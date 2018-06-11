 Высший антикоррупционный суд можно создать за полгода, - Сытник. ВИДЕО

"Я со своей стороны могу сказать, что полгода хватит для создания этого суда. Будет ли такой энтузиазм у нашей власти? Честно говоря, у меня есть определенные сомнения", - сказал А.Сытник журналистам в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Он отметил, что принятие закона – первая и важная стадия, но гораздо более ответственный этап – процесс имплементации закона и создания суда.

"Для того, чтобы передавать дела в Высший антикоррупционный суд, его нужно создать. Актуальным вопросом является не день передачи дел в этот суд, а день запуска работы этого суда", - цитирует УНИАН Сытника.

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Вместе с тем, он напомнил, что президент Петр Порошенко должен подать технический законопроект, который точно запустит работу Антикоррупционного суда и позволит избежать дальнейших спекуляций относительно законности его создания, пишет Украинская правда.

По словам Сытника, это "маленький, технический" закон, который должен быть проголосован в ближайшее время.

"Это маленький, технический закон и думаю, что его очень быстро проголосует парламент. Насколько я знаю, это будет финальная версия закона о Высшем Антикоррупционном суде и его надо принимать, чтобы потом не было спекуляций, что этот суд создан незаконно", - сказал Сытник.

На вопрос, если не будет этого закона, будет ли возможность запустить работу Антикоррупционного суда, директор НАБУ ответил, что если не будет закона, то не будет и суда.

Он отметил, что сейчас есть приговоры судов на основании соглашения, когда подозреваемый шел на условия сотрудничества и сдавал других, вышестоящих коррупционеров. Однако, по его словам, цель НАБУ не такие приговоры. Он добавил, что сейчас дела по коррупционерам-чиновникам затягиваются в судах на бесконечный срок и именно Антикоррупционный суд должен решить эту проблему.

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"Главное, что мы успели сделать, это поколебать касту неприкасаемых, которая была до революции. Мы ее качнули. Но это тактическая победа", - сказал Сытник.

Он пояснил, что стратегическая победа будет тогда, когда дела, в отношении представителей этой касты будут рассмотрены "в очень быстро созданном, прозрачном Высшем Антикоррупционном суде".

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов. 11 июня Порошенко его подписал. В заключительных и переходных положениях принятого закона президенту предлагается внести в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.