 Дети из "прифронтовой" Тошковки отправились на отдых на Азовское море, - пресс-центр Объединенных сил. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, месяц назад командующий Объединенных сил во время одной из поездок посетил Тошковскую школу, "пообщался с учителями и детьми и пообещал, что лучшие ученики этим летом непременно отдохнут на море".

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"Сегодня мечты детей, живущих в нескольких километрах от линии разграничения, стали реальностью благодаря начавшейся военными стратегической инициативе гуманитарного характера "Помощь - Восток". В активе гуманитарной составляющей операции Объединенных сил уже есть ряд реализованных проектов, таких как лечение детей и взрослых Донетчины и Луганщины в ​​стационарных медицинских учреждениях городов Днепра и Запорожья и акция "Подари ребенку из Донбасса книгу на украинском языке", во время которой маленькие жители Запорожской области собрали для своих сверстников из Донбасса более 2000 книг на украинском языке", - говорится в сообщении.