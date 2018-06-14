 РФ в "нормандском формате" сместила внимание на чувствительную для нас тему политзаключенных и начала играть этой картой, - Зеркаль. ВИДЕО

Об этом заявила в эфире "5 канала" заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

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"Они играют в свою игру и весь мир продолжает играться с ними. Мне всегда казалось, что идея замены Суркова, она очень призрачная (вчера стало известно, что Сурков остался в должности помощника Путина. - Ред.). Но они создавали такое впечатление так же, как и отсрочили вообще проведение "нормандского" формата. Действительно, "нормандский формат" не проводили много времени, и причиной тому была Россия. Ни немецкая, ни французская позиции. Именно российская. У меня всегда возникал вопрос, им вообще нужно что-то от этого формата, или это просто оттягивание времени?" - сказала Зеркаль.

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Она также сказала: "Ничего не изменилось, стиль остался тот же. Они в "нормандском формате" четко сдвинули внимание на очень чувствительную для нас тему - это политзаключенные и заложники. Они понимают, что это для нас больная тема, что она для нас важна, что общество очень внимательно за этим следит, и они начали играть этой картой. Я думаю, что эта игра будет длиться полтора года как минимум".

Зеркаль также рассказала, что у российской дипломатии всегда было такое правило: надо создавать искусственные проблемы, чтобы потом за этими искусственными проблемами прятать истинную проблему.

Политик отметила: "Сейчас они создали нам эту проблему с политзаключенными и заложниками и прячут за этим все остальное, что связано с "Минском", с миротворцами. Потому что это все меркнет на фоне того, что надо решать вопрос относительно людей, которые страдают".

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