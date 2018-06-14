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 Политика Украины, Общество
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Все про:медицина (1601) Порошенко (14961) село (129)

 До конца 2018 года в украинских селах должны заработать 500 новых инновационных амбулаторий, - Порошенко. ВИДЕО

До конца 2018 года в украинских селах должны заработать 500 новых инновационных амбулаторий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, поздравляя украинских врачей с Днем медика.

По словам Порошенко, сейчас уже наработана нормативно-правовая база для имплементации закона о сельской медицине, разработаны проекты строительства амбулаторий и утверждены генпланы и проектно-сметная документация.

"К концу года должны заработать около 500 амбулаторий нового типа. Уже наработана нормативно-правовая база для имплементации этого закона, разработаны проекты строительства амбулаторий с жильем в большинстве из них, утверждены генеральные планы и проектно-сметная документация", - заявил президент.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3071483
 
   
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Из будки вылезла собака побрехать. Пошла вон ! Сбрехавшему раз ,доверия нет !
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Собака лает - караван идет. Это все, что тебе надо знать о собаках.
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Собака - друг человека. Тепер треба визначитися хто є тим чоловіком До конца 2018 года в украинских селах должны заработать 500 новых инновационных амбулаторий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7345
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Дуже великі проблеми з мовою, порохоботе. Навіть більші ніж з орієнтуванням в Києві До конца 2018 года в украинских селах должны заработать 500 новых инновационных амбулаторий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6273
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Якщо у тебе проблеми з мовою, то вчи горлівський переселенець
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А ну розкажи, що то за чоловік у собаки Й підтягни зміну відмінка при звертанні. В Кокандє мабуть цього не проходять?
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Цікаво чути українську мову від кацапа за походженням Якщо не розумієш, то краще помовчи.
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Ще цікавіше як кіргизи відрізняють українця від кацапа? Виходять на набережну арика й співають молитву? Тільки ж головне не сплутати з молитвою з прокляттями на рейки грюкаючої шайтан-арби 28-го маршруту, та не сильно голосити, бо місцеві троєщинські чоловіки собак поздихають зо сміху. Що будуть робити їх дружини з цуценятами? До кінця 2018 року в українських селах мають запрацювати 500 нових інноваційних амбулаторій, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5820
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Дуже просто. Ваша українська мова не є народною. Ви її вчили не знаючи суті української культури і мови.
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Ну зрозуміло. Якщо порохобот бекає як Азіров, а його мова - недолугий, а іноді й безграмотний переклад кацапських слів, на кшталт "чєловєк - чоловік", то він носій народної хуртульності. А якщо помилок зась, то це ознака невігластва. Ну то таке. У вас, соєвих, завжди були проблеми з логікою
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То є ваші недолугі кацапські висновки. Насправді відчувається лише школа, де вас довго навчали української мови. Щось ви вивчили, але ви залишилися кацапом До кінця 2018 року в українських селах мають запрацювати 500 нових інноваційних амбулаторій, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4669
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Куда идёт тот караван ? На мальдивы чи на сейшелы ? Може в Панаму ?
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Караван идет в противоположном направлении от ваших вонючих скреп. Этого уже достаточно.
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Это да ,наворовала пэтина банда достаточно ,пора бы ответ держать ...
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где ты видишь собаку...? - это её блохи гавкают...)))
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Раз сбрехавшему ??? Я сомневаюсь ,что он хорь раз правду сказал ...очень сильно сомневаюсь ...
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Совершенно верно ! Это по традиции так говорят )) А у этого упыря уже места на теле нет где бирку повесить со словом - лгун. Ему бы дощечку и петельку ))
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В одной только Киевской обл. 1200 сел?!

Петро, 500 амбулаторий на всю Украину?! - мАлАвАтА будет...
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Так амбулаторія буде інноваційна ! Може тіпа передвижна ? )))
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ага. типа зеленые стены покрасили в синие До конца 2018 года в украинских селах должны заработать 500 новых инновационных амбулаторий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5147
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Може тіпа передвижна ? )))

