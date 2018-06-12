 "Посмотри, как папа пишет. Повернись сюда", - сын Сенцова читает письмо из колонии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, сын украинского режиссера под руководством бабушки прочитал небольшой отрывок.

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Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

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16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Во всем мире активисты требуют от России освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции в поддержку Сенцова проходят под лозунгами​ #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.