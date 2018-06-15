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 Политика Украины
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Все про:закон (2461) Порошенко (14964) дипломаты (301)

 Порошенко подписал закон о дипломатической службе. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о дипломатической службе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение президента в Twitter.

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Порошенко подписал документ публично перед зданием Министерства иностранных дел Украины в присутствии главы ведомства и украинских дипломатов.

"Вы – вера всей нашей нации в европейское и евроатлантическое будущее нашего государства", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что сейчас уникальное время для дипломатической службы

"Эффективная дипломатическая служба – то, в чем нуждается сегодня государство. Убежден, что новый закон "О дипломатической службе" сделает отечественную дипломатическую службу передовой, эффективной, вооруженной, защищенной и европейской", - отметил Порошенко.

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Инициатором документа является сам президент. Рада проголосовала за закон во втором чтении 5 апреля. 4 мая Порошенко не подписал новую редакцию закона и отправил его на доработку. 7 июня парламент повторно поддержал закон.

В своих предложениях Порошенко подчеркнул, что Конституция Украины исчерпывающе определила полномочия Верховной Рады, не предусматривает для парламента никаких полномочий по избранию, назначению, утверждению или предоставлению согласия на назначение на должности послов, представителя Украины при международной организации, главы миссии Украины при международной организации.

Кроме того, документ вводит должность государственного секретаря МИД и устанавливает не только дипломатические ранги, но и категории дипломатических должностей.

Закон более детализировано определяет порядок вступления, прохождения и прекращения дипломатической службы, подробнее регулирует оплату труда, компенсационные выплаты и социальные гарантии должностных лиц дипломатической службы и административных работников.

Порошенко подписал закон о дипломатической службе 01

Источник: https://censor.net.ua/v3071650
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
послов хоть везде назначил за 4 года своего бездействия у власти
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та не такого вже й бездєйствія....
Офшори нові, нові фабрики в кацапстані, на віденському балу сплясав, на мальдіви злітав, куму генплокулоло підкинув.... та багато ще чого "зробив". Список довгий буде Порошенко підписав закон про дипломатичну службу - Цензор.НЕТ 4376
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А про: "Офшори нові, нові фабрики в кацапстані," можете обгрунтувати?
Будь ласка proof.
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Короче,соевая дипломатия.Нечего ВР кого-то там назначать. Пэця порешает. Альтернативы минским договорнякам нет,не так ли?
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Gunter Prin - я так понял Петя нагнул ВР? Теперь смотрящих дипломатов за его офшорами и сепаров в посольства будет назначать окружение кондитера единолично...., ну после консультаций с Сурковым наверное...

Таким как Огрызко и Дещица там ничего не светит конечно...
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сколько в стране дипломатов ? что с таим фурором подаётся подписание этого закона ...а для простых работяг , селян ...граждан Украины , ни чего не подписал ?
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kuba - селянам работягам раздадут гречку и обещание перед выборами.....

Хватит с них.... - это всегда работает Порошенко підписав закон про дипломатичну службу - Цензор.НЕТ 970
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очередная потужная реформа, что бы барыга еще лучше жил по-новому
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Надо было этому пустоцвету подписать еще и закон о дипломатической дружбе. Ему ведь количество и пиар нужны. Тем более денег не стоит.И хлопот. Да и пользы ноль для людей. Так,что не обскачут олигархов.
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Оффигеть чего хочет ЮЖулька, если это, конечно, правда.
Юлия Тимошенко "мягко" подводит нас к федерализации Украины.

Порошенко підписав закон про дипломатичну службу - Цензор.НЕТ 5849
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До чого тут постити думки Мураєва і ленибандарєнкі ?
Вам не вистачає "мнєнія" Соловьева з Раша ТВ ?

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Ой, и как Украина четверь века жила без этого закона?
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Послов Украины пока нет в 16 странах - Алжире, Армении, Греции, Дании, Эстонии, Эфиопии, Ирландии, Кыргызстане, Республике Куба, Латвии, Перу, Южно-Африканской Республике, Российской Федерации, Хорватии, Черногории и Швейцарии, сообщили в украинском Министерстве иностранных дел.

"Процедура назначения руководителей зарубежных дипломатических учреждений является длительной и имеет целый ряд этапов: подбор кандидатуры, согласование кандидата президентом Украины, ожидания агремана принимающей стороны, подготовка указа президента", - сообщили в МИД Украины.
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Президент Порошенко на дипломатической службе собаку съел. Кому же подписывать, как не ему.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко подписал закон о дипломатической службе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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