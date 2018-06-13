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 Политика Украины
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Все про:Израиль (852) недвижимость (638) Рабинович (113) Крутчак Василий (1)

 Теперь виллу в Израиле Рабинович должен передать в собственность Украины, - журналист Крутчак

Журналист Василий Крутчак требует от депутата Рабиновича выполнить обещание и передать Украине его израильскую виллу.

Журналист, блогер-расследователь Василий Крутчак разместил на своей странице в социальной сети Facebook очередной пост, который, по его убеждению, доказывает наличие в собственности народного депутата Вадима Рабиновича особняка в одном из пригородов израильского города Тель-Авив, пишут Украинские новости.

...

Крутчак ссылается на данные поисковой системы Google Maps от 2012 года, года на заборе этой виллы висела табличка с фамилией "Рабинович".

Теперь виллу в Израиле Рабинович должен передать в собственность Украины, - журналист Крутчак 01


Теперь виллу в Израиле Рабинович должен передать в собственность Украины, - журналист Крутчак 02

Ранее парламентарий В.Рабинович в одном из телеэфиров заявил, что не имеет отношения к данной недвижимости. И подчеркнул, что в случае наличия доказательств владения им этим особняком, готов передать его в собственность государства Украина.

"Я ухожу из политики в тот же день, когда у меня кто-нибудь что-нибудь найдет!" - подчеркнул во время выступления по телевидению Вадим Рабинович.

Ссылаясь на полученные данные, расследователь В.Крутчак обратился к В.Рабиновичу: "Вадим Рабинович, теперь Вы, как порядочный человек, должны сдержать свое слово и передать свою виллу в собственность Украины. И из политики можете идти на все четыре стороны".

Источник: https://censor.net.ua/v3071265
 
 
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сложно содержать виллу в Израиле,без заработка в Украине
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на заборе этой виллы висела табличка с фамилией "Рабинович"

Это такая редкая для Израиля фамилия??
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***
- Рабинович, надо бы, по-возможности, жить честно!
- Я бы рад, но у меня нет такой возможности...
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Словосочетание очень хорошее

"по его убеждению, доказывает..."
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Та він шо, за дурняк буде боротися з "липецькою хфабрикою Порошенка"?

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Дегенераты придут и проголосуют за Рабиновича,наконец то он сможет к вилле купить еще и яхту,старый еврей рассказывает сказки тупым терпилам,анекдот воплощенный в жизнь
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Вилла херня. Но какого хера ?! Если такая же херня ворует наши деньги !
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угу - щаз-з-з ..."обіцянка - цацянка , а дурникам - радість !"
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Хмм...
Теперь это чё получается - туристический маршрут "Киев - Межигiр"я - Тель-Авив"?
Или хватит мозгов сделать там хотя бы пансионат для наших раненых, проходящих лечение в Израиле?
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***
- Извините, господин директор, я займу у вас всего две минуты.
- Пожалуйста, дорогой Ефим Соломонович!
- Мой несчастный коллега Рабинович попал под суд... Я не мог бы занять его место?
- Я совсем не возражаю. Но только договаривайтесь об этом с прокурором .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТеперь виллу в Израиле Рабинович должен передать в собственность Украины, - журналист Крутчак
 
 
 
 
 
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