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 Жительница Ривненщины пыталась тайно вывезти в Польшу 45 кг янтаря, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники изъяли у жительницы Ривненщины 45 кг янтаря, которые она пыталась тайно вывезти в Польшу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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Сегодня в пункт пропуска "Рава - Русская" на украинско-польской границе прибыл автомобиль марки "Фольксваген" украинской регистрации. Во время общего осмотра в автомобиле жительницы Ривненской области пограничники обнаружили 45 килограммов обработанного и необработанного камня.

Жительница Ривненщины пыталась тайно вывезти в Польшу 45 кг янтаря, - Госпогранслужба 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 11,5 кг контрабандных изделий из янтаря изъяты на границе с Польшей, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Жительница Ривненщины пыталась тайно вывезти в Польшу 45 кг янтаря, - Госпогранслужба 02

Камни янтаря женщина скрыла в конструктивных особенностях своего автомобиля: в топливном баке, под обшивкой салона автомобиля и в багажнике.

Жительница Ривненщины пыталась тайно вывезти в Польшу 45 кг янтаря, - Госпогранслужба 03
Жительница Ривненщины пыталась тайно вывезти в Польшу 45 кг янтаря, - Госпогранслужба 04

Также смотрите: Украинец пытался вывезти в Польшу 148 кг янтаря, - ГФС. ФОТОрепортаж

Янтарь изъят, сумма его оценки устанавливается.

Источник: https://censor.net.ua/v3071101
 
 
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Теперь у жены какого то коррумпированного мусора, будут новые бусы.
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Меня не давно жена послала за хлебушком,а я по дороге сотку потерял.И то жалко было.А тут янтарь с машиной заберут и штраф выпишут.
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Вот! А надо не тайно, а явно, вагонами и фурами! Как слуги народа!
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Жителі верховної сради вже 3 роки не можуть прийняти закон про бурштин
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЖительница Ривненщины пыталась тайно вывезти в Польшу 45 кг янтаря, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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