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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:армия РФ (5593) вооружение (2938) граница (3025) Молдова (937) Одесская область (1496) Приднестровье (395) Филипенко Артем (1)

 Перемещение колонны российской бронетехники зафиксировано на трассе Тирасполь-Рыбница вблизи границы с Украиной, - эксперт Филипенко. ВИДЕО+ФОТО

На трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной зафиксировано перемещение колонны российской бронетехники.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал эксперт Артем Филипенко, передает Цензор.НЕТ

...

"Тем временем на трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной перемещается колонна российской бронетехники с базы ОГРВ. Ну нехило так. Это зона безопасности. Им там передвигаться запрещено. ОБСЕ молчит?", - рассказал он и обнародовал соответсвующие фото и видео.

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Заявление молдавской стороны объединенной контрольной комиссии: "Сегодня, 14 июня, начиная с 08:30 по маршруту Тирасполь - Рыбница, в направлении Григориополь - Дубэсарь, были установлены 3 колонны с различными типами военной и бронетанковой техники (ТАБ, БРДМ) (возможно, Оперативная группа российских войск), которые ехали в сопровождении специальных транспортных средств неконституционных ополченских структур. Затребовав ответ других участников о передвижении военных колонн, приднестровский участник в ОКК указал, что вся военная техника Тирасполя находится в местах постоянного развертывания и не передвигается по Зоне безопасности, и представители Российской Федерации сообщили, что они задокументируют данный случай и проинформируют ОКК на следующем заседании, которое состоится 21 июня 2018 года".

Перемещение колонны российской бронетехники зафиксировано на трассе Тирасполь-Рыбница вблизи границы с Украиной, - эксперт Филипенко 01
Перемещение колонны российской бронетехники зафиксировано на трассе Тирасполь-Рыбница вблизи границы с Украиной, - эксперт Филипенко 02
Перемещение колонны российской бронетехники зафиксировано на трассе Тирасполь-Рыбница вблизи границы с Украиной, - эксперт Филипенко 03

Источник: https://censor.net.ua/v3071605
 
 
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по славным нарасиянским традициям - затапливать тренируются..
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Напрасно зубоскалишь. Легкомысленно.
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Не пойму зачем возмущаться, если с приднестровьем у нас до сих пор не перекрыта граница и ротация разейских войск проходит через территорию Украины.
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Положение принципиально изменилось в 2014 году после аннексии Крыма и началом конфликта на Донбассе. В этот момент в Киеве в первую очередь, а затем в Кишиневе осознали, какую потенциальную опасность представляют не только российская войсковая группа, а сам по себе пророссийский сепаратистский регион. Вот тогда за Приднестровье взялись основательно.Для начала были поставлены под контроль все транспортные связи Тирасполя и внешнего мира. Сделать это было совсем не сложно, так как они проходят либо через Молдову, либо через Украину. Была прекращена ротация российских военных из Оперативной группы, что повлекло за собой весьма серьезные последствия. Во-первых, пришлось для замены выбывающих привлекать местных и, во-вторых, боеспособность ее подразделений резко понизилась.
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Шо серьезно?
"были поставлены под контроль все торговые связи приднесровья",
ты мы не сомневались,что контрабас там контролирую,а где полная блокада?
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Вот именно,если Украина сама помогает россии снабжать и содержать военную базу а приднестровье,то зачем голосить об агрессии россии
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Транзит раша-вояк запрещен еще в 2015 году.

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о денонсации соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о транзите через территорию Украины воинских формирований Российской Федерации, временно находящихся на территории Республики Молдова и о денонсации соглашения между правительством Украины и правительством РФ об организации военных межгосударственных перевозок и расчеты за них. Законы №463-VIII и №465-VIII были приняты Верховной Радой 21 мая.
http://news.liga.net/politics/news/poroshenko_zapretil_rf_tranzit_voysk_cherez_ukrainu_v_pridnestrove
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Тобто росія вже почала готуватися до широкомасштабної агресії.
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Да...об этом даже есть куча видосов на ютубе...от самих росиянцев
Так шо вероятность большая.
Нужно быть готовым ко всему.
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Схоже, може так статися що війна скінчиться вже на днях.
Недарма ж Кремлю так той футбол потрібен був. Зараз у них десятки тисяч заручників з Європи та США.
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С логикой у нестоякиных всегда были проблемы
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А тут ещё Трамп заявил участникам G7
"... Аннексированный Крым является российским, так как все, кто живет на полуострове, говорят по-русски..."
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Угу. А США являются территорией Английской колонии так как все в США говорят по английски. Переміщення колони російської бронетехніки зафіксовано на трасі Тирасполь-Рибниця поблизу кордону з Україною, - експерт Філіпенко - Цензор.НЕТ 1927
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Я не удивляюсь победе некоторых Ху@лов ,когда столько глупцов,мягко говоря.
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Рашка как всегда блефует. Ну зачем так напоказ среди белого дня проводить колонны техники у границы. Притом етой техники не хватит чтобы захватить даже одно село. Боится что Украина воспользуется ЧМ и начнет освобождать дамбас.
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Боится, чтобы протесты из-за повышения цен на газ и на проезд против его вассала не вспыхнули
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Моя мечта теперь, это стоять в бронетанковой колонне на Старой Смоленской дороге перед Москвой и произнести: "Вбівайте усіх, Господь впізнае своїх!".
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І ти уже стоїш перед дверима військомату з військовим квитком і сумкою з речами?
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хотят коридор, т.е. сдохнуть в коридоре.
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провокации- это кровь и жизнь рашистской рабсеи..без провокаций - рабсея развалится очень быстро.,,,
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПеремещение колонны российской бронетехники зафиксировано на трассе Тирасполь-Рыбница вблизи границы с Украиной, - эксперт Филипенко. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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