 Киев будет договариваться об упрощенном визовом режиме с Великобританией, - Парубий. ВИДЕО

Об этом в Лондоне заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из-за пробок в Лондоне Парубий добирался в парламент Великобритании на метро. ФОТО

От того, какой вариант дальнейших взаимоотношений с Брюсселем выберет Лондон, будут зависеть и переговоры о будущих отношениях с Киевом. "Это очень сложный процесс. На самом деле, придется перезаключать сотни сделок", - говорит Парубий.

С марта следующего года, теоретически, прекратит действие режим, который позволяет британцам приезжать в Украину без виз, но он и без того вызывает нарекания украинцев, которым приходится проходить через затратную процедуру получения британской визы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий призвал французский бизнес отказаться от участия в строительстве "Северного потока-2"

"Когда я проводил беседу о том, что мы ожидаем упрощенного режима для украинцев, я имел в виду также и паритетность, что и Украина после марта следующего года будет принимать действия в отношении наших двусторонних отношений, учитывая уступки и шаги навстречу", - заверил спикер Рады.

Напомним, по результатам референдума, состоявшегося 23 июня 2016 года и получившего название Brexit (от "British exit" - Британский выход), 51,9% британцев проголосовали за выход страны из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что уйдет с поста. Президент Европейского совета Дональд Туск, комментируя результаты референдума, заявил, что ЕС решительно настроен сохранить единство на уровне 27 стран.

Также читайте: Страны G7 договорились создать "механизм быстрого реагирования" на "враждебную деятельность" иностранных государств, в первую очередь, России, - британское правительство

Уже во время подсчета голосов на мировых рынках и биржах начался обвал, а курс британского фунта упал до 30-летнего минимума.

Лидеры ЕС в совместном заявлении выступили за быстрый разрыв с Великобританией и призвали задействовать ст. 50 Лиссабонского соглашения о Евросоюзе, в соответствии с которой Великобритания должна направить формальное обращение в ЕС, после чего начнутся переговоры о разрыве. Они не могут длиться более двух лет. Лидеры Евросоюза подчеркивают, что готовы к переговорам с Великобританией. До тех пор, пока они не завершатся, государство будет членом Евросоюза и будет обязано выполнять все нормативные акты ЕС. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что, несмотря на результаты референдума, Великобритания остается ключевым другом и партнером Украины.

В марте 2018 года Лондон и Брюссель заключили договоренность о том, что после формального выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года переходной период продолжится еще два года.

Парубий находится в Великобритании. В частности, он призвал парламент Великобритании выразить протест против строительства "Северного потока-2", а также провел встречу с министром Вооруженных сил Великобритании Марком Ланкастером. В рамках визита также планируется посещение Шотландии.