EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Общество
  31373  398
Материалы по теме:
Все про:засуха (14) Крым (20166) оккупация (6573) вода (102)

 "Катастрофа! Все засыхает и все мучаются. Мы-то "за", чтобы вода была, но это все от Украины зависит", - жители оккупированного Армянска. ВИДЕО

Жители оккупированного Армянска рассказали о катастрофической ситуации из-за острой нехватки воды в городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, участок Северо-Крымского канала на северной окраине Армянска, который был главным источником воды для города, густо зарос камышом, кустарником и превращается в мусорную свалку.

"Катастрофа! Все засыхает и все мучаются. Люди везут, несут для себя эту воду, чтобы полить хоть какое-то растение, хоть какое-то дерево или кустарник. Это проблема номер один. Для Армянска это проблема номер один", - рассказывает жительница города.

"Без воды дачи пропадают у нас очень потому, что ни полива, ничего нету. Воду из домов таскаем. Поливаем кое-как - ни урожая, ничего. А как решить этот вопрос? Ну, это все только от Украины зависит, мне кажется. Потому, что мы-то "за", чтобы вода была. Это они против", -  говорит о ситуации еще один житель Армянска.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Потрескавшаяся земля, погибшие посевы и солевой налет на поверхности грунта: засуха в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3071416
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
Не забудьте менталитет и возраст живущих в частном секторе.
 показать весь комментарий
 
 
Так ведь вода из скважин-это только временное явление и с каждым годом всё больше денег придётся вкладывать в опреснение.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
На глубине 7 км, в восточной части Крыма. имеются два больших, самонаполняемых озера, и второе - опреснительные установки.
 показать весь комментарий
 
 
Мене инфа о том ,что у них есть 2 озера, ни о чём,а опреснение эт да,эдакий шарм эль шейх устроить в Европе 21 века.
 показать весь комментарий
 
Опріснення води потребує дуже багато енергії, у вас її і без того дефіцит. Підземні ж озера по мірі викачування з них прісної води "самонаповнюються" морською, а якою ж іще? Є два варіанти, перший, теоретичний, воювати за сухопутний коридор, що не вдалося в 2014, і вже не вдасться. Другий, реальний, який і буде втілено в життя - звикати жити без води. Нормування, і т.д. По 100 літрів води на сім'ю в день. Членам партії "єдіная расія" та пенсіонерам кгб - по 150.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Именно поэтому в Крыму строятся 2 элетростанции
 показать весь комментарий
 
Мы скатились к самой безобидной из проблем Крыма.Что получила рф в результате оккупации Крыма.
1.База чф, которая контролирует кого? И это всё.Я же не думаю,что вы такой наивный, верящий в заботу о народе.
В "нагрузку" получили.
1,Санкции,которые возрастают.
2.Усиление нато в Европе.
3.Многочисленные финансовые проблемы и не только Крыма.
4.Разрыв или ухудшение родственных связей.
5.Удаление президента из когорты рукопожемаемых.
 показать весь комментарий
 
 
Все что ты перечислил,косвенно связано с Крымом, т. е. и без Крыма все это было бы. США просто придумывают причины, легко и просто, вмешательство в выборы, Скрипали, Дума. Магницкий...
Китай, что сделал, что против него ввели санкции? За что ЕС пошлины подняли? Причина проста. США медленно, но уверенно теряют позиции, и влияние, им надо всячески тормозить развитие других стран, особенно Китая, который уже обогнал США по ВВП, Рашу надо тормозить. чтобы не развивался ВПК, так как Раша, единственная страна, которая может уничтожить США физически, ЕС надо наказывать, что бы были послушными. Уж поверь, чей Крым далеко не главный вопрос для США
 показать весь комментарий
 
7 км пробурити то вода буде дорожче "есентуків"
 показать весь комментарий
 
 
Ну, это все только от Украины зависит, мне кажется. Потому, что мы-то "за", чтобы вода была. Источник: https://censor.net.ua/v3071416
Да нет,не все! Украина тоже "за"- это рф против!
 показать весь комментарий
 
 
Нехуй было на "рехверендумах" "ЗА" орать. "ЗАработали" себе сами.
 показать весь комментарий
 
 
Ненавидим нарассеян и завезенных из нарассии, которые воспользовались сложной обстановкой, чтоб ударить в спину Украину, когда ее лихорадило. Шакалов, одним словом.
 показать весь комментарий
 
 
БОЛЬНАЯ страна та, которая отхватывает у соседней территорию и разжигает мятеж.
 показать весь комментарий
 
