 "It's my редактор, ммм. Как? Say me doing interview with you", - журналистка из РФ блеснула английским в разговоре с коллегой из Испании, раскритиковавшим Краснодар. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Блокнот".
Накануне испанец написал разгромную статью о Краснодаре, раскритиковав пробки, грязные улицы и незнание местными жителями английского языка.
Женщина пыталась расспросить Паскуаля, почему ему не нравится Краснодар, но лишь повеселила пользователей сети уровнем своего английского.
Сообщается, что интервью с Альфредо Паскуалем вышло на сайте "Кубанских новостей", но сразу было убрано с сайта.
Цензор.НЕТ приводит полную расшифровку разговора.
- Excuse me, are you from Spain? (Извините, вы из Испании?)
- Yes (Да)
- Do you know Diego Pascal? (Вы знаете Диего Паскаля?)
- Diego Pascual?
- Да. From newspaper "Эль Конфиденсиньял". Произносит с ошибкой название издания
- It's me. Alfredo, Alfredo Pascual. It's me. (Альфредо, Альфредо Паскуаль. Это я).
- You? (Вы?)
- Yes. (Да).
- А who is Alfredo Pascual? (Кто такой Альфредо Паскуаль?)
Испанец показывает женщине свой именной бейдж.
- А, you?! Say me please why you don't like Краснодар? (А, вы! Скажите мне пожалуйста, почему вам не нравится Краснодар?)
- I'm writing now, can we talk later? (Я сейчас пишу, мы можем поговорить позже?)
- А, нет, сити Краснодар. You write but in Krasnodar very, very hard traffic. (А, нет, город Краснодар. Вы пишете, но в Краснодаре очень-очень много транспорта на улицах).
- Yeah, because there is traffic jam always! I'm working. Are you recording me? (Да, потому что тут всегда пробки. Я работаю. Вы меня снимаете?)
- Si (Да, по-испански).
- Why? (Зачем?)
- А, no? (А, нет?)
- Why are you recording me? (Зачем вы меня снимаете?)
- It's my редактор, ммм. Как? Say me doing interview with you. (Мой редактор говорить мне сделать интервью с вами). You no, you don't no... You do not like Краснодар? (Вы нет. Вам нет... Вам не нравится Краснодар?)
- I like Краснодар, why not? (Мне нравится Краснодар, почему нет?)
- Ну, but you writing in Krasnodar traffic no history. (Ну, вы пишете в Краснодаре пробки нет истории).
- No, I did not talk anything about history. I said there is a lot of traffic, and it's true. No more. (Нет, я ничего не писал про историю. Я сказал, что здесь большие пробки, и это правда. Ничего больше).
- How long in Krasnodar? How long day? (Как долго в Краснодаре? Как длинный день?)
- Three days. Which media are you working? (Три дня. В каком СМИ вы работаете?)
- My newspaper Кубань News (Моя газета "Кубанские новости"). It's local press (Это местная пресса).
- Ок. I'm working. Maybe we can talk later? (Я работаю. Может мы можем поговорить позже?)
- Ok, thank you very much. (Ок, спасибо большое).
Главное что врать отлично умеет..
- Вот ис йор намбе? - спрашивает препод.
- Намбе... Намбе... Нам бы троечку...
- как переводится с английского «I don't know»?
- "я не знаю."
- Ну вот! И никто не знает! Прямо мистика какая-то
Што могём, то могём!
"Мухоскранские вести""Кубанские новости" ще досить непогане знання англійської мови. От мені цікаво, як з іноземними журналістами будуть розмовляти, наприклад, у Саранську чи Єкатеринбурзі?
- Ten clocks.
- Such much?
- For whom how…
- MGIMO finished?
- A-a-a-ask!..
люди у нас пьют пиво из бокалов,и не на тротуарах,да и с таджиками напряг..
это в даунецке нормалёк - всё,как у вас,только вместо таджиков со шлангами - буряты с АКМ-ми..
Ижевск (фото)
Ещё раз (и подчеркну толстым карандашом) - она закончила ин.яз. по специальности "английский язык"
И когда её попросили сказать гостям, чтобы не открывали окна, ибо комары (справка: отель находится на набережной, возле самого Днепра), эта дура сломя голову побежала за группой иностранцев и как заорёт на весь коридор:
- Ахтунг! Ахтунг, сэр! Мистер, стоп, стоп! Window нихт! Нихт! Москито ням-ням-ням!
...
Повторю: она закончила ин.яз. по специальности "английский язык", Карл!
Ключевой момент: одна из преподавательниц была тётей этой дуры.
Перевод:
- Пидар! Пидар, сэр! Мистер, тормози, тормози! Майкрософт хуйня! Хуйня! Мандавошки вкусные, объедение!
https://www.fontanka.ru/2018/06/10/021/
В Петербурге ищут водителя черных «Жигулей», отправившего в больницу иностранного туриста. Не удовлетворившись оплатой, таксист сам забрал причитающееся.
Как стало известно «Фонтанке», избитого 38-летнего француза доставили в Александровскую больницу в половине седьмого утра 9 июня. Мужчину с черепно-мозговой травмой, проломленным черепом, сломанным носом и разбитым лицом сразу поместили в реанимацию. Виновником своего состояния пострадавший назвал таксиста. По его словам, водитель чёрных «Жигулей» избил его, отобрал деньги и в половине пятого утра выбросил неподалёку от Мичманской, 4, почти в четырех километрах от отеля «Авент Инн».
Hospitality? не, не слышали.
Visitor take in, и ниипёт!
https://friendsclub.com.ua/articles/item/statistika-vseh-stran-po-urovnyu-vladeniya-angliyskim-yazikom-343.html
При этом надо учесть, что в Раше на Кавказе, в Якутии, Бурятии, не интересуются английским, т.е. понижают средний рейтинг.
Поэтому стеб вобщем-то не уместен.
Шло бы ты отсюда, лаптеносное само потихоньку, чтоб не посылать тебя, а?
Alexander • 2 года назад
Обновите индексы, блин. Уже четыре года Украина выше России стоит в рейтинге.
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Но ты не расстраивайся. Вас таких "не думающих" на россосии 140 миллионов.
- Ол райд, Фукс...