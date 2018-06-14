 До конца 2018 года в украинских селах должны заработать 500 новых инновационных амбулаторий, - Порошенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, поздравляя украинских врачей с Днем медика.

По словам Порошенко, сейчас уже наработана нормативно-правовая база для имплементации закона о сельской медицине, разработаны проекты строительства амбулаторий и утверждены генпланы и проектно-сметная документация.

"К концу года должны заработать около 500 амбулаторий нового типа. Уже наработана нормативно-правовая база для имплементации этого закона, разработаны проекты строительства амбулаторий с жильем в большинстве из них, утверждены генеральные планы и проектно-сметная документация", - заявил президент.

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