 Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Соответствующее ходатайство прокуратуры накануне поступило в суд, передает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Алексея Святогора подозревают по ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, которые пропагандируют культ насилия и жестокости).

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Заседание суда было назначено на 12 часов дня, но внезапно в здании Шевченковского райсуда пропало электричество.

Вместе с тем, судья Андрей Трубников, который должен был определить Святогору меру пресечения, взял самоотвод из-за конфликта интересов. В 13 часов дня самоотвод будет рассмотрен.

Тем временем, под зданием суда проходит акция зооактивистов, а также "Нацкорпуса" с требованием привлечь Святогора к ответственности.

В здании возобновилось электроснабжение.

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Самоотвод Трубникова рассматривает судья Елена Мелешак. В 2015 году Святогор якобы рассылал письма с угрозами в отношении судей Шевченковского райсуда. Один из них был Трубников. Было открыто производство, которое после проверки было закрыто. В связи с этим Трубников и объявил самоотвод.

На данный момент, судья Мелешак удалилась в совещательную комнату.

По состоянию на 14.00 судья Мелешак удовлетворила самоотвод судьи Трубникова.

Дело Святогора будет направлено на новое автораспределение. На какую дату и время будет назначено новое заседание - пока не известно.

Алексей Святогор











Напомним, 8 июня полиция задержала известного киевского догхантера Святогора. Позже стало известно, что догхантера Святогора отпустили из отделения полиции, предоставив охрану до суда, который состоится 11 июня.

Акция с требованием привлечь догхантера Святогора к ответсвенности.









































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