 "Мені пох#ю. Я розіб'ю телефон", - депутат-радикал с друзьями избили семейную пару, снявшую их застолье в общественном месте. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел 8 июня в городском парке после проведения этнофестиваля "Гроно Калини", в котором Баштан принимал участие как соорганизатор. После завершения праздника депутат с друзьями устроили застолье в парке.

На записи видно, что участники застолья избили семейную пару, которая решила зафиксировать "депутатскую деятельность". Женщину пришлось госпитализировать.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Если кто-нибудь назовет меня вором и лжецом, буду сразу наказывать", - мэр Дрогобыча Кучма избил активиста. ВИДЕО