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Ага, по украинским дорогам она перестанет передвигаться уже через несколько месяцев.
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Их и пяти не будет .... До кінця 2018 року в українських селах мають запрацювати 500 нових інноваційних амбулаторій, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8521а те которые объявят амбулаториями будут иметь две пробирки и клавиатуру от компа и всё,готова амбулатория ... До кінця 2018 року в українських селах мають запрацювати 500 нових інноваційних амбулаторій, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8521
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Недостатка в мышках и крысках там не будет ... До кінця 2018 року в українських селах мають запрацювати 500 нових інноваційних амбулаторій, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7567
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что им делать в пустом помещении? Уйдут в поля или на ферму(если там еще фермы остались)..
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В полях рапс и химия ,будут жрать обои ,там хоть клей ещё совдеповский ,вкусный остался ... До кінця 2018 року в українських селах мають запрацювати 500 нових інноваційних амбулаторій, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9605
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обоев нет. Везде сейчас по нормам - краска. ))))Интерьерная. Несъедобная)))) Значит,або сдохнут,або пойдут по хаткам)))
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Нема краски ,краску стырили сельсоветчики До кінця 2018 року в українських селах мають запрацювати 500 нових інноваційних амбулаторій, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2991будут обои жрать ... До кінця 2018 року в українських селах мають запрацювати 500 нових інноваційних амбулаторій, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2991
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хахаха Олег,вы-таки на стороне мышей. ))))
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Главное,чтоб обои не потырили)))) А то погибнут невинные грызуны.
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До конца 2018 года в украинских селах должны заработать 500 новых инновационных амбулаторий, - можливо щось запрацює, але поки на касі Конфіскату у Києві платять вже близько 19 тис. грн (є сьогоднішне фото ). Кому потрібно бути медиком?
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уставший вид. Пора уже сказать: я устал, я ухожу
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Лучше - заберите меня )) Устал воровать....
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себе то почти не берет, но жадный - неплохо нагрелся на курсе 14-15гг и использует "служебное положение" для обогащения своего окружения
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мой тебе ответ, женщина - есть "почти" и "использует "служебное положение" для обогащения своего окружения" и по сравнению с ростом доходов окружения не серьезно
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А я тебе вот что скажу, ПТУ, читать научишься - только тогда уже пиши.
Может, что-то удобоваримое и получится.
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Не помешает и тебе подучиться, читаешь невнимательно, отвечаешь вырывая из контекста. И ссылки научись правильные вставлять.
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По поводу ссылок. На некорректно работающем до сих пор ресурсе - замечание сомнительное. Информация о банке Хряка - общеизвестна. Как и тот факт, что необходимость делиться с окружением - вопрос выживания любого шакала, который тем не менее думает прежде всего о своей личной выгоде, а окружение - рыбки-прилипалы.
ПТУ, ты бы букварь повторил. Смешно копылыть губу с грамотностью и стилистикой уровня младшей школы.
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вижу у тебя тут дружная бригада - лайкают на пустяки . На работе?
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Куда это оно уйдёт ,нет придётся сначала за всё ответить ...
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Ти вже АТО за два тижні закінчував.... Балабол! До конца 2018 года в украинских селах должны заработать 500 новых инновационных амбулаторий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4895
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верю!
вокруг Киева, мабудь,... что-то и будет
и людей-врачей... тоже поднакопят... и аппаратуру и мед/препараты
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500 ленточек для разрезания уже готовы.
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В бывшем 2 этажном общежитии 10 дней назад открыли амбулаторию,сделали типа евроремонт,полы шикарные.Кабинеты светлые.Захожу,говорю мне нужно сделать привикку от столбняка.Кажуть проходьте Пане до кабінету.Зайшов.Сидить молоденька дівчиька й каже,як здоров8ячке Пане Добродію,як Ваші дітоньки,онуки....,кажу вже 2 правнуки є....,посмотрела медицинскую карту мою и говорит : прививку надо было сделать еще 5 лет назад....Говорю ,да времени нет на єту Ерунду... До конца 2018 года в украинских селах должны заработать 500 новых инновационных амбулаторий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 362
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Да ,так оно всё и было в старой сказке про колобка ...
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Порошенко вже 20 квітня перинатальний у Львові відкривав! Досі ремонти роблять і непрацює! Синютка за поганий ремонт перинатального звільнив 4 акушери - гінеколога ! До конца 2018 года в украинских селах должны заработать 500 новых инновационных амбулаторий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3827
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Это тот центр, где Хряк торжественно ленточку резал и который закрылся сразу же после его отъезда по причине недоделок? а виноватыми сделали врачей. Гениальное менеджерское решение.
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Ага, той! До кінця 2018 року в українських селах мають запрацювати 500 нових інноваційних амбулаторій, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1872 Класно Синютка підставляє Порошенка... Весь Львів в шоці з "жити по - новому"!
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Та да, підставляє. Свинорох такой же ж наивный, доверчивый...
Виноват - не царь. Виноваты - бояре!
А львовяне должны по праву гордиться своим выбором. Сколько их в 2014, як переляканих, "вадинтур" голосило? Где-то 70%?
Кушайте, не обляпайтесь.
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Інноваційна це як? По телевізору? На кшталт: "візміть подорожник, прикладіть і замажте зеленкою. З вас 300 грн. за консультацію"
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500 амбулаторій по Україні???
Пецю, а це колиж ти принаймався розмазувати масло по дірчатках хліба???
Коли йшов до "стіни плачу"... або коли "присягав" на користь України... або ... або... або???..
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Я последний раз был в больнице в 1986 году,в кабинете ЛОР,с тех пор Бог милует...
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Обычно старые пердуны, вроде тебя, живут в больницах. Так что лучше признавайся, в какой палате строчишь на клаве?
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Не болейте,Дармоеды Краснопузые,это сейчас очень дорого. Обходится даже в Детройте или Мюнхене с Лондоном... До конца 2018 года в украинских селах должны заработать 500 новых инновационных амбулаторий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8611
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будут лечить по телефону - быстро и недорого
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добра новина села реально мають отримати нову медицину добре що діло зрушилось з мертвого місця
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Слушать пэтины бредни становится всё тяжелей и тяжелей ....
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До конца 2018 года в украинских селах должны заработать 500 новых инновационных амбулаторий, - Порошенко

