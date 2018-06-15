 "Сегодня, я - болельщик Олега Сенцова!", - депутат Европарламента Демесмакер призвал лидеров ЕС во время ЧМ-2018 осудить заключение украинских политзаключенных в России. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, об этом бельгийский представитель сказал в своем выступлении в Европарламенте.

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"Сегодня в Москве стартует ЧМ по футболу с матча между сборными России и Саудовской Аравии. Обе страны не являются гигантами футбола и, по показателям индекса демократии The Economist, болтаются в задних рядах. Среди принимающих ЧМ городов звучат названия: Москва, Санкт-Петербург, Сочи... Но нет Лабытнанги, и это неудивительно. Ведь это небольшой городок чуть выше Полярного круга. Там, из своей камеры, ведет одиночную борьбу Олег Сенцов. Он голодает уже месяц. Этим последним средством он пытается привлечь внимание ко всем украинским политзаключенным в стране. Сам он был осужден за критику незаконной аннексии Крыма. Его арест был возмутительным пропагандистским трюком Путина. Коллеги, через несколько недель футбольный цирк покинет Россию и страна снова погрузится во тьму. Я призываю всех европейских лидеров во время этого ЧМ резко осудить заключение Олега Сенцова и всех других украинских политзаключенных. Сегодня, я - болельщик Олега Сенцова!", - заявил Демесмакер.

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