 
ну я вас не оскорблял, а вы можете крымчанам советовать ловить рапанов и высасывать. По крайней мере, они знают, что умрут в свободной России.
 показать весь комментарий
 
 
флажок американский? Сожгите себя в знак протеста на лужайке Белого дома.
 показать весь комментарий
 
 
Надо было ещё добавить-" и сами пейте свою воду",но у вас видимо в рОте пересохло ))))).
 показать весь комментарий
 
 
А пить бандеровскую воду им не в западло ? "Катастрофа! Все засихає і всі мучаться. Ми ж і "за", щоб вода була, але це все від України залежить", - жителі окупованого Армянська - Цензор.НЕТ 6508 Избирательные патриоты нынче, холеные.
 показать весь комментарий
 
 
Так мост построили, можете теперь цистернами возить.
 показать весь комментарий
 
 
а где-то написано,что их любить обязаны? Тут не понятия "любить-ненавидеть". Есть понятие - "граждане,предавшие страну и служащие оккупантам". А посему - пусть кацапы им воду в пипетке выдают. Раися большая - воды много.
 показать весь комментарий
 
 
Они предали прежде всего народ Украины. Предали государство,гарантирующее им автономию. А теперь - в Расиську. С ведрами.
 показать весь комментарий
 
 
Так никто подавать воду не может. А посему ведра в зубы - и "упирьот" с песней.
 показать весь комментарий
 
 
я вообще не понимаю,о чем ты сейчас хрюкнуло. А ну,переведи на литературный.
 показать весь комментарий
 
 
Не варто. Витрачати час і нерви на "ольгінських".є кнопочка спам
 показать весь комментарий
 
 
мы должны быть милосердными к животному миру. И если свинохрюк желает быть посланным-не будем к нему жестоки. Пошлем его,как положено.
 показать весь комментарий
 
 
чтоб ты,кацапел,лучше понимал меня))) Про Красную Шапочку читал в детстве? или мамка только в "Правду" репу заворачивала?
 показать весь комментарий
 
 
потому что в Украине русских больше чем в россии
 показать весь комментарий
 
 
Выражу только своё мнение.Да они мне просто пох..... .
 показать весь комментарий
 
 
Засуха говорите? А у нас вообще ребята гибнут.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Очень плохо-затопили плодородную землю в Украине,создав каховское море,пустили канал в крым, а сейчас землю в крыму уничтожили,большая часть крымчан не виновата ,что их тупо сдали рашисткому отребью без единого выстрела.И что дальше? Кацапошвайны в севастополе получают воду с гор,а страдают украинцы которые заселяют степной крым!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
так передай страдальцам ведро воды или не пиши ерунду
 показать весь комментарий
 
 
вот только их согласия и не хватало для подачи воды, вот теперечя заживут. "Катастрофа! Все засихає і всі мучаться. Ми ж і "за", щоб вода була, але це все від України залежить", - жителі окупованого Армянська - Цензор.НЕТ 2161 печалит что эти идиоты даже не понимают происходящего, они просто уверенны в том что Украина обязана снабжать их водой и светом и везти им деньги за сдачу курятников. они идиоты поголовно?
 показать весь комментарий
 
 
Якби не були ідіотами - не ходили б на "рехверендум", так що таки да, ідіоти, поголовно.
 показать весь комментарий
 
 
10 атомних електростанцій(100 лярдів доларів) і Крим - з водою !! ))
 показать весь комментарий
 
 
Просто так заслужити новим референдумом воду від України вже не вдасться ))

можна лише нагадати світову традицію розгортання партизанського руху на окупованих територіях ))
 показать весь комментарий
 
Кримчани !

Дарма ви не прочитали те,що було надруковано на бюлетні референдуму дрібним шрифтом
- Ви ЗА отсоединение от Кримского Канала ?
 показать весь комментарий
 
 
Вот с чего бы это Украна против....？ Хмммм... Даже не знаю что и придумать на сей счет.... Как говорил мудрый лошак "Дебилы ..ять"（с）
 показать весь комментарий
 
 
И что характерно, если провести референдум в Армянске сейчас, то 90% скажут, что в Украину не хотят.
 показать весь комментарий
 
 
Так ведь есть такое выражение.- "битому неймётся".
 показать весь комментарий
 
Бабка надвое сказала. Те, у кого сыновья призывного возраста имеют перспективу защищать интересы Расеи в Арктике или служить в каких-нибудь еще чудесных местах составляют более 10%. И те, кто мечтают умереть в России, не дожив до нового пенсионного возраста и те, кому начислят пенсию таких размеров, что и на похороны не хватит и те, у кого уже отняли малый бизнес и позакрывали рынки. тоже уже расстаются с иллюзиями.
 показать весь комментарий
 
