 Зашли, сказали, что мы должны выйти. Я начала вызывать полицию, - художница Лора Селиванова рассказала о попытке рейдерского захвата ее квартиры в Киеве. ВИДЕО

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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"Видео 20 мин. рейдерского захвата нашей квартиры 108,9 кв.м. Киев, Харьковский район. Журналисты правозащитники сняли видеофильм. Это поможет людям знать, как себя вести при нападении и быть спокойными и уравновешенными. Знать, как защищать семью и свое имущество. Очень благодарна", - написала она.

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"Команда #ngoauu отозвалась на просьбу о помощи от жительницы города Киев, к которой поздно вечером в квартиру хитростью проникли неизвестные и ''попросили'' ее вместе с малолетним сыном на выход. Обстоятельства ситуации ... Хозяйка квартиры взяла в свое время кредит. Не имея возможности рассчитаться, решила продать квартиру и обратилась к риелтору, после чего стала ее жертвой. Своевременные действия с помощью правозащитников, журналистов, адвокатов, близких и соседей спасли ее от выселения. Бой не выигран, но атака отбита. В жизни женщина оказалась талантливой творческой личностью. Желаем ей безболезненного решения проблемы и творческого вдохновения!" - сказано в описании видео.

По словам владелицы квартиры Лоры Селивановой, несколько дней назад к ней обратились люди с просьбой посмотреть ее квартиру, которую она продает. Они посмотрели и попросили об еще одном просмотри, но уже "с шефом". В результате, во время второго просмотра вечером 11 июня эти люди заявили, что она с ее сыном должны покинуть их квартиру, так как владельцами квартиры, по словам рейдеров, является бывший риелтор Наталья Латышева.

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"Как только они зашли, сказали, что мы должны выйти из этой квартиры, а если не выйдем, то они будут жить с нами. Я начала вызывать патрульную полицию. Это уже четвертый наряд патрульной полиции, который не решает вопрос безопасности меня и сына. У меня есть документы на право собственности, есть паспорт, в котором написана прописка, и ребенок здесь прописан. ... В Киеве прямым текстом происходит рейдерский захват, и организатор этого Александр Серебреников и Наталья Латышева. Это их люди, человек-риелтор стал рейдером", - заявила Селиванова.