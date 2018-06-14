 "Отдать Крым, извиниться перед Украиной и написать слово "х#й" на лбу Гундяева", - Невзоров о том, что должен сделать Путин. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Невзоров публично назвал три "маленьких, ничтожных" условия из-за невыполнения которых он не стал доверенным лицом.

"Первое условие - отдать Крым. Второе условие - извиниться перед Украиной. И третье, совсем простенькое - найти хороший черный маркер и на лбу у Гундяева черным маркером написать слово "х#й", - сказал Невзоров.

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