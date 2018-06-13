EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Общество
  722  32
Все про:юстиция (23) Матиос Анатолий (523)

 Я не претендую на пост главы будущего Государственного бюро военной юстиции, - Матиос. ВИДЕО

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил 13 июня в Киеве после встречи с военными юристами США, что не претендует на пост главы будущего Государственного бюро военной юстиции (ГБВЮ).

Как передает Цензор.НЕТ, его брифинг транслировал "112 Украина".

...

"Это уже не шутки, я серьезно говорю. Матиос не претендует на руководство новым органом. Этот орган нужен государству, он должен дать веру и гарантию военным, что о них государство заботится от призыва до обелиска", – заявил Матиос.

На вопрос, как будут выбирать руководителя, Матиос ответил, что слово "выбирать" тут неуместно.

"У нас война. На войне, когда начинается митинг, нет дисциплины… В законопроекте прописано, что назначать будет Верховный Главнокомандующий [президент Украины Петр Порошенко]… по согласованию с Верховной Радой", – добавил военный прокурор.

21 мая в Раде зарегистрировали законопроект №8387 "О бюро военной юстиции". По словам Матиоса, к полномочиям ГБВЮ должно перейти расследование военных преступлений, правонарушений против военнослужащих, преступлений, совершенных в районе проведения боевых действий, представительство интересов военных в судах.

В сентябре 2010 года экс-президент Виктор Янукович своим указом ликвидировал 15 военных судов, которые работали в Украине. В марте 2017 года восстановить ведомства предложил президент Украины Петр Порошенко.

Также читайте: Уровень преступности среди военнослужащих остается стабильно высоким: с начала года расследовали 5,2 тыс. военных преступлений, - Матиос

Источник: https://censor.net.ua/v3071325
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ещё бы. Ни одного поджигателя складов боеприпасов не поймал. На зера ты нужен?
 показать весь комментарий
 
 
.....он должен дать веру и гарантию военным, что о них государство заботится
от призыва до обелиска", - заявил Матиос.

до какого такого... обелиска? это он о чем?
 показать весь комментарий
 
 
тоже на это обратила внимание.........
 показать весь комментарий
 
 
десь читав ... одна мудра жінка сказала, що в Україні іде війна грошей проти грошей, а воюють і гинуть ті, в кого тих грошей нема.... Сумно...

Виродок цей злодюга "толя-тепловізор" Я не претендую на пост глави майбутнього Державного бюро військової юстиції, - Матіос - Цензор.НЕТ 6768
 показать весь комментарий
 
 
мабудь....грошей-копійок зароблених - проти грошей-мільйонів накрадених...
 показать весь комментарий
 
 
Это по нашему по совеЦки...Послужил .. и в расход. Бабы еще нарожают.
 показать весь комментарий
 
 
Если правка по апелляции в
законе об Антикоррупционном
суде действительно не была
зачитана в сессионном зале и
не обсуждалась на комитете,
тогда будет возбуждено
уголовное дело.
Об этом в
комментарии InfoResist сказал
народный депутат Леонид Емец.
«Суть в том, что до момента
создания высшего
Антикоррупционного суда дела,
которые сейчас рассматривают в
судах, передаются дальше не в
Антикоррупционный суд, даже
после его создания, а в обычный
Апелляционный суд. В принципе
претензии, которые прозвучали,
касаются того, что был изменён
текст закона после голосования и
с этим надо отдельно разбираться.
А что относительно самой сути и
проблемы, я считаю, что надо
вносить сейчас изменения в
законодательство, в этот закон, но
не так банально», - сказал он.
Как отметил
нардеп, Антикоррупционный
суд будет создаваться примерно
8-10 месяцев.
«Если до этого момента суд
первой стадии примет решение
приговор или оправдание, то не
будет куда передавать вообще,
раз прописано банально, что
передают только в
Антикоррупционный суд. И там
есть время на апелляцию, 10
дней, и в случае, если он не будет
выдержан, а точнее вообще не
будет, поэтому идею надо
прописать какую? Что дела
передаются с первого суда в
Антикоррупционный суд после
того, как если решение, приговор
или оправдание было принято в
срок, который не превышает срок
подачи апелляционной жалобы,
то есть 10 дней, и на этот момент
Антикоррупционный суд
фактически было создано. Это я
вам говорю не правку, это я вам
говорю идею правки», - сказал
Емец.
 показать весь комментарий
 
 
Не вистачало. Гадаєш, що тебе не візьмуть за матню коли барига піде? Ти сядеш пожиттєво з конфіскацією, щур порохоригівський
 показать весь комментарий
 
 
"Я не претендую на на пост главы будущего Государственного бюро военной юстиции, - Матиос" - совсем оборзел, такой же вор, пустозвон и барыга, как и его шеф, Югик, но зато крупный вор, значит креатура рошеновского Пахана (см. 24 канал).
 показать весь комментарий
 
 
считай наоборот, кто поверит лукавому еврею?
 показать весь комментарий
 
 
Будешь претендовать на место у параши....
 показать весь комментарий
 
 
Матиос сядет или нет??? При порошенко и луценко - никогда.
 показать весь комментарий
 
 
Сдается мне, он уже примеряет президентское кресло....
 показать весь комментарий
 
Не проліз у ДБР, так давайте створимо щось інше...
 показать весь комментарий
 
 
все галочку поставили!
Теперь когда назначат - скажет: "Я не рвался на эту должность...."
 показать весь комментарий
 
 
Матиос! Кто украл доллары барыги из Николаева? Там кроме ваших и СБУ никого не было.
 показать весь комментарий
 
 
С АП януковича переместился в кресло военного прокурора при порошенко. Теперь обеспокоен новым перемещением у корыта при новой власти.
 показать весь комментарий
 
 
с таким упоительным лицом нужно клоуном работать а не главным военным прокурором Украины да еще и миллионером долларовым быть .позорище
 показать весь комментарий
 
 
Тільки при потроху така мерзота може щось вякати.
При Пашиняну або Саакашвілі уже б падло сиділо за гратами.
 показать весь комментарий
 
 
Я не претендую на пост главы будущего Государственного бюро военной юстиции, мне уже достаточно денег, которых я нагреб в должности главного военного прокурора, пора их тратить - Матиос.
 показать весь комментарий
 
Єдине на що це падло може претендувати - це висяк на публічній шибениці.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоОбществоЯ не претендую на пост главы будущего Государственного бюро военной юстиции, - Матиос. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх