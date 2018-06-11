 Украинские летчики продемонстрировали свои умения на "Danish Air Show - 2018", - Воздушные силы ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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"С Дании возвращаются украинские воздушные "Асы". Сегодня, 11 июня, в Украину возвращается делегация и авиационная техника Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины после участия в Международном авиационном показе "Danish Air Show - 2018". Возглавлял украинскую делегацию начальник штаба-первый заместитель командующего Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Вячеслав Шамко. Королевство Дания проводит авиационные шоу раз в два года на одном из аэродромов Карапа, Скридстреп или Ольборг. В нынешнем авиационном показе, в Ольборг, кроме Су-27 и Ил-76, которых представляла Украину, участвовали самолеты C-130J - Королевство Великобритании, F-18 - Финские военно-воздушные силы, T-55 / FB-6 , MIG-15U - Королевство Норвегия, F-5E TIGER - авиация Швейцарской Конфедерации, а также авиация Греческой Республики и Испании. Кроме того воздушная компонента Дании была представлена ​​самолетами F-16, T-17 SAAB SUPPORTER, Л-29, вертолетом EH101 MERLIN и пилотажные группы", - сказано в сообщении.

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"Несмотря на неблагоприятные погодные условия во время авиашоу, украинские воздушные "асы" родемонстрировали зрителям незаурядное умение владения самолетом в воздухе, а также мастерство индивидуального пилотажа по выполнению сложных фигур высшего пилотажа, которые выполнял летчик-инструктор полковник Александр Оксанченко. На яркий и очень красивый пилотаж охотно пришли посмотреть десятки тысяч людей, среди которых были сотни украинцев, проживающих в Дании. Украинцы на авиационном шоу продемонстрировали технические возможности самолетов ВС Украины, представили авиационную технику Вооруженных Сил Украины на международной арене - статический наземный показ, демонстрацию его возможностей в воздухе. Также состоялся обмен опытом с летными экипажами других стран мира и налаживание дружеских отношений, обсуждение с руководством Королевских Воздушных сил Дании перспективных направлений двустороннего военного сотрудничества", - добавили в ведомстве.































