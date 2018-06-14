Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, участок Северо-Крымского канала на северной окраине Армянска, который был главным источником воды для города, густо зарос камышом, кустарником и превращается в мусорную свалку.
"Катастрофа! Все засыхает и все мучаются. Люди везут, несут для себя эту воду, чтобы полить хоть какое-то растение, хоть какое-то дерево или кустарник. Это проблема номер один. Для Армянска это проблема номер один", - рассказывает жительница города.
"Без воды дачи пропадают у нас очень потому, что ни полива, ничего нету. Воду из домов таскаем. Поливаем кое-как - ни урожая, ничего. А как решить этот вопрос? Ну, это все только от Украины зависит, мне кажется. Потому, что мы-то "за", чтобы вода была. Это они против", - говорит о ситуации еще один житель Армянска.
Да и х...с ним
P.S. А камни то только на подлете.
Весь прикол в том, что для того, что бы возобновить подачу воды в Крым, нужно заключить договор между Украиной и АР Крым, что и делалось на постоянной основе с начала Независимости Украины. Россия решила заключить этот договор, указав Крым как часть своей 3/14дерации, Украина же требует, что бы Крым в договоре был указан "временно оккупированной территорией". Плешивая х#йлопришмандовка нихочит признавать факта аннексии и подписывать такой договор!
Как итог - "та там полно воды, там море рядомъ!"...
Так что, Дорогие(да-да, именно с большой буквы и в буквальном смысле) крымчане, вы собственно-ручно превратили себя в "кость в горле", которую кремлеплишвый ни содержать, ни отрыгнуть так шоб не с кишками вместе не может.
В общем всё по старой схеме, в свете вашего "нового будущего" - Денех нет, но вы держитесь!
p.s. Да и вообще, чё вы ноете? Вы орали "Хатим умиреть в расии!" - умирайте наздоровье...
- не знаю, наверное, что бы потом опять пописять.
Крым под Роисей - нет воды.
Все просто до смешного. А до крымчан никак не дойдет.
От себя добавлю,Воруют Земли,Людей,Крым,Абхазию,Ю.Осетию,Приднестровье называя их непризнанными Независимыми территориями...
Большего СКОТСТВА трудно придумать.....