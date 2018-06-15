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Все про:ДТП (4863) Ирпень (124)

 В Ирпене водитель BMW снес остановку и повредил три автомобиля на парковке. ВИДЕО регистратора

В Ирпене водитель BMW, не справившись с управлением, снес остановку общественного транспорта и повредил три автомобиля на парковке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись аварии опубликовал пользователь видеохостинга youtube Олег Мурга.

Происшествие случилось 14 июня около 19.30 на улице Университетской. В результате ДТП машину виновника аварии разорвало пополам. По данным Киев Оперативный, в результате аварии пострадали водитель и пассажир BMW. Спидометр в автомобиле застыл на отметке 145 километров в час. 

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Источник: https://censor.net.ua/v3071619
 
 
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Машина нормуль держит и тормозит на такой скорости. Но еще нет "флай бай фаер" для резкого дергания рулем. Чуток резче чем можно переложил руль - и контроль над машиной потерян.
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Мозгів немає, а не "флай бай фаер". Раніше ніяких "флай бай фаерів" не було і ніхто зупинок не зносив...
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Летіло воно на кладовище, якусь сотню метрів промахнувся.
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Та самО падло хай би летіло, але ж якби, не дай Боже, на зупинці люди стояли...
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я ж разве против? Там рядом отличная асфальтированая площадка для обучения езде. Сам малого возил туда учится. Правда последнее время сильно загружена, на 2:12 видно. А родственник тудой каждый день на работу ездит. А на 1:17 хозяин с пассажиром меняются местами. Видать тест-драйв был
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вот такие водители еще возмущаются ограничением скорости в населенных пунктах до 50 км
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Так он 50 и не ехал. Даже 60км/час не ехал. Так что все в норме.
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есть только два варианта со скоростным режимом на дорогое:
1.ехать по городу 50 км и тогда большая вероятность что все будут живы
2.ехать как хочется,тогда вероятность аварии возрастает,а вероятность выжить падает и у водителя и у пассажиров
все остальное разговоры в пользу бедных
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чувак, мир не черно - белый!
Там есть еще херова гора оттенков серого, если не в курсе.
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и шо, много помогло это ограничение до 50 км/ч?
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Походу очередная Зайцева ехала, которую уже как год не могут посадить потому что мочи не хватило, или сыночек судьи и прокурора которую мочу Зайцевой потеряли и нашли БМВ. А были бы люди на остановке были бы все трупы. Ну что РюкзакоФФ, не работает твоя рехворма о 50км/час?
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там диагноз "бляховод". так шо не из той оперы
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какая разница номер европейский или украинский,водители и те и другие украинцы с украинскими правами
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Київ-Оперативний. Там есть первая запись без видео, с оторванной жопой бмв - там польские номера.
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Надо этих тварей линчевать, что бы скоты боялись садится за руль, а так на месте, до приезда полиции, на ремне безопасноси весит скот, и хер его знает, что с ним случилось.
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Цука, из-за этой твари люди могли погибнуть на остановке. Согласен - таких нужно сразу линчевать
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Доводилося там ездить. Хорошая там дорога но, плохая взлётная полоса. Мужик немного мимо кладбища пролетел наверное подходящей биг-морды не нашёл.
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Надеюсь водитель так пострадал, что в ближайшем будущем за руль не сядет... слава яйцам, на остановке не было никого...
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Если животное сдохло, то это очень хорошо, на одно убийцу менрьше
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Зовні водій майже не постраждав.
Шкода людей у яких ця БЛЯХА покалічила машини, адже платити ніхто не буде т.я. власник авто десь за кордоном а БЛЯХА годиться тільки для металобрухту.
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думаешь, что народ отпустил летунов до приезда ментов?
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Шо ж з того летуна візьмеш? Як воно скаже що нічого не має.
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Купи сначала голову,а затем автомобиль.
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там люди могут быть, дети, а оно летит прибацаное 145 км/ч и всё пофиг... ДЫБИЛ
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и это при том что этот гавнюк еще и тормозил до встречи с бигбордом. ехал так 180 примерно
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А были бы канавы, остановки не надо было бы отстраивать по новой.
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"Спидометр в автомобиле застыл на отметке 145 километров в час" ----- БМВ головного мозга ?!
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а о том, что бэха была на бляхах стыдливо умолчали?
да бы щас тут срач не начался ?))
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Таких уродов надо лишать прав пожизненно, а сел за водительское место даже просто посидеть, паять немалый срок !!!
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к сказанному добавить нечего.от евроблях нужно избавляться.попробуй потом отыщи вот такого евробляхера если он свалит.
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Судя потому, что ей оторвало багажник, это был галимый конструктор !!!
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я одного не пойму,зачем люди кинулись помогать вытаскивать этого дятла,нехай бы там лежало,отдыхало,думало о смысле жизни
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На канале ютюба есть более детальное видио. Они его обогнали, а после кольца похоже поменялися местами. Типа предпродажного тест-драйва.
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машину разорвало как тузик грелку ..это ж из скольких кусков тот "тазик " слеплен ?
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Остался жив? Таких надо на органы отдавать, чтобы другие жили и компенсировать владельцам разбитых машин!
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да, много нынче "младших братьев Шумахера" (по разуму) по дорогом катается
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Ирпене водитель BMW снес остановку и повредил три автомобиля на парковке. ВИДЕО регистратора
 
 
 
 
 
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