 "Катастрофа! Все засыхает и все мучаются. Мы-то "за", чтобы вода была, но это все от Украины зависит", - жители оккупированного Армянска. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, участок Северо-Крымского канала на северной окраине Армянска, который был главным источником воды для города, густо зарос камышом, кустарником и превращается в мусорную свалку.
"Катастрофа! Все засыхает и все мучаются. Люди везут, несут для себя эту воду, чтобы полить хоть какое-то растение, хоть какое-то дерево или кустарник. Это проблема номер один. Для Армянска это проблема номер один", - рассказывает жительница города.
"Без воды дачи пропадают у нас очень потому, что ни полива, ничего нету. Воду из домов таскаем. Поливаем кое-как - ни урожая, ничего. А как решить этот вопрос? Ну, это все только от Украины зависит, мне кажется. Потому, что мы-то "за", чтобы вода была. Это они против", - говорит о ситуации еще один житель Армянска.
1.База чф, которая контролирует кого? И это всё.Я же не думаю,что вы такой наивный, верящий в заботу о народе.
В "нагрузку" получили.
1,Санкции,которые возрастают.
2.Усиление нато в Европе.
3.Многочисленные финансовые проблемы и не только Крыма.
4.Разрыв или ухудшение родственных связей.
5.Удаление президента из когорты рукопожемаемых.
Китай, что сделал, что против него ввели санкции? За что ЕС пошлины подняли? Причина проста. США медленно, но уверенно теряют позиции, и влияние, им надо всячески тормозить развитие других стран, особенно Китая, который уже обогнал США по ВВП, Рашу надо тормозить. чтобы не развивался ВПК, так как Раша, единственная страна, которая может уничтожить США физически, ЕС надо наказывать, что бы были послушными. Уж поверь, чей Крым далеко не главный вопрос для США
Да нет,не все! Украина тоже "за"- это рф против!
можна лише нагадати світову традицію розгортання партизанського руху на окупованих територіях ))
Дарма ви не прочитали те,що було надруковано на бюлетні референдуму дрібним шрифтом
- Ви ЗА отсоединение от Кримского Канала ?
Не "дозріли" ))
"У Криму не вистачає води, але росіяни Криму відмовляються від води з бандерівського Дніпра"
Хотя стоит отметить что сдача была, но не в 2014, а в 2010, когда народ, уполномочил Яныка уничтожить нашу страну, армию и сдать ее кацапам.
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Да тут все просто: начинайте убивать оккупантов.