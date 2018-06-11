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Все про:Азовское море (142) Бердянск (113) отдых (245) Объединенные силы (64)

 Дети из "прифронтовой" Тошковки отправились на отдых на Азовское море, - пресс-центр Объединенных сил. ВИДЕО

Сегодня 30 детей из Тошковки на Луганщине отправились на отдых в город Бердянск на побережье Азовского моря.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, месяц назад командующий Объединенных сил во время одной из поездок посетил Тошковскую школу, "пообщался с учителями и детьми и пообещал, что лучшие ученики этим летом непременно отдохнут на море".

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"Сегодня мечты детей, живущих в нескольких километрах от линии разграничения, стали реальностью благодаря начавшейся военными стратегической инициативе гуманитарного характера "Помощь - Восток". В активе гуманитарной составляющей операции Объединенных сил уже есть ряд реализованных проектов, таких как лечение детей и взрослых Донетчины и Луганщины в ​​стационарных медицинских учреждениях городов Днепра и Запорожья и акция "Подари ребенку из Донбасса книгу на украинском языке", во время которой маленькие жители Запорожской области собрали для своих сверстников из Донбасса более 2000 книг на украинском языке", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/v3070944
 
   
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эти дети все лучшие,не только отличники и все должны отдохнуть на море
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Уже давно надо отселить жителей нашей прифронтовой полосы.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоДети из "прифронтовой" Тошковки отправились на отдых на Азовское море, - пресс-центр Объединенных сил. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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