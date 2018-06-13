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 Организатору титушек Крысину изменили условный срок на 5 лет реального заключения. ВИДЕО

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу относительно приговора суда первой инстанции по делу убийства Вячеслава Веремия и приговорил Юрия Крысина к 5 годам реального заключения.

 Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Юрий Крысин в зале Апелляционного суда заявил, что полностью признает свою вину. "Я вину полностью признаю и полностью раскаиваюсь. Прошу решение Шевченковского суда оставить без изменений", - заявил Крысин после окончания судебных дебатов, после чего колегия судей ушла в совещательную комнату для принятия решения.

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил апелляцию прокуроров и представителей потерпевших на решение Шевченковского райсуда об условном сроке наказания для руководителя группы "титушек" Юрия Крысина, которого обвинили в причастности к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. Крысина приговорили к 5 годам заключения. 

Сообщается, что прокуратура настаивала дать Крысину шесть лет лишения свободы, а представители потерпевших - семь лет.

Организатору титушек Крысину изменили условный срок на 5 лет реального заключения 01

Кассационная жалоба может быть подана в течение трех месяцев со дня провозглашения приговора. Также Крысину зачислили время пребывания в СИЗО из расчета один день за два.

"По мнению коллегии судей, было недостаточно оснований для признания искреннего раскаяния Крысина, поскольку выводы суда первой инстанции по этому поводу не мотивированы. По поведению Крысина в судах первой и апелляционной инстанции искреннего раскаяния также не усматривается. Также при назначении Крысину наказания не учтена степень тяжести правонарушения, которое относится к тяжелым. Характер противоправных действий, которые характеризовались неуважением к обществу, немотивированной жестокостью. Без внимания суда остались обстоятельства на фоне которых Крысин совершал противоправные действия , Его роль в них и привлечения других лиц." - зачитал судья Николай Ященко.

"Также обоснованы доводы о незаконном освобождении Крысина от отбывания наказания. Суд первой инстанции, освобождая Крысина от реального наказания, не представил доказательств в подтверждение исправления Крысина. Также он не учел степень тяжести правонарушения, характера противоправных действий и последствий, поведение Крысина для устранения противоправной поведения. Возможность исправления без отбывания наказания не возможна "- зачитал судья.

"Отменить приговор в части назначенного наказания, принять новый приговор, признать Крысина виноватым по ст. 296 УК Украины. Назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы. Причислить период пребывания под стражей", - отметил Ященко.

