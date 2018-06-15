 В Ирпене водитель BMW снес остановку и повредил три автомобиля на парковке. ВИДЕО регистратора

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись аварии опубликовал пользователь видеохостинга youtube Олег Мурга.

Происшествие случилось 14 июня около 19.30 на улице Университетской. В результате ДТП машину виновника аварии разорвало пополам. По данным Киев Оперативный, в результате аварии пострадали водитель и пассажир BMW. Спидометр в автомобиле застыл на отметке 145 километров в час.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Два микроавтобуса столкнулись на Львовщине: погиб человек, еще девять доставлены в больницу. ФОТО