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 Курьезы, За рубежом
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Все про:журналистика (2227) Испания (473) Кубань (98) курьез (3948) английский язык (58)

 "It's my редактор, ммм. Как? Say me doing interview with you", - журналистка из РФ блеснула английским в разговоре с коллегой из Испании, раскритиковавшим Краснодар. ВИДЕО

Журналистка сайта "Кубанские новости" опозорилась незнанием английского языка, попробовав пообщаться с представителем испанского издания El Confidencial Альфредо Паскуалем, который критиковал Краснодар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Блокнот".

...

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Накануне испанец написал разгромную статью о Краснодаре, раскритиковав пробки, грязные улицы и незнание местными жителями английского языка.

Женщина пыталась расспросить Паскуаля, почему ему не нравится Краснодар, но лишь повеселила пользователей сети уровнем своего английского.

Сообщается, что интервью с Альфредо Паскуалем вышло на сайте "Кубанских новостей", но сразу было убрано с сайта.

Цензор.НЕТ приводит полную расшифровку разговора.

- Excuse me, are you from Spain? (Извините, вы из Испании?)

- Yes (Да)

- Do you know Diego Pascal? (Вы знаете Диего Паскаля?)

- Diego Pascual?

- Да. From newspaper "Эль Конфиденсиньял". Произносит с ошибкой название издания

- It's me. Alfredo, Alfredo Pascual. It's me. (Альфредо, Альфредо Паскуаль. Это я).

- You? (Вы?)

- Yes. (Да).

- А who is Alfredo Pascual? (Кто такой Альфредо Паскуаль?)

Испанец показывает женщине свой именной бейдж.

- А, you?! Say me please why you don't like Краснодар? (А, вы! Скажите мне пожалуйста, почему вам не нравится Краснодар?)

- I'm writing now, can we talk later? (Я сейчас пишу, мы можем поговорить позже?)

- А, нет, сити Краснодар. You write but in Krasnodar very, very hard traffic. (А, нет, город Краснодар. Вы пишете, но в Краснодаре очень-очень много транспорта на улицах).

- Yeah, because there is traffic jam always! I'm working. Are you recording me? (Да, потому что тут всегда пробки. Я работаю. Вы меня снимаете?)

- Si (Да, по-испански).

- Why? (Зачем?)

- А, no? (А, нет?)

- Why are you recording me? (Зачем вы меня снимаете?)

- It's my редактор, ммм. Как? Say me doing interview with you. (Мой редактор говорить мне сделать интервью с вами). You no, you don't no... You do not like Краснодар? (Вы нет. Вам нет... Вам не нравится Краснодар?)

- I like Краснодар, why not? (Мне нравится Краснодар, почему нет?)

- Ну, but you writing in Krasnodar traffic no history. (Ну, вы пишете в Краснодаре пробки нет истории).

- No, I did not talk anything about history. I said there is a lot of traffic, and it's true. No more. (Нет, я ничего не писал про историю. Я сказал, что здесь большие пробки, и это правда. Ничего больше).

- How long in Krasnodar? How long day? (Как долго в Краснодаре? Как длинный день?)

- Three days. Which media are you working? (Три дня. В каком СМИ вы работаете?)

- My newspaper Кубань News (Моя газета "Кубанские новости"). It's local press (Это местная пресса).

- Ок. I'm working. Maybe we can talk later? (Я работаю. Может мы можем поговорить позже?)

- Ok, thank you very much. (Ок, спасибо большое).

