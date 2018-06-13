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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:донор (51) Турчинов (2969)

 Турчинов призвал чиновников "поделиться своей кровью с защитниками Украины". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов вместе с группой работников Аппарата СНБО Украины накануне Всемирного дня донора в Главном военном клиническом госпитале сдал кровь для раненых воинов и призвал всех чиновников, депутатов и государственных служащих "поделиться своей кровью с защитниками Украины".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

Турчинов призвал чиновников поделиться своей кровью с защитниками Украины 01
Турчинов призвал чиновников поделиться своей кровью с защитниками Украины 02


"Обращаюсь ко всем руководителям министерств и ведомств, народным депутатам и государственным служащим с предложением поделиться своей кровью с нашими воинами, которые ежедневно проливают свою кровь, защищая Украину", - сказал Турчинов.

Турчинов призвал чиновников поделиться своей кровью с защитниками Украины 03
Турчинов призвал чиновников поделиться своей кровью с защитниками Украины 04

Источник: https://censor.net.ua/v3071218
 
   
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Дешевый пиарщик. Лучше бы ты поделился кровью гиркина в Славянске.
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На то он и Кровавый Пастор, во всем кровавый: и свою бойцам сдать, и гиркинскую поганую пролить на землю донбасскую. Еще не вечер
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Шо ты мелешь ? ))) Гиркин был в кольце. И расстрелять его можно было по дороге - миллион раз. Я уже не говорю о том,что можно было бетонные блоки положить на дороге перед Клебан Быком. Там он никуда не делся бы. Стреляй себе в него как в тире.И авиацию тогда никто "буками" не пугал. Иди борщ вари,курица ))
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Уж не ты ли расстреливать Гиркина бежал-бежал, да всё не в ту сторону? ...петух...
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Во-во )) Ты реально петух той тупой курицы,шо я борщ посылал варить ))
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А ты сам чего Гиркина не поймал??? Диван крепко к заднице прижался? Или бетонный блок вовремя не подвезли?
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Если ты не понял..Речь идет не обо мне )) А о том,кто руководил теми боевыми действиями.Плохо быть тормозом? ))
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тур и к давай разделим и те 800 млн долл которые ты украл во время майдана
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А тихонько, без пафоса, этого сделать нельзя было?
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Ну немало известный человек призвал в день донора сдать кровь, может прислушается, кто то. Как надо было?
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"Турчинов призвал чиновников" - это проще и эффективнее делается по внутриведомственным каналам коммуникации. Когда "призыв" спускается сверху. Интересно, результаты этого "призыва" тоже опубликуют - сколько потенциальные реципиенты получили донорской крови от чиновничества на призыв Турчинова.
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По "внутриведомственным каналам коммуникации" всем пох, а тут на всю страну раструбил. Уже и напряжно не пойти, кроме откровенно руснявых конечно.
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По такой логике - "напряжно не пойти не отдать, кроме откровенно руснявых конечно" - Турчинову следовало бы, как человеку глубоко верующему, показать на собственном примере и громко призвать всех остальных чиновников отдать государству десятину от того, что они все заимели на государственных постах согласно их электронным декларациям.
Ну и главный вопрос так и остаётся под сомнением: окажется ли в конечном итоге рентабельным использование рабочего времени и средств, потраченных на эту PR-акцию, данного высокопоставленного чиновника.
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Низззззя. Дивидентов не будут. Только на камеру.
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Чиновники не годятся, там постоянный алкоголь, а кто по выше и наркотические вещества в крови.
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Доноры пьют красное вино, между прочим.
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....Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже (С)
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Мужики цікаві стали,
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди?
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Как говорил Жванецкий, кто-то ищет рыбу и находит. А он ищет деньги и на них находит и рыбу и все остальное...
Так вот, ваша заразная кровь никому не нужна. Вы отдаете украденные деньги и народ все сам найдет.
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Ото добре дiло!
По чотири з половиною лiтри з кожного, та й досить...
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С 2014 года регулярно сдаю кровь для раненных в "Мечникова".Молча.Один раз в год проходят акции от студентов,просто горожан.Ни разу исполкомовскихдобровольцев" не видел.Кривой Рог.
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Турчинов! Предложи всем чиновникам поделится своими деньгами и землями. Слабо? Или легче, под камеры, кровь из пальца сдать на нужды армии?
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выборы......тут не только кровь .а и душу отдаст
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Вата, Кровавый никуда не баллотируется и не выдвигается, в отличие от ваших жулек и прочей цапской шелупони. Так что спи спокойно. Пастор курирует военное ракетостроение в Украине Турчинов закликав високопосадовців "поділитися своєю кров’ю із захисниками України" - Цензор.НЕТ 964
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"Кровавый Пастор". Не слишком ли пафосное погоняло Турчинов сам себе придумал?
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"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов не считает оскорбительным данное ему в России прозвище Кровавый Пастор, в отличие от клички, которую украинцы дали президенту РФ Владимиру Путину после аннексии Россией Крыма и начала войны на Донбассе. Об этом Турчинов рассказал в интервью "BBC Україна"."

