 "По Первому каналу будете показывать? Айн канал? Вы по-русски нихт?", - журналист разговаривает с москвичкой в прямом эфире бразильского ТВ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, дальше диалог двух людей, непонимающих друг друга, очень насмешил бразильскую студию. Женщина начала со слов "Россия, вперед!", а потом долго расспрашивала, используя свои "знания" немецкого языка по какому каналу ее будут показывать. Видеозапись этого "разговора" опубликовал российский блогер Рустем Адагамов.
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Не моє - з Вікі..
Bestias de Asalto - Come mierda y muere
(в финале - звуковая постановка того, что следует сделать с hijo de puta madre)
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в Екатеринбурге рабов отправят сидеть на временные трибуны под открытым небом.
Иностранцев разместят под крышей.
А стрелять будете своих - во "ВнутриМКАДье", когда там произойдёт, как Пушкин ваш говорил - "русский бунт, бессмысленный и беспощадный"... А мы у себя и без "подсказчиков" обойдёмся... Хватит, наподсказывали и науказывали - до сих пор расхлебать Украина не может...
если надо приехали куда то, сыграли и все
нет рядом таких соседей
хотя продажность фифа просто ужасающая, раз не решились отменить проведение турнира в рашке
Правительство ботоскного лысогнома пуйла (да-да, именно пуйла, а не клоуна ведмедева) поднимает пенсионный возраст у кацапских матрёх на восемь лет, до 63, и у кацапов-лаптей на пять лет, до 65.
И оно же, правительство ботоксной карлы-педофила, поднимает ставку НДС с 18% до 20%. Чтобы все эти деньги были вынуты из карманов рабов, идиотов, лохов и терпил, и оказались в карманах Путина и членов его ОПГ.
Потому что российские рабы, идиоты, лохи и терпилы, кто они? Новая нефть.
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