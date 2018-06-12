 История с аудитом затянулась - приходите и проверяйте, что угодно: все расскажем и покажем, - Сытник. ВИДЕО

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге во Львове затруднился ответить, когда будет проведен первый государственный аудит работы НАБУ. По его мнению, "история с аудиторами очень сильно затянулась", а то, что за почти три года работы ведомства в нем не было госпроверок - "это неправильно", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"История с аудитором была политизирована и затянулась. Это неправильно, что мы уже работаем три года и ни разу не проводился аудит. Конечно, в парламенте большинство рассматривала это как возможность расправы над НАБУ, за его руководством, поэтому искали человека, который бы написал отрицательный вывод", - сказал Сытник.
Директор НАБУ подчеркнул, что "аудита в бюро не боятся - приходите и проверяйте, что угодно: все расскажем и покажем".
Мы неоднократно говорили о том, что аудита не боимся. Мы открыты, прозрачны, все, что нужно покажем, предъявим – делайте свои выводы. Я думаю, что третий аудитор появится в ближайшее время и начнется эта процедура", - цитирует Сытника lb.ua.
По его словам, в отсутствие госаудита бюро обратилось с просьбой о проверке "к американским и европейским коллегам", в том числе из Минюста США, которые четыре месяца вели внешнее оценивание и выдали в итоге 47 рекомендаций для оптимизации работы антикоррупционной структуры.
Сытник также выразил уверенность, что третий аудитор для бюро - по квоте президента - появится "в ближайшее время", а проверка троицей аудиторов продлится "до полугода".
При этом он затруднился ответить - будет начат аудит еще в этому году, или уже в 2019-м.
По закону, проверять НАБУ должны три аудитора, которые назначаются от президента, Кабмина и Верховной Рады. Кабмин назначил своего аудитора еще год назад: им стал юрист Михаил Буроменский, профессор Института международных отношений университета им. Шевченко. Рада 7 июня назначила своим аудитором доктора юридических наук, бывшего топ-дипломата Владимира Василенко. Президент Петр Порошенко с аудитором пока не определился.
ну ладно петя бох живем охерительно, медики с двумя детьми радуемся власти, слава пети за счастливое детство, а нихера страшного что сейчас на фронте убивают детей тех кому в 2014 было по 13-14 лет, гавно ебу..чее будешь меня жизни учить
мы настолько ко всему привыкли и не удивляемся, что короткой фразой "твою мать!"
можем... и поругать, и похвалить, и поздороваться,и удивиться... и не удивиться,
и даже выразить свои соболезнования...