 Порошенко подписал закон о дипломатической службе. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение президента в Twitter.
Порошенко подписал документ публично перед зданием Министерства иностранных дел Украины в присутствии главы ведомства и украинских дипломатов.
"Вы – вера всей нашей нации в европейское и евроатлантическое будущее нашего государства", - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что сейчас уникальное время для дипломатической службы
"Эффективная дипломатическая служба – то, в чем нуждается сегодня государство. Убежден, что новый закон "О дипломатической службе" сделает отечественную дипломатическую службу передовой, эффективной, вооруженной, защищенной и европейской", - отметил Порошенко.
Инициатором документа является сам президент. Рада проголосовала за закон во втором чтении 5 апреля. 4 мая Порошенко не подписал новую редакцию закона и отправил его на доработку. 7 июня парламент повторно поддержал закон.
В своих предложениях Порошенко подчеркнул, что Конституция Украины исчерпывающе определила полномочия Верховной Рады, не предусматривает для парламента никаких полномочий по избранию, назначению, утверждению или предоставлению согласия на назначение на должности послов, представителя Украины при международной организации, главы миссии Украины при международной организации.
Кроме того, документ вводит должность государственного секретаря МИД и устанавливает не только дипломатические ранги, но и категории дипломатических должностей.
Закон более детализировано определяет порядок вступления, прохождения и прекращения дипломатической службы, подробнее регулирует оплату труда, компенсационные выплаты и социальные гарантии должностных лиц дипломатической службы и административных работников.
Офшори нові, нові фабрики в кацапстані, на віденському балу сплясав, на мальдіви злітав, куму генплокулоло підкинув.... та багато ще чого "зробив". Список довгий буде
Будь ласка proof.
Таким как Огрызко и Дещица там ничего не светит конечно...
Хватит с них.... - это всегда работает
ЮЖулька, если это, конечно, правда.
Юлия Тимошенко "мягко" подводит нас к федерализации Украины.
Вам не вистачає "мнєнія" Соловьева з Раша ТВ ?
Послов Украины пока нет в 16 странах - Алжире, Армении, Греции, Дании, Эстонии, Эфиопии, Ирландии, Кыргызстане, Республике Куба, Латвии, Перу, Южно-Африканской Республике, Российской Федерации, Хорватии, Черногории и Швейцарии, сообщили в украинском Министерстве иностранных дел.
"Процедура назначения руководителей зарубежных дипломатических учреждений является длительной и имеет целый ряд этапов: подбор кандидатуры, согласование кандидата президентом Украины, ожидания агремана принимающей стороны, подготовка указа президента", - сообщили в МИД Украины.