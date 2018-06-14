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 Политика Украины, За рубежом
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 РФ в "нормандском формате" сместила внимание на чувствительную для нас тему политзаключенных и начала играть этой картой, - Зеркаль. ВИДЕО

Россия создает искусственные проблемы, чтобы за ними прятать настоящие.

Об этом заявила в эфире "5 канала" заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

...
"Они играют в свою игру и весь мир продолжает играться с ними. Мне всегда казалось, что идея замены Суркова, она очень призрачная (вчера стало известно, что Сурков остался в должности помощника Путина. - Ред.). Но они создавали такое впечатление так же, как и отсрочили вообще проведение "нормандского" формата. Действительно, "нормандский формат" не проводили много времени, и причиной тому была Россия. Ни немецкая, ни французская позиции. Именно российская. У меня всегда возникал вопрос, им вообще нужно что-то от этого формата, или это просто оттягивание времени?" - сказала Зеркаль.

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Она также сказала: "Ничего не изменилось, стиль остался тот же. Они в "нормандском формате" четко сдвинули внимание на очень чувствительную для нас тему - это политзаключенные и заложники. Они понимают, что это для нас больная тема, что она для нас важна, что общество очень внимательно за этим следит, и они начали играть этой картой. Я думаю, что эта игра будет длиться полтора года как минимум".

Зеркаль также рассказала, что у российской дипломатии всегда было такое правило: надо создавать искусственные проблемы, чтобы потом за этими искусственными проблемами прятать истинную проблему.

Политик отметила: "Сейчас они создали нам эту проблему с политзаключенными и заложниками и прячут за этим все остальное, что связано с "Минском", с миротворцами. Потому что это все меркнет на фоне того, что надо решать вопрос относительно людей, которые страдают".

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Источник: https://censor.net.ua/v3071403
 
 
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У Зеркаль больше вопросов, чем ответов.
Ее прогнозы ошибочны.
Какой из нее зам. министра иностранных дел?
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Предлагаю Вам её заменить... Выставьте свою кандидатуру... А то у Вас получается: "чужу біду - руками розведу... А в свою біду ніяк не дам ладу...". А в армии говорили погрубей и попроще: "В чужих руках хер всегда толще...".
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Зеркаль змушена коментувати ідіотську та провальну дипломатію порошенка і тому в неї наступає дисонанс. Як людина адекватна і нормальна Зеркаль розуміє що нічого доброго з ініціатив тупого рошена не вийде, ці ініціативи прямо протирічать інтересам України і продиктовані з москви путіним! Але сказати всього цього Зеркаль не може, бо вона дипломат і має підтримувати загальну дипломатичну лінію України, а ця дипломатична лінія формується проросійською мафією, агентами ФСБ - рошеном та клімкіним! Тому в оцінках які дає Зеркаль та в її прогнозах так багато неспівпадінь з реальністю! Зеркаль намагається хоч якось натягнути проросійську ідіотську політику рошена на інтереси України, а вона не натягується ніяк! Рошен це зло і його потрібно відстороняти негайно!
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А почему бы и нет? Ее образование и карьерный рост позволяет занимать эту должность. Просто вы с ней, скажем так, по разные стороны баррикады.
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Зеркаль розумний дипломат і до того ж не все може озвучувати. Вона не така проста як здається.
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Для ПаРашки это не пленные и не политзаключённые. Эти люди для них Заложники для шантажа Украины. Путлер сдохни!
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Отчего Хуйло сдохнет? От перемирий и торговли? Он от старости скорее сдохнет.
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Может старая добрая рашка традиция - цареубийство?! Окружение подсуетится..... РФ в "нормандському форматі" змістила увагу на чутливу для нас тему політв'язнів і почала грати цією картою, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8252
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Значит, таков уровень немецкой, французской и украинской дипломатии
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Все так,жорсткий рівень зараз тільки у американців в лиці Волкера,там все прямо і чітко.
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Предлагаете опуститься до уровня "Дебилы, б..."?
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Щось забагато сьогодні цієї Зеркаль, де Мар'яна Беца?
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В Нидерландах появилась почтовая марка о террористической России к кровавому ЧМ-2018
В Нидерландах к кровавому Чемпионату мира по футболу-2018, который состоится на фашистской России, появилась почтовая марка с изображением футболиста, который ударом мяча сбивает самолет в небе. Фотографию марки распространяют пользователи социальных сетей.
РФ в "нормандському форматі" змістила увагу на чутливу для нас тему політв'язнів і почала грати цією картою, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7527
Это изображение создал украинский художник, химик по специальности, Андрей Ермоленко, который проживает во Львове. В интервью Радіо Свобода он рассказал, что нарисовал целую серию из полтора десятка альтернативных плакатов к позорному чемпионату мира по футболу-2018.
РФ в "нормандському форматі" змістила увагу на чутливу для нас тему політв'язнів і почала грати цією картою, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8885
Графическим оформлением они напоминают официальную символику чемпионата, но каждый из них посвящен событию, которое Ермоленко считает достаточным основанием для бойкота соревнований - аннексия Крыма Россией, поддержка ею террористов на востоке Украины, сбивание «Боинга» над Донбассом, бомбардировки сирийского Алеппо, судьба украинских политузников на России, отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Британии. Самый популярный рисунок художника - официальный логотип чемпионата, стилизованный под череп - даже показали в прямом эфире на телеканале «Россия-1».

