 "Мені пох#ю. Я розіб'ю телефон", - депутат-радикал с друзьями избили семейную пару, снявшую их застолье в общественном месте. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел 8 июня в городском парке после проведения этнофестиваля "Гроно Калини", в котором Баштан принимал участие как соорганизатор. После завершения праздника депутат с друзьями устроили застолье в парке.
На записи видно, что участники застолья избили семейную пару, которая решила зафиксировать "депутатскую деятельность". Женщину пришлось госпитализировать.
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- Ради чего?
це ж скільки "мізків" треба мати щоб сидіти цілодобово на сайті чужої держави і за смоктунець тролити за чужу владу? Га, картопляна лушпайка?
Ну, конечно, из Германии видно, что в паРаше ни у кого нет мозгов...
Ещё расскажи, истинный украинский немец или истинный немецкий украинец, что никто не выходит и не выходил в паРаше в поддержку Сенцова и Украины.
Мы конечно все понимаем, что почти все депутаты это животные и права человека к ним не относятся...., но....
Элитная квартира не моя, а жены (с) Честный депутат антикоррупционер о своей элитной хате в центре киева
Била людей моя жена, а не я (с) Честный депутат о отношении к народу
что ни скандал - так ради-какалы
распустил их шляжко...(плеть потерял чтоль? или землицы пережрали)
Самое интересно, что если взять такого быдлана за шары, то Шлюшко и дальше куча простых людей будет кричать, что притесняют патриотов...
Смотрел видео про этих "хозяев жизни" - одни маты......
И даже камеры ур-ды не боятся.
Наверняка будут теперь рассказывать, что баба сама споткнулась и упала. А депутат ее ногами не бил, а помогал подняться.