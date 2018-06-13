EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия, Общество
  5652  73
Все про:депутат (2542) драка (1630) Черкасщина (510) Радикальная партия (312)

 "Мені пох#ю. Я розіб'ю телефон", - депутат-радикал с друзьями избили семейную пару, снявшую их застолье в общественном месте. ВИДЕО

Руководитель фракции Радикальной партии в Черкасском облсовете Олег Баштан стал участником драки в городе Христиновка Черкасской области. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел 8 июня в городском парке после проведения этнофестиваля "Гроно Калини", в котором Баштан принимал участие как соорганизатор. После завершения праздника депутат с друзьями устроили застолье в парке. 

На записи видно, что участники застолья избили семейную пару, которая решила зафиксировать "депутатскую деятельность".  Женщину пришлось госпитализировать.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Если кто-нибудь назовет меня вором и лжецом, буду сразу наказывать", - мэр Дрогобыча Кучма избил активиста. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3071201
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Поддерживаю депутата "Мені пох#ю. Я розіб'ю телефон", - депутат-радикал с друзьями избили семейную пару, снявшую их застолье в общественном месте - Цензор.НЕТ 4948
 показать весь комментарий
 
 
все таки стоит расстреливать по партийным спискам, ведь в них невиновных нет. а с депутатов ВР стоит шкуру с живых снимать.
 показать весь комментарий
 
- Вы могли бы полюбить радикала?
- Ради чего?
 показать весь комментарий
 
Шутка из РФ, только там речь шла о партии "Единая Рашка"
 показать весь комментарий
 
 
Разница в том, что в паРаше это запостил тот, у кого есть мозги, а здесь...
 показать весь комментарий
 
 
"в паРаше.... у кого еть мозги", аха-ха-ха.... "Мені пох#ю. Я розіб'ю телефон", - депутат-радикал із друзями побили сімейну пару, яка зняла їхнє застілля в громадському місці - Цензор.НЕТ 9380
це ж скільки "мізків" треба мати щоб сидіти цілодобово на сайті чужої держави і за смоктунець тролити за чужу владу? Га, картопляна лушпайка?
 показать весь комментарий
 
 
Тема про бульбу и беласрашку не полностью раскрыта.

Ну, конечно, из Германии видно, что в паРаше ни у кого нет мозгов...
Ещё расскажи, истинный украинский немец или истинный немецкий украинец, что никто не выходит и не выходил в паРаше в поддержку Сенцова и Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Дело не в разнице, а в российской харе на зарплате
 показать весь комментарий
 
Зарплата может быть разной, одним прямо гроши дают, а другому разрешают на рахе успешный бизнес вести. Вон Герману Стерлигову на Крещатике возле Майдана разрешили открыть магазин русских скреп. И не побоялся же "биндер".
"Мені пох#ю. Я розіб'ю телефон", - депутат-радикал із друзями побили сімейну пару, яка зняла їхнє застілля в громадському місці - Цензор.НЕТ 9492
 показать весь комментарий
 
 
и нам говорят о войне? эта тварь наговорила на вышку в своей ненависти к Украине
 показать весь комментарий
 
 
Да даже если и так, то БПП ничем не отличается от их Единой Рашки.
 показать весь комментарий
 
 
Оствнні слова після члЄн, думаю зайві...
 показать весь комментарий
 
 
Член Радикальный - это такой вид депутата.
 показать весь комментарий
 
 
Всех этих пидорасов на передовую во главе с Ляшкой.
 показать весь комментарий
 
 
ні , вони інших найняли ....- за бюджетні ж кошти ...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
вот сидишь такой в парке отдыхаешь...., а какая то семейная пара начинает твои тарелки снимать на видео....
Мы конечно все понимаем, что почти все депутаты это животные и права человека к ним не относятся...., но.... "Мені пох#ю. Я розіб'ю телефон", - депутат-радикал із друзями побили сімейну пару, яка зняла їхнє застілля в громадському місці - Цензор.НЕТ 4760
 показать весь комментарий
 
