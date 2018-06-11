 "Планируя ехать на ЧМ-2018 в Россию, не забывайте, что спонсируете войну, терроризм и преступления", - волонтеры подготовили ролик с призывом бойкотировать мундиаль. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео создано на основе рисунков известного украинского художника и иллюстратора Андрея Ермоленко, который через серию плакатов также призвал мировое сообщество к бойкоту.

"Если ролик за первые 3 суток сможет набрать 100 тыс. просмотров, то попадет в тренды Youtube прямо накануне начала мундиаля", - пишут авторы ролика.

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