 "Отдать Крым, извиниться перед Украиной и написать слово "х#й" на лбу Гундяева", - Невзоров о том, что должен сделать Путин. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Невзоров публично назвал три "маленьких, ничтожных" условия из-за невыполнения которых он не стал доверенным лицом.
"Первое условие - отдать Крым. Второе условие - извиниться перед Украиной. И третье, совсем простенькое - найти хороший черный маркер и на лбу у Гундяева черным маркером написать слово "х#й", - сказал Невзоров.
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ФСБ задержала жителя Ингушетии, а спустя 3 дня объявила, что он погиб
55 минут(ы) назад
Иллюстративное фото
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В Ингушетии сотрудники ФСБ задержали 30-летнего местного жителя Ибрагима Алиева и увезли его в неизвестном направлении. Трое суток родственники задержанного не могли получить о нем никакой информации. Затем им объявили, что Алиев погиб "при попытке к бегству", сообщает центр "Мемориал".
"На втором и третьем этапах мы перейдем к совместному производству систем С-500", - сказал Эрдоган.
Нравиться мне Невзоров - светлая голова , железная логика и есть свое мнение- респект!
а от я бачу вашу мертву росію, яка зі всіх сил прикидається живою..
А мы - помним.
Калёным железом!
Х... он и в Африке х... даже если это Мишка Япончик в рясе
Вот тебе ссылка на фильм, снятый твоим кумиром: https://www.youtube.com/watch?v=SFo-hbTGbPY
Именно такие, как Невзоров, привели к власти Путина.
И за оскорбления... с чего ты пес коверкаешь моц ник? За другую точку зрения ты готов на мелкие подляки? А может ты просто ущербный?
безграмотное "ошибатся" - как нельзя лучше дополняет формой - содержание. про остальной текст даже говорить не буду, он столь же красноречиво свидетельствует о том, что я был прав, называя юнца - хераклом. Это не скрыть ))
Вот видео на фильм "Наши" Невзорова: https://www.youtube.com/watch?v=SFo-hbTGbPY
Рабы пидарашки, зная что они суперрабы и множество раз перешлифованные отрицательным отбором, ничего с хуйлом сделать не могут, только бунтовать на коленях. Русская прилагательная парашка как именно имитации русской умирает под завозом в мацквабад чурок и пр атрибутикой разлагания. И вот такие ебанушки как гиркин и дугин, быстро смекнули, видя что украина разворована шнырями под ноль, разваленой армией и без оружия с одним танком на ходу и то ржавым, решили решить свою проблему обманом хуйла через украину, чтобы "воспрял" прилагательный ватный дух как бы снова(а че снова?хз, скорее всегда были рабами,обманывая и убеждая себя что они вяликие). Создать в новососсии правильное руцкое государство, а Пидарашка по их замыслу должна последовать их примеру(а почему следовать хз?. если всегда результат у ружопых прилагательных был отрицательным - голод, смерти, стукачи, рабы). Как бы направить хуйла на свой руцкий путь, соблазнив епанутого хуйла рассказами как классно хуйло поднимет свой рейтинг(или войдет в историю или прочие заманухи), если нападет на украину и о чем гиркин до сиг пор бредит(и кроме еще увода своей террористической отвественности на хуйла), призывая нападать, потому что как бы война с украиной неизбежна. На крым хуйло без того имел виды с 2004 года, когда увидел как легко украину захватить через переворот, поддержанный сша(хорошо что сша не бросают на полпути)(им не хотелось еще одного диктатора типа лукашенка как кучма- да и вообще сша не допустят ни одного диктатора в украине после того как было уничтожено яо в украине - иначе будет снова уже не союз(БОЛЬШЕ СССРа НЕ БУДЕТ-это нужно понимать, ссср в старом коммунистическом виде уже НЕ ВОЗМОЖЕН без 1917года-идея коммунизма больше не приживется лет 100-300-будут дуть на воду), а будет епанутая зомбо-империя ифана-дурака со всеми вытекающими).
