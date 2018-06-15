 Ада Роговцева выступила перед бойцами 503-го батальона на передовой в Водяном под Мариуполем. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, артистка вместе с коллегами сыграла небольшой спектакль и пообщалась с бойцами.

"Уместно вот так низенько вам поклониться и поцеловать эту землю, чтобы она была украинской. Потому что так, как вы живете, то вы переживаете - так не может быть, так не надо чтобы было. Мы понесем эту правду вашу, мы говорим об этом . Сцена, свет, костюмы, музыка - все, что для представления, а здесь оно иначе - здесь вон воронка", - сказала бойцам Роговцева.

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