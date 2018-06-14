 "По Первому каналу будете показывать? Айн канал? Вы по-русски нихт?", - журналист разговаривает с москвичкой в прямом эфире бразильского ТВ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, дальше диалог двух людей, непонимающих друг друга, очень насмешил бразильскую студию. Женщина начала со слов "Россия, вперед!", а потом долго расспрашивала, используя свои "знания" немецкого языка по какому каналу ее будут показывать. Видеозапись этого "разговора" опубликовал российский блогер Рустем Адагамов.

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