Сколько бы епанутые пидарашники не мечтали о вяликой парашке, а результат у косоруких только один - известный руцкий мир болот, голода, трупов, крови. Почему такие не имеющие шанса выжить в центре европы, выжили в болоте. Да потому что их болото никому не упиралось, даже китайцы длинющей стеной отделились от епанутых паразитных племен мокши и прочих дураков-трупозабрасывальных организмов природы.
Нехай перегризуться між собою.
а компенсації за всі втрати, людські і матеріальні?
легко хоче відбутись!
Война - не уличная драка и за пролитую кровь, придется расплачиваться своей кровью еще очень долго. Потому что те кто прошел войну и еще воюет, они воспринимаются только как враги, которих надо убивать
- Ты, Прошка, в жизне нашенской не смыслишь ни зги. Пошто, говоришь, дедуня, ты соседу посев потравил?.. А вот слушай, да на ус мотай.
Живем мы с соседом бок-о-бок, стало быть. Сосед пшеничку растит, но ее ж, родимую, и наша семья растит, так? Да другое всякое, для прокорму живности, тоже растим совокупно - что он, что мы. Вона, боровки да бычки с породьем у нас да у них какие вымахивают - лепота одна.
Дальше чаво делать мы с живностью будем? Ну, опять же, себе на пропитание - но и на торг да продажу прежде всего. Откормим, заколем, да часть молодняка возьмем - да и на базар поедем, продавать молодняк оный да убоину. Налетай, честной народ, покупай!..
И хочется люду-то мясца себе прикупить. И прикупил бы он у меня - ан нет, вона, сосед сбоку за другим прилавком стоит, тоженно тем самым торгует. Али у меня купят, али у него? Неведомо.
А коль не у меня - чавой делать-то, куда товар тогда девать? Пропал, стало быть, товар-то!.. Растил я его, пестовал - и вот накось, такие убытки… Такому бывать не должно. Один я должон свое продавать, чтоб токмо у меня купить можно было - тогда и купят у меня все.
Разумеешь теперь, пошто посев я ему тавой-то, али нет? Сами-то они выдюжат - так, животом помаются, да к бабке-шепталке побегают, на том и ладно. Ну, коли кто и помрет - то так Господу нашему угодно. Все Его волей…
А вот живность евойная - та уж, как пить дать, скопытится. И нечаво везти ему на торг станет! Сталбыть, один я с сыновьями торжить там буду - и деньгу поимею справную с того. В этом мой антирес. Нашенский, семейный, обчий. Ибо деньга та, мной вырученная, опять же во благо семьи пойдет - сталбыть, и антирес семейный!
Не должны они нам ровней быть, супротивствовать нашим антиресам-то. А наш антирес - в том, чтоб сильней быть, могутней всех в деревне. Тады и кланяться нам будут, почет всяческий и уважение оказывать всюды - да всех благостей и не перечесть, дурилка ты…
Мне да сыновьям - опять же, и батяне твоему - место доброе за любым столом, да в церкви Божьей ко клиросу поближе, да на причастие первым… Тебе да другим внучатам - любая девка на деревне, что глянется. Хошь - женись, а не схошь, али она, дурная, тебя не схочет - так ували ее где-нить на сеновале, да и вся недолга. Себе другу получше-то потом сыщешь, а с той не убудет - чай, не последнего парня уважила…
Да что ты мне Святым Писанием тычешь, экий непутевый… Вот обучил тебя дьячок мудреностям Божьим, а как толковать их верно, не надоумил…
Заповеди? Верно то есть, чти их - но помни, что там о ближнем сказано. А ближний твой - то семья твоя, уразумей, Прохор.
Вот дедушко Силантий твой так чинит, и ты так чини в семье своей. Надо будет тебе - укради нужное для семьи, лже поддай супротивца, да и зашиби кого ненароком - эка невидаль... Не для себя же творишь - для семьи! А стало быть, на тебе-то и греха нет, ибо воле Божьей ты, токмо заради ближних своих радея, и не супротивишься! Господь - он добр и милостив, он рассудит.
Ты есть творение Божье! А Богом так завещано - кому страдать, а кому и того себе не дать. Вот и не страдай. Живи, паря, да радуйся! И так твори, чтоб радоваться жизне тебе да ближнему твоему никто не мешал - уразумел, чай?
