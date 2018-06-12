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Все про:Львов (3212) памятник (1775) мемориальная доска (89) Ян Осока (245)

 Три мемориальные доски погибшим на Донбассе воинам и волонтеру открыли во Львове. ВИДЕО

12 июня, во Львове были открыты сразу три мемориальные доски в честь двух погибших бойцов ВСУ Назара Пасельського и Андрея Бернадского, а также волонтера-медика Василия Задорожного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете 5 канала.

Все три доски установили на фасаде школы, где они в свое время учились.

Командир зенитно-ракетного взвода 80-й аэромобильной бригады Назар Пасельський погиб в августе 2014 году от пули снайпера на Луганщине. В том же году в октябре вблизи Константиновки Донецкой  офицер Андрей Бернацкий попал в засаду боевиков, пуля снайпера попала между пластинами бронежилета.

Волонтер медик Василий Задорожный на медицинской машине подорвался на фугасе, когда ехал спасать собратьев. Произошло это в феврале 2015 году на Донетчине, вблизи села Логвиново.

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Источник: https://censor.net.ua/v3071167
 
 
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