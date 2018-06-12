 Три мемориальные доски погибшим на Донбассе воинам и волонтеру открыли во Львове. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете 5 канала.

Все три доски установили на фасаде школы, где они в свое время учились.

Командир зенитно-ракетного взвода 80-й аэромобильной бригады Назар Пасельський погиб в августе 2014 году от пули снайпера на Луганщине. В том же году в октябре вблизи Константиновки Донецкой офицер Андрей Бернацкий попал в засаду боевиков, пуля снайпера попала между пластинами бронежилета.

Волонтер медик Василий Задорожный на медицинской машине подорвался на фугасе, когда ехал спасать собратьев. Произошло это в феврале 2015 году на Донетчине, вблизи села Логвиново.

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