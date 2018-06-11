 Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Соответствующее ходатайство прокуратуры накануне поступило в суд, передает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Заседание суда было назначено на 12 часов дня, но внезапно в здании Шевченковского райсуда пропало электричество.
Вместе с тем, судья Андрей Трубников, который должен был определить Святогору меру пресечения, взял самоотвод из-за конфликта интересов. В 13 часов дня самоотвод будет рассмотрен.
Тем временем, под зданием суда проходит акция зооактивистов, а также "Нацкорпуса" с требованием привлечь Святогора к ответственности.
В здании возобновилось электроснабжение.
Самоотвод Трубникова рассматривает судья Елена Мелешак. В 2015 году Святогор якобы рассылал письма с угрозами в отношении судей Шевченковского райсуда. Один из них был Трубников. Было открыто производство, которое после проверки было закрыто. В связи с этим Трубников и объявил самоотвод.
На данный момент, судья Мелешак удалилась в совещательную комнату.
По состоянию на 14.00 судья Мелешак удовлетворила самоотвод судьи Трубникова.
Дело Святогора будет направлено на новое автораспределение. На какую дату и время будет назначено новое заседание - пока не известно.
Алексей Святогор
Напомним, 8 июня полиция задержала известного киевского догхантера Святогора. Позже стало известно, что догхантера Святогора отпустили из отделения полиции, предоставив охрану до суда, который состоится 11 июня.
Акция с требованием привлечь догхантера Святогора к ответсвенности.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Вы оправдываете хладнокровное убийство ВСЕХ собак тем, что какие-то из них наложили на тротуар.
Я привел параллель - но до Вас аналогия просто не доходит.
И не проводите паралелей, а ВОСПИТЫВАЙТЕ хамьё. Если вы не трус.
И?
А за экосистему согласен.
(с)
"Вот я слушал вас всех долго, терпеливо и внимательно и наконец понял, ну и дураки же вы все!" ©
https://youtu.be/Aox4OTTcfP8