 
Вероятно и начали снимать, узнав рожу заднеприводного борцуна за нарот
 показать весь комментарий
 
 
Парк - общественное место. Каждый снимает то, что хочет. Покажите ссылку на норму, которая запрещает.
 показать весь комментарий
 
 
Они снимали не тарелки, а метрах в двадцати от стола. Те сами к ним прибежали. Никому не запрещено снимать в общественном месте.
 показать весь комментарий
 
 
Депутат публичный человек и все его поступки могут публично освещаться включая его распитие алкоголя в парке!
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть так. Лише не варто було так брутально захищати свої права, все таки не якісь люмпени, а депутати. (які, звісно, є тваринами на 99%).
 показать весь комментарий
 
Дауны из Цензора хоть бы сами это видео посмотрели. Депутат-радикал Баштан как раз в драке не участвовал, а стоял внизу, ближе к парку. Быковала его жена в синем платьице.
 показать весь комментарий
 
Бизнесс не мой,а жены, я ничего не делаю (с) Честный депутат о своем бизнессе

Элитная квартира не моя, а жены (с) Честный депутат антикоррупционер о своей элитной хате в центре киева

Била людей моя жена, а не я (с) Честный депутат о отношении к народу
 показать весь комментарий
 
 
Ну и причем тут твои американские пословицы? Пиши их у себя в Вайоминге. Я указал на несоответствие заголовка происходившему.
 показать весь комментарий
 
Алло, "грамотію", а Ви в прапорах розбираєтеся? Де Ви "американця" побачили, та ще й з Вайомінгу? Це ж британський прапор!
 показать весь комментарий
 
 
Ти дурнику. Я машинально відповів ідіоту, а тут, бачу, ще один підключився. Якщо ти з голвою не дружиш, твої проблеми.
 показать весь комментарий
 
"Дурник" той, хто не тямить у символіці країн і лізе на форум з повчаннями... Так що з "голвою" не дружиш ти... А чоловік все правильно написав - згадай "борцуна з корупцією", Лещенка, з його київською квартирою...
 показать весь комментарий
 
 
Я лізу з повчаннями, бо ти ідіот. Я знаю символіку набагато краще за тебе. А от ти, даун, навіть не здатен з відео на сайті оцінити ситуацію. Довчися у школі.
 показать весь комментарий
 
Виталька видимо совсем дурачок, ни флаг Британии от флага США не может отличить, ни быдло от человека. Такие идиоты как виталька, вообще права голоса иметь не должны
 показать весь комментарий
 
Да нет, дурачок это ты. И ты это продемонстрировал. Я знаю флаги и столицы почти всех стран мира. Потому и не пишу идиотские посты, как ты))))
 показать весь комментарий
 
А ты сомневаешься что он такое же быдло? Приближается тот день когда народ забудет про "демократические процедуры".
 показать весь комментарий
 
 
Что за бред? Да, я знаю его лично. Да, он такое же быдло. но какое это имеет отношение к тому, что он никого не трогал, а тупой Цензор извратил фактаж?
 показать весь комментарий
 
Если знаешь, так озвучь фамилию и что за тело козла в полосатой тенниске.
 показать весь комментарий
 
В то время когда наши пани гнеют в окопах, эти боровы-твари устраивают себе свята да еще в наглую в общественных местах, так и хчется взять в руки автомат...
 показать весь комментарий
 
 
ой... что-то ради-кальную партию трясет..
что ни скандал - так ради-какалы
распустил их шляжко...(плеть потерял чтоль? или землицы пережрали)
 показать весь комментарий
 
 
Вила пропили - настромлювать своїх ворогів внутрішніх нічим...
 показать весь комментарий
 
 
Теперь вспоминаем будем ждать, что его ждёт участь Шабунина. А вот дождёмся ли...
 показать весь комментарий
 
