EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Киевские новости, Общество
  3797  126
Все про:животные (640) Киев (15994) садизм (18) суд (20996) Богачук Олег (603)

 Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченковский райсуд Киева сегодня должен рассмотреть ходатайство об избрании охотнику на собак (догхантеру) Алексею Святогору меры пресечения в виде содержания под стражей.

Соответствующее ходатайство прокуратуры накануне поступило в суд, передает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

...
Алексея Святогора подозревают по ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, которые пропагандируют культ насилия и жестокости).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала известного киевского догхантера Святогора - за убийство животных ему "светит" 5 лет заключения

Заседание суда было назначено на 12 часов дня, но внезапно в здании Шевченковского райсуда пропало электричество.

Вместе с тем, судья Андрей Трубников, который должен был определить Святогору меру пресечения, взял самоотвод из-за конфликта интересов. В 13 часов дня самоотвод будет рассмотрен. 

Тем временем, под зданием суда проходит акция зооактивистов, а также "Нацкорпуса" с требованием привлечь Святогора к ответственности.

В здании возобновилось электроснабжение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Догхантера Святогора отпустили из отделения полиции, предоставив охрану до суда, который состоится 11 июня

Самоотвод Трубникова рассматривает судья Елена Мелешак. В 2015 году Святогор якобы рассылал письма с угрозами в отношении судей Шевченковского райсуда. Один из них был Трубников. Было открыто производство, которое после проверки было закрыто. В связи с этим Трубников и объявил самоотвод.

На данный момент, судья Мелешак удалилась в совещательную комнату.

По состоянию на 14.00 судья Мелешак удовлетворила самоотвод судьи Трубникова.

Дело Святогора будет направлено на новое автораспределение. На какую дату и время будет назначено новое заседание - пока не известно.

Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 01

Алексей Святогор

Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 02
Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 03
Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 04
Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 05
Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 06

Напомним, 8 июня полиция задержала известного киевского догхантера Святогора. Позже стало известно, что догхантера Святогора отпустили из отделения полиции, предоставив охрану до суда, который состоится 11 июня

Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 07

Акция с требованием привлечь догхантера Святогора к ответсвенности.

Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 08
Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 09
Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 10
Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 11
Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 12
Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 13
Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 14
Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 15
Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 16
Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 17
Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 18
Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 19
Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 20
Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 21
Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 22
Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 23
Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 24
Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 25
Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 26
Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3070818
 
 
VEhrdlVXdGtReXN3VEZCUmMwNUhTREJaVUZGMWFVUlJiblJETnpCTVdGRnplVGgyTUZsSVVYTk9RekF3VEdwUmREbERPR1pPUjBJd1dWQlJkRWg2VVhSMFF6UXdURXhSZG5SSFF6Qk1NMUpwT1VNeFprNURZVEJNYWxGMFpFTjU=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Я НЕ СТОРОННИК МЕТОДОВ данного догхантера, НО, у меня вопрос к тем, кто вышел с плакатами и требованием его наказать - А КТО ЗАЩИТИТ МЕНЯ, ПРОХОЖИХ И ДЕТЕЙ ОТ ИХ ЛЮБИМЦЕВ КОТОРЫХ ОНИ ВЫГУЛИВАЮТ БЕЗ НАМОРДНИКОВ (В НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА)? КТО ЗАЩИТИТ МЕНЯ, ПРОХОЖИХ И ДЕТЕЙ ОТ ДЕРЬМА НА ТРОТУАРАХ, ГАЗОНАХ И КЛУМБАХ, КОИ УСЕРДНО УНАВАЖИВАЮТ ИХ СОБАЧКИ? И МНОГО ЕЩЁ ПОДОБНЫХ ВОПРОСОВ.
 показать весь комментарий
 
 
Мне кажется , что эти с плакатами , неадекваты.
 показать весь комментарий
 
 
Они неодыкватны когда делают вид, что их любимец не кучу на тротуаре сваял, а приятную кучку чегото хорошего навалил нам с вами под ноги.
 показать весь комментарий
 
Это разные проблемы. Эта гнида убивает собак не потому, что борется за чистоту и порядок в городе, а потому, что ему это нравится. Власти, если она есть, надо наказывать и убийц, и тех, кто нарушает правила содержания и выгуливания собак.
 показать весь комментарий
 
 
Нет, тут одна проблема. Возможно, в детстве, на этого догхантера бросилась собака которую выгуливала рафинированная тётя без намордника (собака без намордника) и он получил психологическую травму которая и дала почву для совершенния подобных поступком. Или к примеру он не переносит вида собачьего дерьма на тротуарах. До бещенства не переносит. До психоза. Ведь не секрет, что из 100 собачников 1 или 2 убирают за своими любимцами, а мы воротим нос от этих куч, вместо того что бы воротить мордых хозяев собак в эти кучи. Носом его в дерьмецо, носом. Как щенка учат не гадить в квартире, так и хозяина собачки поучить не мешало бы.
 показать весь комментарий
 
