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 Курьезы, За рубежом
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Все про:протест (4269) Чехия (782) Земан (51)

 Президент Чехии сжег на брифинге красные трусы, символизирующие несогласие чехов с политикой Земана. ВИДЕО+ФОТО

Президент Чехии Милош Земан 14 июня провел брифинг в Пражском Граде, во время которого на костре перед журналистами сжег красные трусы.

При этом чешский президент заявил, что "политика должна делаться на основе обмена ясными доводами, ни в коем случае не на основе нижнего белья". И в подтверждение своих слов бросил в огонь красные трусы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радiо Свобода.

Читайте: Чешские евродепутаты призвали Земана извиниться перед Украиной: "Агрессия России продолжается и является риском безопасности для всей Европы"

​Этим жестом Земан ответил активистам художественной группы "Ztohoven", которые осенью 2015 года вывесили над Пражским Градом – резиденцией чешских королей и президентов большие красные трусы, демонстрируя свое несогласие с политикой президента Милоша Земана.

Президент Чехии сжег на брифинге красные трусы, символизирующие несогласие чехов с политикой Земана 01

Президент Чехии сжег на брифинге красные трусы, символизирующие несогласие чехов с политикой Земана 02

С тех пор красные трусы используются как символ во время акций протеста против политики, которую проводит президент Земан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Над резиденцией друга Путина - президента Чехии Земана вывесили гигантские красные трусы. ФОТО

О проведении брифинга канцелярия президента Чехии объявили накануне, не сообщив, однако о его теме. Также в офисе Земана отметили, что журналисты не смогут поставить президенту вопросы.

Известный своими пророссийскими заявлениями президент Чехии Милош Земан имеет в основном церемониальные полномочия, но комментарии Земана в поддержку России и Путина вызвали определенную обеспокоенность у чешского правительства и западных союзников. Он также ставит под сомнение эффективность западных санкций против России из-за ее агрессии в Украине. Земан называет аннексию Москвой украинского Крыма в 2014 году "свершившимся фактом" и считает, что должен быть диалог о компенсации за это "газом, нефтью или деньгами".

Источник: https://censor.net.ua/v3071566
 
 
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Это его наградные красные труселя-за отличное говнометание.
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россия готовится организовать провокации и напасть на Украину.Украина развернула ударную группировку у границ России
Президент Чехии сжег на брифинге красные трусы, символизирующие несогласие чехов с политикой Земана - Цензор.НЕТ 9385

Создание Украиной разнородной ударной группировки в регионе Азовского моря у границ России вызывает серьезную озабоченность, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек (ЕР). По его словам, это сознательная игра украинской стороны на западную публику в надежде на обострение отношений с Россией.
"Концентрация украинских сил в регионе Азовского моря и наличие штурмовой авиации вынуждает разработать дополнительные варианты обороны полуострова​​​. Создание Украиной разнородной ударной группировки вблизи российских границ во время чемпионата мира по футболу - игра на западную публику в надежде на обострение отношений с РФ", - сказал Бальбек РИА Новости.
Бальбек отметил, что ни чемпионат мира по футболу, ни "истерики" западных властей не заставят РФ в случае агрессии со стороны Киева "сдать позиции и начать сомнительные переговоры о перемирии".

"Нападение на российские объекты в Азовском море - независимо, это корабль или побережье полуострова - будет расценено как полномасштабное военное наступление. А, значит, и ответные меры последуют зеркальные", - подчеркнул Бальбек.
Парламентарий уверен, что жителям Украины ближе чемпионат мира по футболу, стартующий 14 июня, пусть и без участия сборной Украины, чем какие-то выпады в сторону Крыма.
Напомним, что президент России, выступая на "Прямой линии" 7 июня 2018 года, предостерег руководство Украины от провокаций во время чемпионата мира по футболу. Если же таковые произойдут, предупредил Владимир Путин, то это будет иметь "очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом".
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"диалог о компенсации за это "газом, нефтью или деньгами" Кацапьё... они без национальности, они есть в любой стране, кацап это имя нарицательное, оскорбление...
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так кто же выбрал этого Земана в очередной раз, если чехи не согласны с его политикой?
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Ну тогда продажные избиратели заслужили продажного лидера.
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Вы тут про трусы, а вот эта новость Цензору неинтересна:

Президент США Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, потому что все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.
Заявление Трампа прозвучало во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде в прошлую пятницу, пишет BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.
Издание напоминает, что Россия была исключена из "Большой восьмерки" после незаконной аннексии Крыма, которую президент РФ Владимир Путин обосновывал необходимостью защищать российских граждан и русскоязычных.
Во время ужина Трамп также интересовался, почему лидеры стали на сторону Украины. Президент США сказал руководителям государств, что "Украина - одна из самых коррумпированных государств мира", отмечает источник.
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Тогда США это графство в Великобритании - там же говорят по-английски
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так, що земан тепер без трусів буде ходити?
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А зачем трусы путинской проститутке, там причинное место всегда готово к соитию с кремлевской падалью.
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кремлівський педофіл і чешський некрофіл Президент Чехии сжег на брифинге красные трусы, символизирующие несогласие чехов с политикой Земана - Цензор.НЕТ 3013
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ОН НЕ ТРУСЫ СЖЕГ, ОН ДРОВ ПОЛ КУБА СЖЕГ дыбил шашлыков пожарить могли на пол Чехии
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Вот это уровень. С 2015 года думал как ответить и надумал - сжег трусы.
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вот если бы он из них не вылез и сжег..было бы интереснее))
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Цирк абсурда! Трусы сжигать в знак протеста! Европа! Цивилизация!
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Цензор.НЕТВидеоКурьезыПрезидент Чехии сжег на брифинге красные трусы, символизирующие несогласие чехов с политикой Земана. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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