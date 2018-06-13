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 Дух лета 2014 года открыл нам глаза на то, кто мы есть, - Билецкий о годовщине освобождения Мариуполя. ВИДЕО

В те бешеные дни у нас не было профессии, социального статуса, партийной принадлежности и любых других условностей. Мы были теми, кем родились – украинцами.

О подробностях спецоперации по освобождению Мариуполя вспоминает нардеп, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Мы начинали в три утра. 159 азовцев в штурмовой группе, части НГ и "Днепр-1" в оцеплении, придана "зушка" на "шишизце" 72-й бригады, с шикарным, хотя и слишком веселым экипажем. Ребята поспали часа четыре, мне не удалось - всю ночь убеждали генералов, в том, что штурм возможен. Убедили. 

Самый странный – переход. Темнота, суровые лица, тишина. Никто не хочет нарушать эту священную тишину и темноту. Кажется, они защищают людей, делают их неуязвимыми. Радиообмен минимальный, бойцы в кузовах камазов и пикапов говорят шепотом, либо молчат. Так же бесшумно высаживаются с бортов, разворачиваются в порядки.

И вот переход. С первыми лучами солнца суровые лица оказываются почти детскими. Первый выстрел, за ним - взрыв. Тишину разорвало вместе с темнотой. Адская канонада, команды и мат. Здесь главное не сбавлять темп, подавить врага, ошеломить, раздавить! Больше огня, больше команд, больше мата! Забава началась, освобождение началось!

Короче говоря, освободили мы тогда Мариуполь.

А я ярко так, будто прошло 4 часа, а не 4 года запомнил своих братьев в тот день. Запомнил не теми, кого они изображали в простой жизни: не студентами, спортсменами, юристами, школьниками или менеджерами по продажам. А теми, кем они были на самом деле: героями античного эпоса, что плывут на кораблях к Трое, героями казацких дум, которые на чайках через бурное Черное море рвутся в Стамбул.

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Хорошо помню каждого из них: Легионера, раненого в первые секунды боя, его взводного Виталеса, по лицу которого было понятно, что лучше ранили бы его; Поджигателя в едином тяжелом бронежилете за "утесом", в кузове самодельного гантрака, который мы назвали "Пряник", Малыша – совсем плохо видящего, но его пообещали взять в бой, если он с рабочими за два дня доделает "Пряника". И вот Малыш уже второй номер Поджигателя. Помню раненого Хорса, дикие глаза и просьба не отправлять в больницу до конца боя. Помню Бендера с гранатометом, который и уйдя из "Азова", еще десятки раз ходил за линию, принимал русских в плен, а сейчас сидит в Сумах – недоразумение. Колю Ядра и его акробатические трюки, того Ядра, который погибнет вместе с розвідгрупою под Новоазовском. Байду, что носился по прострілюваній Греческой с коробами пк для Испанца. Помню Бубу, Рома Сатану, Боцмана и спокойствие Душмана (бой – единственное место, где этот человек бывает спокойной). Они вели основную штурмовую группу. Пулеметчиков Бормана и Менеджера в синий мастерке. Помню пыл первого и хладнокровие второго. Пушкина – хорошего дяди, бизнесмена из Бердянска. Зная, что нам не хватает водителей, он сел за руль автобуса и повез первую штурмовую группу. Даже Корчинского, который вытаскивал Легионера – помню.

Помню ВСЕХ до одного. И если кого не упомянул – это потому, что текст и так нечитабельный получился. Простите, братья.

Дух лета 14-го открыл нам глаза на то, кто мы есть. В те бешеные дни у нас не было профессии, социального статуса, партийной принадлежности и любых других условностей. Мы были теми, кем родились – украинцами. И это внутреннее ощущение единства делало нас непобедимыми, ощущение, что нет ничего дороже, чем Родина.

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Пока этот победный дух 14-го существует – Украина будет стоять, когда им проникнется вся Нация – Украина станет Великой!

Напомним, сегодня Мариуполь отмечает четвертую годовщину своего освобождения от террористов так называемой "Донецкой народной республики". К поздравлениям жителей города присоединились Президент Украины Петр Порошенко и первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Источник: https://censor.net.ua/v3071294
 
   
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когда генштаб жевал сопли и думал что делать,"Азов" плюнул на них и пошел освобождать город.
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..який "утримувало" десь всього лише 60-70 сєпарів ... в той час , як у маленькому Слов'янську їх вже було більше тисячі.. ?
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Горловку тоже 200 сепаров взяли, только там Азова не было, был Аваков.
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Сдох Станислав Говорухин,редкий негодяй не раз обсиравший Украину.Земля СтеклоВАТАй ублюдку
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ну, знаете... кто что вдыхал..
вы очевидно задницу.
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А кто-то ж сдал Чечену, что будет штурм. И он ушел, со своей бандой. Шо интересно, спокойно бросил тут каких-то... чи своих, чи не очень своих, с десяток. С каким-то странным оружием, включая однозарядные ТОЗики...
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Там кацапів не було. Не всигли закріпитись, тому і відбили. Вчасно.
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Головне їх там не чекали! Ще не встигли злити інфу...
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Ещё как успели! Другое дело, что Чечен не со всеми этой ИНФой поделился.
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Ну якось так... Головне їх там не чекали!
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Хочеться запитати, у мною обраного депутата Білецького навіщо він йшов до верховної ради? Відмазка на кшталт: "мій мандат дозволяє допомагати на війні" ще проходив перші два роки. Поки не розкрились схеми з постачанням, озброєнням тощо. Де публічні виступи з трибуни? Де ти був, коли паплюжили конституцію так званою законотворчістю? Перевага і зброя депутата в розголосі і публічності. І люди, які віддали за тебе (як патріота) свій голос, сподівались що твій (тобто і наш) голос почують. А ти за чотири роки каденції тільки пару разів постояв біля трибуни...
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А скільки він патріотів разом з такими "прогульщікамі" з СІЗО повитягував, не враховуєш? Без мандата це булоб дуже важко зробити...
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Можна було хоч щомісяця виходити на трибуну і давати депутатський запит. Чому черговий патріот України знаходиться під слідством? Публічний виступ у раді вже резонанс. Усі важелі впливу на ЗМІ, на громадськість у нього були. Тільки чогось він ними не скористався.
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Для тих хто ходить на "суди" підтримувати патріотів достатньо публікації у ФБ. А тим хто не ходить до 3,14zdy той резонанс.
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Ага, поки всі ЗМІ (а не тільки мордокнига) не роздзвонили про суд над прикордонником, йому реально ліпили 15 років. За те що стріляв по машині, яка проривалась з дамвабве.
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А петі таке питання, щодо альоші петровича задати не бажаєш?
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За клан офшорників я не голосувала. То не мій голос підтримав видатного гранатометчіка-бізнесмена з папою разом.
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Лучше Билецкий занимает место в Раде, чем всякая шушваль, он хоть голосует правильно
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Він не голосує. Якщо подивитись на майже ВСІ скандальні рішення ВР від призначення прокурора до пенсійної реформи - він не присутній. Це депутат від мого виборчого округу. І я хочу знати, навіщо був відданий мій голос за пусте і БЕЗГОЛОСЕ місце.
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А те менты и генералы, которые сдали , дату штурма до сих пор служат....
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДух лета 2014 года открыл нам глаза на то, кто мы есть, - Билецкий о годовщине освобождения Мариуполя. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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