 В Ирпене водитель BMW снес остановку и повредил три автомобиля на парковке. ВИДЕО регистратора

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись аварии опубликовал пользователь видеохостинга youtube Олег Мурга.
Происшествие случилось 14 июня около 19.30 на улице Университетской. В результате ДТП машину виновника аварии разорвало пополам. По данным Киев Оперативный, в результате аварии пострадали водитель и пассажир BMW. Спидометр в автомобиле застыл на отметке 145 километров в час.
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1.ехать по городу 50 км и тогда большая вероятность что все будут живы
2.ехать как хочется,тогда вероятность аварии возрастает,а вероятность выжить падает и у водителя и у пассажиров
все остальное разговоры в пользу бедных
Там есть еще херова гора оттенков серого, если не в курсе.
Шкода людей у яких ця БЛЯХА покалічила машини, адже платити ніхто не буде т.я. власник авто десь за кордоном а БЛЯХА годиться тільки для металобрухту.
да бы щас тут срач не начался ?))