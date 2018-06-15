 Ада Роговцева выступила перед бойцами 503-го батальона на передовой в Водяном под Мариуполем. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, артистка вместе с коллегами сыграла небольшой спектакль и пообщалась с бойцами.
"Уместно вот так низенько вам поклониться и поцеловать эту землю, чтобы она была украинской. Потому что так, как вы живете, то вы переживаете - так не может быть, так не надо чтобы было. Мы понесем эту правду вашу, мы говорим об этом . Сцена, свет, костюмы, музыка - все, что для представления, а здесь оно иначе - здесь вон воронка", - сказала бойцам Роговцева.
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Украину не предала и не предаст.
В отличие от других.
Она не захотела петь для солдат в 2015 году в Мариуполе, сказав, что это будет реквием!
Петь для солдат - это у нее называется реквием! Орала на Майдане в 2014 году: "верните солдат домой, они еще не родили детей! (имела наверно своего сына, что в 40 лет еще не женился и никого не родил!), Порошенко развязал войну! "
соньки ротату
Нихрена себе на моей даче перфомансы теперь проводят!!!!!.. Кому война, а кому и мать родна... Только теперь меня на мою дачу не пустят... если только снова форму и берцы не одеть... Нужно подумать.
Адочка просто нереально фантастическая Леди!!!
А розы, подаренные Ей и Ледичкам, вполне могли быть посажены моей матерью...
Мы всей семьей присоединяемся к поздравлениям и боагодарим невероятно смелых Аду и Леди за визит к нам!!!
надо писать на бордах!!!
(дословно!)
"Перед украинцами стоял выбор - либо мы вступаем в Евросоюз, либо в дерьмо...
Мы свой выбор сделали!!! А дерьмо оказалось мстительным!!!"
(Ада Роговцева)
Вона кращий приклад наших жинок.