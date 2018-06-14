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 Общество, За рубежом
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Все про:Бразилия (170) Москва (2511) Россия (69632) ЧМ-2018 (162)

 "По Первому каналу будете показывать? Айн канал? Вы по-русски нихт?", - журналист разговаривает с москвичкой в прямом эфире бразильского ТВ. ВИДЕО

Во время прямого эфира из Москвы по бразильскому ТВ к спортивному журналисту подошла пожилая женщина и начала расспрашивать молодого человека, из какой страны он приехал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дальше диалог двух людей, непонимающих друг друга, очень насмешил бразильскую студию. Женщина начала со слов "Россия, вперед!", а потом долго расспрашивала, используя свои "знания" немецкого языка по какому каналу ее будут показывать. Видеозапись этого "разговора" опубликовал российский блогер Рустем Адагамов.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Страна на костях": под посольством РФ в Киеве напомнили о преступлениях России и призвали к бойкоту ЧМ-2018. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3071513
 
   
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хенде хох, нихт шиссен, аусвайс битте, хайль путлер ! кайне фройляйн гефикт анален, йа... дас ист фантастиш ! иш камин ! ))))) по немецки я тоже знаю )))
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ахтунг! злюкен сабакен-яйцен клац,клац!
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Да уж. Обиталели бразильских фавел по сравнению с кацапьем-просто верх аристократии. Есть с чего поржать.
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Вроде ничего смешного, но меня давно на ржач не пробивало...
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Ерсте канал. Швайнише русише шпрахе,ферштее нихьт ))
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Кацапня дуже неосвідчений зброд.. Знання та науку на дикі землі накацапщини принесли з Києва.. Згадайде де вчився ломоносов..
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так это... при всех их царях в советниках ходили то немцы, то французы, то австрийцы, то англичани, испанцы... нашептывали на ухо, плели интриги, а иванушки дурачки развесив уши заглядывали в рот царю или императрице, в жопе которого(й) было аж две руки кукловода которые хлопали "браво".
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кстати цари - тоже поголовно "не русские". от "ивана" грозного, который чистый монголоид, дедушка которого - крымский хан, и заканчивая обозной шлюхой екатериной. не говоря уже про всяких современных ротенбергах.
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Кто-то владеет португальским? Интересно,шо эти двое бразильцев об этой "полиглотке" говорили.
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Не ругайтесь. "На Першому каналі будете показувати? Айн канал? Ви російською ніхт?", - журналіст розмовляє з москвичкою в прямому ефірі бразильського ТБ - Цензор.НЕТ 5621 Это испанский, по-испански я бы их понял. В Бразилии - потругальский.
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Так,схожа. Но понимать может носитель языка,а с моим испанским я только отдельные слова по-португальски разбираю.
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В общем, putin pendejo y maricon de mierda, chinga su puta porco madre
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В общем, мексиканцы всегда подскажут насчёт хуйла "На Першому каналі будете показувати? Айн канал? Ви російською ніхт?" - журналіст розмовляє з москвичкою в прямому ефірі бразильського ТБ - Цензор.НЕТ 2535

Bestias de Asalto - Come mierda y muere

(в финале - звуковая постановка того, что следует сделать с hijo de puta madre)
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Об этом же говорил профессор Паганель в "Детях капитана Гранта", когда пытался поговорить с индейцем на испанском, выучив его по книге, написанной на португальском...
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Amor de Rey, la eMe ))) или как там латинские ганстеры приветствуют друг друга ))))
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Simon,carnal ! "На Першому каналі будете показувати? Айн канал? Ви російською ніхт?" - журналіст розмовляє з москвичкою в прямому ефірі бразильського ТБ - Цензор.НЕТ 2685 La Eme - Mafia Mexicana, одна из крупных орг.преступных группировок в США/Мехико. Мое знание испанского - от общения с испаноязычными работягами.
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ну ла Эме то понятно, там взрослые люди, но есть еще всякие МС-13 молодежные )))
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Аваков взяв би таких із задоволонням в палюцію.)))
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Не знаю, что они о ее глотке говорили, но подумали о ней много нехорошего..
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В Африці не такий дикий народ як ото на росії...
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немцы в войну что успели научили тетку, больше нихт
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"На Першому каналі будете показувати? Айн канал? Ви російською ніхт?" - журналіст розмовляє з москвичкою в прямому ефірі бразильського ТБ - Цензор.НЕТ 6736

в Екатеринбурге рабов отправят сидеть на временные трибуны под открытым небом.
Иностранцев разместят под крышей.
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Согласно купленным билетам и уплаченным деньгам. В чем проблема, вам жалко бедных кацапов?
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Смех смехом, но хочу спросить у порохососов, у нас есть вообще президент, или это жалкий путинский барыга. По интеру сейчас показывают, как Путлер толкает очередную брехню в прямом эфире на всю Украину. Блядь, при Сталине , сука, расстреляли бы всех сотрудников этого анала, пособника оккупантов. Лолита рулит!
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Как говорится в старом анекдоте -" Большие мужчины - для любви, а маленькие - для смеха..." Вот Путина и показывают в Украине ... Для смеха...
А стрелять будете своих - во "ВнутриМКАДье", когда там произойдёт, как Пушкин ваш говорил - "русский бунт, бессмысленный и беспощадный"... А мы у себя и без "подсказчиков" обойдёмся... Хватит, наподсказывали и науказывали - до сих пор расхлебать Украина не может...
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И зачем кацапам железный занавес подняли? Будто и не было этих 27 лет: цигель-цигель... руссо туристо... Что тогда, что сейчас.
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зверомордва - реальный облик русни.
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страна бенжамин.чуть правее парижа. ахахахаха!
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вот же хорошо бразильцам
если надо приехали куда то, сыграли и все
нет рядом таких соседей "На Першому каналі будете показувати? Айн канал? Ви російською ніхт?" - журналіст розмовляє з москвичкою в прямому ефірі бразильського ТБ - Цензор.НЕТ 5410
хотя продажность фифа просто ужасающая, раз не решились отменить проведение турнира в рашке "На Першому каналі будете показувати? Айн канал? Ви російською ніхт?" - журналіст розмовляє з москвичкою в прямому ефірі бразильського ТБ - Цензор.НЕТ 7309
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вам подарки, кацапсины!
Правительство ботоскного лысогнома пуйла (да-да, именно пуйла, а не клоуна ведмедева) поднимает пенсионный возраст у кацапских матрёх на восемь лет, до 63, и у кацапов-лаптей на пять лет, до 65.
И оно же, правительство ботоксной карлы-педофила, поднимает ставку НДС с 18% до 20%. Чтобы все эти деньги были вынуты из карманов рабов, идиотов, лохов и терпил, и оказались в карманах Путина и членов его ОПГ.
Потому что российские рабы, идиоты, лохи и терпилы, кто они? Новая нефть.

https://www.facebook.com/slava.rabinovich.7/

"На Першому каналі будете показувати? Айн канал? Ви російською ніхт?" - журналіст розмовляє з москвичкою в прямому ефірі бразильського ТБ - Цензор.НЕТ 2151
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"По Первому каналу будете показывать? Айн канал? Вы по-русски нихт?", - журналист разговаривает с москвичкой в прямом эфире бразильского ТВ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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