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Вот именно, должны заработать, а не заработают.
Обещать жениться - это не значит жениться.
А если учесть сколько сел в Украине, то эти только обещанные 500 амбулаторий - даже не капля в море.
А почему именно 500 амбулаторий? А не 568 или 465?
Ответ очевиден - цифра 500 взята для пиара и не основана ни на каких расчетах... Скоро выборы.
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А взагалі медичну реформу можна провести дуже просто. Всіх чиновників від голови сільради до депутатів і працівників кабміну в купі з гідрантом зобов"язати лікуватись за місцем прописки.
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СБУ не внесла до санкційного списку друга Путіна та його бізнес ЧЕТВЕР, 14 ЧЕРВНЯ 2018, 15:30

Російський олігарх Аркадій Ротенберг та його компанія "Мінудобрєнія" відсутні у переліку фізичних та юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції в Україні, через відсутність пропозицій з боку СБУ.====================================================

Жити по - новому ! Слава Україні ! До кінця 2018 року в українських селах мають запрацювати 500 нових інноваційних амбулаторій, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8608
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Теперь вся ылита потянется в село на лечение. До кінця 2018 року в українських селах мають запрацювати 500 нових інноваційних амбулаторій, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2013
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у родителей в селе закрыли ФАП, согнали в громаду наобещали хренову тучу, и автобусное сообщение и ФАП и через 4-месяца все закрыли. грустно это все. и слушать ложь правителей уже надоело.
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З Пеці хуцпа пре, як вода з Ніагарського водоспаду.
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Знов а ля шоколадна риторика- повинні,буде, схоже то що.Коли вже буде-зробили,нагодували,знизилася ціни??!!!
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А это первая настоящая реформа сельской медицины за последние - сколько там получается? - 70 лет.
Потому что все сельские ФАПы как были открыты и оборудованы в конце 50-х начале 60-х годов прошлого века, так с тех пор в них НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛОСЬ.
Смотрю на современные документальные съемки украинских ФАПов - мама-мия - весы, койка , плакаты СанПросвета и СИНЯЯ ЛАМПА (для прогревания) как из моего раннего детства.
А сейчас в ФАПы пошли лекарства, пойдет оборудование, специалисты пойдут.
Первай настоящая реформа за почти 70 лет.
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Президент Порошенко в глубине души болеет за каждого украинца. Но жопы подтирать украинцам он не подряжался. Мы должны сами требовать зарплаты и пенсии с человеческим лицом.
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До конца 2018 года в украинских селах должны заработать 500 новых инновационных амбулаторий

А пока 1 врач на 9000 тыс населения в Большой Белозерке Запорожской области.
Полагаю, что и в других селах то же...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДо конца 2018 года в украинских селах должны заработать 500 новых инновационных амбулаторий, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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