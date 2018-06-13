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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:драка (1632) Киев (16005) охрана (569)

 Трое неизвестных избили парня в киевском торговом центре. ВИДЕО камер наблюдения

В одном из киевских супермаркетов группа неизвестных избила мужчину в присутствии охранника торгового центра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет пользователь Виктор Гончарук.

...
По его словам, 8 июня в 23:30 пострадавший, Евгений Охрименко, с женой пришли в супермаркет "Сильпо" возле станции метро "Лукьяновка". Пока супруга покупала продукты, молодой человек присел на стул. В этот момент к нему подошли двое неизвестных, с которыми ранее, на входе, у мужчины произошла короткая перепалка. Один из них напал на сидящего, а когда тот встал, сзади подошел третий и сильно ударил Евгения в челюсть.

Как результат драки - у пострадавшего поломана челюсть.

Трое неизвестных избили парня в киевском торговом центре 01

Источник: https://censor.net.ua/v3071245
 
 
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Зато когда надо залезть бабульке в сумку - они самые смелые.
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Це не просто напад, це теракт - масове побиття в публічному місці, без видимих ознак чи причин для бійки. Тобто публічне і свідоме порушення громадського порядку, яке робилось скорше за все спеціально! Шукали до кого домахатись і на виду у всіх і під телекамерами полізли бити людину! Під час війни такі напади потрібно розглядати як теракти, бо вони фактично залякують населення невмотивованою агресією та неадекватною жорстокістю по відношенню до пересічних громадян! Не виключено що такі напади прямо фінансуються російськими спецслужбами, для створення картинки в ЗМІ, що в Україні безлади і бардак! Цих биків потрібно виловити і розстріляти як скажених собак.
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Щас начнется очередной цирк, по привлечению к ответственности этой гопоты.
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Це мало відбутись на місці, громадяни та охорона мали затримати нападників до приїзду поліції і віддати в руки правоохоронцям. А далі суд і тюрма. На все мало піти 2 місяці на слідство, експертизи та суд! Так і буде через 11 місяців коли прийде нова влада!
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Нервное? Ничего. Отказ от сладкого, тишина, стены нейтральных оттенков, соседи в неброской одежде, лёгкий скрежет металлических деталей три раза в день очень помогают в осознании, так сказать, и просветлении.
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хоч індіанець - а таки реаліст. Висока вірогідність відповідальності за т.зв."перевищення необхідної самооборони" безумовно убезпечила цих злочинців від припинення злочину або затриманню порядними громадянами після скоєння злочину.
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Если напала группа лиц, то можешь защищаться, вплоть до убийства нападающих.
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Буду, буду... Буду верить чуду...(с). Була така пісня, у дитинстві. Выборы будут очень тяжелыми: за Порошенко стоит вся олигархия и вся коррупция, в том числе и явно пророссийская. Это уже будет прямо таки классовая борьба! На фоне российско-нацистской агрессии, ой как получаеца не хорошо.
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даунецуо крыхские убеженцы мажурики.. охранник пидор тот еще из Киевской области 2 через 2 обычно такое быдло там и набирают.. полиции нет по определению и это в Киеве..а во власти до куя сидит чинуш на нах их столько... если достал Форт и бамц бамц и у морг...
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Охоронець мав блокувати інших нападників, щоб не допустити масової бійки і не допустити побиття людини зі сторони з якої вона не бачить і тому не може захищатись від нападу! Охоронець повністю провалив свою роботу - не втрутився в бійку, не блокував інших нападників, не припинив бійку, не застосував шокер та дубинку проти нападників, не затримав нападників до приїзду поліції, не зважаючи на те що в результаті бійки було пошкоджено майно орендарів торгової площі в магазині!!!!! Це не охоронець а шматок лайна! Тепер магазин має виплачувати разом з охоронцем і нападниками - моральну та матеріальну шкоду постраждалому, який в магазині не розкидував нападників направо чи наліво, щоб не пошкодити майно магазину, а це була помилка! Потрібно було валити їх всіх на землю і копати ногами до приїзду поліції!
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Igor L, "Це мало відбутись на місці, громадяни та охорона мали затримати нападників до приїзду поліції і віддати в руки правоохоронцям. А далі суд і тюрма. На все мало піти 2 місяці на слідство, експертизи та суд! Так і буде через 11 місяців коли прийде нова влада!" Я, пане Ігор, переконався, що ви все знаєте в кожній ділянці життя. Хто ця нова влада, що прийде? - Бойко, Ю.Тимошенко, Рабінович, Медведчук чи Коломийський? Хто? Коліться, прошу пана! На інтригу вже нема часу.
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Та этот пидар Igor L все сводит к новой владе НЕбарыг, надеюсь, все уже запомнили этого ублюдка, кготорый срет во всех коментах как заведенный. В спам просто его, ублюдка.
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Пові*шати на стовбу коло Сільпо разом з СІСЮРІТІ
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Расстреливать не надо, лучше отправить в донбасский тур, на разминирование коллективным подрядом
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Розміновувати будуть полонені терористи та окупанти.
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зачем, дорого и разбежаться могут, лучше - контрольный в голову
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Та ну просто так пришли и навтыкали?
Что то там было еще - но за кадром...
...может чью то жену или деваху обидел,
или еще чего нибудь...
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Мог бы и убить, если бы удар был поставлен. Зачем такая жестокость?
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Веришь, что у этих лысых гопарей есть жены?
Это зародыши будущих держателей района и ментовских корифанов Авакова!
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а ты что по видео не видел кто и как его били?
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Бачу тут модер витирає правильні коментарі - зітри собі мізки...
Стосовно охорони - понабирають селюків останніх...Стосовно стада сц икун і в - стадо воно є стадо...
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Вся суть нынешнего времени: подло ударить сзади и убежать.
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Почему только нынешнего ..? Гопота этим всегда славилась , и пять и десять ,, и двадцать лет назад . Троє невідомих побили хлопця в київському торговому центрі - Цензор.НЕТ 6525 .
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Я уже говорил, что ВСЁ, кто носит типа форму с надписью - ОХРАНА, по своей сути трусливые и ни на что не способные лузеры. Разве мужчива, полный сил и в здравом уме пойдёт работать охранников в магазин?
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как раз есть такие. идут именно для регулярного участия в конфликтах. конечно "здравым умом" это не назвать.
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вот не понимаю почему все набросились на охраника, во-первых он вмешался хоть и пассивно, если бы не он могли и ребра еще поломать, во-вторых он что обязан встрявать в разборки левых неизвестных людей, а если они волыны подаставали он что должен был грудью закрыть неизвестного человека. Поставьте себя на его место.
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А что он должен? По карманам у пенсов шарить? Что он ОХРАНЯЕТ? Булочки на прилавке? То можно девочек после школы набрать. Он ОХРАНЯЕТ правопорядок в вверенном ему заведении! Точка. Такие конфликты- 0,05% от его рабочего времени. И он должен быть к ним готов. Остальное время они подпирают стенки или обсуждают сиськи кассирш и покупательниц. Это , как пожарник, может неделю спать, но как пожар- марш в огонь. Работа такая!
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Судя с того, что сзади со всей силыв голову и типа крутой походкой скорее всего любители рузкого мира
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Та хто б сумнівався, що з"явиться такий комент. Як можна по цьому відео встановити. прихильники якого "мира" ці бики? Перевів стрілки - і проблеми нема? У нас, з кожним днем, все більше нероб, які тільки тим і займаються, що віджимають чуже і готові бити кого-завгодно за гроші і просто так.
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ну, что, орлы аваковские, так же рьяно будете искать эту быкоту, как и обидчиков Найема?
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Сразу видно пацаны не впервой морду бьют. А это значит что правохранительные или судебные органы не работают.
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менты на учениях в киеве, они могут только безоружных людей дубинками пиздить под дулом автомата...
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мордобой может случиться и в Европе и в США,но лучше всего говорит статистика,судя по которой первое место по тяжким преступлениям,ВИЧ и СПИДу,абортам и остальной духовности,занимает россия
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Собрать бы всех даунбасеров и вывезти в их гетто, откуда они вылезли...
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Чувак ударивший в челюсть похоже бил кастетом, на замедленном видно, что у него перчатка на правой руке. Вообще сломать челюсть голым кулаком не так просто, даже для боксера, много помните таких случаев? И вообще похоже, что эти чувачки действовали по сценарию: двое отвлекают третий наносит вырубающий удар, очень похоже что отработывали нападение. Найти и посадить нужно обязательно, бо дали буде.
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Сломать челюсть не сложно, если правильно ударить. А свою руку сломать еще проще (кисть, пальцы). Там явно руки в накладках, а может что-то еще и вставлено. Это явно не боксер (широкий, колхозный замах, опущенный локоть ударной руки, при боковом и т.д.), но где-то этот урод вокруг единоборств ошивался.
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в том то и дело на самом деле, удар размашистый, неакцентированный таким челюсть очень сложно поломать без кастета. Нормальный спортсмен, который привык к бою один на одинг не будет как сучка бить из за угла, он бы и так сломал без помощников.
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деточка, какие в жопу спорцмены и правила в уличной драке ? все методы хороши, можно даже укусить или за яйца схватить и сдавить, неговоря уже про добивание ногами.
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если бы чел не прятался за будкой на стуле, лишив самого себя возможности маневра - никто бы ему ничего не сломал.

