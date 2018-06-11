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Все про:бойкот (209) футбол (2935) ЧМ-2018 (148)

 "Планируя ехать на ЧМ-2018 в Россию, не забывайте, что спонсируете войну, терроризм и преступления", - волонтеры подготовили ролик с призывом бойкотировать мундиаль. ВИДЕО

Волонтеры InformNapalm опубликовали 30-секундный мультипликационный видеоролик с призывом бойкотировать Чемпионат мира по футболу, финальный этап которого пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео создано на основе рисунков известного украинского художника и иллюстратора Андрея Ермоленко, который через серию плакатов также призвал мировое сообщество к бойкоту.

"Если ролик за первые 3 суток сможет набрать 100 тыс. просмотров, то попадет в тренды Youtube прямо накануне начала мундиаля", - пишут авторы ролика.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутаты Европарламента призовут к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018 в России, - журналист Йозвяк

Источник: https://censor.net.ua/v3070835
 
   
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Той,хто поїде в кацапію дивитись футбол,назад може і не повертатись,тому що він тут і нах не потрібен!
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6 тыс. билетов купленных гражданами Украины - это ничтожно малое число!!!
Особенно, если учесть, что среди этих "граждан", есть и жители оккупированных территорий.
Так что, пусть те кто туда поедут, потом не скулят, если их обвинят в терроризме, и посадят в ГУЛАГ
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А волонтеры InformNapalm не желают снять такой же ролик с такими же последствиями только от покупки Европой российского газа???!!!
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Туда разрешить, а назад запретить. И меньше "мусора" станет в Украине. "Планируя ехать на ЧМ-2018 в Россию не забывайте, что спонсируете войну, терроризм и преступления", - волонтеры подготовили ролик с призывом бойкотировать мундиаль - Цензор.НЕТ 523
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а потом этих дебилов на пленных рашкованов обменивать...
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Ага, такой же ролик надо сделать на украинском, для своих футболистов и болельщиков.
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на жаль із нашої території ( язик не повертається назвать її державою) поїдуть і ще й як. Сумно , що якщо когось там закують в кайданки будуть визволять як героя.
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Хто придбав квитки вже не відмовиться
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То байдужі пристосуванці , генетично подібні до колаборантів.
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Классна новина ! Мер--сепаратист міста Сміла Ципко сьогодні попав в дтп !! Шкода , що тількі ребра зламані , а так всі сподівалися що і голову .
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Ой узенько узенько в головушке та твоей!
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брать расписку, о том, что никто искать не будет, выкупать не будет, лечить не будет
само знало куда прется и за какими... эмоциями... вперед за стекломоем
(вувузела в зад! нехай щастить!)
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"Плануючи їхати на ЧС-2018 у Росії, не забувайте, що спонсоруєте війну, тероризм та злочини", - волонтери підготували ролик із закликом бойкотувати мундіаль - Цензор.НЕТ 6842Дмитро Корчинський
5 год ·

Нині знову намагаються виперти з фронту добровольців. Погрожують роззброєнням, арештами тощо.
Дві причини:
1. звичайна - українські добровольці не подобаються москві й Брюселю, бо заважають нашій капітуляції.

2. при добровольцях деяким командирам ЗСУ не так зручно заробляти на контрабанді, а керівництво Держави побоюється скандалів, коли буде відновлювати "законну" торгівлю з окупованими територіями.
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А слабо бойкотировать , российский уголь,газ, ядерное топливо для АЭС и много другое российское, которое мы покупаем четвертый год у страны, которая аннексировала у нас Донецк,Луганск и Крым. Ах, да еще, господа волонтеры, а какой бизнет Порошенко в России , уже успешно бойкотирован ???????????????
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А какой там бизнес Порошенко в России???????????????????????
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ООО «Крохмалопродукты»,«Лакигрей» хватит?
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Можно представить, с каким презрением на границе будут пропускать
футбольных болельщиков из Украины.
Действительно надо быть больным на всю пропитую пивом недобошку.
У кремля везде на первом месте политика:
как превратить всех в послушный скот.
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Бокс в МСК, посмотри как освистывают украинца.(видео)
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Информативно: за эти рисунки Ермоленко, в Facebook банят, там посить не советую, если нет желания терять аккаунт
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Потом когда из этих 6 тыс, пару десятков арестуют и посадят за выдумаю херню, будут виноваты все, президент, рада, правительство и т.д. что мало усилий прилагают к освобождению "граждан" Украины. Даю 101% что из такого количества людей пасаженные будут это для фсб - изи.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Планируя ехать на ЧМ-2018 в Россию, не забывайте, что спонсируете войну, терроризм и преступления", - волонтеры подготовили ролик с призывом бойкотировать мундиаль. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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