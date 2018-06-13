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 Киевские новости, Общество
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Все про:квартира (381) Киев (15999) нотариус (29) реестр (137) рейдерство (742)

 Зашли, сказали, что мы должны выйти. Я начала вызывать полицию, - художница Лора Селиванова рассказала о попытке рейдерского захвата ее квартиры в Киеве. ВИДЕО

Художница Лора Селиванова заявляет о попытке рейдерского захвата ее квартиры в Киеве.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

...

"Видео 20 мин. рейдерского захвата нашей квартиры 108,9 кв.м. Киев, Харьковский район. Журналисты правозащитники сняли видеофильм. Это поможет людям знать, как себя вести при нападении и быть спокойными и уравновешенными. Знать, как защищать семью и свое имущество. Очень благодарна", - написала она.

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"Команда #ngoauu отозвалась на просьбу о помощи от жительницы города Киев, к которой поздно вечером в квартиру хитростью проникли неизвестные и ''попросили'' ее вместе с малолетним сыном на выход. Обстоятельства ситуации ... Хозяйка квартиры взяла в свое время кредит. Не имея возможности рассчитаться, решила продать квартиру и обратилась к риелтору, после чего стала ее жертвой. Своевременные действия с помощью правозащитников, журналистов, адвокатов, близких и соседей спасли ее от выселения. Бой не выигран, но атака отбита. В жизни женщина оказалась талантливой творческой личностью. Желаем ей безболезненного решения проблемы и творческого вдохновения!" - сказано в описании видео.

По словам владелицы квартиры Лоры Селивановой, несколько дней назад к ней обратились люди с просьбой посмотреть ее квартиру, которую она продает. Они посмотрели и попросили об еще одном просмотри, но уже "с шефом". В результате, во время второго просмотра вечером 11 июня эти люди заявили, что она с ее сыном должны покинуть их квартиру, так как владельцами квартиры, по словам рейдеров, является бывший риелтор Наталья Латышева.

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"Как только они зашли, сказали, что мы должны выйти из этой квартиры, а если не выйдем, то они будут жить с нами. Я начала вызывать патрульную полицию. Это уже четвертый наряд патрульной полиции, который не решает вопрос безопасности меня и сына. У меня есть документы на право собственности, есть паспорт, в котором написана прописка, и ребенок здесь прописан. ... В Киеве прямым текстом происходит рейдерский захват, и организатор этого Александр Серебреников и Наталья Латышева. Это их люди, человек-риелтор стал рейдером", - заявила Селиванова.

Зашли, сказали, что мы должны выйти. Я начала вызывать полицию, - художница Лора Селиванова рассказала о попытке рейдерского захвата ее квартиры в Киеве 01

Источник: https://censor.net.ua/v3071192
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
надо было квартиру не 108,9 кв.м. , а чуть поменьше.
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Ну наприклад, можна було купити 1-кімнатну квартиру, а не 3-кімнатну 108,9 м2. Може б і кредит не знадобився... Ну або виплатила б його раніше і забула про нього.
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Люди Вы что тупые? Реелтер тупо не относится к банку, не бочком и не не мизинцем. Или н..й не понятно, что идет физическое завладение недвижимостью с последующим подделыванием права собственности. Или Вы желаете господа пи..сы, что бы у нее отобрали квартиру и еще будучи бомжем она должна была деньги банку? Что бы ей урок был? Сук..а каждый топит друг друга, тупа потому что масса пи...расов
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Не брать кабальных кредитов,
особенно под залог жилья...
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А какой залог еще может дать наш "пересичный злыдень"?
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"пересичным злыденям"
- лучше вообще не связываться с кредитами...