Если в кране нет воды, значит выпило Хуйло. "Катастрофа! Все засихає і всі мучаться. Ми ж і "за", щоб вода була, але це все від України залежить", - жителі окупованого Армянська - Цензор.НЕТ 8699
 показать весь комментарий
 
 
не правильний заголовок.. потрібно зробити правильний
"У Криму не вистачає води, але росіяни Криму відмовляються від води з бандерівського Дніпра"
 показать весь комментарий
 
 
Порчу на них Украина навела,пороблено,пусть Путен яйцом выкатывает,к бабке им надо,ведь подохнут как мыши в ведре
 показать весь комментарий
 
 
да путен все яйца об этих даунов сотрет))) А они и не изменятся и не поумнеют
 показать весь комментарий
 
Что русскому хорошо, то флоре с фауной- смерть "Катастрофа! Все засихає і всі мучаться. Ми ж і "за", щоб вода була, але це все від України залежить", - жителі окупованого Армянська - Цензор.НЕТ 8280 На бандеровской воде клубника чахла.
 показать весь комментарий
 
 
Это только начало, потом камни с неба пойдут.
 показать весь комментарий
 
 
Мы "за" ... это уже анекдот - "насрать под дверь соседу, позвонить и потребовать туалетной бумаги".
 показать весь комментарий
 
 
А все очень просто: в украинском Крыму вода есть, в оккупированном - нет. Выбор за вами. "Катастрофа! Все засихає і всі мучаться. Ми ж і "за", щоб вода була, але це все від України залежить", - жителі окупованого Армянська - Цензор.НЕТ 7721
 показать весь комментарий
 
 
Так канал был построен для внутреннего пользования, в пределах Украины. А коль Крым оккупированный и е#нутые крымчане стали россиянами то водная лавочка закрылась. Не продает Украина воду в россию, тем более предателям. Переходите на многоразовую систему использования воды: посцали- выпили, посцпли- выпили, посцали полили цветочек.
 показать весь комментарий
 
 
поссали - через Бриту прогнали-попили-полили-посуду помыли ))
 показать весь комментарий
 
 
гы! "они против" бесплатно воду крысчанам давать, гады такие.
 показать весь комментарий
 
 
мост построили, а арык в нем не сообразили сделать ))
 показать весь комментарий
 
 
бред сивой кабылы. Кто его сдал? Те кто на автобусах, в шортах на Донбасе кацапов останавливал? Не было армии, а та что была, была непригодна. Сдали, это когда могли.
Хотя стоит отметить что сдача была, но не в 2014, а в 2010, когда народ, уполномочил Яныка уничтожить нашу страну, армию и сдать ее кацапам.
 показать весь комментарий
 
 
Так любителям русских духовных скрепов хоть камни с неба! Или не так?
 показать весь комментарий
 
А как решить этот вопрос?
===========
Да тут все просто: начинайте убивать оккупантов.
 показать весь комментарий
 
 
А теперь, крымчане, хором - путин-ху..ло! Только после этого можно начинать обсуждать вопрос о воде из Украины!
 показать весь комментарий
 
 
В Крым нужно верблюдов завезти, они там приживутся...
 показать весь комментарий
 
 
а еще жалуются вады нету "Катастрофа! Все засихає і всі мучаться. Ми ж і "за", щоб вода була, але це все від України залежить", - жителі окупованого Армянська - Цензор.НЕТ 3942 я на видео рассмотрел две здоровенные лужи посреди канала, откуда они взялись? стыдно таварищи, стыдно на Украину наговаривать!
 показать весь комментарий
 
 
Ніфга не розумію, а що без води скучно на каміння з неба чекати?
 показать весь комментарий
 
 
это от Украины зависит? Увы, мы окупационными войсками не командуем.
 показать весь комментарий
 
 
Жителям временно оккупированного рашкой НАШЕГО Крыма: повыжимайте воду с медуз. ОЙ. ЭТО же нельзя, медузы-живые существа, а вы-жители Крыма? Мы-то за то и за это...Голосили за путина, ну падайте на колени. Катастрофа у вас в мозгах, там уже-пустыня. Мученики! Дальше [цензура].
 показать весь комментарий
 
 
Головою треба було думати! Мама не озвучувала таку доктрину? Нє? Воно і видно.
 показать весь комментарий
 
 
Газовый поток могли построить а водный не могут?
 показать весь комментарий
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Катастрофа! Все засыхает и все мучаются. Мы-то "за", чтобы вода была, но это все от Украины зависит", - жители оккупированного Армянска. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх