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 "Сегодня, я - болельщик Олега Сенцова!", - депутат Европарламента Демесмакер призвал лидеров ЕС во время ЧМ-2018 осудить заключение украинских политзаключенных в России. ВИДЕО

Депутат Европарламента Марк Демесмакер призвал европейских лидеров во время ЧМ-2018 резко осудить заключение Сенцова и других украинских политзаключенных в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, об этом бельгийский представитель сказал в своем выступлении в Европарламенте.

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"Сегодня в Москве стартует ЧМ по футболу с матча между сборными России и Саудовской Аравии. Обе страны не являются гигантами футбола и, по показателям индекса демократии The Economist, болтаются в задних рядах. Среди принимающих ЧМ городов звучат названия: Москва, Санкт-Петербург, Сочи... Но нет Лабытнанги, и это неудивительно. Ведь это небольшой городок чуть выше Полярного круга. Там, из своей камеры, ведет одиночную борьбу Олег Сенцов. Он голодает уже месяц. Этим последним средством он пытается привлечь внимание ко всем украинским политзаключенным в стране. Сам он был осужден за критику незаконной аннексии Крыма. Его арест был возмутительным пропагандистским трюком Путина. Коллеги, через несколько недель футбольный цирк покинет Россию и страна снова погрузится во тьму. Я призываю всех европейских лидеров во время этого ЧМ резко осудить заключение Олега Сенцова и всех других украинских политзаключенных. Сегодня, я - болельщик Олега Сенцова!", - заявил Демесмакер.

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Источник: https://censor.net.ua/v3071634
 
   
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Вы бы толерасты на прямую спросили ПУСИНА...а жив ли еще Олег?
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Вот и показал бы на своем примере. Съездил и привлек внимание.
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Кстати,неплохая идея. - Приехать в раху и на стадионе выставить антипутинские плакаты.
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В ГУЛАГе - парашке перед входом на стадион - жесточайший шмон. Туда далеко не все, даже настоящие болельщики, стремятся пойти. Недострана привычно заполняет пустые места переодетым силовичьем для картинки пропаганде.
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ВОЛЮ ОЛЕГУ СЕНЦОВУ і всім УКАЇНСЬКИМ ПОЛІТВ"ЯЗНЯМ!!!
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ПОБАЧИМ як проявлять себе наші любителі футболу ,які поїхали в рашку
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позор вообще что чм проходит в рф. все же фифа, уефа и футбольный мир и еще огромная часть нефутбольного мира - территория лицемерия, погрязшая в коррупции и озабоченная набиваем своих карманов и желудков. Как можно проводить чм в раше? я был футбольным болельщиком до этого времени, но теперь мне противен этот цирк. Теперь я болельщик Сенцова, Кольченко, Сущенко и других политзеков
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В 1936 році ХІ літні Олімпійські ігри в Беліні відкривав особисто Адольф Гітлер. Було 49 країн-учасниць,та 4066 спортсменів.Нічого не нагадує?
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А в 2016 году ХХХI летние Олимпийские игры открывал президент Бразилии. И что это нагадуе?
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Зачем запятая между "сегодня " и "я" ? Всё же просто. Не надо мудрить. Вчера я был водолазом... Сегодня я -- болельщик... Завтра я -- футболист...
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А може він звертається до якогось "Сьогодні", тобто: "Сьогодні" -- у кличному відмінку "Сьогодні, я - уболівальник Олега Сенцова!", - депутат Європарламенту Демесмакер закликав лідерів ЄС під час ЧС-2018 засудити утримування українських політв'язнів у Росії - Цензор.НЕТ 2221
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Нафутболить облитых красных "кровавых" мячей на территорию Русо-посольства!
Жаль я не в Киеве, мячи наверное дорогие, но я бы купил пару.
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Вони навіть не помітять. Маєте гроші? Допоможіть Війську. Або сім'ї загиблого.
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Украинские телеканалы НТН и "Интер" продолжат транслировать матчи чемпионата мира по футболу в России, несмотря на протесты радикалов и критику некоторых политиков.

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания в Facebook пояснил, что Киев вынужден действовать подобным образом, чтобы погасить долг перед Европейским союзом вещателей, и чтобы не остаться без ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Сегодня, я - болельщик Олега Сенцова!", - депутат Европарламента Демесмакер призвал лидеров ЕС во время ЧМ-2018 осудить заключение украинских политзаключенных в России. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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