 "It's my редактор, ммм. Как? Say me doing interview with you", - журналистка из РФ блеснула английским в разговоре с коллегой из Испании, раскритиковавшим Краснодар. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Блокнот".

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Накануне испанец написал разгромную статью о Краснодаре, раскритиковав пробки, грязные улицы и незнание местными жителями английского языка.

Женщина пыталась расспросить Паскуаля, почему ему не нравится Краснодар, но лишь повеселила пользователей сети уровнем своего английского.

Сообщается, что интервью с Альфредо Паскуалем вышло на сайте "Кубанских новостей", но сразу было убрано с сайта.

Цензор.НЕТ приводит полную расшифровку разговора.

- Excuse me, are you from Spain? (Извините, вы из Испании?)

- Yes (Да)

- Do you know Diego Pascal? (Вы знаете Диего Паскаля?)

- Diego Pascual?

- Да. From newspaper "Эль Конфиденсиньял". Произносит с ошибкой название издания

- It's me. Alfredo, Alfredo Pascual. It's me. (Альфредо, Альфредо Паскуаль. Это я).

- You? (Вы?)

- Yes. (Да).

- А who is Alfredo Pascual? (Кто такой Альфредо Паскуаль?)

Испанец показывает женщине свой именной бейдж.

- А, you?! Say me please why you don't like Краснодар? (А, вы! Скажите мне пожалуйста, почему вам не нравится Краснодар?)

- I'm writing now, can we talk later? (Я сейчас пишу, мы можем поговорить позже?)

- А, нет, сити Краснодар. You write but in Krasnodar very, very hard traffic. (А, нет, город Краснодар. Вы пишете, но в Краснодаре очень-очень много транспорта на улицах).

- Yeah, because there is traffic jam always! I'm working. Are you recording me? (Да, потому что тут всегда пробки. Я работаю. Вы меня снимаете?)

- Si (Да, по-испански).

- Why? (Зачем?)

- А, no? (А, нет?)

- Why are you recording me? (Зачем вы меня снимаете?)

- It's my редактор, ммм. Как? Say me doing interview with you. (Мой редактор говорить мне сделать интервью с вами). You no, you don't no... You do not like Краснодар? (Вы нет. Вам нет... Вам не нравится Краснодар?)

- I like Краснодар, why not? (Мне нравится Краснодар, почему нет?)

- Ну, but you writing in Krasnodar traffic no history. (Ну, вы пишете в Краснодаре пробки нет истории).

- No, I did not talk anything about history. I said there is a lot of traffic, and it's true. No more. (Нет, я ничего не писал про историю. Я сказал, что здесь большие пробки, и это правда. Ничего больше).

- How long in Krasnodar? How long day? (Как долго в Краснодаре? Как длинный день?)

- Three days. Which media are you working? (Три дня. В каком СМИ вы работаете?)

- My newspaper Кубань News (Моя газета "Кубанские новости"). It's local press (Это местная пресса).

- Ок. I'm working. Maybe we can talk later? (Я работаю. Может мы можем поговорить позже?)

- Ok, thank you very much. (Ок, спасибо большое).