...у нас таким фиг дают
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Если вы живете действительно ( в Чехии), то не равняйте член с пальцем, извините за резкость и не в обиду.
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При чем здесь где я живу?
Кредиты выдаются в основном целевые,
в данном случае речь об ипотеке не идет
так как жилье уже имелось...
Значит брали под бизнес?
А бизнес между прочим имеет свойство разорятся...
И под такой риск отдавать единственное жилье?
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слышь не беси. Тебе не дошло, что реелтер к банку не относится
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Берёшь чужие не на долго, а отдаёшь свои и на всегда
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Кредит - це розвиток....
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А шо це ти намагаєшся спілкуватись з кацапом. Увійшли, сказали, що ми мусимо вийти. Я почала викликати поліцію, - художниця Лора Селіванова розповіла про спробу рейдерського захоплення її квартири в Києві - Цензор.НЕТ 1355
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нахер ты нужен ...
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Ты идиот с каждой темы делаешь бардак с вышиванками.
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Только не у нас ПОКА. При нашей банковской системе это можно выгадать или сильно пролететь. Пролететь это 70%!
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Потому что у нас заправляют барыги....
хуже чем в Украине - только у кацапов...
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болото вы уважаемый, в этой ситуации реелтер не относится к банку, а банк не взаимодействует с реелтером. Потеря квартиры и оплата долга
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Вот почему в каждом доме, в каждой квартире должно быть огнестрельное оружие. Время сейчас такое...
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Растяжки на всех дверях ставить надо. Или держать в зубах кнопку контакта. Увійшли, сказали, що ми мусимо вийти. Я почала викликати поліцію, - художниця Лора Селіванова розповіла про спробу рейдерського захоплення її квартири в Києві - Цензор.НЕТ 4416
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Началось! Что только не придумывают на голову простого лоха.
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а чего она лох? Попала на бандитов, защитить ее не кому.
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Раз в жизни брал кредит. Ну его на фиг. Никому не рекомендую.Лучше остаться без какой то вещи , если не можешь за наличные купить, чем брать кредит.
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Сдохну, но не брал и брать не буду. Даже у первых друзей брать нельзя. Как гласит страя пословица: Хочешь заиметь врагов, одолжи или дай в долг.
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просто реелтер отжимает бес участия банка, интересно будет как банк будет реагирвать
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Бо ти брав у бариг....
У Европі зовсім інакше...
Наприклад на будівлю дома на 25 років під 3,5% годових...
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Спробуйте візьміть. Можуть надати ту частину грошей, яку ви взмозі виплатити виходячи з вашої зарплатні, розраховуючи, щоб було з чого виплачувати тіло кредита та проценти. Навіть такі. Всі розраховують ризики.
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время кредитов давно прошло.оно закончилось еще в 2008 году.Сейчас кредит под такой процент брать это самоубийство.
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Они правы. Как она хотела, взял в долг, купил квартиру, а потом посылаешь кредитора?
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Наказание за рейдерство должно быть настолько суровым, чтобы они хорошо подумали перед.. или даже и не думали.
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так оно и есть сурово, только в Украине суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения
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что финансовая грамотность у населения на нуле,что государство беззубое и делает вид,что у нас нет ни коллекторов,ни ментушня(и производные от нее) в этом не участвует..
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у государства совершенно иніе заботі. Вот приватизация началася.
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Как у Жванецкого : " При чем тут борщ,когда такие дела на кухне".. Так и у нас - какой там нафиг народ,если тут время воровать..
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финансовая, юридическая грамотность населения и не должна быть на уровне юристов - финансистов, если следовать такой логике, юристы - финансисты должны тачать сапоги и печь себе хлеб
ограничение, предохранители, страховки должно обеспечивать государство но "быдлоылита" спецом разводит мутняк

но
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Население, не наркозависимое и не кушавшее ни разу в жизни тюремной каши, должно окончить курсы обращения с огнестрельным оружием и иметь дома приложение к лицензии


