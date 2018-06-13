 Трое неизвестных избили парня в киевском торговом центре. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет пользователь Виктор Гончарук.

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По его словам, 8 июня в 23:30 пострадавший, Евгений Охрименко, с женой пришли в супермаркет "Сильпо" возле станции метро "Лукьяновка". Пока супруга покупала продукты, молодой человек присел на стул. В этот момент к нему подошли двое неизвестных, с которыми ранее, на входе, у мужчины произошла короткая перепалка. Один из них напал на сидящего, а когда тот встал, сзади подошел третий и сильно ударил Евгения в челюсть.

Как результат драки - у пострадавшего поломана челюсть.