Источник: https://censor.net.ua/n3071354
 
 
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Скоро выбора, а у крысина огромный опыт...
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Наразі його місію виконують різні "корпуса" . Чи може Крисін і "корпуса" одне ціле?
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а что ее искать если она на поверхности - почему заслуженный реальный срок он получил только после шумихи поднятой журналистами и активистами - почему ему сразу не дали реальный срок который он заслужил - чем тебе не зрада
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Справа в тому, що він сам не вбивав, прямих доказів проти нього не має. Крім того, журналіст Веремій був антимайданівцем ( "служив злочинній владі"). Дивно, що його зарахували до Небесної сотні та присвоїли звання Героя України ( тоді таке звання потрібно було б давати всім загиблим, в т.ч. зі сторони Беркуту та МВС). Тоб -то ,якби Веремія вбили б активісти -майданівці, справа мала б зовсім інший аспект.
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В тюрьме у него появился шанс,- остаться живым
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За убийство 5 лет, и не удивлюсь, если скоро выпустят. Нет, не простой человек, этот Крысин... Органиизатору титушек Крысину изменили условный срок на 5 лет реального заключения - Цензор.НЕТ 9371
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Організаторові вбивства людини тільки 5-років?
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Столько же, если не ошибаюсь, псари требуют для Святогора.
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Криса хоч за гроші це все робив, а сцякогор катував тварин за покликом, причому, тигра чи лева він не пішов убивати. Я ні в якому разі не виправдовую крисюка, але, він викликає в мене ненависть і бажання знищити, як ворога. А цей гандон, сцякогор, викликає огиду і бажання розчавити тапком, як заразного основна.
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Ну, почитав. "Всє гандоны, зрада, святогор тоже гандон, но всьо такі.." Потім подивився відео у статті. Сім хвилин, на більше мене не вистачило. Жирний картавий козел, який відверто, на камеру, називає себе тролем, керівник я директор 100500 незрозумілих організацій, які він же називає тролячими, і які не зрозуміло за який кошт існують. Тому що при такому керівникові самоокупними вони бути не можуть. Ти що своїм посиланням сказати хотів? Що я маю симпатизувати цьому покидьку?
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І чому Крисін для вас ворог? Його ( чи навіть не його) жертвою став антимайданівець Веремій.
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А для тебе він брат любий? Тітушковод і вбивця! Сподіваюсь, за 5 років на зоні він вип'є свою спокуту по повній. І полікують його там не зеленкою, а лопатиськом. Як муамара кадафавича.
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Ну вот, Крысину дали мелочь, т.е. мандат на убийства.
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За подібний злочин років 15 має бути..
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И выйдет по УДО через полгода...
Знаем мы такие финты. Видели их уже немало.
Ломаного гроша не стоит украинское правосудие. Решения принимаются такие диаметрально противоположные здравому смыслу! - шо просто хуеешь и обалдеваешь.
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Не выйдет,еще и тебя к нему подсадят ,как титушку- соучастника, будете вместе кукарекать и про то,что скоро выборы ,и про офшоры,и про *все пропало*...
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5 лет? Организация преступной группы, соучастие в убийстве группой лиц по предварительному сговору с применением оружия...5 лет???
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Да, в США уехал бы надолго. Причём куда-нибудь в Синг-Синг, Фолсом или Пеликан-Бей
Список подходящих учреждений
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Тут - в зависимости от юрисдикции. Скорее всего отбывал бы в том штате,в котором совершено преступление. На федеральный срок подобное вроде не тянет.
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Да, интересовался законодательством США - нюансов масса, и в каждом штате свои приколы. Запомнилось, в чём разница вроде как синонимов jail и prison (типа jail - это тюрьма мягкого режима для подследственных и краткосрочно заключённых, а вот prison - уже суровая тюряга долгосрочного заключения).
И что-то мне подсказывает, что сидел бы Крысин, ну или Ratman, именно в prison... Організатору "тітушок" Крисіну змінили умовний термін на 5 років реального ув'язнення - Цензор.НЕТ 3510
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Угу,а еще есть state prison( турма штата), и federal prison( федеральная турма). А еще есть Гуантаномо, там на зеков даже Конституция США не распространяется.
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Ага, благодарю за уточнение. Ну Гуантанамо и Абу-Грейб это особый случай, чисто для террористов и их приспешников (типа как у нас спецтюрьмы СБУ для ваты).
Читал про контингент Гуантанамо и Абу-Грейба... М-да, и почему у меня никакой озабоченности по поводу соблюдения прав этих уродов?
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На очереди Зайцева , ну ей максимум два годика дадут.
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а її то за що? ВОна розкаялась та розридалась. Пробачать дівчинку.
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И вообще, девчуля ни в чём не виновата - это Дронов, гад такой, попёр на своём ржавом корыте... Організатору "тітушок" Крисіну змінили умовний термін на 5 років реального ув'язнення - Цензор.НЕТ 1305
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Ну насправді організацією тітушні займався Юра Єнакієвський. Крисін просто шістка, передаточна ланка. Але Юру чіпати не можна. Він же друганя яника і партнер будкаря, а ще займався постачанням харчування до ВСУ. "Патріот" сука ...аний)
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Мало. Очень мало. Десятку как минимум надо было.
Надеюсь, что в колонии ему придётся несладко.
Так что озвучу пожелания крысе:

Органиизатору титушек Крысину изменили условный срок на 5 лет реального заключения - Цензор.НЕТ 6514
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крыса - "авторитет". Ему как раз на зоне будет вполне комфортно. Если он вообще туда доедет,а не соскочит на аппеляции.
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Мля, оно ещё и в авторитете?
Я х*ею, дорогая редакция.
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Ну да,читал где-то его био. Еще с 90-х был фигурой вроде.
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Может крысин станет в тюрьме петушенко
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Он хоть понял, кто его так жестоко надул (на*бал)?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоОрганизатору титушек Крысину изменили условный срок на 5 лет реального заключения. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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