Свои иллюстрации художник выложил в свободный доступ и отметил, что использовать рисунки позволяет всем.
РФ в "нормандському форматі" змістила увагу на чутливу для нас тему політв'язнів і почала грати цією картою, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8298
Андрей Ермоленко

На сайте почты Нидерландов изображение этой марки отсутствует. Почта Нидерландов предлагает услугу по заказу «индивидуальных марок» - каждый желающий может заказать блок из 10 марок, загрузив свое изображение. Не исключено, что это может быть чьей-то частной инициативой, передает Крым.Реалии.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/9593364.html
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Молодец, Зеркаль, хвалю! Но только Россия начала развивать эту политику не сейчас, а с начала конфликта, и не только в каком-то формате, а и внутри укр. эстеблишмента. И цели такой политики преследуются в том направлении, которое видит Зеркаль.
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Уточню: Россия сформировала и начала развивать это направление политики в отношении Украины осенью 2015 г.
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А то что вы презервативы соевые с самого начала начали играть в игру кремля как начали называть разейские войска зелеными человечками и выпускать разейских кадровых военных в обмен за разных Сравченок. И весь етот беспредел на руку кремля продолжается до сих пор.
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Ну, ти свою дорогу вже пройшов, став інтелектуально дефектним штатним порохоботом. Тепер пускаєш бульбашки на цьому сайті і "улибуєшся".
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ты свои воспалённые влажные мечты не тереби...)
неужели Носов не заслуживает стать призидентом...?)))
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Носов не стане президентом, хоча міг би бути. Він не вміє красти і пудрити мізки дебілам, а розумних в цій країні зовсім небагато. Тому в нього нема грошей на ТБ-канал і щоб платити таким блюдолизам, як ти, отже, дурнів на свій бік він не перетягне, підрахуя не змобілізує і президентом не стане.
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А може досить гратися?
Слід Офіційно сказати, що формати-змови не працюють і повернутися до вимоги виконання будапештського меморандуму без додаткових умов до України. - Це на дипломатичному фронті.
А на справжньому фронті почати звільнення територій оминаючи міста для початку.
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***

Навіщо дядя Путін батьків наших вбиваєш,
За що мою Країну ти кров'ю поливаєш,
За що в наші домівки щодня приносиш горе,
Чому у наших мам сліз виплакане море?

Чого тобі замало, чого не вистачає,
Злякався, що Росія свою сестру втрачає?
Злякався, що без тебе не стане краще жити,
І ось тому ти хочеш за це нас просто вбити?

Але тобі не вдастся зламати нашу Долю,
У українців, дядя, не відібрати Волю.
Батьки мені сказали, що Правда переможе,
Бо є на Україні благословіння Боже.

2014 р. хлопчик з Харкова (7рочків)
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Не треба лохам локшину на вуха розвішувати. Ця увага "зсунута" вже чотири роки. Якщо "політик" така розумна, то нехай розкаже не тільки про те хто ініціює цей зсув за межами України, але й хто, конкретно, цю увагу суне в самій Україні. І тут треба визнати, що вона таки не дурна і говорити про це не вважає можливим, щоб не створити собі проблему.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРФ в "нормандском формате" сместила внимание на чувствительную для нас тему политзаключенных и начала играть этой картой, - Зеркаль. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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