 
А шо? Гарне гасло для народного обранця - "Мені по#ую!". Відображає. І культура, і життєва позиція, і статус... Все в двох словах. Лайк.
 показать весь комментарий
 
 
ти не повіриш - гасло " мені пО*уй", це гасло сповідує 90 % сьогоднішніх всіх ..., тому маємо те що маємо ( кожен своє) , і загально всі разом... "Мені пох#ю. Я розіб'ю телефон", - депутат-радикал із друзями побили сімейну пару, яка зняла їхнє застілля в громадському місці - Цензор.НЕТ 846
 показать весь комментарий
 
 
"Публичный" человек, в публичном месте, в публичной обстановке, публично отдыхал... Публичность, во всём цивилизованном мире, предполагает известные ограничения для человека. Пётр Первый, например, имел в своих покоях специальный банкетный зал, куда слуги допускались лишь для послебанкетной уборки. Банкетный стол, уже сервированный, подавался в зал специальным подъёмником, с подвального этажа. Цель - слуги не должны видеть, как гуляют господа... Так что семья имела полное право производить съёмку, так как это происходило в публичном месте и съёмка производилась открыто, а не на скрытую камеру, исподтишка, в частных владениях...
 показать весь комментарий
 
 
Боже, даун, ты сам-то понял, сколько туфты накатал?
 показать весь комментарий
 
так, эта мразь и считает,что это их город и они в нём "хозяева''
 показать весь комментарий
 
Вот это нормальные депутат? Да нет, это предваритель быдла.

Самое интересно, что если взять такого быдлана за шары, то Шлюшко и дальше куча простых людей будет кричать, что притесняют патриотов...
 показать весь комментарий
 
 
А теперь, идиот, покажи, на какой секунде и в какой части кадра на видео депутат?
 показать весь комментарий
 
хуторський бидлонеофеодалізм... - о Боже , спаси Україну...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Европа от Пецци-жрите
 показать весь комментарий
 
Там в "Карасях" можна добре посидіти але бидло вирішило на всіх начхати...
 показать весь комментарий
 
 
Типичное быдло. "Ты кто такая?" Больше вопросов нет. А то, что сторонние наблюдатели вели себя трусливо, говорит об уровне гражданского общества.
 показать весь комментарий
 
 
Просто ты вероятно не из Украины и не знаешь, черкасских зажопников!
 показать весь комментарий
 
Та пиз-ц.
Смотрел видео про этих "хозяев жизни" - одни маты......
И даже камеры ур-ды не боятся.
Наверняка будут теперь рассказывать, что баба сама споткнулась и упала. А депутат ее ногами не бил, а помогал подняться.
 показать весь комментарий
 
 
а в чём тут новость? Естественная картина на пост-совковом пространстве. Разве на рахе не так? Пусть будут благодарны, что барин ногу не прострелил.
 показать весь комментарий
 
Опять, партия имени рта Ляшка отличилась...нет, что-бы позвать людей за стол, налить, перевести в шутку, бычьё, в общественном месте , устроило мордобой.
 показать весь комментарий
 
 
Колись я пропонував Ляшку назвати свою партію Блок Ляшка скорочено- Бляшка.
 показать весь комментарий
 
 
Люди-идиоты + алкоголь. Вот вам рецепт любой потасовки !!
 показать весь комментарий
 
Таких надо коктейлями Молотова угощать!
 показать весь комментарий
 
Да ладно вам... Нормальные дупутаты, как все. А могли бы и вилами заколоть "Мені пох#ю. Я розіб'ю телефон", - депутат-радикал із друзями побили сімейну пару, яка зняла їхнє застілля в громадському місці - Цензор.НЕТ 7613
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Мені пох#ю. Я розіб'ю телефон", - депутат-радикал с друзьями избили семейную пару, снявшую их застолье в общественном месте. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх