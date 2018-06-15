 Перемещение колонны российской бронетехники зафиксировано на трассе Тирасполь-Рыбница вблизи границы с Украиной, - эксперт Филипенко. ВИДЕО+ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал эксперт Артем Филипенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Тем временем на трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной перемещается колонна российской бронетехники с базы ОГРВ. Ну нехило так. Это зона безопасности. Им там передвигаться запрещено. ОБСЕ молчит?", - рассказал он и обнародовал соответсвующие фото и видео.

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Заявление молдавской стороны объединенной контрольной комиссии: "Сегодня, 14 июня, начиная с 08:30 по маршруту Тирасполь - Рыбница, в направлении Григориополь - Дубэсарь, были установлены 3 колонны с различными типами военной и бронетанковой техники (ТАБ, БРДМ) (возможно, Оперативная группа российских войск), которые ехали в сопровождении специальных транспортных средств неконституционных ополченских структур. Затребовав ответ других участников о передвижении военных колонн, приднестровский участник в ОКК указал, что вся военная техника Тирасполя находится в местах постоянного развертывания и не передвигается по Зоне безопасности, и представители Российской Федерации сообщили, что они задокументируют данный случай и проинформируют ОКК на следующем заседании, которое состоится 21 июня 2018 года".





