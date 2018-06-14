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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Великобритания (1883) виза (1062) визит (2177) Парубий (1661) спикер (547) Brexit (119)

 Киев будет договариваться об упрощенном визовом режиме с Великобританией, - Парубий. ВИДЕО

Украина готовится начать переговоры с Великобританией о новых отношениях, когда это государство перестанет входить в ЕС.

Об этом в Лондоне заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

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От того, какой вариант дальнейших взаимоотношений с Брюсселем выберет Лондон, будут зависеть и переговоры о будущих отношениях с Киевом. "Это очень сложный процесс. На самом деле, придется перезаключать сотни сделок", - говорит Парубий.

С марта следующего года, теоретически, прекратит действие режим, который позволяет британцам приезжать в Украину без виз, но он и без того вызывает нарекания украинцев, которым приходится проходить через затратную процедуру получения британской визы.

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"Когда я проводил беседу о том, что мы ожидаем упрощенного режима для украинцев, я имел в виду также и паритетность, что и Украина после марта следующего года будет принимать действия в отношении наших двусторонних отношений, учитывая уступки и шаги навстречу", - заверил спикер Рады.

Напомним, по результатам референдума, состоявшегося 23 июня 2016 года и получившего название Brexit (от "British exit" - Британский выход), 51,9% британцев проголосовали за выход страны из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что уйдет с поста. Президент Европейского совета Дональд Туск, комментируя результаты референдума, заявил, что ЕС решительно настроен сохранить единство на уровне 27 стран.

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Уже во время подсчета голосов на мировых рынках и биржах начался обвал, а курс британского фунта упал до 30-летнего минимума.

Лидеры ЕС в совместном заявлении выступили за быстрый разрыв с Великобританией и призвали задействовать ст. 50 Лиссабонского соглашения о Евросоюзе, в соответствии с которой Великобритания должна направить формальное обращение в ЕС, после чего начнутся переговоры о разрыве. Они не могут длиться более двух лет. Лидеры Евросоюза подчеркивают, что готовы к переговорам с Великобританией. До тех пор, пока они не завершатся, государство будет членом Евросоюза и будет обязано выполнять все нормативные акты ЕС. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что, несмотря на результаты референдума, Великобритания остается ключевым другом и партнером Украины.

В марте 2018 года Лондон и Брюссель заключили договоренность о том, что после формального выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года переходной период продолжится еще два года.

Парубий находится в Великобритании. В частности, он призвал парламент Великобритании выразить протест против строительства "Северного потока-2", а также провел встречу с министром Вооруженных сил Великобритании Марком Ланкастером. В рамках визита также планируется посещение Шотландии.

Источник: https://censor.net.ua/v3071384
 
 
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Безвізовий режим це плюс, але головним напрямком повинна бути економіка для ВР.
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Вчора на ринку купував домашні огірочки і жіночка, що має мінімальну пенсію розповідала про життя у селі без субсидії. Їй би гречка не завадила.
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Ты ищи лучше юрисдикцию, куда с соевыми прятаться будешь. Хрен вас любой безвиз спасет.
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МИД будет..., А сам договориться не мог, или красноречия не хватило?
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Це не є темою статті. Те, що Будапештський меморандум не гарантує захист відомо всім, хто його прочитає. Але ж є і лицемірство Пфайфера, бо резолюцію щодо агресії росії Радбез ООН зобов'язаний прийняти і це є в меморандумі.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКиев будет договариваться об упрощенном визовом режиме с Великобританией, - Парубий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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