 "Дякую дуже", - полуголый мужчина вышел на сцену во время выступления Тимошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Украинской правды" Роман Кравец, передает Цензор.НЕТ.

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"На сцену вышел какой-то парень, вручил букет Тимошенко. Затем снял футболку и... просто ушел. На теле была надпись: "Новый курс". Удивительно, но его никто не пытался задержать", - сообщил он.

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Также Романюк отметил, что после выхода накачанного парня на сцену, Тимошенко сказала: "Это экспромт, но он оживит наш форум".

Однако стрелка на спине у мужчины была направлена ​​"вниз".

"Курс Тимошенко - вниз, а не вверх", - сказал мужчина, который обнажился перед леди Ю.

Отметим, что на форуме присутствует и муж Тимошенко.

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