 "Катастрофа! Все засыхает и все мучаются. Мы-то "за", чтобы вода была, но это все от Украины зависит", - жители оккупированного Армянска. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, участок Северо-Крымского канала на северной окраине Армянска, который был главным источником воды для города, густо зарос камышом, кустарником и превращается в мусорную свалку.

"Катастрофа! Все засыхает и все мучаются. Люди везут, несут для себя эту воду, чтобы полить хоть какое-то растение, хоть какое-то дерево или кустарник. Это проблема номер один. Для Армянска это проблема номер один", - рассказывает жительница города.

"Без воды дачи пропадают у нас очень потому, что ни полива, ничего нету. Воду из домов таскаем. Поливаем кое-как - ни урожая, ничего. А как решить этот вопрос? Ну, это все только от Украины зависит, мне кажется. Потому, что мы-то "за", чтобы вода была. Это они против", - говорит о ситуации еще один житель Армянска.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Потрескавшаяся земля, погибшие посевы и солевой налет на поверхности грунта: засуха в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж