 "Планируя ехать на ЧМ-2018 в Россию, не забывайте, что спонсируете войну, терроризм и преступления", - волонтеры подготовили ролик с призывом бойкотировать мундиаль. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео создано на основе рисунков известного украинского художника и иллюстратора Андрея Ермоленко, который через серию плакатов также призвал мировое сообщество к бойкоту.
"Если ролик за первые 3 суток сможет набрать 100 тыс. просмотров, то попадет в тренды Youtube прямо накануне начала мундиаля", - пишут авторы ролика.
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Особенно, если учесть, что среди этих "граждан", есть и жители оккупированных территорий.
Так что, пусть те кто туда поедут, потом не скулят, если их обвинят в терроризме, и посадят в ГУЛАГ
само знало куда прется и за какими... эмоциями... вперед за стекломоем
(вувузела в зад! нехай щастить!)
5 год ·
Нині знову намагаються виперти з фронту добровольців. Погрожують роззброєнням, арештами тощо.
Дві причини:
1. звичайна - українські добровольці не подобаються москві й Брюселю, бо заважають нашій капітуляції.
2. при добровольцях деяким командирам ЗСУ не так зручно заробляти на контрабанді, а керівництво Держави побоюється скандалів, коли буде відновлювати "законну" торгівлю з окупованими територіями.
футбольных болельщиков из Украины.
Действительно надо быть больным на всю пропитую пивом недобошку.
У кремля везде на первом месте политика:
как превратить всех в послушный скот.