кстати, а ты часто сидел на стуле в супермаркете ? я вот ниразу. интересно что там был за конфликт перед дракой.
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емае, вот это новость. а сколько таких драк происходит без камер в подворотнях или на дорогах ?
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Этот случай в - общественном месте, группой лиц и по сговору.
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а дорога или улица - это не общественное место ?
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Там нет планирования нападения и нет сговора.
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да ладно, расскажеш это гопарям, которые к тебе подойдут с вопросом "дядя дай закурить" в темной подворотни
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Это уже ВТОРОЙ случай, за последний месяц, когда "охранники" бездействуют. Первый- на Лесном рынке, когда хачи избили пенсионера. Интересна функция этих "охранников"? Следить за порядком или бездействовать, когда уроды избивают клиентов "охраняемого" ними объекта? А еще- доколупываться к детям, которые сломать челюсть не смогут?
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Пацану порада - нехай позивається до адміністрації супермаркету і до охоронця особисто - за безпеку відвідувачів відповідає охорона маркету !
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Маркеты, торгуя просроченными продуктами и прочим гавном, могли бы выделить деньги на 2-х нормальных охранников в смену.
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В продовольственных магазинах, охраники продукты охраняют, во многих таких магазинах охраники женщины.
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А в это время где-то в параллельном мире- Троє невідомих побили хлопця в київському торговому центрі - Цензор.НЕТ 3151
"Просим не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - полиция предупредила о проведении учений в Киеве.
https://censor.net.ua/photo_news/3071252/prosim_ne_panikovat_i_s_ponimaniem_otnestis_k_vremennym_neudobstvam_politsiya_predupredila_o_provedenii
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Интересно, а авакинцы найдут этих"хероев бамбаса" по видео или нет?
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Сцыкливая тварь! Сзади нападает. Ну ничего, ты же не в вакууме живешь, мы тебя найдем!
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Еще и в перчатках, со свинцом вшитым (? вопрос риторический)
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Всё таки 50 вертолётов для этого купили. Очень очень трудно будет не найти.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияТрое неизвестных избили парня в киевском торговом центре. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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