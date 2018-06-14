 Президент Чехии сжег на брифинге красные трусы, символизирующие несогласие чехов с политикой Земана. ВИДЕО+ФОТО

При этом чешский президент заявил, что "политика должна делаться на основе обмена ясными доводами, ни в коем случае не на основе нижнего белья". И в подтверждение своих слов бросил в огонь красные трусы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радiо Свобода.

Читайте: Чешские евродепутаты призвали Земана извиниться перед Украиной: "Агрессия России продолжается и является риском безопасности для всей Европы"

​Этим жестом Земан ответил активистам художественной группы "Ztohoven", которые осенью 2015 года вывесили над Пражским Градом – резиденцией чешских королей и президентов большие красные трусы, демонстрируя свое несогласие с политикой президента Милоша Земана.

С тех пор красные трусы используются как символ во время акций протеста против политики, которую проводит президент Земан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Над резиденцией друга Путина - президента Чехии Земана вывесили гигантские красные трусы. ФОТО

О проведении брифинга канцелярия президента Чехии объявили накануне, не сообщив, однако о его теме. Также в офисе Земана отметили, что журналисты не смогут поставить президенту вопросы.

Известный своими пророссийскими заявлениями президент Чехии Милош Земан имеет в основном церемониальные полномочия, но комментарии Земана в поддержку России и Путина вызвали определенную обеспокоенность у чешского правительства и западных союзников. Он также ставит под сомнение эффективность западных санкций против России из-за ее агрессии в Украине. Земан называет аннексию Москвой украинского Крыма в 2014 году "свершившимся фактом" и считает, что должен быть диалог о компенсации за это "газом, нефтью или деньгами".