Поступать с другими людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами? Это ты мне Матвея, чтоль, вещаешь? Ну, добро, а зачем - вот поведай мне? Эвон как… чтобы с нами так не учинили?..
А и пущщай - да смогут ли? Ну, рассуди сам. Вот потравил я соседскую пашню, так? Так. А нашу он не потравит. И овин его, помнишь, как сгорел? Наш-то не сгорел, поди? А почему так все? Да потому, что сила за нами. Я, да сыновей трое - Василий, Прокл да Антип, батяня твой, да внуки вы мои - шестеро вас, отроков, с тобой, Прошка. Да четыре ружжа у нас, да в дреколье, кабыть надо будет, возьмем…
Понял таперича, почему у соседа горит да травится, а у нас - нет? Мы ж его, убогого, коли надо будет, по ветру прахом пустим!
Знает он то всё, оттого и кланяется да лыбится, хоч и зубами скрипит сквозь бороду - знает, отчего невмоготу жить ему. А и поделом - не препятствуй Анкуфьевым жить хорошо! Хорошесть жизни Анкуфьевых - в том, чтоб никто не смел на деревне могутнейшими за них быть!
Свое перво-наперво блюди, така вот тебе напутственность!
А чужое - то не свое, с ним всяко можно учинить заради своего антиресу. Сам уразумей сие да своим детям передай. На том Расея-матушка стояла да и стоять будет!
https://bitter-onion.livejournal.com/1791886.html
Внушительная финансовая компенсация в миллиардов 200 и выплаты морального ущерба потерявшим близким. И тогда можно брать.
Осквернение пидарасами и ватными киева должно смываться кровью, причем по библии кровь их на них. Асфальт, где стучали капыта пидарасов, должен быть тщательно вымыт, желательно кровью пидарасов, после чего даже кровь пидара должна быть тщательно смыта хлоркой. Оскверненная территория должна быть закрыта на полгода для выветривания от пидарасни дождями, снегом и ветрами. Так что ловим 5 штук самых рекламных(кто больше всего приносит рекламы пидарастии для детей и раскрутки маховика гомосятского геноцида украинцев через обвинения в гомофобии, скопированного с еврейского геноцида всея земли в обвинениях в антисемитизме, изза чего еврейским паспортам предоставляются сверхправа и на убийства тоже, вот соловьев как геббельс сидит плотно под защитой этого геноцида-нацисты теперь нападают и убивают под еврейскими паспортами и под плотной защитой от обвиненийвантимемитизме) и награждаем их вакантными каникулами -
и отправляем на передовую под обстрел ваты с указанием их координат и что за товар выставлен на выставку.
5 лет война, а пидарасам голубоко и нагло пох(за что заслужили каникулы под горловку на свежий воздух), им главное ихняя пропаганда для уничтожения украины.Ночной дозор европы хотят уничтоджить. Пидары кличут руцкий кровавый мир.
Сколько убили и правильных в киеве.А на хоть одного пидараса нет заказа.
Пидар воевать не будет, система ценностей у него ростет с прибора говна. Нет даже медийных,чтобы показать что пидары тоже воюют и даже таких показушных нет(или еще нет, не проплачены потому что нету такого заказа еще), не говоря что пидарасня при первом хлопке тут же снимется, застучит копытами что запылится за ними.
5 штук самых медийных пидаров с самыми медийными епалами, которые кроме пропаганды расскручивают маховик ущемления через обвинения в гомофобии, должны быть преданы руцкому миру.
Украина не в ес чтобы рассплачиваться на хорошую жизнь своим уничтожением и ущемлением через обвинения в гомофобии, как это делает голландия или другая самая запропагандированная гамасятиной страна. Бельгия платит своим уничтожением коренного населения и геноцидом через обвинениявгомофобии за европейскую жизнь. А украина никому не должна, кроме того что отобрали у нее яо и не особо поддерживают как ночной дозор европы от ватных зомбаков замеса крови и земли с голодоморами. Украина платит европе более чем. Нечесность перегнута в сотни раз.