 "Дякую дуже", - полуголый мужчина вышел на сцену во время выступления Тимошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Украинской правды" Роман Кравец, передает Цензор.НЕТ.
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"На сцену вышел какой-то парень, вручил букет Тимошенко. Затем снял футболку и... просто ушел. На теле была надпись: "Новый курс". Удивительно, но его никто не пытался задержать", - сообщил он.
Также Романюк отметил, что после выхода накачанного парня на сцену, Тимошенко сказала: "Это экспромт, но он оживит наш форум".
Однако стрелка на спине у мужчины была направлена "вниз".
"Курс Тимошенко - вниз, а не вверх", - сказал мужчина, который обнажился перед леди Ю.
Отметим, что на форуме присутствует и муж Тимошенко.
Але до юльки ставлюсь так як і до всіх інших паразитів. Все "новіше" і "новіше" пропонують людям плюшки одні і тіж пристосуванці. Досить! Моя думка - жодної "старої" морди при владі бути не повинно!
П.С. І тільки тотальні розстріли з конфіскатом спасуть Україну!
Юльку "не любят" еще с 2005-го года - как она показала себя премьером при Юще!
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Тимошенко станет новым Сусаниным, это факт.
Дважды Премьер-министр, вице-премьер, постоянно не вылазит с Верховной Рады!!!
В чем новая???
Харю ботоксом нашпиговала, и стала новой