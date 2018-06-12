 "Попал, наверное. Слова нехорошие были с той стороны", - десантники ВСУ пресекли две попытки вражеской ДРГ переправиться через Северский Донец. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, в группе российских террористов было не менее 5 человек. В течении короткого времени российские наемники пытались дважды преодолеть водную преграду в разных местах. ДРГ действовала под огневым прикрытием.

"Начали открывать огонь... Скорее всего, попали потому, что были слова нехорошие с той стороны. Когда попадаешь - оно всегда так", - рассказывает фельдшер десантно-штурмовой брикады Чезар, который первым заметил оккупантов и открыл огонь.

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