Источник: https://censor.net.ua/v3071295
 
   
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Ниче..
Главное что врать отлично умеет..
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Студент двоешник потянул билет на экзамене по английскому.
- Вот ис йор намбе? - спрашивает препод.
- Намбе... Намбе... Нам бы троечку...
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***
- как переводится с английского «I don't know»?
- "я не знаю."
- Ну вот! И никто не знает! Прямо мистика какая-то
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Расеянские мокшане генетически не способны осилить любой иностранный язык. Им очень мешает лишняя хромосома и русскоязычная челюсть.
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Самое забавное что у украинцев набор хромосом судя по всем довольно похож, т.к. позволяет разговаривать на том же самом уровне что и в россии. Не раз видел в киеве когда в заведениях официант не мог двух слов связать на простые вопросы англоговорящего иностранца. Да и в самой испании не намного лучше говорят.
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У них форма челюсти заточена под флакон боярышника.... так природой заложено.
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Сборная Испании сама выбрала Краснодар для своей базы. Ей придется добираться на матчи своей группы в Сочи, Калининград и Казань!
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Врешь кацап. Испанский журналист собирается собирается там проводить чемпионат мира.
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Как бы Сочи, это Краснодарский край., так что ожидается.
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лет ми спик фром зе боттом оф май харт...
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У вас лучше выходит, чем у "журналистки".
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мерси за комплиман, як казала Проня Прокоповна.
Што могём, то могём!
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Рашен харт нот хэв зе боттом. Бикоз рашен!
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Як для газети "Мухоскранские вести" "Кубанские новости" ще досить непогане знання англійської мови. От мені цікаво, як з іноземними журналістами будуть розмовляти, наприклад, у Саранську чи Єкатеринбурзі?
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- How much watches?
- Ten clocks.
- Such much?
- For whom how…
- MGIMO finished?
- A-a-a-ask!..
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А можно СПАМ и флудик подкинуть? изучаю английский, и так получилось что в 2013 подсел на кацапский сайт лингвалео lingualeo.com...потом был перерыв с 14 по 18 и начал снова...а там надо платить чтобы полный нормальный доступ иметь..платить кацапам западло...надо наш толковый украинский с бесплатный для уровня среднего...кто подскажет?
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От відчуваеться вплив спецшколи імені Мутко!
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Возможно испанцы обиделись что их не заселили в Сочи.
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Три раза перечитал статью этого Паскуаля. Хоть убейте, не нашел ничего про "грязные улицы" о которых пишет Цензор.
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якщо ти покажеш мені в Ватостані хоч одну чисту вулицю, я тобі подарую шмат сала "It's my редактор, ммм. Как? Say me doing interview with you", - журналистка из РФ "блеснула" английским в разговоре с коллегой из Испании, раскритиковавшим Краснодар - Цензор.НЕТ 7236
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Кстати, абсолютно не шучу. Моют и регулярно, и в Ижевске (грязный удмуртЪ) такая же фигня. Да много где.
"It's my редактор, ммм. Как? Say me doing interview with you", - журналістка з РФ "блиснула" англійською в розмові з колегою з Іспанії, який розкритикував Краснодар - Цензор.НЕТ 3842
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походу,разбили кегу пиваса,и дворник-таджик смывает его на дорогу..
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конечно..
люди у нас пьют пиво из бокалов,и не на тротуарах,да и с таджиками напряг..
это в даунецке нормалёк - всё,как у вас,только вместо таджиков со шлангами - буряты с АКМ-ми..
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а вообще,пацаны,мы за то,чтобы вы даже ваши страшные ижевские трамваи мыли "Фаренгейтом" и натирали черной икрой..чем скорее всё прое..те,тем лучше для всех будет..
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ого,так этот выброс в Челябе Тулу с Ижевском тоже накрыл?
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не,оттуда еще не прилетел,это еще у вас впереди.. "It's my редактор, ммм. Как? Say me doing interview with you", - журналістка з РФ "блиснула" англійською в розмові з колегою з Іспанії, який розкритикував Краснодар - Цензор.НЕТ 9884
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Из рассказанного мамой. В начале 80-х приезжала иностранная делегация, и одной из сотрудниц (дура дурой) поручили проконтролировать должный уровень поселения иностранцев в гостинице "Днепропетровск". Основанием было то, что упомянутая сотрудница (вчитываемся) закончила ин.яз. по специальности "английский язык".
Ещё раз (и подчеркну толстым карандашом) - она закончила ин.яз. по специальности "английский язык"
И когда её попросили сказать гостям, чтобы не открывали окна, ибо комары (справка: отель находится на набережной, возле самого Днепра), эта дура сломя голову побежала за группой иностранцев и как заорёт на весь коридор:
- Ахтунг! Ахтунг, сэр! Мистер, стоп, стоп! Window нихт! Нихт! Москито ням-ням-ням!
...
Повторю: она закончила ин.яз. по специальности "английский язык", Карл!
Ключевой момент: одна из преподавательниц была тётей этой дуры.
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- Ахтунг! Ахтунг, сэр! Мистер, стоп, стоп! Window нихт! Нихт! Москито ням-ням-ням!



