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 Украинские летчики продемонстрировали свои умения на "Danish Air Show - 2018", - Воздушные силы ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские летчики Воздушных сил ВСУ продемонстрировали свои умения на "Danish Air Show - 2018"

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ

...
"С Дании возвращаются украинские воздушные "Асы". Сегодня, 11 июня, в Украину возвращается делегация и авиационная техника Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины после участия в Международном авиационном показе "Danish Air Show - 2018". Возглавлял украинскую делегацию начальник штаба-первый заместитель командующего Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Вячеслав Шамко. Королевство Дания проводит авиационные шоу раз в два года на одном из аэродромов Карапа, Скридстреп или Ольборг. В нынешнем авиационном показе, в Ольборг, кроме Су-27 и Ил-76, которых представляла Украину, участвовали самолеты C-130J - Королевство Великобритании, F-18 - Финские военно-воздушные силы, T-55 / FB-6 , MIG-15U - Королевство Норвегия, F-5E TIGER - авиация Швейцарской Конфедерации, а также авиация Греческой Республики и Испании. Кроме того воздушная компонента Дании была представлена ​​самолетами F-16, T-17 SAAB SUPPORTER, Л-29, вертолетом EH101 MERLIN и пилотажные группы", - сказано в сообщении.

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"Несмотря на неблагоприятные погодные условия во время авиашоу, украинские воздушные "асы" родемонстрировали зрителям незаурядное умение владения самолетом в воздухе, а также мастерство индивидуального пилотажа по выполнению сложных фигур высшего пилотажа, которые выполнял летчик-инструктор полковник Александр Оксанченко. На яркий и очень красивый пилотаж охотно пришли посмотреть десятки тысяч людей, среди которых были сотни украинцев, проживающих в Дании. Украинцы на авиационном шоу продемонстрировали технические возможности самолетов ВС Украины, представили авиационную технику Вооруженных Сил Украины на международной арене - статический наземный показ, демонстрацию его возможностей в воздухе. Также состоялся обмен опытом с летными экипажами других стран мира и налаживание дружеских отношений, обсуждение с руководством Королевских Воздушных сил Дании перспективных направлений двустороннего военного сотрудничества", - добавили в ведомстве.

Украинские летчики продемонстрировали свои умения на Danish Air Show - 2018, - Воздушные силы ВСУ 01
Украинские летчики продемонстрировали свои умения на Danish Air Show - 2018, - Воздушные силы ВСУ 02
Украинские летчики продемонстрировали свои умения на Danish Air Show - 2018, - Воздушные силы ВСУ 03
Украинские летчики продемонстрировали свои умения на Danish Air Show - 2018, - Воздушные силы ВСУ 04
Украинские летчики продемонстрировали свои умения на Danish Air Show - 2018, - Воздушные силы ВСУ 05
Украинские летчики продемонстрировали свои умения на Danish Air Show - 2018, - Воздушные силы ВСУ 06
Украинские летчики продемонстрировали свои умения на Danish Air Show - 2018, - Воздушные силы ВСУ 07
Украинские летчики продемонстрировали свои умения на Danish Air Show - 2018, - Воздушные силы ВСУ 08
Украинские летчики продемонстрировали свои умения на Danish Air Show - 2018, - Воздушные силы ВСУ 09
Украинские летчики продемонстрировали свои умения на Danish Air Show - 2018, - Воздушные силы ВСУ 10
Украинские летчики продемонстрировали свои умения на Danish Air Show - 2018, - Воздушные силы ВСУ 11
Украинские летчики продемонстрировали свои умения на Danish Air Show - 2018, - Воздушные силы ВСУ 12
Украинские летчики продемонстрировали свои умения на Danish Air Show - 2018, - Воздушные силы ВСУ 13
Украинские летчики продемонстрировали свои умения на Danish Air Show - 2018, - Воздушные силы ВСУ 14
Украинские летчики продемонстрировали свои умения на Danish Air Show - 2018, - Воздушные силы ВСУ 15
Украинские летчики продемонстрировали свои умения на Danish Air Show - 2018, - Воздушные силы ВСУ 16

Источник: https://censor.net.ua/v3070813
 
   
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Например, сколько у нас военных самолётов? Українські льотчики продемонстрували свої вміння на "Danish Air Show - 2018", - Повітряні сили ЗСУ - Цензор.НЕТ 157
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Та вони ж іксперди вузькопрофільні, спеціалізуються тільки на Порошенку.

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Війна на сході, а вони на Заході своє вміння показують. Заблудились шоле? )))
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ну не всем же на нуле быть как ты - не поместятся там все такие путриоты...)
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Його заздрість роз'їдає з середини , що наші хлопці найкращі !!!!
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Дания - это та страна, где легально продается наркота ?
А пилотам можно курить перед полетом?
В общем, в Датском королевстве все хорошо.
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***
у летчиков есть тост:
"выпьем за то, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок!"
(как хочется пожелать того же самого всем нашим олигархам и политикам)

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Дай Боже сил і здоров"я нашим пілотам! Але було б набагато краще,аби вони сиділи за штурвалом ну,хоча б F-16.Чи хоча б F-15. Я вже не кажу про Eurofighter Tuphoon,чи Saab Jas 39 Gripen.Та і на F-22 Rartor запросто могли б...тому що козаки...
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Ну ти сказонув, Ф-15 набагато сильніший літак ніж Єврофайтер, не кажучи вже про вбогий Гріппен
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Да, нашим пилотам не мешало бы стажироваться и освоить современные самолеты.
И показать свои возможности.
Хватит летать на советских тазах.
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Эммм... Су-27 ВВС Украины принципиально отличается от Су-27 ВКС Роиси?

Шо, кроме новой униформы, показали-то?
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Складається стійке враження, що у нас лише один пілот (сивий дядько праворуч від генерала) О.Оксанченко і один справний СУ-27 року народження пілота. Останні років 5 тільки вони і літають...Не до військової авіації зараз...треба красти, бо офшорника можуть і не вибрати. А с деньгами ворованными хорошо за кордоном жить, без денег - плохо!
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Ныче не поменялось. Как в загран командировку так во главе Очолював українську делегацію начальника штабу-першого заступника командувача Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант ... А поболее чинуши не нашлось?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоУкраинские летчики продемонстрировали свои умения на "Danish Air Show - 2018", - Воздушные силы ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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