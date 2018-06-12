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 Если похоронить Минские соглашения, следующим шагом может быть принуждение "договариваться" с ОРДЛО, - МинВОТ. ВИДЕО

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявляет о существовании сценария мирной реинтеграции оккупированных территорий Донбасса на основе Минских соглашений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МинВОТ.

...
"Мы должны признать очевидное: механизм сегодня есть, он реалистичен, требует серьезного отношения и политического консенсуса. Первое, мы стремимся исправить ошибку и объяснить, вопреки политическим заявлениям, что такое Минские соглашения и почему они для Украины на сегодня крайне важны. Ведь если их "похоронить", чего так жаждет РФ, следующим шагом может быть принуждение "договариваться", то есть легитимизировать незаконные вооруженные формирования. Россия больше всего хочет оказаться "над" процессом, а не одной из сторон конфликта, как это прописано в Минских соглашениях", - говорится в обращении пресс-службы министерства.

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Источник: https://censor.net.ua/v3071130
 
 
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Шагом кого и принуждение кем?...
Проституток и блядей принуждают и покупают...
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Очередная разновидность анегдота "сидите тихо, а то Хуйло нападёть".
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Армию надо боеспособную строить,тогда никто и никогда Украину никчему принуждать не будет .А у нас вместо закупок нового вооружения деньги идут на соц.нужды и на субсидии.
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так эти минские соглашения и есть принуждение договариваться с ордло
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Дармоеды из непонятного "министерства" заныли ...
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4 четыре фор как там еще лет ЧЕТРЫРЕ война, ладно хер с вами подскажу там уже нет нашихваших, заеб..те им полную блокаду, ПОЛНУЮ, от слова полная, отъебенти им банкоматы и пенсии
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Если Трамп действительно переругается с Европой, то ей самой прийдется отвечать за собственную безопасность.
Вся современная европейская левая тусовка возникла в результате того, что все время после Второй Мировой войны Америка надежно защищала старушку Европу от любых катаклизмов и угроз.
Поэтому европейцы бесились с жиру и размякли мозгами.
У них исчезло чувство опасности и пропал инстинкт самосохранения.
Безответственные болтуны возомнили себя авангардом человечества и начали придумывать новую мораль, защищающую любого маргинала: бездельника, преступника, религиозного фанатика, дармоеда...
Если Трамп действительно переругается с Европой, то ей самой прийдется отвечать за собственную безопасность.
И это очень хорошо: прекраснодушные идиоты, объявившие себя защитниками сирых и убогих со всего мира и одновременно обожающие диктаторов где бы они не жили, уйдут в небытие.
Европейские левые политики либо быстро усвоят, что булки растут не на деревьях, а богатство, которое они так любят делить и раздавать направо-налево, зарабатывается тяжелым трудом, либо исчезнут с политической сцены.
Впрочем, если они это усвоят, то они уже перестанут быть левыми.
Европе как воздух нужны ответственные, энергичные, волевые, прагматичные и наделенные здравым смыслом лидеры.
И все, что делает Трамп, только способствует появлению таких людей.(С)
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Решение проблемы очень простое--убрать шизика-Трампа. Он долго не протянет, к осени(или осенью) будет импичмент. Мюллер своё дело знает.
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если признать очевидное то кацапы не дадут нам спокойствия никогда! Свои территории нужно освобождать от этой заразы любим способом а не мырнымы договорнякамы. Далее-Крым и развал недоимперии.
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Что, что, что? Роися прописана в "Минске-2" стороной конфликта? МинВОТ всех считает идиотами? Или думает, что только они читали Минск-2? Или они его не читали?
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"Ведь если их "похоронить", чего так жаждет РФ, следующим шагом может быть принуждение "договариваться", то есть легитимизировать незаконные вооруженные формирования. Россия больше всего хочет оказаться "над" процессом, а не одной из сторон конфликта, как это прописано в Минских соглашениях", - Источник: https://censor.net.ua/v3071130
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Якщо підійти логічно, то не обов'язково виникає необхідність домовленості з сепарами.
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Я бы это Мин ВОТ превешал на столбах перед ОРДЛОм,
Суки уже успели три раза всраться до того, как из ОРДЛа выстрелили из рогатки.
Блять, гоните их в ДоМбасятник и стройте на админгранице с Лугандоном "линию Маннергейма". Это единственно правильный выход.
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минские соглашения узаконили лугандон
который является как бэ всунутым предметом на полшишечки от педерации
который свинособаки хотят внедрить еще глубже в тело Украины
вариантов два - либо вынимать, либо отсекать
если вынимать, то сейчас
если отсекать, то после 31.03.2019 , когда к власти придут реальные патриоты Украины
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Но то уже ваши проблемы, ляди шоколадные.Довели статус державы до плинтуса.Гавнюки.
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Мінські домовленності ~ це особливий статус лугандону, амністія та вибори на окупованій теріторії, ніяких змін в мінські домовленності не вносилось. Може хтось забув, але мінськ-2 був підписаний у 2015 під час дебальцевського оточення ЗСУ. Таким чином ці домовленності були під примусом і нікчемні, якщо б юристи опротестували.
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А если вспомнить Будапештский меморандум, то ваще пошла Рассея накуй, со своими сраными хотелками.
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Подивися хронологію - оточення було - але не було фактичної поразки. Втрати були з іншої сторони значні і ще не зрозуміло, хто в цій ситуації міг би виграти остаточний бій. Підписання було не під примусом - а як необхідність, наші війська реально були вимотані + багато полонених тоді було.
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Брехня это всё.
Никто и никогда не может принудить суверенное государство рассыпаться в пыль по воле агрессивного соседа. Никто этого делать и не будет, там же тоже не дураки сидят.