http://gordonua.com/news/politics/turchinov-ya-dumayu-prozvishche-krovavyy-pastor-znachitelno-luchshe-chem-to-chto-ukraincy-dali-putinu-183440.html
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Это стеб, или ты действительно так думаешь?
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Стёб по поводу чего? По поводу того, что Турчинов сам себе дал это прозвище?
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Помню это - весь земной шар ржал. Пастор еще тот тролляка
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"Кровавый пастор" по идее кровь каждый день должен сдавать. А тут только перед выборами на благотворительность пробило.
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Во защитники обрадуются! Будут наперебой хвастаться друг перед другом: "Во мне течет кровь Турчинова! А во мне кровь Порошенко! А у меня кровь Гройсмана! А у меня,- Ляшко!"
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Лишь бы не пацакская бражка, как у пацаков Турчинов закликав високопосадовців "поділитися своєю кров’ю із захисниками України" - Цензор.НЕТ 4883
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Желательно отдать всю кровь до конца. Думаю нескольких десятков тысяч чиновников хватит пока.
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Вся фракція жопоблока вже в чергу стала...
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А деньгами не предлагал? или чинуши ифаркт могут получить
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Кровью политических проституток, казнокрад и прочей подобной публики типа старухи-колясочницы, гнид из опопблока (ОПА - ОПА - СРОСЛАСЬ ... ) лично я бы побрезговал.
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Тоже об этом подумал - кровь чиновников для переливания какая-то некузявая.
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У ВСЕХ ЧИНОВНИКОВ ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ. НОРМАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ ОНА НАФИГ НЕ НУЖНА.
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Ни в коем случае нельзя этого допускать. Их кровь поганая - заражена всем непотребом начиная с мародерства и заканчивая коллаборационизмом, а и иногда откровенным предательством.
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Поделись долей с Украиной (10 тыс.) невинно убитых... и Крым!
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Кто бы что не гнал на Пастора, но многократная сепарская истерика и Раша СМИ в отношении него - отличный индикатор качества его действий по отношению к другим политикам.
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З ОПО Блоку бажано викачата по максимуму. Бажано всю.
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Пусть лучше приведет данные, сколько донорской крови ежегодно продается на экспорт.
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Если посмотреть на декларации чинуш, депутатов, судей, прокуроров, армейских и ментовских начальников, то можно увидеть как за время войны с Россией они набивали свои бездонные карманы.
А ведь декларации это лишь часть нахапаного, то что не получилось скрыть. Мрази.
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а деньгами наварованними они поделиться не хотят?
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Доктор, вы чью кровь в меня влили?!
Турчинов закликав високопосадовців "поділитися своєю кров’ю із захисниками України" - Цензор.НЕТ 7955
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТурчинов призвал чиновников "поделиться своей кровью с защитниками Украины". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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