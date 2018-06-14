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Все про:война (2915) Кирилл (922) Путин (23915) Россия (69632)

 "Отдать Крым, извиниться перед Украиной и написать слово "х#й" на лбу Гундяева", - Невзоров о том, что должен сделать Путин. ВИДЕО

Российский публицист Александр Невзоров не отказался бы стать доверенным лицом Путина на предыдущих президентских выборах в РФ, но нынешний президент РФ не выполнил его условия. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, Невзоров публично назвал три "маленьких, ничтожных" условия из-за невыполнения которых он не стал доверенным лицом.

"Первое условие - отдать Крым. Второе условие - извиниться перед Украиной. И третье, совсем простенькое - найти хороший черный маркер и на лбу у Гундяева черным маркером написать слово "х#й", - сказал Невзоров.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Агент КГБ и "сигаретный митрополит" не имеет права указывать, что делать Болгарии, - болгарский вице-премьер Симеонов - Кириллу

Источник: https://censor.net.ua/v3071499
 
   
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А ингушетия это росия?

ФСБ задержала жителя Ингушетии, а спустя 3 дня объявила, что он погиб

55 минут(ы) назад

Иллюстративное фото

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В Ингушетии сотрудники ФСБ задержали 30-летнего местного жителя Ибрагима Алиева и увезли его в неизвестном направлении. Трое суток родственники задержанного не могли получить о нем никакой информации. Затем им объявили, что Алиев погиб "при попытке к бегству", сообщает центр "Мемориал".
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"Я связался с президентом Путиным с предложением о совместном производстве С-500", - сказал Эрдоган. Новостное агентство Anadolu процитировало слова президента Турции о том, что Россия предоставила Анкаре кредит на покупку ракетных комплексов с-400 на "очень приемлемых условиях."
"На втором и третьем этапах мы перейдем к совместному производству систем С-500", - сказал Эрдоган.
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Турки много чего лишнехромосомным говорят, а потом как всегда неожиданный удар в спину.
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А нам куда удар? В ж*пу?
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вам да, вот только флажок изпользуй свой а не американскии.
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это ПЯТЬ БАЛЛОВ !!!

Нравиться мне Невзоров - светлая голова , железная логика и есть свое мнение- респект!
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Да.Но как бы с ним чкго то не случилось.Моль мстительная зараза.
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Глебыч говорил это еще до выборов, где-то в начале года. Пока -- тьфу-тьфу-тьфу, дай бог и дальше.
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Отдать Крым, извиниться перед Украиной и написать слово "х#й" на лбу Гундяева" и И тату на лбу у себя - ху*ло, - о том, что должен сделать Путин.
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чотири рази написати це слово!! На всі сторони світу.)))))))
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Дедуля уже совсем плох.
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А ватаны его все равно выбирают и садят на трон...
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В нулевых Невзоров был главным сцепным псом Путина. А теперь вдруг стал героем Украины. Вот что бывает когда отлучают от жирной миски.
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А кто его назначил "героем" Украины? Просто соглашаемся в правильной мыслью.
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Та все они у вас герои.


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ну то так і є, хто для вас, кацапів, вороги, то для нас мабуть герої.
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"друг" би залишився на срашці підлизувати пуйлу, так як ви всі це робите.)))
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Может наконец перестанет притворяться "россиянином".


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Если что на фото опоссум. Животное которое любит притворятся мертвым. Он здоровее нас с вами.
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А шо там за фото?Последнее время у многих спам не открывается?
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як цікаво..
а от я бачу вашу мертву росію, яка зі всіх сил прикидається живою..
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правильно вашим "ізигом" писати "притворятЬся", від питання "Что делать". Ок?))
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Пуйлу тільки допоможе обрізання крайньої плоті по саму шию.
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пуйло і є "крайня плоть". Весь, від маківки до нігтів на ногах))
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Увы, Невзоров - несмотря на всю свою воинствующую атеистическую позицию, был и остается моральным банкротом и болтуном. Ограниченная молодежь, конечно же, не помнит о том, как он воспевал вторжение российских зеленых человечков в Прибалтику, штурм телецентра и т.п. Молодежь слишком тупа, чтобы учить историю и помнить его позорный фильм "Наши".