Тут всё очевидно. Эта война выгодна хуйлу, т. к. он так просто от туда уже свалить не может. И она выгодна нашей власти, т.к. она вовсю пользуется полувоенным положением в стране, торгует и котробасит с оккупированными территориями, пиздит деньги Запада и бьёт себя в грудь, рассказывая сказки о "реформах" и "перемогах".
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Интересно,а знают ли авторы этой ахинеи что в Минских переговорах принимают участие представители ордло? А это значит что они уже легимитизированы.А читают ли авторы заявляющие об ограничении применения тяжелого вооружения хотя бы официальные сводки с фронта.
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Неправда.Руцкие бабы не оплакивают своих сыновей Дохляков,получив 5 млн.рублясов компенсации дают Клятву : У МЕНЯ НЕ БЫЛО сына...Иначе срок 5 лет тюрбмы за разглашение Военной КацаПсинскай Тайны...
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Пеца как только дорвался до власти,так сразу объявил перемирие с бандитами вместо того чтобы провести действительную АТО ,и потом все делал в угоду Путина и если бы не патриоты то Пеца сдал бы пол Украины .
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а в Минске разве не представители ОРДЛО сидят?
с кем и о чем там без конца и без толку перетирают?
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Принуждение к "легитимизации" - это как? Украина никогда не признает ЛДНР, неужели не понятно? В крайнем случае, так и будут в статусе оккупированных территорий. О международном признании речь не идет: Никто такой геополитический прецедент создавать не захочет.
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Она уже и так не слабо получила. Но своего курса ничуть не изменила.
В конце концов, сильная ссора между Германией и США - очень выгодна РФ.
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Плешивому Педофилу нужна высокая цена на нефть,без этого РАБссии Кранты Якщо поховати Мінські угоди, наступним кроком може бути необхідність "домовлятися" з ОРДЛО, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 4113
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Слишком высокая - тоже не хорошо.
Такая как сейчас - в самый раз.
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Так при этой цене уже вся мировая экономика рухнула... Вроде так великий ыканамист ввх говорил?
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Если Украина откажется от Минских соглашений, ( преступный минский сговор с )(уйлом -путлиным ) это сыграет в пользу России, против которой отменят санкции ранее заявлял бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.
Но а если Украина полностью выполнит Минские соглашения, так это уже точно сыграет в пользу России потому что против неё тут же моментально отменят санкции которые и были применены за невыполнение Россией Минского договора который быстренько состряпали в редакции кровавого фашиста )(уйла путлина. Да даже очерёдность выполнения пунктов этого договора установлена кровавыми кремлёвскими фашистами, и его преступно хочет признать наше антиукраинское руководство, а значит тогда сам вопрос о продолжении санкций против кровавой фашистской педерации паРаши временно оккупировавшей часть суверенных украинских территорий Крыма и Донбасса сразу отпадёт........
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Скажи какие есть альтернативы если даже Волкер признавая интервенцию говорит что этим соглашениям альтернативы нет ?
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Мінські угоди - капітуляція України перед військами ДНР і втрата суверенітету. За Мінськими угодами потрібно виконувати всі накази Путіна.
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Плешивый Педофил на прямой линии...
Нынешннее Украинское руководство не в состоянии решить проблему ДАУНбасса...,почему украинское руководство прекрасно справляется в Донбассе,Плешивый Педофил не сказал... Якщо поховати Мінські угоди, наступним кроком може бути необхідність "домовлятися" з ОРДЛО, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 4072
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Некоторые обязательные пункты этого навязанного Украине геморроя -преступного минского сговора включают следующее:
освобождение от наказания, преследования и дискриминации всех лиц,( кровавых нелюдей, бандитов , террористов) связанных с событиями ( оккупацией ), имевшими место на Донбассе (оккупированная кремлём бандитская резервация (ордло);
- право на языковое самоопределение ( уничтожение украинского и замена на язык кровавого врага - оккупанта);
- участие органов местного самоуправления ( кровавых бандитов сепаратистов, террористов) в назначении бандитских глав органов прокуратуры и судов;
- государство оказывает поддержку ( кормит - террористов - коллаборационистов, бандитов - террористов )социально-экономическому развитию;
- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству (открытая граница с проклятой вражеской фашистской) РФ;
- создание отрядов ( из кровавых убийц бандитов - боевиков) народной милиции по решению местных советов ;
- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах ( всякой прокремлёвской бандитской своры), назначенных этим законом, ни кем не могут быть досрочно прекращены ( даже за самые страшные тяжёлые преступления)...........
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Всего навсего 9% украинцев положительно оценивают продажные минские соглашения, - опрос! Положительно оценивают результаты минских договоренностей только 9,2% граждан Украины, и это видно что продажных кацапских холуёв этих затаившихся бандитов сепаратистов, прокремлёвских фашистов террористов.... Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных российскими фашистами захватчиками украинских территорий Крыма ( АРК), Донецкой и Луганской областей. И это отношение украинского народа к официальному продажному минскому сговору предателей Украины сепаратистов кучмы и медведчука, их предательским переговорам с кровавыми главарями бандитов сепаратистов - террористов оккупированной российскими фашистами донбассом ставшим кацапским бандустаном и бандитской резервацией "лугандонией" (ордло).
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Порошенко уже ранее помог узаконить сепаратистов Приднестровья, теперь то же самое по Донбассу
журналист и публицист Александр Дубинский напоминает, что
в 2005 году Порошенко самолично предпринимал усилия,
чтобы легитимизировать российских сепаратистов - в Приднестровье.
И создавал механизмы их узаконивания.
Предложенный тогда Порошенко (в 2005г Порошенко был секретарем СНБО)

