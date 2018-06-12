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 Политика Украины
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 История с аудитом затянулась - приходите и проверяйте, что угодно: все расскажем и покажем, - Сытник. ВИДЕО

По словам директора бюро, будущее оценивание работы антикоррупционного ведомства государственными проверяющими может продлиться до полугода.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге во Львове затруднился ответить, когда будет проведен первый государственный аудит работы НАБУ. По его мнению, "история с аудиторами очень сильно затянулась", а то, что за почти три года работы ведомства в нем не было госпроверок - "это неправильно", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

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"История с аудитором была политизирована и затянулась. Это неправильно, что мы уже работаем три года и ни разу не проводился аудит. Конечно, в парламенте большинство рассматривала это как возможность расправы над НАБУ, за его руководством, поэтому искали человека, который бы написал отрицательный вывод", - сказал Сытник.

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Директор НАБУ подчеркнул, что "аудита в бюро не боятся - приходите и проверяйте, что угодно: все расскажем и покажем".

Мы неоднократно говорили о том, что аудита не боимся. Мы открыты, прозрачны, все, что нужно покажем, предъявим – делайте свои выводы. Я думаю, что третий аудитор появится в ближайшее время и начнется эта процедура", - цитирует Сытника lb.ua.

По его словам, в отсутствие госаудита бюро обратилось с просьбой о проверке "к американским и европейским коллегам", в том числе из Минюста США, которые четыре месяца вели внешнее оценивание и выдали в итоге 47 рекомендаций для оптимизации работы антикоррупционной структуры.

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Сытник также выразил уверенность, что третий аудитор для бюро - по квоте президента - появится "в ближайшее время", а проверка троицей аудиторов продлится "до полугода".

При этом он затруднился ответить - будет начат аудит еще в этому году, или уже в 2019-м.

По закону, проверять НАБУ должны три аудитора, которые назначаются от президента, Кабмина и Верховной Рады. Кабмин назначил своего аудитора еще год назад: им стал юрист Михаил Буроменский, профессор Института международных отношений университета им. Шевченко. Рада 7 июня назначила своим аудитором доктора юридических наук, бывшего топ-дипломата Владимира Василенко. Президент Петр Порошенко с аудитором пока не определился.

Источник: https://censor.net.ua/v3070997
 
 
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квартиру и дом покажи, небось не в хрущевке живеш а мы простое быдло оценим, и машину жены покажи, мы люди гуманные сиськи жены не просим показать
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А ты в Будке Петра Порошенко живешь ? ( ....а мы простое быдло ....)
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ну ну расскажи ка мне кто мы если не быдло, злое..чие депутаты добкины дети пети жены югика, кто мы? быдло нас как девку попользовали и выкинули
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Не суди о всех по себе,попользованный ...ом.
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я до последнего не верил что петя петеботами обзаводится,
ну ладно петя бох живем охерительно, медики с двумя детьми радуемся власти, слава пети за счастливое детство, а нихера страшного что сейчас на фронте убивают детей тех кому в 2014 было по 13-14 лет, гавно ебу..чее будешь меня жизни учить
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***
мы настолько ко всему привыкли и не удивляемся, что короткой фразой "твою мать!"
можем... и поругать, и похвалить, и поздороваться,и удивиться... и не удивиться,
и даже выразить свои соболезнования...
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Лучше проверьте ГПУ начиная с недоделанного алкаша Пьякуёя и его Бабы Яги....ГПУ это СуперМаркет по продаже уголовных дел. Вот тайные переговоры первого зама Генпрокурора Енина в Израиле со Стависким и его адвокатами засветили...И тишина, реакции прокуратуры НОЛЬ. Всё как должное.
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да нам бы хоть одну антикоррупционую структуру уже проверить, а то тема с этим аудитом годами длиться и все никак не состоится
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Очолювати корупцію і одночасно очолювати боротьбу з корупцією, може тільки політичний геній корупції .
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НАБУ, НАБУ- просто НА..... БУ. Работаем в поте лица, результат 0. Ну, работа такая.
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дом генпрокурора 859 метров,зарплаты не хватило бы даже на гараж,значит вот кто генератор коррупции
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все же стоят до последнего, ясное дело что проще аудит проводить со своим подготовленным кандидатом, а тут еще приходиться время тратить чтобы выгодно договориться
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныИстория с аудитом затянулась - приходите и проверяйте, что угодно: все расскажем и покажем, - Сытник. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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