А мы - помним.
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он публично извинился за тот период своей деятельности
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Не неси чушь. Невзоров публично сказал, что ни о чем не жалеет. Он до сих пор нежелательный гость в Прибалтике - именно потому что никакого покаяния с его стороны НЕ БЫЛО.
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Так и Порошенко был создателем "Партии Регионов", ну и что? Извинился или раскаялся?
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А при чем тут Порошенко? Или вы из штаба Юленьки, которая любой предлог использует для того, чтобы замочить конкурента? ) Какое отношение к теме имеет Порошенко?
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Лучше татуху набить, это надёжней , чем маркером😁
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Всё помним,Голодоморы особенно,и лагеря,и Беломор-Коналы на костях людей построены!
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Гундяему лучше написать "БЕС", а вот то слово - кацапскому царю!
Калёным железом!
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Не только это написать на лбу у Гудяйки но и у Турчинова ,отдавшего Крым без сопротивления ! "Отдать Крым, извиниться перед Украиной и написать слово "х#й" на лбу Гундяева", - Невзоров о том, что должен сделать Путин - Цензор.НЕТ 8384
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Вывести войска из Украины, вывести нахрен все корабли черноморского флота из Крыма, отвести войска от украинских границ и из Беларуси, в течение 10 лет платить Украине контрибуцию. Тогда подумаем, прощать россиян или нет
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Орду мокшанскую изменить нельзя,она как раковая опухоль с метостазами...
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Глебыч как всегда прям и честен...
Х... он и в Африке х... даже если это Мишка Япончик в рясе
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Херакл ты, а не Геракл. Потому что дурак.
Вот тебе ссылка на фильм, снятый твоим кумиром: https://www.youtube.com/watch?v=SFo-hbTGbPY

Именно такие, как Невзоров, привели к власти Путина.
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Человек может ошибатся! Любой...но не каждый признает свои ошибки!
И за оскорбления... с чего ты пес коверкаешь моц ник? За другую точку зрения ты готов на мелкие подляки? А может ты просто ущербный?
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"Человек может ошибатся" ))))))))))))

безграмотное "ошибатся" - как нельзя лучше дополняет формой - содержание. про остальной текст даже говорить не буду, он столь же красноречиво свидетельствует о том, что я был прав, называя юнца - хераклом. Это не скрыть ))
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Невзоров- вечный иуда- он благословил "наших" на штурм телецентра в Вильнюсе когда погибли сотни мирный защитников-литовцев. Потом он воспевал подвиги россиян в первую чеченскую с ненавистью и презрением к муслимам. Рим предателям не платит. Чмо лицемерное мимикрирует, любите меня я всех мочу круче Донцова! Гнида...
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Полностью согласен. Я пытаюсь об этом напоминать, но тупое вышиватное быдло никогда не знает истории. Всегда блеет "четыре - хорошо, две - плохо!" вслед за кумиром.
Вот видео на фильм "Наши" Невзорова: https://www.youtube.com/watch?v=SFo-hbTGbPY
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Есть еще люди в русских селениях...немного...но есть...
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В чем суть новососсии? И для чего она задумывалась имперастами.
Рабы пидарашки, зная что они суперрабы и множество раз перешлифованные отрицательным отбором, ничего с хуйлом сделать не могут, только бунтовать на коленях. Русская прилагательная парашка как именно имитации русской умирает под завозом в мацквабад чурок и пр атрибутикой разлагания. И вот такие ебанушки как гиркин и дугин, быстро смекнули, видя что украина разворована шнырями под ноль, разваленой армией и без оружия с одним танком на ходу и то ржавым, решили решить свою проблему обманом хуйла через украину, чтобы "воспрял" прилагательный ватный дух как бы снова(а че снова?хз, скорее всегда были рабами,обманывая и убеждая себя что они вяликие). Создать в новососсии правильное руцкое государство, а Пидарашка по их замыслу должна последовать их примеру(а почему следовать хз?. если всегда результат у ружопых прилагательных был отрицательным - голод, смерти, стукачи, рабы). Как бы направить хуйла на свой руцкий путь, соблазнив епанутого хуйла рассказами как классно хуйло поднимет свой рейтинг(или войдет в историю или прочие заманухи), если нападет на украину и о чем гиркин до сиг пор бредит(и кроме еще увода своей террористической отвественности на хуйла), призывая нападать, потому что как бы война с украиной неизбежна. На крым хуйло без того имел виды с 2004 года, когда увидел как легко украину захватить через переворот, поддержанный сша(хорошо что сша не бросают на полпути)(им не хотелось еще одного диктатора типа лукашенка как кучма- да и вообще сша не допустят ни одного диктатора в украине после того как было уничтожено яо в украине - иначе будет снова уже не союз(БОЛЬШЕ СССРа НЕ БУДЕТ-это нужно понимать, ссср в старом коммунистическом виде уже НЕ ВОЗМОЖЕН без 1917года-идея коммунизма больше не приживется лет 100-300-будут дуть на воду), а будет епанутая зомбо-империя ифана-дурака со всеми вытекающими).

