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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:кинофестиваль (98) Россия (69582) Сенцов (530)

 Мы считаем процесс над украинским режиссером сугубо политическим, - со сцены российского кинофестиваля "Кинотавр" потребовали освободить Сенцова. ВИДЕО

Участники российского кинофестиваля "Кинотавр" со сцены зачитали письмо с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Как сообщает Цензор.НЕТв поддержку Сенцова и российского режиссера Кирилла Серебренникова выступили председатели жюри Алексей Попогребский и Андрей Плахов.

"Мы считаем оба процесса над российским и украинским режиссерами сугубо политическими. В случае Олега Сенцова мы с надеждой следим за попытками, к сожалению, медленными и непоследовательными организации российско-украинского обмена заложниками необъявленной войны. Мы присоединяем свой голос к голосам тех в России, Украине и мире, кто борется за свободу Серебренникова и Сенцова", - сказал один из них.

На фестивале в поддержку Сенцова также выступили кинокритик Виктор Матизен, продюсер Евгений Гиндилис и композитор Игорь Вдовин. Гиндилис со сцены зачитал письмо Сенцова, написанное коллегам.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3070820
 
   
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А в это время мокшанский саратов на скрепах держится

Мы считаем процесс над украинским режиссером сугубо политическим, - со сцены российского кинофестиваля "Кинотавр" потребовали освободить Сенцова - Цензор.НЕТ 8815
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Вы не поняли. Это они поддерживают земную ось от сокрушительного столкновения с небесной.
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все что касается мордора касается политики. Что в жизни, что в спорте, что в отношениях
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Половина зала сидела с застывшими мордами.
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чё за бунт в мордоре ? они же все лазят рожами торгуют по ртр , орт ... а особенно этот чувак с 90 х.. забыл его фамилию... тот что на посл кадре ?
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Та #уйло клав на них з великим прибором.От якби його бабло заарештували в західних банках...на ціну на нафту опустили б...
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а мне кажется... ему даже не доложат, что кто-то в небо что-то крикнул
(щекочут себе нервы... или луч света в темном царстве?)
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навіть щоб аплодувати потрібно мати мізки та сміливість. не у всіх це проявилось. туго, але неочікувано
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМы считаем процесс над украинским режиссером сугубо политическим, - со сцены российского кинофестиваля "Кинотавр" потребовали освободить Сенцова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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