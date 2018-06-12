 Если похоронить Минские соглашения, следующим шагом может быть принуждение "договариваться" с ОРДЛО, - МинВОТ. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МинВОТ.
"Мы должны признать очевидное: механизм сегодня есть, он реалистичен, требует серьезного отношения и политического консенсуса. Первое, мы стремимся исправить ошибку и объяснить, вопреки политическим заявлениям, что такое Минские соглашения и почему они для Украины на сегодня крайне важны. Ведь если их "похоронить", чего так жаждет РФ, следующим шагом может быть принуждение "договариваться", то есть легитимизировать незаконные вооруженные формирования. Россия больше всего хочет оказаться "над" процессом, а не одной из сторон конфликта, как это прописано в Минских соглашениях", - говорится в обращении пресс-службы министерства.
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Проституток и блядей принуждают и покупают...
Вся современная европейская левая тусовка возникла в результате того, что все время после Второй Мировой войны Америка надежно защищала старушку Европу от любых катаклизмов и угроз.
Поэтому европейцы бесились с жиру и размякли мозгами.
У них исчезло чувство опасности и пропал инстинкт самосохранения.
Безответственные болтуны возомнили себя авангардом человечества и начали придумывать новую мораль, защищающую любого маргинала: бездельника, преступника, религиозного фанатика, дармоеда...
Если Трамп действительно переругается с Европой, то ей самой прийдется отвечать за собственную безопасность.
И это очень хорошо: прекраснодушные идиоты, объявившие себя защитниками сирых и убогих со всего мира и одновременно обожающие диктаторов где бы они не жили, уйдут в небытие.
Европейские левые политики либо быстро усвоят, что булки растут не на деревьях, а богатство, которое они так любят делить и раздавать направо-налево, зарабатывается тяжелым трудом, либо исчезнут с политической сцены.
Впрочем, если они это усвоят, то они уже перестанут быть левыми.
Европе как воздух нужны ответственные, энергичные, волевые, прагматичные и наделенные здравым смыслом лидеры.
И все, что делает Трамп, только способствует появлению таких людей.(С)
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Якщо підійти логічно, то не обов'язково виникає необхідність домовленості з сепарами.
Суки уже успели три раза всраться до того, как из ОРДЛа выстрелили из рогатки.
Блять, гоните их в ДоМбасятник и стройте на админгранице с Лугандоном "линию Маннергейма". Это единственно правильный выход.
который является как бэ всунутым предметом на полшишечки от педерации
который свинособаки хотят внедрить еще глубже в тело Украины
вариантов два - либо вынимать, либо отсекать
если вынимать, то сейчас
если отсекать, то после 31.03.2019 , когда к власти придут реальные патриоты Украины
Никто и никогда не может принудить суверенное государство рассыпаться в пыль по воле агрессивного соседа. Никто этого делать и не будет, там же тоже не дураки сидят.
Тут всё очевидно. Эта война выгодна хуйлу, т. к. он так просто от туда уже свалить не может. И она выгодна нашей власти, т.к. она вовсю пользуется полувоенным положением в стране, торгует и котробасит с оккупированными территориями, пиздит деньги Запада и бьёт себя в грудь, рассказывая сказки о "реформах" и "перемогах".
с кем и о чем там без конца и без толку перетирают?
В конце концов, сильная ссора между Германией и США - очень выгодна РФ.
Такая как сейчас - в самый раз.
...
Но а если Украина полностью выполнит Минские соглашения, так это уже точно сыграет в пользу России потому что против неё тут же моментально отменят санкции которые и были применены за невыполнение Россией Минского договора который быстренько состряпали в редакции кровавого фашиста )(уйла путлина. Да даже очерёдность выполнения пунктов этого договора установлена кровавыми кремлёвскими фашистами, и его преступно хочет признать наше антиукраинское руководство, а значит тогда сам вопрос о продолжении санкций против кровавой фашистской педерации паРаши временно оккупировавшей часть суверенных украинских территорий Крыма и Донбасса сразу отпадёт........
