 Дух лета 2014 года открыл нам глаза на то, кто мы есть, - Билецкий о годовщине освобождения Мариуполя. ВИДЕО

О подробностях спецоперации по освобождению Мариуполя вспоминает нардеп, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Мы начинали в три утра. 159 азовцев в штурмовой группе, части НГ и "Днепр-1" в оцеплении, придана "зушка" на "шишизце" 72-й бригады, с шикарным, хотя и слишком веселым экипажем. Ребята поспали часа четыре, мне не удалось - всю ночь убеждали генералов, в том, что штурм возможен. Убедили.

Самый странный – переход. Темнота, суровые лица, тишина. Никто не хочет нарушать эту священную тишину и темноту. Кажется, они защищают людей, делают их неуязвимыми. Радиообмен минимальный, бойцы в кузовах камазов и пикапов говорят шепотом, либо молчат. Так же бесшумно высаживаются с бортов, разворачиваются в порядки.

И вот переход. С первыми лучами солнца суровые лица оказываются почти детскими. Первый выстрел, за ним - взрыв. Тишину разорвало вместе с темнотой. Адская канонада, команды и мат. Здесь главное не сбавлять темп, подавить врага, ошеломить, раздавить! Больше огня, больше команд, больше мата! Забава началась, освобождение началось!

Короче говоря, освободили мы тогда Мариуполь.

А я ярко так, будто прошло 4 часа, а не 4 года запомнил своих братьев в тот день. Запомнил не теми, кого они изображали в простой жизни: не студентами, спортсменами, юристами, школьниками или менеджерами по продажам. А теми, кем они были на самом деле: героями античного эпоса, что плывут на кораблях к Трое, героями казацких дум, которые на чайках через бурное Черное море рвутся в Стамбул.

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Хорошо помню каждого из них: Легионера, раненого в первые секунды боя, его взводного Виталеса, по лицу которого было понятно, что лучше ранили бы его; Поджигателя в едином тяжелом бронежилете за "утесом", в кузове самодельного гантрака, который мы назвали "Пряник", Малыша – совсем плохо видящего, но его пообещали взять в бой, если он с рабочими за два дня доделает "Пряника". И вот Малыш уже второй номер Поджигателя. Помню раненого Хорса, дикие глаза и просьба не отправлять в больницу до конца боя. Помню Бендера с гранатометом, который и уйдя из "Азова", еще десятки раз ходил за линию, принимал русских в плен, а сейчас сидит в Сумах – недоразумение. Колю Ядра и его акробатические трюки, того Ядра, который погибнет вместе с розвідгрупою под Новоазовском. Байду, что носился по прострілюваній Греческой с коробами пк для Испанца. Помню Бубу, Рома Сатану, Боцмана и спокойствие Душмана (бой – единственное место, где этот человек бывает спокойной). Они вели основную штурмовую группу. Пулеметчиков Бормана и Менеджера в синий мастерке. Помню пыл первого и хладнокровие второго. Пушкина – хорошего дяди, бизнесмена из Бердянска. Зная, что нам не хватает водителей, он сел за руль автобуса и повез первую штурмовую группу. Даже Корчинского, который вытаскивал Легионера – помню.

Помню ВСЕХ до одного. И если кого не упомянул – это потому, что текст и так нечитабельный получился. Простите, братья.

Дух лета 14-го открыл нам глаза на то, кто мы есть. В те бешеные дни у нас не было профессии, социального статуса, партийной принадлежности и любых других условностей. Мы были теми, кем родились – украинцами. И это внутреннее ощущение единства делало нас непобедимыми, ощущение, что нет ничего дороже, чем Родина.

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Пока этот победный дух 14-го существует – Украина будет стоять, когда им проникнется вся Нация – Украина станет Великой!

Напомним, сегодня Мариуполь отмечает четвертую годовщину своего освобождения от террористов так называемой "Донецкой народной республики". К поздравлениям жителей города присоединились Президент Украины Петр Порошенко и первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.