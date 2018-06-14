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 Политика Украины, Общество
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Все про:засуха (14) Крым (20166) оккупация (6573) вода (102)

 "Катастрофа! Все засыхает и все мучаются. Мы-то "за", что бы вода была, но это все от Украины зависит", - жители оккупированного Армянска. ВИДЕО

Жители оккупированного Армянска рассказали о катастрофической ситуации из-за острой нехватки воды в городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, участок Северо-Крымского канала на северной окраине Армянска, который был главным источником воды для города, густо зарос камышом, кустарником и превращается в мусорную свалку.

"Катастрофа! Все засыхает и все мучаются. Люди везут, несут для себя эту воду, чтобы полить хоть какое-то растение, хоть какое-то дерево или кустарник. Это проблема номер один. Для Армянска это проблема номер один", - рассказывает жительница города.

"Без воды дачи пропадают у нас очень потому, что ни полива, ничего нету. Воду из домов таскаем. Поливаем кое-как - ни урожая, ничего. А как решить этот вопрос? Ну, это все только от Украины зависит, мне кажется. Потому, что мы-то "за", чтобы вода была. Это они против", -  говорит о ситуации еще один житель Армянска.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Потрескавшаяся земля, погибшие посевы и солевой налет на поверхности грунта: засуха в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3071416
 
   
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Ага, жители Херсонской области только сейчас поняли, сколько у них забирали нужной воды
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Пусть не брешут! Посмотрите, как зелено на фото. Разве это засуха?
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Засуха буде в серпні!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Покищо це оазис, вони про це ще не знають))))
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Ну то зелень у канала, где ещё есть остатки влаги
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Красота, правда канал прокладався по низовинах. Тепер він виконує обовязки ошушувального каналу, грунтові води які можуть там бути стікаються в канал.

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Скажу беспристрастно. Талантливый, но шовинист...был. У Гитлера тоже такие были. К примеру Вернер фон Браун. Хотя тот не был апологетом величия а просто учёный.
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Когда у вас была вода, вам сказали что надо искать бендеровцев - они ваши злейшие враги. Ну, нашли вы одного бендеровца в желтых ботинках, отвернулись от Украины, теперь ищите воду. Квест будет продолжаться пока пить не захотите крысчане.
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да на армянском никто особо биндеровцев не искал, туда в 14 зразу быдлокизляков из мордовии завезли и беглую беркутню.
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А де місцеві були? Чому не протистували?
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Они всегда "за" любую халяву... И кто больше халявы предложит, тем больше они ЗА...
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Что, крысчане, зазывали врага в Украину, а теперь сетуете, что не сбылись мечты, чтоб пенсии-зарплаты - как в нарассии, а Украина чтоб поила и кормила, а сараи возле берега моря приносили барыши, как при "плохой" Украине? Предателей никто не ценит.

P.S. А камни то только на подлете.
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Крым и Кубань Украинские есть на карте изданной в 1918 году после Заключения Брестского Мира 3 марта 1918 года .Договора выполнять надо кацааПсинские Ублюдки,а не рассказывать сказку что Хрущев передал Крым Украине в 1954 году...Мудаки вонючие...
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Рецепт: лопаты в зубы и за работу. Тоннель прорыть под Днепр и будет вам вода.А то привыкли к халяве, Украина дай! Вы ребята определитесь, или сосать, или отсасывать.А лучше всего: "путин памаги". Вот как-то так бля.
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В новом курортном сизоне вместо кукурузы и пахлавы по пляжам будут ходить продавцы пресной воды со стаканчиками и флакончиками.
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Так это мы им перекрыли? Или она(вода) сама тавой? Ну, в смысле- пересох канал. Вот взял- и высох. А шо? Бывает. Кстати, жена с тещей в шоке: в Мариуполе тоже не очень, с дождями, точнее- ни капли, всё сохнет. А вот это- пичалька. Капец тёщиному дачному урожаю.
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От кого это зависит? От Украины? Это от вас зависело в 2014, долбо@бы. И сейчас это от вас зависит - ведра в руки и бегом по новенькому мосту в Ростов за водой.
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Дарагие крысчане! Продаю недорого фотографии и видео дождей. Оптовикам - скидка.
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Садюга! Нарушаете Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятой Резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1984 года.

