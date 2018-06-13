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 Политика Украины, Происшествия
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 Государство получило почти 200 млн грн от реализации арестованного имущества коррупционеров, - АРМА. ВИДЕО

Почти 200 миллионов гривен государство получило от реализации имущества и перечисленных денег.

Об этом в программе "Нині вже" на Громадському сообщила советник главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Елена Галигузова, информирует Цензор.НЕТ.

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"На сегодняшний день на счету государственного банка находится почти 200 миллионов гривен. От реализации имущества и денежные средства, которые были перечислены. И с начала года уже процентов начислено более чем 6 миллионов гривен. От реализации транспортных средств и зерновых культур", - отметила она.

"От управления активами, которые были переданы, только за последние 2 месяца было перечислено более 2 миллионов в государственный бюджет Украины и мы ожидаем, что эта сумма будет постоянно расти", -добавила Галигузова.

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Она отметила, что АРМА лично не управляет активами, а передает их компании-управляющему по недвижимости.

В частности, речь идет о бизнес-центре "Гулливер", этажи которого были арестованы в рамках дела экс-министра доходов Януковиче Александра Клименко.

"Гулливер" был успешно передан в управление следующему управляющему и уже сдаются некоторые этажи в аренду и получаются прибыли", - добавила Галигузова.

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В АРМА также сообщили, что готовы получить в управление Межигорье.

Источник: https://censor.net.ua/v3071379
 
   
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Шагнет из окна, вслед за Чечетовым или пойдет под суд?
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Да... широко шагает, парниша. Хотелось бы, чтобы дошагал, до чего-то упомянутого...
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Коболєв пригрозив Гройсману відключити від газопостачання 129 населених пунктів у 16 областях у разі неотримання "Нафтогазом" додаткової плати від нового тарифу.

http://ua1.com.ua/politics/naftogaz-vidimkne-vid-gazopostachannya-129-naselenih-punktiv-hoche-bilshe-groshey-vid-novogo-tarifu-43738.html
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Хорошая мишень для снайпера. В такую дыню и с 800 метров из СВД не промахнешься ! Держава отримала майже 200 млн грн від реалізації арештованого майна корупціонерів, - АРМА - Цензор.НЕТ 846
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Гайдэ Ризаева2 год ·
Помощники Савченко таки умеют писать на русском языке)
Государство получило почти 200 млн грн от реализации арестованного имущества коррупционеров, - АРМА - Цензор.НЕТ 5862
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Савченко написала письмо Путину

Среда, 13 июня 2018, 18:47

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/06/13/7183268/

Только в статье вырезано
"..как человек, которого народ Украины назвал Героем Украины, а действующая власть была вынуждена присвоить мне это звание."
Заключила она следующим, а не так, как указано в статье
"Я убеждена, что украинский и российский народы будут жить в мире."
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Оказывается только при Януковиче были коррупционеры, а сейчас все честные и справедливые.
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Я так рад за это государство что оно что-то получила для себя и своих чиновников . У меня вопрос- а что люди в этом государстве получили кроме ярма на шею в виде налогов,повышения цен на коммуналку,электроэнергию,воду...???
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..получили бастарда кучмовского, с ярлыком княжения
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У статті нема прізвищ цих корупціонерів та оціночну вартість їх майна, бо мабуть продали скоріше їх майно значно дешевше.
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Це ж страшенні гроші, сім з лишнім мільйонів долярів, але на премію для начальства Нафтогазу, 46 мільйонів доларів, цієї фантастичної купи долярів, на жаль, не вистачить.
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стыдно читать,это просто подачки,могли бы не печатать а подождать хоть до 200 млн в долларах
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Ето настолько мизерная сумма от украденного что стыдно даже заявлять.
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Да не государство, а казнокрады у влады. Можно украсть 200 млн без проблем, опять повезло.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГосударство получило почти 200 млн грн от реализации арестованного имущества коррупционеров, - АРМА. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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