планпо урегулированию Приднестровского конфликта
предусматривал проведение выборов в Приднестровье,
что в итоге явилось легитимизацией этого сепаратного образования.
=========

в условиях Украины шакалад точно так же проталкивает проведение выборов в лугандонии.

Для создания "фоновой поддержки" предательства интересов Украины
шакалада=рыга=хY%ляцкая опэгэ в подконтрольных им смях
постоянно мутит слоганы
= "альтернативы минску нет"
= "если похоронить Минские соглашения, будет принуждение договариваться с лугандырой"
= "путин может начать открытую агрессию"
= ... и ещё многие

в которых единственным неизменным смыслом
является проведение выборов в лугандонии.

Напомню также, что по итогам 2017г
торговый оборот олигархов, оккупировавших Украину,
с засрашкой ВЫРОС в сравнении с предыдущими периодами 2014-2015-2016гг.

АЛЬТЕРНАТИВА ОТСТАВКЕ ПОРОШЕНКА ОТСУТСТВУЕТ !!!
.
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Для создания "фоновой поддержки" предательства интересов Украины порошёнком
шакалада=рыга=хY%ляцкая опэгэ в подконтрольных им смях
постоянно мутит слоганы
= "альтернативы минску нет"
= "если похоронить Минские соглашения, будет принуждение договариваться с лугандырой"
= "путин может начать открытую агрессию"
= ... и ещё многие

в которых единственным неизменным смыслом
является проведение выборов в лугандонии.

Напомню также, что по итогам 2017г
торговый оборот олигархов, оккупировавших Украину,
с засрашкой ВЫРОС в сравнении с предыдущими периодами 2014-2015-2016гг.

АЛЬТЕРНАТИВА ОТСТАВКЕ ПОРОШЕНКО ОТСУТСТВУЕТ !!!
.
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Будка начинает тихой сапой воплощать план пуйла - втюхивать лугандонский гнилой аппендикс Украине на условиях срашки.
Альтырнатывы минской гангрене и сепсису нет, еге ж, соя?
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Альтернатива вже реально існує - це місія Волкера.
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До складу української групи у Мінську, на противагу Пушиліну іхтотамще, потрібно було ввести донбасських патріотів України. Щоб та мерзота не мала монополії на представництво начебто інтересів населення регіону. Але ще не пізно. Хоча, звичайно, ці угоди - велика кака.(((
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УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ ВПОЛНЕ ЯСНО ЗАЯВИЛ : «ТОТ, КТО МЕЖДУ ПОЗОРОМ И ВОЙНОЙ ВЫБИРАЕТ ПОЗОР, ТОТ ПОЛУЧАЕТ И ВОЙНУ, И ПОЗОР ОДНОВРЕМЕННО»
Выбор небольшой, или национально освободительная война Украинского народа за освобождение до последнего метра своей родной но временно оккупированных кровавыми кремлёвскими фашистами захватчиками суверенных Украинских территорий Крыма и Донбасса. Или унизительная капитуляция и позор с потерей суверенитета свободы и независимости Украинского государства и превращение суверенного европейского государства в бесправную кацапскую колонию азиатскую новросиию - пиндосию в составе гадкой полуазиатской фашистской лапотной педерации паРаши.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЕсли похоронить Минские соглашения, следующим шагом может быть принуждение "договариваться" с ОРДЛО, - МинВОТ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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