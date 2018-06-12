 Жительница Ривненщины пыталась тайно вывезти в Польшу 45 кг янтаря, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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Сегодня в пункт пропуска "Рава - Русская" на украинско-польской границе прибыл автомобиль марки "Фольксваген" украинской регистрации. Во время общего осмотра в автомобиле жительницы Ривненской области пограничники обнаружили 45 килограммов обработанного и необработанного камня.

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Камни янтаря женщина скрыла в конструктивных особенностях своего автомобиля: в топливном баке, под обшивкой салона автомобиля и в багажнике.





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Янтарь изъят, сумма его оценки устанавливается.