Сколько бы епанутые пидарашники не мечтали о вяликой парашке, а результат у косоруких только один - известный руцкий мир болот, голода, трупов, крови. Почему такие не имеющие шанса выжить в центре европы, выжили в болоте. Да потому что их болото никому не упиралось, даже китайцы длинющей стеной отделились от епанутых паразитных племен мокши и прочих дураков-трупозабрасывальных организмов природы.
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Не вірю жодному кацапу.
Нехай перегризуться між собою.
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по мне он вообше может говорить что угодно, почти ни один коренной житель Балтииских стран ему руки не подаст, за то говно, которое он вылил на Балтииские страны в конце восемьдесятых и в начале девеностых, пока он не извенится, а он сказал - не будет извенятся и не жалеет что зделал зло - ну и всё, персона нон грата и пусть хоть сдохнит, никакой жалости от нас.
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О том что сделает путин вообще никто не знает, даже он сам. А что тут поделать - больной "человек", но русским нравится их нарисованное царем вяличие.
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Крым мы отдадим в долгосрочную аренду Израилю взамен на полное погашение всех долгов Украины. И с полным запретом посещения кацапами нашего полуострова.
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костик, давай ты лучше жопой своей лучше торговать будешь как и раньше, зачем тебе менять профиль.
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Та не, нам хватит Вальцмана и его еврейской шайки мародёров.
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маловато буде!
а компенсації за всі втрати, людські і матеріальні?
легко хоче відбутись!
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Если би у Невзорова кацапи убили или покалечили отца, сина или дочь, ему би даже в голову не пришло говорить о каки то извинениях. Пусть заглянет в глаза, матерей, потервших родних и близких на єтой войне и расскажет им об "извинениях"
Война - не уличная драка и за пролитую кровь, придется расплачиваться своей кровью еще очень долго. Потому что те кто прошел войну и еще воюет, они воспринимаются только как враги, которих надо убивать
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Праздник футбола уже начался.

"Віддати Крим, попросити вибачення в України і написати слово "х#й" на лобі Гундяєва", - Невзоров про те, що повинен зробити Путін - Цензор.НЕТ 5591
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ: ИСТОКИ

- Ты, Прошка, в жизне нашенской не смыслишь ни зги. Пошто, говоришь, дедуня, ты соседу посев потравил?.. А вот слушай, да на ус мотай.

