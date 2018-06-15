 Кортеж с телом погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБр Николая Вильчинского встретили на Волыни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня Волынь встретила тело Николая Григорьевича Вильчинского, 1992 года рождения, жителя села Старики Гороховского района, гранатометчика 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 12 июня в районе поселка Новгородское на Горловском направлении от пули снайпера. Тяжело раненного воина не успели довезти до госпиталя.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинский воин Николай Вильчинский погиб 12 июня на Донбассе. ФОТО

Николай Вильчинский закончил ПТУ №27 в городе Берестечко. Проходил срочную службу на флоте. 5 лет работал слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2-го разряда Берестечковского участка Гороховского отделения ПАО "Волыньгаз", в бригаде внутридомовых систем газоснабжения. В августе 2014 г. был призван по мобилизации, принимал участие в боях за село Крымское. С прошлогодней осени служил по контракту.

"Около семи часов утра тело погибшего на востоке от пули снайпера Героя Николая Вильчинского встретили на Волыни и колонной повезли на Горохивщину. Встречали тело Героя волонтеры "Серце патріота" и Автомайдана 15 июня на Цуманском перекрестке. Так, волонтеры, сформировав колонну, отправились в сторону Луцка. После остановки у въезда в город колонна двинулась по улицам города, в частности по Ривненской и проспекту Воли. Тело Героя с почестями провезли Луцком: автомобили сигналили, а машины на дороге съезжали в сторону и останавливались. Отдавая дань погибшему, прохожие склоняли голову и плакали", - информирует сайт Волынские Новости.





































