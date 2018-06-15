 Перемещение колонны российской бронетехники зафиксировано на трассе Тирасполь-Рыбница вблизи границы с Украиной, - эксперт Филипенко. ВИДЕО+ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал эксперт Артем Филипенко, передает Цензор.НЕТ.
"Тем временем на трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной перемещается колонна российской бронетехники с базы ОГРВ. Ну нехило так. Это зона безопасности. Им там передвигаться запрещено. ОБСЕ молчит?", - рассказал он и обнародовал соответсвующие фото и видео.
Заявление молдавской стороны объединенной контрольной комиссии: "Сегодня, 14 июня, начиная с 08:30 по маршруту Тирасполь - Рыбница, в направлении Григориополь - Дубэсарь, были установлены 3 колонны с различными типами военной и бронетанковой техники (ТАБ, БРДМ) (возможно, Оперативная группа российских войск), которые ехали в сопровождении специальных транспортных средств неконституционных ополченских структур. Затребовав ответ других участников о передвижении военных колонн, приднестровский участник в ОКК указал, что вся военная техника Тирасполя находится в местах постоянного развертывания и не передвигается по Зоне безопасности, и представители Российской Федерации сообщили, что они задокументируют данный случай и проинформируют ОКК на следующем заседании, которое состоится 21 июня 2018 года".
"были поставлены под контроль все торговые связи приднесровья",
ты мы не сомневались,что контрабас там контролирую,а где полная блокада?
Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о денонсации соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о транзите через территорию Украины воинских формирований Российской Федерации, временно находящихся на территории Республики Молдова и о денонсации соглашения между правительством Украины и правительством РФ об организации военных межгосударственных перевозок и расчеты за них. Законы №463-VIII и №465-VIII были приняты Верховной Радой 21 мая.
http://news.liga.net/politics/news/poroshenko_zapretil_rf_tranzit_voysk_cherez_ukrainu_v_pridnestrove
Так шо вероятность большая.
Нужно быть готовым ко всему.
Недарма ж Кремлю так той футбол потрібен був. Зараз у них десятки тисяч заручників з Європи та США.
"... Аннексированный Крым является российским, так как все, кто живет на полуострове, говорят по-русски..."