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Пропаганда удачно перевела стрелки. Иногда это называют "нейролингвистическим программированием". Все на видео однозначно уверены что виновата Украина. Никаких претензий к Путину как к Абсолютной Власти и в мыслях нет. По рожам видно. И плюс надежда на "хитрый план", вроде как терпеть недолго осталось.
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Если хорошо пролистать документы 50-х годов и изучить экономические отношения между республиками в союзе , становится понятно почему ВС СССР передал Крым Украине. Не было не какого подарка ,как поют в рашке , был чисто экономический расчёт. Вроде и было одко государство ,но республики имели свои бюджеты и оплачивали друг другу оказанные услуги , поставку товаров и тд. Все снабжение Крыма проходило через Украину и рашке приходилось платить за каждый прошедший вагон и всё остальное , а это очень дорого и не выгодно , вот и решили передать разрушенную пустыню ,на тот момент, Украине , после этого мы вложили в Крым миллиарды , но пуйло решило его просто отжать. Так что уважаемые крымчане , всё зависит не от Украины , а от вами любимой параши и вашей короткой памяти. Нехай счастить.
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Напоминаю, если кто забыл, как развивалась ситуация с водой.
Весь прикол в том, что для того, что бы возобновить подачу воды в Крым, нужно заключить договор между Украиной и АР Крым, что и делалось на постоянной основе с начала Независимости Украины. Россия решила заключить этот договор, указав Крым как часть своей 3/14дерации, Украина же требует, что бы Крым в договоре был указан "временно оккупированной территорией". Плешивая х#йлопришмандовка нихочит признавать факта аннексии и подписывать такой договор!
Как итог - "та там полно воды, там море рядомъ!"...
Так что, Дорогие(да-да, именно с большой буквы и в буквальном смысле) крымчане, вы собственно-ручно превратили себя в "кость в горле", которую кремлеплишвый ни содержать, ни отрыгнуть так шоб не с кишками вместе не может.
В общем всё по старой схеме, в свете вашего "нового будущего" - Денех нет, но вы держитесь!
p.s. Да и вообще, чё вы ноете? Вы орали "Хатим умиреть в расии!" - умирайте наздоровье...
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- а, зачем они пьют мочу？
- не знаю, наверное, что бы потом опять пописять.
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Крым в Украине - есть вода.
Крым под Роисей - нет воды.

Все просто до смешного. А до крымчан никак не дойдет.
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Цензор, я понимаю вы никогда факты перед публикацией не проверяете и вечно выдаете желаемое за действительное. Но хоть один несчастный редактор должен быть в соседней комнате и знать, как пишется слово "чтобы"?
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Вода не проблема , я щитаю . Окупанти дпя споживання можуть купувати в нас Моршинську бутильовану сильно-, слабо-,газовану . А для поливів присадибних ділянок краще підійде Моршинська негазована в баклажках .
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Там крім "морячка" і такі оргії були - Судом і Гомора, Бог всьо бачив.
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Михал Евграфыч Салтыков-Щедрин : Если я усну и проснусь через 100 лет и меня спросят что сейчас происходит на РАБссии,я отвечу ПЬЮТ и Воруют...
От себя добавлю,Воруют Земли,Людей,Крым,Абхазию,Ю.Осетию,Приднестровье называя их непризнанными Независимыми территориями...
Большего СКОТСТВА трудно придумать.....
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Шановні кримчани! Верблюжа колючка - ваше усьо!
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И кактусы. Я уже сам задумываюсь, мож кактусы на текилу выращивать ☺️
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Очень будет логично, если Крым посетит мощное землетрясение, как в 20-е годы прошлого столетья. Прошу считать мое заявление пророчеством!
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Ненавижу их,вот просто ,сцуки,ненавижу!
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РФ думала, что Украина будет их снова как в советское время кормить, поить и еще нос вытирать. Но времена изменились, Украина стала независимым государством, Украина состоялась как государство, и оккупированный Крым никто не будет кормить и поить. Пусть теперь кацапы его кормят, поят или пусть не кормят. Но, похоже, вне Украины Крыму приходит конец, около двух миллионов необходимо выселять, можно в Сибирь в товарных вагонах, можно расстрелять или оставить умирать. Это теперь проблема Московии. Украина будет кормить, поить только возращенный Крым в ее состав и после уплаты нанесенного материального и морального ущерба от оккупации.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Катастрофа! Все засыхает и все мучаются. Мы-то "за", что бы вода была, но это все от Украины зависит", - жители оккупированного Армянска. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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