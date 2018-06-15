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 Политика Украины, Общество
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Все про:Роговцева (25) Донбасс (16409)

 Ада Роговцева выступила перед бойцами 503-го батальона на передовой в Водяном под Мариуполем. ВИДЕО

Народная артистка Украины Ада Роговцева побывала в гостях у бойцов 503-го батальона морской пехоты, который выполняет боевые задачи на передовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, артистка вместе с коллегами сыграла небольшой спектакль и пообщалась с бойцами.

"Уместно вот так низенько вам поклониться и поцеловать эту землю, чтобы она была украинской. Потому что так, как вы живете, то вы переживаете - так не может быть, так не надо чтобы было. Мы понесем эту правду вашу, мы говорим об этом . Сцена, свет, костюмы, музыка - все, что для представления, а здесь оно иначе - здесь вон воронка", - сказала бойцам Роговцева.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ада Роговцева призвала Путина к миру: "Если душа родилась крылатой - что Чингисхан ей, и что - Орда!". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3071669
 
   
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Для кацапов Ада стала из ада )) Они же все воспитаны на сериале "Вечном зове",где она играла положительную героиню,предавшего своего отца-кулака ))
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Главное, что в ЖИЗНИ она не предатель.
Украину не предала и не предаст.
В отличие от других.
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Тут дело не в предательстве. А в том,что человек понимает ситуацию и делает разумный выбор светлого пути.
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Многим украинским "народным" Лоракам, Повалиям, Лободам с ущербным мозгом нужно учиться у Ады совести,человечности, чести и любви к своей стране и народу.
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а также поучиться совести, человечности и любви к своей стране продажной "княжне", "душе укр. народа" - Нине Матвиенко!!
Она не захотела петь для солдат в 2015 году в Мариуполе, сказав, что это будет реквием!
Петь для солдат - это у нее называется реквием! Орала на Майдане в 2014 году: "верните солдат домой, они еще не родили детей! (имела наверно своего сына, что в 40 лет еще не женился и никого не родил!), Порошенко развязал войну! "
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У лободы и иже с ней отсутствует даже тот ущербный мозг! Там орган мышления две дырки( не в голове).
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Ада - человек от Бога, низкий ей поклон, здоровья крепкого и счастья.
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Ада Рогавцева - це символ української жінки !! Респект !!😊👍👍
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Ада Роговцева - свята жінка, совість нації. Низький уклін Вам.
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Що тут скажеш.Хлопцям уклін до землі.Аді БРАВО!!!Мабуть не легко їздити....молодчинка.Все така ж красуня.Довгих років і здоров"я.Нам всім перемоги, миру .
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Велика актриса і справжня жінка. Довгих їй років життя!
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Здоров'я і довгих років життя великій Акторці і великій Людині.Ада Миколаївна наш безцінний діамант
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Ну... Это...
Нихрена себе на моей даче перфомансы теперь проводят!!!!!.. Кому война, а кому и мать родна... Только теперь меня на мою дачу не пустят... если только снова форму и берцы не одеть... Нужно подумать.
Адочка просто нереально фантастическая Леди!!!
А розы, подаренные Ей и Ледичкам, вполне могли быть посажены моей матерью...
Мы всей семьей присоединяемся к поздравлениям и боагодарим невероятно смелых Аду и Леди за визит к нам!!!
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слова этой легендарной Женщины и великой Актрисы, сказанные в 2014 году
надо писать на бордах!!!
(дословно!)
"Перед украинцами стоял выбор - либо мы вступаем в Евросоюз, либо в дерьмо...
Мы свой выбор сделали!!! А дерьмо оказалось мстительным!!!"
(Ада Роговцева)
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Такого не скажет Нина Матвиенко! , дочь которой регулярно ездит в Москву с мужем и замужем за армянином,
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Зневажливо скрививши гемби допкін видав про Аду : "А чєлавек то с гнільцой оказался". У виконанні допкіна це звучить не слабим компліментом. Здоров'я і завзяття ,на цій позиції ,Аді Миколаївні .
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а славко ніяк не може доїхати? чи тренується сирники лiпить?
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Славко на гастролях в кацапії заявив : "Даю мілліон зєльоних тому кто покажєт сюжет где я сказал плохо о кацапіі ".
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Дай Бог здоровья цей жинці.

Вона кращий приклад наших жинок.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАда Роговцева выступила перед бойцами 503-го батальона на передовой в Водяном под Мариуполем. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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