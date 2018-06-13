 Международные протоколы лечения, электронный реестр инсулина и единый квалифэкзамен, - Супрун о достижениях Линчевского в Минздраве. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

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"Александр Линчевский уже 1,5 года работает в команде Министерства здравоохранения Украины. За это время он сделал много полезных для украинцев вещей, которые в то же время мешают тем, кто годами наживался на несовершенстве медицинской системы. Пока здравоохранение трансформируется, противникам изменений ничего не остается, чем как вырывать его слова из контекста и распространять ложь", - рассказала она.

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"Вот лишь часть хороших дел, которые сделал доктор Линч:

- Украинские медики могут пользоваться международным рекомендациям в работе. Вышел Приказ, позволяющий украинским врачам использовать международные протоколы. И онлайн-платформа, где собрано 972 международных протокола лечения. Современные рекомендации доказательной медицины здесь: бесплатно и в режиме онлайн. Готовим перевод на украинский.

- Меньше бумажной рутины и больше времени на пациентов для врачей первички. Международная классификация первичной медицинской помощи ICPC-2 доступна для врачей, оказывающих помощь на первичном звене. Она позволяет концентрироваться на потребностях пациентов, а не подстраиваться под удобство обработки кодов для формирования статистики. Система упрощает работу, поэтому врач меньше времени тратит на бумажную работу, а больше - на пациентов. Украинский язык теперь 20-й официальный язык, на который была переведена эта классификация. Чтобы научиться с ней работать - разработан онлайн-тренажер для врачей.

- Качественная, своевременная и бесплатная помощь пациентам с инфарктом. Развитие сети кардиоцентров, закупка большого количества стентов (около 23 тысяч), новая справедливая формула их распределения между больницами, которые проводят процедуру экстренного стентирования. Все это конечно вызывает недовольство у людей, которые наживались и продолжают наживаться на чужом горе, продавая пациентам лекарства и изделия, приобретенные за деньги налогоплательщиков. Однако все больше пациентов могут получить качественную своевременную медицинскую помощь.

- Современные стандарты образования для студентов-медиков. С 2019 г. для студентов-медиков, которые получают степень магистра, необходимо сдавать Единый государственный квалификационный экзамен. Введение такого экзамена стимулирует медуниверситеты обновлять свои учебные программы, преподавателей - подбирать актуальную литературу, студентов - учиться. ЕГКЭ исключает "заучивание" ответов, делает невозможным коррупционные риски. Один из компонентов экзамена - международный тест по основам медицины - доставляется из США в аудитории в закрытом виде. После его проведения - передается в США для проверки независимыми экспертами. Вопросы никто не знает заранее. С внедрением ЕГКЭ врачебный диплом невозможно купить!

- Первый полноценный медицинский электронный реестр инсулина. До введения реестра формирование потребности в инсулине было неточным или коррупционно обусловленным: реальное количество пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии является на десятки тысяч меньше. Кроме того, в различных департаментах здравоохранения (ранее именно они проводили тендеры) значительно отличалась номенклатура препаратов инсулина, а цена на лечение одного пациента в год - вдвое. Электронный реестр практически исключает коррупцию и халатность. В нем есть все - врач, рецепт, пациент, аптека и цена лекарств. Мы можем видеть точное количество всех, кому нужен инсулин. Представьте, скольким мы сможем помочь, если иметь прозрачную систему учета всех пациентов!" - рассказала Супрун.

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"Это все лишь часть из всего, что удалось сделать нашей команде благодаря Александру. Мы можем и будем делать больше, несмотря на все атаки и сопротивление старой системы", - резюмировала и.о. главы Минздрава.





Напомним, 4 июня ряд парламентских фракций заявил о недопустимости заявлений А.Линчевского относительно лечения онкобольных за границей и потребовали его отставки. Речь шла, в частности, о некоторых фразах из стенограммы выступления А.Линчевского, которую ранее на своей странице в соцсети Facebook обнародовал журналист Василий Апасов.

"Что касается неэффективности и неэкономности использования средств. В сухом остатке 25% пациентов именно умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут, без вариантов. И эффективностью этой программы является ноль процентов. Те онкологические заболевания, которые нуждаются в трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью. Рано или поздно", - сказал А.Линчевский, отметив, что есть "шанс человеку пожить еще немного, пожить дольше".

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В ответ на это А.Линчевский заявил об искажении в СМИ и соцсетях его замечаний по поводу эффективности программы лечения украинских граждан за границей и подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста. По его словам, одним из упреков Минздраву со стороны Счетной палаты было неэффективное использование средств, а также то, что 25% пациентов, отправляемых на лечение за границу, впоследствии умирают. "Наша позиция… независимо от биологии заболевания, независимо от тяжести заболевания, даже если предложенное лечение может лишь облегчить заболевание или продолжить жизнь, даже если биологически это невозможно, необходимо использовать все шансы, каждую малейшую надежду", - уточнил замминистра.

А.Линчевский также отметил, что за последние два года количество пациентов, отправленных на лечение за границу, превышает их количество за остальные годы существования программы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил открыть дисциплинарное производство против заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского в связи с высказываниями последнего о лечении за рубежом тяжелобольных онкологическими заболеваниями украинских граждан. Счетная палата уже передала дисциплинарной комиссии, созданной для рассмотрения высказываний заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, полную аудиозапись его выступления.

В результате, комиссия Нацгосслужбы не нашла дисциплинарного нарушения в словах замглавы Минздрава Линчевского по онкобольным.