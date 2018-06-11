 Высший антикоррупционный суд можно создать за полгода, - Сытник. ВИДЕО

"Я со своей стороны могу сказать, что полгода хватит для создания этого суда. Будет ли такой энтузиазм у нашей власти? Честно говоря, у меня есть определенные сомнения", - сказал А.Сытник журналистам в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что принятие закона – первая и важная стадия, но гораздо более ответственный этап – процесс имплементации закона и создания суда.
"Для того, чтобы передавать дела в Высший антикоррупционный суд, его нужно создать. Актуальным вопросом является не день передачи дел в этот суд, а день запуска работы этого суда", - цитирует УНИАН Сытника.
Вместе с тем, он напомнил, что президент Петр Порошенко должен подать технический законопроект, который точно запустит работу Антикоррупционного суда и позволит избежать дальнейших спекуляций относительно законности его создания, пишет Украинская правда.
По словам Сытника, это "маленький, технический" закон, который должен быть проголосован в ближайшее время.
"Это маленький, технический закон и думаю, что его очень быстро проголосует парламент. Насколько я знаю, это будет финальная версия закона о Высшем Антикоррупционном суде и его надо принимать, чтобы потом не было спекуляций, что этот суд создан незаконно", - сказал Сытник.
На вопрос, если не будет этого закона, будет ли возможность запустить работу Антикоррупционного суда, директор НАБУ ответил, что если не будет закона, то не будет и суда.
Он отметил, что сейчас есть приговоры судов на основании соглашения, когда подозреваемый шел на условия сотрудничества и сдавал других, вышестоящих коррупционеров. Однако, по его словам, цель НАБУ не такие приговоры. Он добавил, что сейчас дела по коррупционерам-чиновникам затягиваются в судах на бесконечный срок и именно Антикоррупционный суд должен решить эту проблему.
"Главное, что мы успели сделать, это поколебать касту неприкасаемых, которая была до революции. Мы ее качнули. Но это тактическая победа", - сказал Сытник.
Он пояснил, что стратегическая победа будет тогда, когда дела, в отношении представителей этой касты будут рассмотрены "в очень быстро созданном, прозрачном Высшем Антикоррупционном суде".
Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов. 11 июня Порошенко его подписал. В заключительных и переходных положениях принятого закона президенту предлагается внести в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.
Один Спамс @odinspam 1 ч.1 час назад
нажаль, в набу не розповіли, яке відношення має набу до створення антикорупційного суду.
Так НАБУ будет избирать судей?
но вот дела судейские..... можно мурыжить годами и десятилетиями
дело же не в вывеске - антикоррупционный суд - а возможности (не теоретически) начать кошмарить коррупционеров высших чинов и рангов
(ах, и все таки Китайский способ... универсален и быстр)
- Вижу, барин. Ось полетела. И спицы менять надо.
- За сколько сделаешь?
- За день сделаю.
- А за два?
- Ну… За… Сделаем и за два.
- А за пять дней?
- Ну, ежели постараться - можно и за пять.
- А за десять?
- Ну, барин, ты задачи ставишь! За десять дён одному не справиться, тут помощник нужен - хомо сапиенс!
- Бери помощников, но чтобы не раньше!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0
Если кратко, то:
Библиографические каталоги - это книги, которые описывают другие книги. Некоторые каталоги могут описывать другие каталоги. Некоторые каталоги могут описывать даже сами себя.Можно ли составить каталог всех каталогов, которые не описывают сами себя?
Или иначе говоря:
Антикоррупционный суд - это суд, которые решает дела, нерешаемые другими судами. Некоторые суды могут и сами создавать такие дела. Возможно ли создание антикоррупционного суда, рассматривающего такие дела, который и сам способен создавать подобное?
Вы со своим балабольством как только вылупились и давай изображать из себя что-тот вменяемое при том, что элементарных вещей не понимаете и лезете... в калашный ряд, вобщем, наивные профаны какие-то.