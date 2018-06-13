 Турчинов призвал чиновников "поделиться своей кровью с защитниками Украины". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.
"Обращаюсь ко всем руководителям министерств и ведомств, народным депутатам и государственным служащим с предложением поделиться своей кровью с нашими воинами, которые ежедневно проливают свою кровь, защищая Украину", - сказал Турчинов.
не пойтине отдать, кроме откровенно руснявых конечно" - Турчинову следовало бы, как человеку глубоко верующему, показать на собственном примере и громко призвать всех остальных чиновников отдать государству десятину от того, что они все заимели на государственных постах согласно их электронным декларациям.
Ну и главный вопрос так и остаётся под сомнением: окажется ли в конечном итоге рентабельным использование рабочего времени и средств, потраченных на эту PR-акцию, данного высокопоставленного чиновника.
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди?
Так вот, ваша заразная кровь никому не нужна. Вы отдаете украденные деньги и народ все сам найдет.
По чотири з половиною лiтри з кожного, та й досить...
http://gordonua.com/news/politics/turchinov-ya-dumayu-prozvishche-krovavyy-pastor-znachitelno-luchshe-chem-to-chto-ukraincy-dali-putinu-183440.html
А ведь декларации это лишь часть нахапаного, то что не получилось скрыть. Мрази.