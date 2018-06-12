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 Происшествия, Общество
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 "Начальник, я тебе говорил - ничего нету", - киевская полиция задержала двоих домушников через несколько минут после ограбления квартиры. ВИДЕО

Киевские полицейские задержали двоих домушников через несколько минут после ограбления квартиры на бульваре Леси Украинки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, оперативники заметили мужчин кавказской внешности, когда те обходили многоэтажки и пытались подобрать коды к дверям на входах в подъезды. Полицейские отследили действия подозреваемых. Злоумышленники сначала открыли дверь подъезда, а потом один из них вошел в дом и через несколько минут вышел из парадного. Второй вошел в дом и возвратился с пакетом в руках. Подозреваемых задержали на остановке общественного транспорта, когда те снова встретились.

"Оказалось, что в пакете был ноутбук, ювелирные изделия и много вещей, явно принадлежавших женщине. При проверке подъезда была обнаружена обворованная квартира. Злоумышленники открыли дверь, подобрав ключи. У одного из задержанных был изъят набор отмычек", - рассказывает один из оперативников.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3071099
 
   
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Молодцы ребята! Успехов без трабл и премий побольше!
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оЙ-Вей!! Поліціянти Авакова слідкують за громадянами !!
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Кремлєботи слідкують за українськими медіа-ресурсами.
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Взять бы топор и всех зарубить.
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Это активисты, которые проверяют, закрыты ли двери.
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Не посвященные в дело молодые полицейские задержали домушников! Или так: не зарегистрированные в полиции домушники были задержаны! Какие будут еще варианты? Но всё равно --молодцы! Полицианты, не домушники.
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"Начальник, я тебе говорил - ничего нету"

Гадом буду. Век воли не видать.
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"Правопорядок в стране определяется не наличием воров,а умением властей их обезвреживать!"...(с)
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Начальник, я тебе говорил - ничего нету", - киевская полиция задержала двоих домушников через несколько минут после ограбления квартиры. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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