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 Политика Украины, Общество
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 "Попал, наверное. Слова нехорошие были с той стороны", - десантники ВСУ пресекли две попытки вражеской ДРГ переправиться через Северский Донец. ВИДЕО

Украинские десантники отбили две попытки вражеской ДРГ переправиться через Северский Донец возле Станицы Луганской.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, в группе российских террористов было не менее 5 человек. В течении короткого времени российские наемники пытались дважды преодолеть водную преграду в разных местах. ДРГ действовала под огневым прикрытием.

"Начали открывать огонь... Скорее всего, попали потому, что были слова нехорошие с той стороны. Когда попадаешь - оно всегда так", - рассказывает фельдшер десантно-штурмовой брикады Чезар, который первым заметил оккупантов и открыл огонь.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 27 раз нарушил режим прекращения огня, 3 украинских воинов получили ранения. 2 оккупанта ликвидированы, 3 - ранены, - ООС

Источник: https://censor.net.ua/v3070988
 
   
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снова фельдшер. а шо будет, если десантура проснётся?
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Главное, повара не будить. Он как не выспится - до Донецка в ночном колпачке и с ножом может зверствовать.
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- Ё... твою мать! - Сказал Чапаев и грязно выругался.
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От це відразу розумієш,що наші.Без всякого сумнівіу
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Фельдшер сказав - в морг, значить - в морг. "Попал, наверное. Слова нехорошие были с той стороны", - десантники ВСУ пресекли две попытки вражеской ДРГ переправиться через Северский Донец - Цензор.НЕТ 5449
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... слова нехорошие с той стороны.

А потом долго извиняются и расшаркиваются: "Пардон, не сдержались..."
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***
в кабинку сортира яростно ломится мужик, дергает ручку пытается открыть дверь.
кряхтящий голос из кабинки:
- да занято, ё....ть!!!
- о, пардон.
- сильвупле, бл....ь!
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фельдшер красавчик))) респект...ему бы хотя бы взвод таких фельдшеров)))
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Ах лента за лентою
Набої подавай,
Український Солдате,
В бою не відступай!!
.... смерть козломордим окупантам!!!!
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угу как бы верю, жаль не спросили растояние до соседнего стыка с вопом, сепары ж дебилы двести метров пройти им влом поперли внагляк в атаку, или вы серъезно верете что линия фронта заполнена полностью? да там дыр шныряй сколько душе угодно, тут поневоле станеш верить в мировой заговор, сколько там 500 км линии разграничения лднр есть? сто процентов, что 500 есть, а воюют в сраном гектаре
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тактика,стратегия,маневры,разведка….Не?не слыхал?
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раскажи мне махре какая у вас стратегия и тактика и куда маневрирует мех рота когда ее как гвоздями вбили в позицию
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Если для ДРГ - ПОЛНОСТЬЮ. А если конрабас - отстегивают,и пока пересчитыват и делят - едут.
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гы-гы..не вздумай убегать от фельдшера - умрешь уставшим))))
Да!вот так нас научила жизнь с 2014 года,даже мирные фельдшера стали грозными воинами.
Нас не подолати.
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Если для ДРГ - ПОЛНОСТЬЮ. А если конрабас - отстегивают,и пока пересчитыват и делят - едут.
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а видиш ля фига думает подругому, стратегия у них бль такая херли нам встрявать скудоумным, мыж не знаем как контрабас фурами ходит
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Коли влучний постріл - ніхто вже звідти не матюкається, тільки соловейко щебече і хрущі гудуть ...
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Фельдшер не ,,мірний,, фельдшер універсальний.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Попал, наверное. Слова нехорошие были с той стороны", - десантники ВСУ пресекли две попытки вражеской ДРГ переправиться через Северский Донец. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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