Перевод:


- Пидар! Пидар, сэр! Мистер, тормози, тормози! Майкрософт хуйня! Хуйня! Мандавошки вкусные, объедение!
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На Васильевском таксист проломил французу череп
https://www.fontanka.ru/2018/06/10/021/


В Петербурге ищут водителя черных «Жигулей», отправившего в больницу иностранного туриста. Не удовлетворившись оплатой, таксист сам забрал причитающееся.
Как стало известно «Фонтанке», избитого 38-летнего француза доставили в Александровскую больницу в половине седьмого утра 9 июня. Мужчину с черепно-мозговой травмой, проломленным черепом, сломанным носом и разбитым лицом сразу поместили в реанимацию. Виновником своего состояния пострадавший назвал таксиста. По его словам, водитель чёрных «Жигулей» избил его, отобрал деньги и в половине пятого утра выбросил неподалёку от Мичманской, 4, почти в четырех километрах от отеля «Авент Инн».
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первая "ласточка", а чемпионат ещё не начался … готовьте реанимации и морги !!!
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Такой хардовый "Russian Comfort" - русское гостеприимство
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Гостеприимство...
Hospitality? не, не слышали.
Visitor take in, и ниипёт! "It's my редактор, ммм. Как? Say me doing interview with you", - журналістка з РФ "блиснула" англійською в розмові з колегою з Іспанії, який розкритикував Краснодар - Цензор.НЕТ 8829
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Кстати насчет английского. Что касается Украины, то она занимает 44 позицию в мире. по изучению английского языка.РФ выше на 8 позиций, и занимает 36-ю ступень рейтинга.
https://friendsclub.com.ua/articles/item/statistika-vseh-stran-po-urovnyu-vladeniya-angliyskim-yazikom-343.html
При этом надо учесть, что в Раше на Кавказе, в Якутии, Бурятии, не интересуются английским, т.е. понижают средний рейтинг.
Поэтому стеб вобщем-то не уместен.
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Да рашка по всем рейтингам самая лучшая, а остальные страны ее только завидуют, и потому гадят. Поэтому что касается рейтингов "Если на клетке с буйволом написано "слон", то что-то не в поряде то ли со слоном, то ли с глазами"
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Та оно ясно, что ты знаешь лучше, чем организация занимающаяся данной темой.. Тебе дали ссыль? это официальная статистика. Украина аграрная страна, ты много видел полиглотов в селах? Вот в селе моей родни (1000 человек) и преподавателя иняза нет, его преподает математичка
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Ну куда Украине до прогрессивной высокотехнологичной страны научившейся с дырка в земля газ и нефть качать при помощи импортного оборудования.

Шло бы ты отсюда, лаптеносное само потихоньку, чтоб не посылать тебя, а?
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Коммент ниже не смущает?

Alexander2 года назад

Обновите индексы, блин. Уже четыре года Украина выше России стоит в рейтинге.
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Да слышали мы вашего мутко и вот сейчас ещё услышали журналистку. А ты дальше на рейтинг надрачивай.
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Не думаю, что ты говоришь лучше этой журналистки Во всяком случае он ее понимает)))
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Вот первые два слова - это ты о себе в точку.

Но ты не расстраивайся. Вас таких "не думающих" на россосии 140 миллионов.
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Менделеев а что ты под украинским флагом московию свою славишь? ведь не скрепно это. "It's my редактор, ммм. Как? Say me doing interview with you", - журналістка з РФ "блиснула" англійською в розмові з колегою з Іспанії, який розкритикував Краснодар - Цензор.НЕТ 8380
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Хау дую ду, Христофор Банифатич...
"It's my редактор, ммм. Как? Say me doing interview with you", - журналістка з РФ "блиснула" англійською в розмові з колегою з Іспанії, який розкритикував Краснодар - Цензор.НЕТ 6538 - Ол райд, Фукс...
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Цензор.НЕТВидеоКурьезы"It's my редактор, ммм. Как? Say me doing interview with you", - журналистка из РФ блеснула английским в разговоре с коллегой из Испании, раскритиковавшим Краснодар. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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