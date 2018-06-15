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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:провокация (1153) Тимошенко (23853) стриптиз (27) тролль (27)

 "Дякую дуже", - полуголый мужчина вышел на сцену во время выступления Тимошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время выступления лидера фракции ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко неизвестный мужчина вышел на сцену и вручил ей букет после чего разделся до пояса. Это произошло во время программного выступления на форуме "Новый курс Украины".

Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Украинской правды" Роман Кравец, передает Цензор.НЕТ.

...

"На сцену вышел какой-то парень, вручил букет Тимошенко. Затем снял футболку и... просто ушел. На теле была надпись: "Новый курс". Удивительно, но его никто не пытался задержать", - сообщил он.

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Также Романюк отметил, что после выхода накачанного парня на сцену, Тимошенко сказала: "Это экспромт, но он оживит наш форум".

Однако стрелка на спине у мужчины была направлена ​​"вниз".

"Курс Тимошенко - вниз, а не вверх", - сказал мужчина, который обнажился перед леди Ю.

Отметим, что на форуме присутствует и муж Тимошенко.

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Дякую дуже, - полуголый мужчина вышел на сцену во время выступления Тимошенко 01
Дякую дуже, - полуголый мужчина вышел на сцену во время выступления Тимошенко 02
Дякую дуже, - полуголый мужчина вышел на сцену во время выступления Тимошенко 03

Источник: https://censor.net.ua/v3071628
 
 
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ШО? ОПЯТЬ" "новый курс"???? Так уже ж живем по новому!!!

Во время выступления Тимошенко на форуме "Новый курс Украины" на сцену вышел мужчина и разделся - Цензор.НЕТ 8913
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Порохоботи до всрачки чомусь ту Юльку ненавидять )))
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ничего подобного. воровка на доверии это подельница лолиты кокориной. Им по одной статье чалиться придется. Только капительманша пойдет на качановку в хату к сявке гадченке, а лола на гилляку.
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Просто интересно... Тюлькадрочерам приходят в голову мысли, откуда у голобосой ВАНЫ столько бабок на бигборды по всей стране и новые курсы, шо можно не только съездить , но и купить те Мальдивы? Вопрос риторический)
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я думаю нет. гриянботам похеру кому жопу лизать. тут они коллеги полные шыкаладных шнырей.
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про мене навряд чи можна сказати що я порохобот)))
Але до юльки ставлюсь так як і до всіх інших паразитів. Все "новіше" і "новіше" пропонують людям плюшки одні і тіж пристосуванці. Досить! Моя думка - жодної "старої" морди при владі бути не повинно!
П.С. І тільки тотальні розстріли з конфіскатом спасуть Україну!
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Скорее - её любят только тимошлюхо-боты...
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Тыпил!
Юльку "не любят" еще с 2005-го года - как она показала себя премьером при Юще!
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Мне наш чоколадный харант очень не нравится, но и Юлька вызывает крайне негативные эмоции.
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Самое интересное, что любая порохоботская провокация вроде этой только поднимает Юлькин рейтинг Во время выступления Тимошенко на форуме "Новый курс Украины" на сцену вышел мужчина и разделся - Цензор.НЕТ 1261
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На відео Йуля збудилась як жінка. Насилу встояла. "Дякую дуже", - полуголый мужчина вышел на сцену во время выступления Тимошенко - Цензор.НЕТ 4680
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Нее, самое интересное, что любая демонстрация людьми тимошлюхинской неприязни, йулеботами воспринимается как "порохоботская акция"...
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Я люблю коли в цирку насичена програма - тут і політичні клоуни, і кримінальні гімнасти, і фінансові фокусники. "Дякую дуже", - полуголый мужчина вышел на сцену во время выступления Тимошенко - Цензор.НЕТ 6085
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А мне эти клоуны надоели. Мешают жить и работать.
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А этот новый курс только для зубожилых? Нормальным не надо очередь за гречкой занимать, пока она ещё есть на прилавках?
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Стрелка направлена не просто вниз, а в направлении задницы. Вопрос: как можно двигаться в направлении задницы, находясь в самой заднице?
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може у тебя навигатор по глонассу работает?в смысле определения текущих координат? "Дякую дуже", - напівоголений чоловік вийшов на сцену під час виступу Тимошенко - Цензор.НЕТ 6097
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Ну если твой навигатор работает на шоколаде, то передавай привет своему кормильцу.
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Сейчас проблема не с курсом, проблема с предводителями.
Тимошенко станет новым Сусаниным, это факт.
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Нормально так юлі показали її колишні дії.
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Юлька 20 У ВЛАСТИ!!!!!, что в ней "нового"???
Дважды Премьер-министр, вице-премьер, постоянно не вылазит с Верховной Рады!!!
В чем новая???
Харю ботоксом нашпиговала, и стала новой "Дякую дуже", - полуголый мужчина вышел на сцену во время выступления Тимошенко - Цензор.НЕТ 1294
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Точней и не скажешь. Но Секта Свидетелей Юли голосует за гречиху...
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к бабке которая седьмой десток отпраздовала, ну лет 15 назад вдуть можно было, а сейчас голый студент вышел, видимо порно мильфов и матюрок насмотрелся
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Вам усім смішно - але ви побачили щойно майбутнього премьер-міністра при презинтесі Йулі. "Дякую дуже", - полуголый мужчина вышел на сцену во время выступления Тимошенко - Цензор.НЕТ 2045
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Это Юлька Золотая Ручка, с понтом из ни от куда, заказала мальчика Strip-tease из ночного кабака на свое словоблудие перед своим лохторатом.
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Что мачо,захотел Вону?Так вона нэ така!Вона ждэ Павла..
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А валентин- хуин78 за вону жопу пвёт?Ну.ну..
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Він нічим не ризикував. Охорони ж не було. Ні поліцменів, нікого. Бо Юля - звичайний нардеп. Їй охорона не призначається. Заробив собі кіло-два соєвого шоколаду рошен, і пішов садити свою печінку
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минстецевым петухам показали красную тряпку "Дякую дуже", - напівоголений чоловік вийшов на сцену під час виступу Тимошенко - Цензор.НЕТ 8572 ох и набежало, еше больше чем новости про барыгу "Дякую дуже", - напівоголений чоловік вийшов на сцену під час виступу Тимошенко - Цензор.НЕТ 8572
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Витя Ростовский рухнул бы на сцене, как от яичка.....
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Скільки б ви,серливі порохоботи не верещали і не плювались шоколадним лайном, ми, люди, будемо голосувати тільки за Ю. В. Тимошенко!
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капительманша, это та тварына которая в 14 году украинские танки останавливала?
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на манеже все те же, снова феодалы ищут себе смердов, и какая разница, что это неофеодалы и в Украине, где царей и ханов не было никогда, а князей народ нанимал и изгонял из власти по своим критериям. Это же Украина - третье тысячелетие, рассвет неофеодализма на фоне безыдейности населения.
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А де охорона була? Щось постановкою пахне.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Дякую дуже", - полуголый мужчина вышел на сцену во время выступления Тимошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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