Живем мы с соседом бок-о-бок, стало быть. Сосед пшеничку растит, но ее ж, родимую, и наша семья растит, так? Да другое всякое, для прокорму живности, тоже растим совокупно - что он, что мы. Вона, боровки да бычки с породьем у нас да у них какие вымахивают - лепота одна.

Дальше чаво делать мы с живностью будем? Ну, опять же, себе на пропитание - но и на торг да продажу прежде всего. Откормим, заколем, да часть молодняка возьмем - да и на базар поедем, продавать молодняк оный да убоину. Налетай, честной народ, покупай!..

И хочется люду-то мясца себе прикупить. И прикупил бы он у меня - ан нет, вона, сосед сбоку за другим прилавком стоит, тоженно тем самым торгует. Али у меня купят, али у него? Неведомо.

А коль не у меня - чавой делать-то, куда товар тогда девать? Пропал, стало быть, товар-то!.. Растил я его, пестовал - и вот накось, такие убытки… Такому бывать не должно. Один я должон свое продавать, чтоб токмо у меня купить можно было - тогда и купят у меня все.

Разумеешь теперь, пошто посев я ему тавой-то, али нет? Сами-то они выдюжат - так, животом помаются, да к бабке-шепталке побегают, на том и ладно. Ну, коли кто и помрет - то так Господу нашему угодно. Все Его волей…

А вот живность евойная - та уж, как пить дать, скопытится. И нечаво везти ему на торг станет! Сталбыть, один я с сыновьями торжить там буду - и деньгу поимею справную с того. В этом мой антирес. Нашенский, семейный, обчий. Ибо деньга та, мной вырученная, опять же во благо семьи пойдет - сталбыть, и антирес семейный!

Не должны они нам ровней быть, супротивствовать нашим антиресам-то. А наш антирес - в том, чтоб сильней быть, могутней всех в деревне. Тады и кланяться нам будут, почет всяческий и уважение оказывать всюды - да всех благостей и не перечесть, дурилка ты…

Мне да сыновьям - опять же, и батяне твоему - место доброе за любым столом, да в церкви Божьей ко клиросу поближе, да на причастие первым… Тебе да другим внучатам - любая девка на деревне, что глянется. Хошь - женись, а не схошь, али она, дурная, тебя не схочет - так ували ее где-нить на сеновале, да и вся недолга. Себе другу получше-то потом сыщешь, а с той не убудет - чай, не последнего парня уважила…

Да что ты мне Святым Писанием тычешь, экий непутевый… Вот обучил тебя дьячок мудреностям Божьим, а как толковать их верно, не надоумил…

Заповеди? Верно то есть, чти их - но помни, что там о ближнем сказано. А ближний твой - то семья твоя, уразумей, Прохор.
Вот дедушко Силантий твой так чинит, и ты так чини в семье своей. Надо будет тебе - укради нужное для семьи, лже поддай супротивца, да и зашиби кого ненароком - эка невидаль... Не для себя же творишь - для семьи! А стало быть, на тебе-то и греха нет, ибо воле Божьей ты, токмо заради ближних своих радея, и не супротивишься! Господь - он добр и милостив, он рассудит.
Ты есть творение Божье! А Богом так завещано - кому страдать, а кому и того себе не дать. Вот и не страдай. Живи, паря, да радуйся! И так твори, чтоб радоваться жизне тебе да ближнему твоему никто не мешал - уразумел, чай?

Поступать с другими людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами? Это ты мне Матвея, чтоль, вещаешь? Ну, добро, а зачем - вот поведай мне? Эвон как… чтобы с нами так не учинили?..
А и пущщай - да смогут ли? Ну, рассуди сам. Вот потравил я соседскую пашню, так? Так. А нашу он не потравит. И овин его, помнишь, как сгорел? Наш-то не сгорел, поди? А почему так все? Да потому, что сила за нами. Я, да сыновей трое - Василий, Прокл да Антип, батяня твой, да внуки вы мои - шестеро вас, отроков, с тобой, Прошка. Да четыре ружжа у нас, да в дреколье, кабыть надо будет, возьмем…

Понял таперича, почему у соседа горит да травится, а у нас - нет? Мы ж его, убогого, коли надо будет, по ветру прахом пустим!
Знает он то всё, оттого и кланяется да лыбится, хоч и зубами скрипит сквозь бороду - знает, отчего невмоготу жить ему. А и поделом - не препятствуй Анкуфьевым жить хорошо! Хорошесть жизни Анкуфьевых - в том, чтоб никто не смел на деревне могутнейшими за них быть!

