 Взорвавшаяся в Киеве "Волга" принадлежит бойцу АТО, полиция изучает несколько версий инцидента, - Крищенко. ВИДЕО

Об этом заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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По его словам, мужчина 1977 года рождения служил в рядах ВСУ и принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

Сейчас он находится в управлении полиции, с ним работают следователи.

Владельцу автомобиля инкриминируют ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Крищенко также озвучил версии, которые отрабатывает следствие.

"Мы не исключаем, что кто-то заложил (взрывчатку, – ред.), так как автомобиль достаточно длительное время находился без присмотра. Возможность террористического акта тоже рассматривается. В этом направлении мы сотрудничаем с СБУ", - уточнил он.

Крищенко добавил, что версию о том, что водитель сам заложил взрывчатку, чтобы предотвратить кражу инструментов, также рассматривают.

Напомним, 14 июня в 16:40 в Киеве взорвался припаркованный во дворе автомобиль. Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, который уже долгое время стоял во вдворе, для чего залезли в салон. Там они нашли предмет, который взорвался.

По словам медиков, самый младший 5-летний мальчик находится в коме. Состояние трех травмированных девочек после операций остается средней тяжести.