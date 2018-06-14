 РФ в "нормандском формате" сместила внимание на чувствительную для нас тему политзаключенных и начала играть этой картой, - Зеркаль. ВИДЕО

Об этом заявила в эфире "5 канала" заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.
Она также сказала: "Ничего не изменилось, стиль остался тот же. Они в "нормандском формате" четко сдвинули внимание на очень чувствительную для нас тему - это политзаключенные и заложники. Они понимают, что это для нас больная тема, что она для нас важна, что общество очень внимательно за этим следит, и они начали играть этой картой. Я думаю, что эта игра будет длиться полтора года как минимум".
Зеркаль также рассказала, что у российской дипломатии всегда было такое правило: надо создавать искусственные проблемы, чтобы потом за этими искусственными проблемами прятать истинную проблему.
Политик отметила: "Сейчас они создали нам эту проблему с политзаключенными и заложниками и прячут за этим все остальное, что связано с "Минском", с миротворцами. Потому что это все меркнет на фоне того, что надо решать вопрос относительно людей, которые страдают".
Ее прогнозы ошибочны.
Какой из нее зам. министра иностранных дел?
В Нидерландах к кровавому Чемпионату мира по футболу-2018, который состоится на фашистской России, появилась почтовая марка с изображением футболиста, который ударом мяча сбивает самолет в небе. Фотографию марки распространяют пользователи социальных сетей.
Это изображение создал украинский художник, химик по специальности, Андрей Ермоленко, который проживает во Львове. В интервью Радіо Свобода он рассказал, что нарисовал целую серию из полтора десятка альтернативных плакатов к позорному чемпионату мира по футболу-2018.
Графическим оформлением они напоминают официальную символику чемпионата, но каждый из них посвящен событию, которое Ермоленко считает достаточным основанием для бойкота соревнований - аннексия Крыма Россией, поддержка ею террористов на востоке Украины, сбивание «Боинга» над Донбассом, бомбардировки сирийского Алеппо, судьба украинских политузников на России, отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Британии. Самый популярный рисунок художника - официальный логотип чемпионата, стилизованный под череп - даже показали в прямом эфире на телеканале «Россия-1».
Свои иллюстрации художник выложил в свободный доступ и отметил, что использовать рисунки позволяет всем.
Андрей Ермоленко
На сайте почты Нидерландов изображение этой марки отсутствует. Почта Нидерландов предлагает услугу по заказу «индивидуальных марок» - каждый желающий может заказать блок из 10 марок, загрузив свое изображение. Не исключено, что это может быть чьей-то частной инициативой, передает Крым.Реалии.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/9593364.html
неужели Носов не заслуживает стать призидентом...?)))
Слід Офіційно сказати, що формати-змови не працюють і повернутися до вимоги виконання будапештського меморандуму без додаткових умов до України. - Це на дипломатичному фронті.
А на справжньому фронті почати звільнення територій оминаючи міста для початку.
Навіщо дядя Путін батьків наших вбиваєш,
За що мою Країну ти кров'ю поливаєш,
За що в наші домівки щодня приносиш горе,
Чому у наших мам сліз виплакане море?
Чого тобі замало, чого не вистачає,
Злякався, що Росія свою сестру втрачає?
Злякався, що без тебе не стане краще жити,
І ось тому ти хочеш за це нас просто вбити?
Але тобі не вдастся зламати нашу Долю,
У українців, дядя, не відібрати Волю.
Батьки мені сказали, що Правда переможе,
Бо є на Україні благословіння Боже.
2014 р. хлопчик з Харкова (7рочків)