Свое перво-наперво блюди, така вот тебе напутственность!
А чужое - то не свое, с ним всяко можно учинить заради своего антиресу. Сам уразумей сие да своим детям передай. На том Расея-матушка стояла да и стоять будет!
https://bitter-onion.livejournal.com/1791886.html
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"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз...для ума"...(с)
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Извинений и возвращений уже будет не достаточно. Да и по большому счёту нахрен не нужен Крым.

Внушительная финансовая компенсация в миллиардов 200 и выплаты морального ущерба потерявшим близким. И тогда можно брать.
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Так как наглые пидары вообще окуели. потому
Осквернение пидарасами и ватными киева должно смываться кровью, причем по библии кровь их на них. Асфальт, где стучали капыта пидарасов, должен быть тщательно вымыт, желательно кровью пидарасов, после чего даже кровь пидара должна быть тщательно смыта хлоркой. Оскверненная территория должна быть закрыта на полгода для выветривания от пидарасни дождями, снегом и ветрами. Так что ловим 5 штук самых рекламных(кто больше всего приносит рекламы пидарастии для детей и раскрутки маховика гомосятского геноцида украинцев через обвинения в гомофобии, скопированного с еврейского геноцида всея земли в обвинениях в антисемитизме, изза чего еврейским паспортам предоставляются сверхправа и на убийства тоже, вот соловьев как геббельс сидит плотно под защитой этого геноцида-нацисты теперь нападают и убивают под еврейскими паспортами и под плотной защитой от обвиненийвантимемитизме) и награждаем их вакантными каникулами -
и отправляем на передовую под обстрел ваты с указанием их координат и что за товар выставлен на выставку.
5 лет война, а пидарасам голубоко и нагло пох(за что заслужили каникулы под горловку на свежий воздух), им главное ихняя пропаганда для уничтожения украины.Ночной дозор европы хотят уничтоджить. Пидары кличут руцкий кровавый мир.
Сколько убили и правильных в киеве.А на хоть одного пидараса нет заказа.
Пидар воевать не будет, система ценностей у него ростет с прибора говна. Нет даже медийных,чтобы показать что пидары тоже воюют и даже таких показушных нет(или еще нет, не проплачены потому что нету такого заказа еще), не говоря что пидарасня при первом хлопке тут же снимется, застучит копытами что запылится за ними.
5 штук самых медийных пидаров с самыми медийными епалами, которые кроме пропаганды расскручивают маховик ущемления через обвинения в гомофобии, должны быть преданы руцкому миру.
Украина не в ес чтобы рассплачиваться на хорошую жизнь своим уничтожением и ущемлением через обвинения в гомофобии, как это делает голландия или другая самая запропагандированная гамасятиной страна. Бельгия платит своим уничтожением коренного населения и геноцидом через обвинениявгомофобии за европейскую жизнь. А украина никому не должна, кроме того что отобрали у нее яо и не особо поддерживают как ночной дозор европы от ватных зомбаков замеса крови и земли с голодоморами. Украина платит европе более чем. Нечесность перегнута в сотни раз.
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Это, похоже, клинический идиот. Фа Гор, покажи свою медицинскую карточку. Ты в каком отделении наблюдаешься?
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Отдать Крым, извиниться перед Украиной и написать слово "х#й" на лбу Гундяева", - Невзоров о том, что должен сделать Путин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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