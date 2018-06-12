 "Попал, наверное. Слова нехорошие были с той стороны", - десантники ВСУ пресекли две попытки вражеской ДРГ переправиться через Северский Донец. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, в группе российских террористов было не менее 5 человек. В течении короткого времени российские наемники пытались дважды преодолеть водную преграду в разных местах. ДРГ действовала под огневым прикрытием.
"Начали открывать огонь... Скорее всего, попали потому, что были слова нехорошие с той стороны. Когда попадаешь - оно всегда так", - рассказывает фельдшер десантно-штурмовой брикады Чезар, который первым заметил оккупантов и открыл огонь.
...
А потом долго извиняются и расшаркиваются: "Пардон, не сдержались..."
в кабинку сортира яростно ломится мужик, дергает ручку пытается открыть дверь.
кряхтящий голос из кабинки:
- да занято, ё....ть!!!
- о, пардон.
- сильвупле, бл....ь!
Набої подавай,
Український Солдате,
В бою не відступай!!
.... смерть козломордим окупантам!!!!
Да!вот так нас научила жизнь с 2014 года,даже мирные фельдшера стали грозными воинами.
Нас не подолати.