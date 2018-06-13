 Теперь виллу в Израиле Рабинович должен передать в собственность Украины, - журналист Крутчак

Журналист, блогер-расследователь Василий Крутчак разместил на своей странице в социальной сети Facebook очередной пост, который, по его убеждению, доказывает наличие в собственности народного депутата Вадима Рабиновича особняка в одном из пригородов израильского города Тель-Авив, пишут Украинские новости.

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Крутчак ссылается на данные поисковой системы Google Maps от 2012 года, года на заборе этой виллы висела табличка с фамилией "Рабинович".





Ранее парламентарий В.Рабинович в одном из телеэфиров заявил, что не имеет отношения к данной недвижимости. И подчеркнул, что в случае наличия доказательств владения им этим особняком, готов передать его в собственность государства Украина.

"Я ухожу из политики в тот же день, когда у меня кто-нибудь что-нибудь найдет!" - подчеркнул во время выступления по телевидению Вадим Рабинович.

Ссылаясь на полученные данные, расследователь В.Крутчак обратился к В.Рабиновичу: "Вадим Рабинович, теперь Вы, как порядочный человек, должны сдержать свое слово и передать свою виллу в собственность Украины. И из политики можете идти на все четыре стороны".