Нынешннее Украинское руководство не в состоянии решить проблему ДАУНбасса...,почему украинское руководство прекрасно справляется в Донбассе,Плешивый Педофил не сказал...
освобождение от наказания, преследования и дискриминации всех лиц,( кровавых нелюдей, бандитов , террористов) связанных с событиями ( оккупацией ), имевшими место на Донбассе (оккупированная кремлём бандитская резервация (ордло);
- право на языковое самоопределение ( уничтожение украинского и замена на язык кровавого врага - оккупанта);
- участие органов местного самоуправления ( кровавых бандитов сепаратистов, террористов) в назначении бандитских глав органов прокуратуры и судов;
- государство оказывает поддержку ( кормит - террористов - коллаборационистов, бандитов - террористов )социально-экономическому развитию;
- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству (открытая граница с проклятой вражеской фашистской) РФ;
- создание отрядов ( из кровавых убийц бандитов - боевиков) народной милиции по решению местных советов ;
- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах ( всякой прокремлёвской бандитской своры), назначенных этим законом, ни кем не могут быть досрочно прекращены ( даже за самые страшные тяжёлые преступления)...........
журналист и публицист Александр Дубинский напоминает, что
в 2005 году Порошенко самолично предпринимал усилия,
чтобы легитимизировать российских сепаратистов - в Приднестровье.
И создавал механизмы их узаконивания.
Предложенный тогда Порошенко (в 2005г Порошенко был секретарем СНБО)
планпо урегулированию Приднестровского конфликта
предусматривал проведение выборов в Приднестровье,
что в итоге явилось легитимизацией этого сепаратного образования.
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в условиях Украины шакал
адточно так же проталкивает проведение выборов в лугандонии.
Для создания "фоновой поддержки" предательства интересов Украины
шакала
да=рыга=хY%ляцкая опэгэ в подконтрольных им смях
постоянно мутит слоганы
= "альтернативы минску нет"
= "если похоронить Минские соглашения, будет принуждение договариваться с лугандырой"
= "путин может начать открытую агрессию"
= ... и ещё многие
в которых единственным неизменным смыслом
является проведение выборов в лугандонии.
Напомню также, что по итогам 2017г
торговый оборот олигархов, оккупировавших Украину,
с засрашкой ВЫРОС в сравнении с предыдущими периодами 2014-2015-2016гг.
АЛЬТЕРНАТИВА ОТСТАВКЕ ПОРОШЕНКА ОТСУТСТВУЕТ !!!
.
шакала
да=рыга=хY%ляцкая опэгэ в подконтрольных им смях
постоянно мутит слоганы
= "альтернативы минску нет"
= "если похоронить Минские соглашения, будет принуждение договариваться с лугандырой"
= "путин может начать открытую агрессию"
= ... и ещё многие
в которых единственным неизменным смыслом
является проведение выборов в лугандонии.
Напомню также, что по итогам 2017г
торговый оборот олигархов, оккупировавших Украину,
с засрашкой ВЫРОС в сравнении с предыдущими периодами 2014-2015-2016гг.
АЛЬТЕРНАТИВА ОТСТАВКЕ ПОРОШЕНКО ОТСУТСТВУЕТ !!!
.
Альтырнатывы минской гангрене и сепсису нет, еге ж, соя?
Выбор небольшой, или национально освободительная война Украинского народа за освобождение до последнего метра своей родной но временно оккупированных кровавыми кремлёвскими фашистами захватчиками суверенных Украинских территорий Крыма и Донбасса. Или унизительная капитуляция и позор с потерей суверенитета свободы и независимости Украинского государства и превращение суверенного европейского государства в бесправную кацапскую колонию азиатскую новросиию - пиндосию в составе гадкой полуазиатской фашистской лапотной педерации паРаши.