 "На боевых не был, сука #баная! Комендатура! Я в 18 лет могу умереть!", - российские наемники устроили драку в оккупированном Стаханове. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет блогер Денис Казанский. Он опубликовал и видеозапись инцидента.
На записи видно, что конфликт возник между двумя наемниками, один из них был в нетрезвом состоянии.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет блогер Денис Казанский. Он опубликовал и видеозапись инцидента.
На записи видно, что конфликт возник между двумя наемниками, один из них был в нетрезвом состоянии.
Пройде ще рік, можливо два
Закінчиться у нас війна,
Що ж скажуть нам колаборанти
Посібники бандюг та окупантів.
Бігли всі, як на пожежу
Хваталися за зброю та одежу.
Моїх солдат-захисників
Синів Країни, та своїх батьків.
У мед поклали динаміт,
На банківських авто «наліт».
Корегували обстріл міст
«Крутились», як гадюки хвіст.
Розп'яті хлопчики в трусах,
Бандеровці на 100 автобусах.
Рабські кільця в їх носах,
Секс з бабками на блокпостах.
Геть знищені всі снігурі,
Пруть танки, негри «на горі».
Всі хочуть росіян поїсти,
На їх «святу» земельку сісти.
Це ж поліцаї на яву,
Що зрадили Неньку свою.
Загарбнику лізли служити,
Щоб Україну погубити.
В Донецьку із іконами стрічали
Кадирівців, які з Ростова мчали.
Плем'я дике, ординське,
Щоб знищити все українське.
За пенсіями- до бандер
Хоч він для них як людожер.
Не платять братики-кацапи
Тільки загнали в шахти лапи.
Пустили в свій дім терориста,
Щоб після цього лікті гризти.
«Рашизм» сусідів прославляли,
Ті їм домівки розстріляли.
Їм не потрібні ці «кормільці»
Від них самих же погорільці.
Таку долю має поліцай,
Що натворив, то й видихай.
14.02.2018 р.
Анатолій Березенський
В Смоленской области стремительно исчезает река Вопь.
Из Казляндии, оказывается, уже и реки сваливают.
У вас УЖЕ пенсий нет, а скоро, с такими "новороссиями" и зарплат не будет.
Зато Донбасс - ваш.