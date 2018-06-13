 Трое неизвестных избили парня в киевском торговом центре. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет пользователь Виктор Гончарук.
По его словам, 8 июня в 23:30 пострадавший, Евгений Охрименко, с женой пришли в супермаркет "Сильпо" возле станции метро "Лукьяновка". Пока супруга покупала продукты, молодой человек присел на стул. В этот момент к нему подошли двое неизвестных, с которыми ранее, на входе, у мужчины произошла короткая перепалка. Один из них напал на сидящего, а когда тот встал, сзади подошел третий и сильно ударил Евгения в челюсть.
...
Как результат драки - у пострадавшего поломана челюсть.
Что то там было еще - но за кадром...
...может чью то жену или деваху обидел,
или еще чего нибудь...
Это зародыши будущих держателей района и ментовских корифанов Авакова!
Стосовно охорони - понабирають селюків останніх...Стосовно стада сц икун і в - стадо воно є стадо...
кстати, а ты часто сидел на стуле в супермаркете ? я вот ниразу. интересно что там был за конфликт перед дракой.
"Просим не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - полиция предупредила о проведении учений в Киеве.
https://censor.net.ua/photo_news/3071252/prosim_ne_panikovat_i_s_ponimaniem_otnestis_k_vremennym_neudobstvam_politsiya_predupredila_o_provedenii