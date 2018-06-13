 Турчинов призвал чиновников "поделиться своей кровью с защитниками Украины". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.









"Обращаюсь ко всем руководителям министерств и ведомств, народным депутатам и государственным служащим с предложением поделиться своей кровью с нашими воинами, которые ежедневно проливают свою кровь, защищая Украину", - сказал Турчинов.



