ничего не будет.
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чуваку взорвали тачку, еще и его в этом обвиняют. толсто, суки
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во мусора жгут. то в начале бардачек заминировали а онижыдетей подло заманили в машину, и они просто мимо проходили а тут версия уже изменилась и онижедети сами нашустрили шаловливыми ручками.
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А если это охота на очередного АТОшника? Просто за то, что АТОшник? Такую версию не рассматривали?
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а версия что атошник не равно святой не рассматривали? Участие в ато не дает никаких индульгенций перед законом и людьми.
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ЗВАЖАЮЧИ НА ОСТАННІ НАПАДИ НА УЧАСНИКІВ ВІЙНИ З КАЦАПАМИ, СКОРІШ ЗА ВСЕ МАЛИ НА МЕТІ ЗАВДАТИ ШКОДИ ВОЇНУ, АДЖЕ ЗАМІНОВАНО НЕ МАШИНУ (ЯКЩО ЦЕ ЗРОБИВ УЧАСНИК ВІЙНИ ТО ЧОМУ НЕ ЗАМІНУВАВ МАШИНУ) А ТІЛЬКИ БАРДАЧОК?? ТОБОТО ПЕРЕДБАЧАЛОСЬ ЩО МАШИНА ПОЇДЕ І ПІД ЧАС РУХУ ХТОСЬ ПОДИВИТЬСЯ В БАРДОЧОК І МАШИНА ВИБУХНЕ. ТОДІ , ЯК У НАС ЗАВЖДИ, СКАЖУТЬ ЩО МАШИНА ВИБУХНУЛА ПІД ЧАС РУХУ НЕВСАТНОВЛЕНИМ ПРИСТОРОЄМ І Т.П. І Т.Д.
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может машины без присмотра свозить куда-нибудь, чтоб не валялись на улицах?
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а как определить под присмотром ли машина?
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Если мина в бардачке - значит под присмотром.
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У нас так и делается.Сначала предупреждение, потом штрафстоянка, потом чермет.
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будут подкладывать взрывчатку куда-нибудь еще. в корзины, в баки с мусором, на детские площадки. Дело не в брошенной машине, а в том, что в стране война. И жить нужно как на войне, а у нас все как под кайфом. "Я не интересуюсь политикой, мне это не интересно". Ты можешь не интересоваться политикой, а вот политика всегда интересуется тобой. В стране 2 миллиона переселенцев, куча обездоленных, обозленных людей. И жизнь становится только тяжелее.
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Охота на АТОшников продолжается... сумно блин и деток жалко......
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Могли подложить в машину кто угодно. Не обязательно хозяин виноват. Что за родители этих детей откуда они и где были в момент взрыва? Может в окно смотрели когда дети лазили в чужом автомобиле? Пусть развлекаются лишь бы не нашу машину раскурочили.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВзорвавшаяся в Киеве "Волга" принадлежит бойцу АТО, полиция изучает несколько версий инцидента, - Крищенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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