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 Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБр Николая Вильчинского встретили на Волыни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Гранатометчик 24-й отдельной механизированной бригады Николай Вильчинский погиб 12 июня в районе поселка Новгородское на Горловском направлении от пули вражеского снайпера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня Волынь встретила тело Николая Григорьевича Вильчинского, 1992 года рождения, жителя села Старики Гороховского района, гранатометчика 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 12 июня в районе поселка Новгородское на Горловском направлении от пули снайпера. Тяжело раненного воина не успели довезти до госпиталя.

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Николай Вильчинский закончил ПТУ №27 в городе Берестечко. Проходил срочную службу на флоте. 5 лет работал слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2-го разряда Берестечковского участка Гороховского отделения ПАО "Волыньгаз", в бригаде внутридомовых систем газоснабжения. В августе 2014 г. был призван по мобилизации, принимал участие в боях за село Крымское. С прошлогодней осени служил по контракту.

"Около семи часов утра тело погибшего на востоке от пули снайпера Героя Николая Вильчинского встретили на Волыни и колонной повезли на Горохивщину. Встречали тело Героя волонтеры "Серце патріота" и Автомайдана 15 июня на Цуманском перекрестке. Так, волонтеры, сформировав колонну, отправились в сторону Луцка. После остановки у въезда в город колонна двинулась по улицам города, в частности по Ривненской и проспекту Воли. Тело Героя с почестями провезли Луцком: автомобили сигналили, а машины на дороге съезжали в сторону и останавливались. Отдавая дань погибшему, прохожие склоняли голову и плакали", - информирует сайт Волынские Новости.

Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБр Николая Вильчинского встретили на Волыни 01
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБр Николая Вильчинского встретили на Волыни 02
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБр Николая Вильчинского встретили на Волыни 03
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБр Николая Вильчинского встретили на Волыни 04
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБр Николая Вильчинского встретили на Волыни 05
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБр Николая Вильчинского встретили на Волыни 06
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБр Николая Вильчинского встретили на Волыни 07
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБр Николая Вильчинского встретили на Волыни 08
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБр Николая Вильчинского встретили на Волыни 09
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБр Николая Вильчинского встретили на Волыни 10
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБр Николая Вильчинского встретили на Волыни 11
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБр Николая Вильчинского встретили на Волыни 12
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБр Николая Вильчинского встретили на Волыни 13
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБр Николая Вильчинского встретили на Волыни 14
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБр Николая Вильчинского встретили на Волыни 15
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБр Николая Вильчинского встретили на Волыни 16
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБр Николая Вильчинского встретили на Волыни 17
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБр Николая Вильчинского встретили на Волыни 18
Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБр Николая Вильчинского встретили на Волыни 19

Источник: https://censor.net.ua/v3071624
 
 
Цензор.НЕТВидеоОбществоКортеж с телом погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБр Николая Вильчинского встретили на Волыни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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