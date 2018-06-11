 "На боевых не был, сука #баная! Комендатура! Я в 18 лет могу умереть!", - российские наемники устроили драку в оккупированном Стаханове. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет блогер Денис Казанский. Он опубликовал и видеозапись инцидента.

На записи видно, что конфликт возник между двумя наемниками, один из них был в нетрезвом состоянии.

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