Понимать нужно в какие времена и при какой недоделанной полиции мы живем! И патронов нужно закупить примерно на сорок минут боя средней интенсивости - это время, за которое примерно может прибыть полиция на выстрелы и крики "убивают" (если вы везучий по-жизни)!
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Хтось втратив купу грошей через неї. Хто буде повертати борг? Закон є закон, а Україна не філантропічна організація.
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А прочитать статью внимательно ума не хватает? Хозяйка квартиры, чтобы отдать долг решила продать квартиру. А реелтер решила присвоить эту квартиру.
А ты тут от имени Украины что-то варнякаешь. Увійшли, сказали, що ми мусимо вийти. Я почала викликати поліцію, - художниця Лора Селіванова розповіла про спробу рейдерського захоплення її квартири в Києві - Цензор.НЕТ 5915
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Да этим, которые с номерами, читать некогда - им платят только за то, что они напишут!
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рієлтор-рейдер ці гроші не втратила, а отримала від власниці квартири, а та взяла кредит у банку. Просто хитрожопа рієлторша вирішила наваритися на одному об´єкті нерухомості двічі і, мабуть, це не поодинокий випадок, і, мабуть, у неї є контакти, які дозволяють їй залишатися безкарною.
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Вроде бы Верховный суд принял постановление, что если к тебе вломились в квартиру, то можешь без последствий для себя пристрелить выродков.
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Представляю хитрож. риелтора, который так вламывается и получает приз "кулю в лоб".
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Дробовик КС - 23 "Дрозд" - вот наш ответ коллекторам и рейдерам, а также ментам и СБУшникам! Простое, надежное крупнокалиберное, средство, всех успокоит! Особенно, если сделать с полсотни патронов с согласованной картечью на витом тросике!
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А что это за дробовик и чем он лучше топора? А насчет того, что подобных гостей в своей квартире надо убивать не дожидаясь полиции, совершенно согласен. Верховный суд это разрешил. Вложите в их руки ножи и топоры и проблем не будет совсем. Только не оставляйте живых свидетелей. Бейте картечью в голову. Живой свидетель - дитя вашего легкомыслия.
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Калибром! 23 милиметра - это Вам не это, с 300 метров БТР 80 насквозь прошивает, если в качестве дроби использовать нарезку из стальной закаленной пружины!
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Достойная альтернатива топору. Толстопятовы тоже стальными шариками со смещенным центром тяжести стреляли. Труп того пьяницы, что пытался их остановить, при выходе из института, развалился пополам, при попытке его поднять. Но населению такое оружие не продают. Максиму что можно сделать, это связанная картечь.
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Посмотрел ваш дрозд. Увы, для населения его не продают. Лучше всего короткоствольная сайга 12 калибра и магазин на 9 патронов к ней. Хотя на любителя есть и барабанные магазины. Увійшли, сказали, що ми мусимо вийти. Я почала викликати поліцію, - художниця Лора Селіванова розповіла про спробу рейдерського захоплення її квартири в Києві - Цензор.НЕТ 4894
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Зато на черном рынке есть, в хорошем состоянии и не дорого. Впрочем, сейчас, в связи с каким то спецнабором особо ушлых прапоров и миномет 82 мм можно купить, и вагон мин осколочно фугасных к нему... Докерувався Пеця в армии, реально счас такие прапора, что все продадут, еще и поторгуются, вот вам и покращення в армии, раньше такого не было...
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На черном рынке это незаконно. Мы должны уважать закон и Конституцию.
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Зато дешево, надежно и практично! А на закон сам Пеця крыса с кодлой насрал, то и нам, простым механикам можно!
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Этот заряд назывался "македонские близнецы" еще в 19-м веке!
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Сейчас любого своего гостя в своей квартире, вы спокойно можете зарубить топором. Потом вложите в его руку нож и вам за это совершенно ничего не будет. Профессия рейдера после постановления верховного суда стала крайне опасной.
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Не любого! Если у вас гостем давние дружеские отношения и вы заняли у него десятку тысяч бакинских то тогда не поможет даже по автомату калашникова ему в каждую руку вложить!
Против вас есть мотив, возможность и орудие преступления - много-много нужно будет денег чтобы прокурор дело развалил, а судья этого не заметил....
А вот незванный гость - да, он хуже риэлтора с коллектором... И еще ему маску-череп нужно будет одеть! Балаклаву нельзя - это все равно шо мент в форме при исполнении служебных обязанностей...
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"Я начала вызывать патрульную полицию. Это уже четвертый наряд патрульной полиции, который не решает вопрос безопасности меня и сына" - поліція у долі з рейдерами-ріелторами?
невідомо, як склалася б ситуація, коли б на місце не прибули правозахисники, адвокати, друзі та сусіди.
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Блядские мусора. Эти бандюки не могли бы себя так спокойно чувствовать, если бы у них не было мусорской крыши. Если собственнось можно так просто отжать, то кто захочет инвестировать в стране? А потом мы жалуемся, что зарплаты мизерные.
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Мусора не бездействуют - они свою жопу берегут на всякий случай, потому что за каждым рейдером стоит продажный нотариус, прокурор, судья и мешок с деньгами!
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та шо тут обсуждать-Украина, к сожалению,пока еще полудикая страна и подобные вещи,как и много чего еще более неприглядного, будет происходить долго-минимум лет 20. но если сегодняшний вектор развития страны сохранится, улучшение ситуации будет происходить по всем направлениям жизни общества
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Уважаемые, напоминаю вам, что уже почти две недели существуеб знаковое решение Верховного суда Украини по которому
згідно з ч. 5 ст. 36 КК незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає, не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення.



Если кто то ломится в вашу дверь смело берите помповое ружье (топор\что есть тяжелого) и при проникновении тупо мочите на месте. Вот и весь секрет.
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26 квітня 2018 року
м. Київ
справа № 342/538/14-к
провадження № 51-646 км 18
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Наебали всех! Кредиты давали только в долларах! По 5,по 8! а теперь отдавать по 28!Не заемщики виноваты,а гондурас в котором живем и его правители!
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А почему мы не устроили всеобщую забастовку протеста после падения курса гривны, не вышли на демонстрацию? Нет, виноваты как раз мы. Пока мы не поймем, что наша жопа, это наше интимное дело и вытирать её за нас не будет ни Порошенко, ни Тимошенко, мы так и будем сидеть в дерьме.
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Если она ватник надо отнять и отдать патриотам.
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Кондитер с Пертенком сделали себе бизнес на людях. Согласно их "закону" квартиры заложенные в банке продаются Ворошилиным (Фонд защиты вкладчиков) своим рейдерам после чего Минюст без суда переоформляет их на этих рейдеров. Все чинуши и мошенники при "наваре". Схема завладения квартирами носит массовый характер. Прикрывают "бизнес" Кум неПрокурор и Авакян
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Наверно ватница художница. Просто так никто отнимать не будет. Слава героям!
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У таких "адвокатов" надо отнимать лицензию и навсегда. В Европе если адвокат просто превысил скорость на дороге его могут лишить лицензии. Он представитель и защитник Закона. Какое он имеет право его нарушать?
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиЗашли, сказали, что мы должны выйти. Я начала вызывать полицию, - художница Лора Селиванова рассказала о попытке рейдерского захвата ее квартиры в Киеве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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