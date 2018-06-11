 Мы считаем процесс над украинским режиссером сугубо политическим, - со сцены российского кинофестиваля "Кинотавр" потребовали освободить Сенцова. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в поддержку Сенцова и российского режиссера Кирилла Серебренникова выступили председатели жюри Алексей Попогребский и Андрей Плахов.

"Мы считаем оба процесса над российским и украинским режиссерами сугубо политическими. В случае Олега Сенцова мы с надеждой следим за попытками, к сожалению, медленными и непоследовательными организации российско-украинского обмена заложниками необъявленной войны. Мы присоединяем свой голос к голосам тех в России, Украине и мире, кто борется за свободу Серебренникова и Сенцова", - сказал один из них.

На фестивале в поддержку Сенцова также выступили кинокритик Виктор Матизен, продюсер Евгений Гиндилис и композитор Игорь Вдовин. Гиндилис со сцены зачитал письмо Сенцова, написанное коллегам.

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