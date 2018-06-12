 Если похоронить Минские соглашения, следующим шагом может быть принуждение "договариваться" с ОРДЛО, - МинВОТ. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МинВОТ.

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"Мы должны признать очевидное: механизм сегодня есть, он реалистичен, требует серьезного отношения и политического консенсуса. Первое, мы стремимся исправить ошибку и объяснить, вопреки политическим заявлениям, что такое Минские соглашения и почему они для Украины на сегодня крайне важны. Ведь если их "похоронить", чего так жаждет РФ, следующим шагом может быть принуждение "договариваться", то есть легитимизировать незаконные вооруженные формирования. Россия больше всего хочет оказаться "над" процессом, а не одной из сторон конфликта, как это прописано в Минских соглашениях", - говорится в обращении пресс-службы министерства.

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