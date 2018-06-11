EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Общество
  20919  115
Материалы по теме:
Все про:Луганщина (3811) оккупация (6571) Стаханов (142) терроризм (17873)

 "На боевых не был, сука #баная! Комендатура! Я в 18 лет могу умереть!", - российские наемники устроили драку в оккупированном Стаханове. ВИДЕО

Российские наемники устроили драку в оккупированном Стаханове (Кадиевка). Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет блогер Денис Казанский. Он опубликовал и видеозапись инцидента.

На записи видно, что конфликт возник между двумя наемниками, один из них был в нетрезвом состоянии. 

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вынесли буквально все: мебель, двери, облицовочную плитку, багеты, занавески, светильники и линолеум, - наемники РФ разграбили протестантский храм в оккупированном Стаханове. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3070802
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Та єта проста пацани па панятіям перебазарілі...
 показать весь комментарий
 
П О Л І Ц А Ї
Пройде ще рік, можливо два
Закінчиться у нас війна,
Що ж скажуть нам колаборанти
Посібники бандюг та окупантів.

Бігли всі, як на пожежу
Хваталися за зброю та одежу.
Моїх солдат-захисників
Синів Країни, та своїх батьків.

У мед поклали динаміт,
На банківських авто «наліт».
Корегували обстріл міст
«Крутились», як гадюки хвіст.

Розп'яті хлопчики в трусах,
Бандеровці на 100 автобусах.
Рабські кільця в їх носах,
Секс з бабками на блокпостах.

Геть знищені всі снігурі,
Пруть танки, негри «на горі».
Всі хочуть росіян поїсти,
На їх «святу» земельку сісти.

Це ж поліцаї на яву,
Що зрадили Неньку свою.
Загарбнику лізли служити,
Щоб Україну погубити.

В Донецьку із іконами стрічали
Кадирівців, які з Ростова мчали.
Плем'я дике, ординське,
Щоб знищити все українське.

За пенсіями- до бандер
Хоч він для них як людожер.
Не платять братики-кацапи
Тільки загнали в шахти лапи.

Пустили в свій дім терориста,
Щоб після цього лікті гризти.
«Рашизм» сусідів прославляли,
Ті їм домівки розстріляли.

Їм не потрібні ці «кормільці»
Від них самих же погорільці.
Таку долю має поліцай,
Що натворив, то й видихай.

14.02.2018 р.
Анатолій Березенський
 показать весь комментарий
 
 
Заголовок в казляндских СМИ понравился:

В Смоленской области стремительно исчезает река Вопь.
Из Казляндии, оказывается, уже и реки сваливают.
 показать весь комментарий
 
 
Ничего, дорогие мышебратья, вам таких существ еще доооолго содержать.
У вас УЖЕ пенсий нет, а скоро, с такими "новороссиями" и зарплат не будет. "На бойових не був, сука й#бана! Комендатура! Я у 18 років можу померти!" - російські найманці влаштували бійку в окупованому Стаханові - Цензор.НЕТ 7184
Зато Донбасс - ваш.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В Україні такого теж вдосталь. Хоча таке бувало завжди, після афгану теж було...
 показать весь комментарий
 
 
за жестокое обращение с животными статья есть! к стати, для осла 18 лет уже преклонный возраст и другие ослы должны проявлять уважение, хотя ху*ло их знает какие там у ослов обычаи "На бойових не був, сука й#бана! Комендатура! Я у 18 років можу померти!" - російські найманці влаштували бійку в окупованому Стаханові - Цензор.НЕТ 6961
 показать весь комментарий
 
 
Размножить видео в ютубе, пусть вата смотрит и вникает за что дохнет.
 показать весь комментарий
 
кацапсіньі єт0 цветочкі, готовь Лук0шк0 п0д яг0дки підаРаСсія
 показать весь комментарий
 
Одним словом мразь и предатели ! Желательно , чтобы они все там подохли в страшных муках !
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"На боевых не был, сука #баная! Комендатура! Я в 18 лет могу умереть!", - российские наемники устроили драку в оккупированном Стаханове. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх