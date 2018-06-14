 До конца 2018 года в украинских селах должны заработать 500 новых инновационных амбулаторий, - Порошенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, поздравляя украинских врачей с Днем медика.
По словам Порошенко, сейчас уже наработана нормативно-правовая база для имплементации закона о сельской медицине, разработаны проекты строительства амбулаторий и утверждены генпланы и проектно-сметная документация.
"К концу года должны заработать около 500 амбулаторий нового типа. Уже наработана нормативно-правовая база для имплементации этого закона, разработаны проекты строительства амбулаторий с жильем в большинстве из них, утверждены генеральные планы и проектно-сметная документация", - заявил президент.
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Петро, 500 амбулаторий на всю Украину?! - мАлАвАтА будет...
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Ага, по украинским дорогам она перестанет передвигаться уже через несколько месяцев.
Банк Порошенко увеличил прибыль в два раза
Может, что-то удобоваримое и получится.
ПТУ, ты бы букварь повторил. Смешно копылыть губу с грамотностью и стилистикой уровня младшей школы.
вокруг Киева, мабудь,... что-то и будет
и людей-врачей... тоже поднакопят... и аппаратуру и мед/препараты
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ПроХФєсіанали !
Виноват - не царь. Виноваты - бояре!
А львовяне должны по праву гордиться своим выбором. Сколько их в 2014, як переляканих, "вадинтур" голосило? Где-то 70%?
Кушайте, не обляпайтесь.
Пецю, а це колиж ти принаймався розмазувати масло по дірчатках хліба???
Коли йшов до "стіни плачу"... або коли "присягав" на користь України... або ... або... або???..
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Вот именно, должны заработать, а не заработают.
Обещать жениться - это не значит жениться.
А если учесть сколько сел в Украине, то эти только обещанные 500 амбулаторий - даже не капля в море.
А почему именно 500 амбулаторий? А не 568 или 465?
Ответ очевиден - цифра 500 взята для пиара и не основана ни на каких расчетах... Скоро выборы.
Російський олігарх Аркадій Ротенберг та його компанія "Мінудобрєнія" відсутні у переліку фізичних та юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції в Україні, через відсутність пропозицій з боку СБУ.====================================================
Жити по - новому ! Слава Україні !
Потому что все сельские ФАПы как были открыты и оборудованы в конце 50-х начале 60-х годов прошлого века, так с тех пор в них НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛОСЬ.
Смотрю на современные документальные съемки украинских ФАПов - мама-мия - весы, койка , плакаты СанПросвета и СИНЯЯ ЛАМПА (для прогревания) как из моего раннего детства.
А сейчас в ФАПы пошли лекарства, пойдет оборудование, специалисты пойдут.
Первай настоящая реформа за почти 70 лет.
А пока 1 врач на 9000 тыс населения в Большой Белозерке Запорожской области.
Полагаю, что и в других селах то же...