 
ВОСПИТЫВАЙТЕ. Бычок ему в зубы верните, подъезд вымыть заставте, матерщиника одёрните и поставте на место. Или вы тут можите бла бла бла, а там, в жизни не вертуальной, молча мимо проходите?
 показать весь комментарий
 
Так по Вашей странной логике я их должен пристрелить. И не только их.
 показать весь комментарий
 
Вы читать видимо умеете, но понять прочитанное нет. Кажется я ясно написал - ВОСПИТЫВАЙТЕ. И привёл примеры воспитания. А о пристреливании я ни чего не писал.
 показать весь комментарий
 
С логикой проблемы как раз у Вас.
Вы оправдываете хладнокровное убийство ВСЕХ собак тем, что какие-то из них наложили на тротуар.
Я привел параллель - но до Вас аналогия просто не доходит.
 показать весь комментарий
 
Разве я где то тут написал, что его оправдываю? НЕТ. ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС СОВРАМШИ. Я в первом посте написал что не разделяю его методов. Потрудитесь перечитать.
И не проводите паралелей, а ВОСПИТЫВАЙТЕ хамьё. Если вы не трус. Вимкнення електропостачання, самовідвід судді та мітинг: Шевченківський райсуд Києва розглядає клопотання про арешт київського догхантера Святогора - Цензор.НЕТ 6154
 показать весь комментарий
 
А мне до отвращения не нравятся те, кто бросает "бычки" где попало, обсыкает (пардоньте за французский) подъезды, матерится в общественных местах и т.п.
И?
 показать весь комментарий
 
ВОСПИТЫВАЙТЕ. Бычок ему в зубы верните, подъезд вымыть заставте, матерщиника одёрните и поставте на место. Или вы тут можите бла бла бла, а там, в жизни не вертуальной, молча мимо проходите?
 показать весь комментарий
 
Кстати, вот вы его назвали гнидой. А как вы назовёте хозяина собаки, которая навалила кучу возле вашего парадного и вы в неё вляпались. Или, к примеру, дочка ваша лет 3-х в неё, в кучу, вляпалась да ещё и подскользувшись на собачьем дерьме набила себе шишку или (не дай Бог конечно) руку сломала. Или вот к примеру, ваш сын, лет 6 - ти, вышел погулять, а его собака покусала, а собаку собачник из соседнего подъезда без намордника выгуливал. Его вы как назовёте?
 показать весь комментарий
 
_Бездомные собаки - это неотъемлемая часть экосистемы городов. Нарушите баланс, убрав с улиц собак, и город заполонят полчища крыс, разносящих всякую заразу. Будут эпидемии. Бездомные собаки на улицах - это естественно. Ещё они охраняют детей на детских площадках от всяких педофилов и киднепперов.
 показать весь комментарий
 
БЕЗДОМНЫЕ собаки ОХРАНЯЮТ детей? Вимкнення електропостачання, самовідвід судді та мітинг: Шевченківський райсуд Києва розглядає клопотання про арешт київського догхантера Святогора - Цензор.НЕТ 892
А за экосистему согласен.
 показать весь комментарий
 
 
тока крыс трогать не надо, некоторые крысы в разы умнее некоторых участников данного форума Вимкнення електропостачання, самовідвід судді та мітинг: Шевченківський райсуд Києва розглядає клопотання про арешт київського догхантера Святогора - Цензор.НЕТ 6112
 показать весь комментарий
 
Слабое гражданское общество так и не научилось спрашивать с власти. А ведь это прямые обязанности чиновников на местах.
 показать весь комментарий
 
 
Читал что в Англии бродячие лисы даже в городах практически извели всех бродячих кошек и собак, спасибо защитникам лисиц, может и в Украине, что бы не травмировать зоозащитников запустить в города бродячих лисиц или волков? Это природа, само все устаканится.
 показать весь комментарий
 
 
Что, граждане любители собачек, снова "ребёнок сам спровоцировал"? "Не махал бы руками - собачки бы его не покусали", да? Какие ещё оправдания придумаете, чтобы защитить этих таких пушистых беззащитных няшек от придурошных жестоких людей?
(с)
 показать весь комментарий
 
 
и гадят собачки на детских площадках потому как детки провоцируют
 показать весь комментарий
 
читая коменты, особенно тех кто аргументирует покусанными детьми вспомнился советский сатирик А.И. Райкин и его фраза:
"Вот я слушал вас всех долго, терпеливо и внимательно и наконец понял, ну и дураки же вы все!" ©

https://youtu.be/Aox4OTTcfP8
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиОтключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх