 Я не претендую на пост главы будущего Государственного бюро военной юстиции, - Матиос. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, его брифинг транслировал "112 Украина".
"Это уже не шутки, я серьезно говорю. Матиос не претендует на руководство новым органом. Этот орган нужен государству, он должен дать веру и гарантию военным, что о них государство заботится от призыва до обелиска", – заявил Матиос.
На вопрос, как будут выбирать руководителя, Матиос ответил, что слово "выбирать" тут неуместно.
"У нас война. На войне, когда начинается митинг, нет дисциплины… В законопроекте прописано, что назначать будет Верховный Главнокомандующий [президент Украины Петр Порошенко]… по согласованию с Верховной Радой", – добавил военный прокурор.
21 мая в Раде зарегистрировали законопроект №8387 "О бюро военной юстиции". По словам Матиоса, к полномочиям ГБВЮ должно перейти расследование военных преступлений, правонарушений против военнослужащих, преступлений, совершенных в районе проведения боевых действий, представительство интересов военных в судах.
В сентябре 2010 года экс-президент Виктор Янукович своим указом ликвидировал 15 военных судов, которые работали в Украине. В марте 2017 года восстановить ведомства предложил президент Украины Петр Порошенко.
от призыва до обелиска", - заявил Матиос.
до какого такого... обелиска? это он о чем?
Виродок цей злодюга "толя-тепловізор"
законе об Антикоррупционном
суде действительно не была
зачитана в сессионном зале и
не обсуждалась на комитете,
тогда будет возбуждено
уголовное дело.
Об этом в
комментарии InfoResist сказал
народный депутат Леонид Емец.
«Суть в том, что до момента
создания высшего
Антикоррупционного суда дела,
которые сейчас рассматривают в
судах, передаются дальше не в
Антикоррупционный суд, даже
после его создания, а в обычный
Апелляционный суд. В принципе
претензии, которые прозвучали,
касаются того, что был изменён
текст закона после голосования и
с этим надо отдельно разбираться.
А что относительно самой сути и
проблемы, я считаю, что надо
вносить сейчас изменения в
законодательство, в этот закон, но
не так банально», - сказал он.
Как отметил
нардеп, Антикоррупционный
суд будет создаваться примерно
8-10 месяцев.
«Если до этого момента суд
первой стадии примет решение
приговор или оправдание, то не
будет куда передавать вообще,
раз прописано банально, что
передают только в
Антикоррупционный суд. И там
есть время на апелляцию, 10
дней, и в случае, если он не будет
выдержан, а точнее вообще не
будет, поэтому идею надо
прописать какую? Что дела
передаются с первого суда в
Антикоррупционный суд после
того, как если решение, приговор
или оправдание было принято в
срок, который не превышает срок
подачи апелляционной жалобы,
то есть 10 дней, и на этот момент
Антикоррупционный суд
фактически было создано. Это я
вам говорю не правку, это я вам
говорю идею правки», - сказал
Емец.
Теперь когда назначат - скажет: "Я не рвался на эту должность...."
При Пашиняну або Саакашвілі уже б падло сиділо за гратами.