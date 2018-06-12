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 Оккупанты перебросили и планируют применить РСЗО "Чебурашка" на мариупольском направлении, - разведка. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска пополняют боекомплект артиллерии и минометов, а также перебросили на мариупольское направление зоны ООС реактивную систему залпового огня собственного производства "Чебурашка".

Об этом во время брифинга заявил спикер пресс-центра Объединенных сил Виктор Шубец со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пишет Цензор.НЕТ.

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"Разведкой отмечается пополнение боекомплекта к артиллерии и минометам противника во всей полосе. Также отмечено прибытие так называемой реактивной системы залпового огня собственного производства террористов "Чебурашка" на мариупольское направление, где планируется осуществить ее применения оккупантами", - сообщил Шубец.

Источник: https://censor.net.ua/v3070961
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
черчилль предлагал в 1946 году бросить ядерную бомбу на москву


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Таки да. Но, в случае глобальной войны, ядерные бомбы полетели бы не только на Москву и Ленинград, но и на Киев и Харьков.
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никакой глобальной войны не могло бы быть,после уничтожения москвы некому бы было вести войну,к тому же в план черчилля ни входила бомбардировка украинских городов,только крупнейшие города россии
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Пусть не удивляются, если им прилетит ответка от крокодила гены.
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Кацапская научная мысль доросла до сирийских и палестинских баллонных бомб. Впереди шахиды. Оккупанты перебросили и планируют применить РСЗО "Чебурашка" на мариупольском направлении, - разведка - Цензор.НЕТ 9368
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На видео как бы полноценное РСЗО так что зря вы так критично
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если прибыла, то пусть берегут ее, а то ВСУ быстро чебурахнет по ней.
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Наверное, тоже с непредсказуемой траекторией.. Ростовчане в погреба попрятались..
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Зря юморите...опасная штука. Может немало жизней наших защитников забрать - ее бы уничтожить своевременно...
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Не более опасная, чем американские контрбатарейные радары, которые после вылета реактивных снарядов из Чебурашки, моментально засекут ее координаты и передадут их нашей артиллерии.
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Думаю, что эти контрбатарейные радары на том же складе где и джавелины Оккупанты перебросили и планируют применить РСЗО "Чебурашка" на мариупольском направлении, - разведка - Цензор.НЕТ 4763
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Ответку нужно давать сразу несмотря ни на кого .
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Болтовня одна, без России ничто, назавтра.
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Мабуть в Криму дуже водічки хочеться Дніпровської...
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Ну так если не вмешаеться *третья сила* то конечно применят. Только Крым Чебурашка не вернет. Вернут испоганеный Крым уход русвойск из него вместе с понаехавшей и местной ватой. и выплата многомиллиардной компенсации Украине! А водички Крыму не видать! Хотя скорей всего будет попытка по силовому воду отобрать.
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один выстрел с джавелина - феерверк будет незабываемый, но ножно одобрямс минскоугодника
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При чем здесь "Джавелины" ? Они заточены под борьбу с танками, а не с "Кразами", для которых достаточно более дешевых средств поражения.
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Украина получила 14 радаров класса AN/TPQ-49 и AN/TPQ-36. Радары класса AN/TPQ-36 являются самыми современными средствами контрбатарейной борьбы и предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии. Радары находятся на вооружение армии США. Станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 предназначена для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника. При этом она может работать с 10 видами оружия одновременно, рассчитывая места попадания вражеских снарядов, что позволяет взаимодействовать при тактическом управлении огнем. Кроме того, с ее помощью можно одновременно отслеживать до 99 целей.
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Мабуть росія готується до вторгнення у тому напрямку. Дійсно, що ціль це постачання води в Крим, який вже без води висихає.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОккупанты перебросили и планируют применить РСЗО "Чебурашка" на мариупольском направлении, - разведка. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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