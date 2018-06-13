 Зашли, сказали, что мы должны выйти. Я начала вызывать полицию, - художница Лора Селиванова рассказала о попытке рейдерского захвата ее квартиры в Киеве. ВИДЕО

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Видео 20 мин. рейдерского захвата нашей квартиры 108,9 кв.м. Киев, Харьковский район. Журналисты правозащитники сняли видеофильм. Это поможет людям знать, как себя вести при нападении и быть спокойными и уравновешенными. Знать, как защищать семью и свое имущество. Очень благодарна", - написала она.
"Команда #ngoauu отозвалась на просьбу о помощи от жительницы города Киев, к которой поздно вечером в квартиру хитростью проникли неизвестные и ''попросили'' ее вместе с малолетним сыном на выход. Обстоятельства ситуации ... Хозяйка квартиры взяла в свое время кредит. Не имея возможности рассчитаться, решила продать квартиру и обратилась к риелтору, после чего стала ее жертвой. Своевременные действия с помощью правозащитников, журналистов, адвокатов, близких и соседей спасли ее от выселения. Бой не выигран, но атака отбита. В жизни женщина оказалась талантливой творческой личностью. Желаем ей безболезненного решения проблемы и творческого вдохновения!" - сказано в описании видео.
По словам владелицы квартиры Лоры Селивановой, несколько дней назад к ней обратились люди с просьбой посмотреть ее квартиру, которую она продает. Они посмотрели и попросили об еще одном просмотри, но уже "с шефом". В результате, во время второго просмотра вечером 11 июня эти люди заявили, что она с ее сыном должны покинуть их квартиру, так как владельцами квартиры, по словам рейдеров, является бывший риелтор Наталья Латышева.
"Как только они зашли, сказали, что мы должны выйти из этой квартиры, а если не выйдем, то они будут жить с нами. Я начала вызывать патрульную полицию. Это уже четвертый наряд патрульной полиции, который не решает вопрос безопасности меня и сына. У меня есть документы на право собственности, есть паспорт, в котором написана прописка, и ребенок здесь прописан. ... В Киеве прямым текстом происходит рейдерский захват, и организатор этого Александр Серебреников и Наталья Латышева. Это их люди, человек-риелтор стал рейдером", - заявила Селиванова.
особенно под залог жилья...
- лучше вообще не связываться с кредитами...
...у нас таким фиг дают
Кредиты выдаются в основном целевые,
в данном случае речь об ипотеке не идет
так как жилье уже имелось...
Значит брали под бизнес?
А бизнес между прочим имеет свойство разорятся...
И под такой риск отдавать единственное жилье?
хуже чем в Украине - только у кацапов...
У Европі зовсім інакше...
Наприклад на будівлю дома на 25 років під 3,5% годових...
ограничение, предохранители, страховки должно обеспечивать государство но "быдлоылита" спецом разводит мутняк
но
Понимать нужно в какие времена и при какой недоделанной полиции мы живем! И патронов нужно закупить примерно на сорок минут боя средней интенсивости - это время, за которое примерно может прибыть полиция на выстрелы и крики "убивают" (если вы везучий по-жизни)!
А ты тут от имени Украины что-то варнякаешь.
Против вас есть мотив, возможность и орудие преступления - много-много нужно будет денег чтобы прокурор дело развалил, а судья этого не заметил....
А вот незванный гость - да, он хуже риэлтора с коллектором... И еще ему маску-череп нужно будет одеть! Балаклаву нельзя - это все равно шо мент в форме при исполнении служебных обязанностей...
невідомо, як склалася б ситуація, коли б на місце не прибули правозахисники, адвокати, друзі та сусіди.
згідно з ч. 5 ст. 36 КК незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає, не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення.
Если кто то ломится в вашу дверь смело берите помповое ружье (топор\что есть тяжелого) и при проникновении тупо мочите на месте. Вот и весь секрет.
м. Київ
справа № 342/538/14-к
провадження № 51-646 км 18
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73758539