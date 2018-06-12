 Оккупанты перебросили и планируют применить РСЗО "Чебурашка" на мариупольском направлении, - разведка. ВИДЕО

Об этом во время брифинга заявил спикер пресс-центра Объединенных сил Виктор Шубец со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пишет Цензор.НЕТ.

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"Разведкой отмечается пополнение боекомплекта к артиллерии и минометам противника во всей полосе. Также отмечено прибытие так называемой реактивной системы залпового огня собственного производства террористов "Чебурашка" на мариупольское направление, где планируется осуществить ее применения оккупантами", - сообщил Шубец.