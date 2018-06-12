 "Начальник, я тебе говорил - ничего нету", - киевская полиция задержала двоих домушников через несколько минут после ограбления квартиры. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, оперативники заметили мужчин кавказской внешности, когда те обходили многоэтажки и пытались подобрать коды к дверям на входах в подъезды. Полицейские отследили действия подозреваемых. Злоумышленники сначала открыли дверь подъезда, а потом один из них вошел в дом и через несколько минут вышел из парадного. Второй вошел в дом и возвратился с пакетом в руках. Подозреваемых задержали на остановке общественного транспорта, когда те снова встретились.

"Оказалось, что в пакете был ноутбук, ювелирные изделия и много вещей, явно принадлежавших женщине. При проверке подъезда была обнаружена обворованная квартира. Злоумышленники открыли дверь, подобрав ключи. У одного из задержанных был изъят набор отмычек", - рассказывает один из оперативников.

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