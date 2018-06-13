 Государство получило почти 200 млн грн от реализации арестованного имущества коррупционеров, - АРМА. ВИДЕО

Об этом в программе "Нині вже" на Громадському сообщила советник главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Елена Галигузова, информирует Цензор.НЕТ.

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"На сегодняшний день на счету государственного банка находится почти 200 миллионов гривен. От реализации имущества и денежные средства, которые были перечислены. И с начала года уже процентов начислено более чем 6 миллионов гривен. От реализации транспортных средств и зерновых культур", - отметила она.

"От управления активами, которые были переданы, только за последние 2 месяца было перечислено более 2 миллионов в государственный бюджет Украины и мы ожидаем, что эта сумма будет постоянно расти", -добавила Галигузова.

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Она отметила, что АРМА лично не управляет активами, а передает их компании-управляющему по недвижимости.

В частности, речь идет о бизнес-центре "Гулливер", этажи которого были арестованы в рамках дела экс-министра доходов Януковиче Александра Клименко.

"Гулливер" был успешно передан в управление следующему управляющему и уже сдаются некоторые этажи в аренду и получаются прибыли", - добавила Галигузова.

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В АРМА также сообщили, что готовы получить в управление Межигорье.