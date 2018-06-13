 Теперь виллу в Израиле Рабинович должен передать в собственность Украины, - журналист Крутчак

Журналист, блогер-расследователь Василий Крутчак разместил на своей странице в социальной сети Facebook очередной пост, который, по его убеждению, доказывает наличие в собственности народного депутата Вадима Рабиновича особняка в одном из пригородов израильского города Тель-Авив, пишут Украинские новости.
Крутчак ссылается на данные поисковой системы Google Maps от 2012 года, года на заборе этой виллы висела табличка с фамилией "Рабинович".
Ранее парламентарий В.Рабинович в одном из телеэфиров заявил, что не имеет отношения к данной недвижимости. И подчеркнул, что в случае наличия доказательств владения им этим особняком, готов передать его в собственность государства Украина.
"Я ухожу из политики в тот же день, когда у меня кто-нибудь что-нибудь найдет!" - подчеркнул во время выступления по телевидению Вадим Рабинович.
Ссылаясь на полученные данные, расследователь В.Крутчак обратился к В.Рабиновичу: "Вадим Рабинович, теперь Вы, как порядочный человек, должны сдержать свое слово и передать свою виллу в собственность Украины. И из политики можете идти на все четыре стороны".
Это такая редкая для Израиля фамилия??
- Рабинович, надо бы, по-возможности, жить честно!
- Я бы рад, но у меня нет такой возможности...
"по его убеждению, доказывает..."
Теперь это чё получается - туристический маршрут "Киев - Межигiр"я - Тель-Авив"?
Или хватит мозгов сделать там хотя бы пансионат для наших раненых, проходящих лечение в Израиле?
- Извините, господин директор, я займу у вас всего две минуты.
- Пожалуйста, дорогой Ефим Соломонович!
- Мой несчастный коллега Рабинович попал под суд... Я не мог бы занять его место?
- Я совсем не возражаю. Но только договаривайтесь об этом с прокурором .