EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Общество
  8970  94
Материалы по теме:
Все про:Россия (69582) терроризм (17871) Донбасс (16363)

 "Влево 20! Ниже опускай! Еще одну туда же!", - бойцы ВСУ нанесли превентивный удар управляемыми ракетами по позициям террористов "ДНР". ВИДЕО

Украинские военные нанесли превентивный удар по позициям российских террористов "ДНР", которые развернули новые стационарные позиции для 120-мм минометов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения террористов опубликовано в сети. На записи видно, как украинские воины за несколько минут уничтожают блиндажи террористов, используя управляемые ракеты.

По данным волонтеров, во время обстрела уничтожены и террористы, которые в этот момент собрались в блиндажах.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг 32 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, в боях ранены трое украинских воинов, - ООС

Источник: https://censor.net.ua/v3070786
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Он долбодятлом работает. Достал сволочь.
ИгорьL. Ви тупа тварина.
Не заважайте працювати. Останнє попередження.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
З першого влучання в бліндаж не поцілили, вибух стався в насипу над бліндажом, тобто жива сила ворога лишилась неушкодженою. Інші постріли також не влучили у дверний отвір, який не може бути менше 90см. Тобто наша "керована ракета" не може влучити в метрову мішень, а це говорить про те що влучність у таких протитанкових ракет дуже сумнівна! Якщо так стріляти по танкам, то користі ніякої не буде від такої стрільби!
 показать весь комментарий
 
 
Де сказано що це протитанкові ракети?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Видно по вибуху, вибух дуже незначний, що відповідає саме кумулятивному заряду протитанкової ракети. Якби це була ракета осколково-фугасна, зі збільшеною кількістю вибухової речовини, то бліндаж розвалився б навіть від влучання у земляний насип. А ми бачимо на відео що бліндаж навіть після кількох влучань ракет ПТРК не втратив свою конструктивну форму, навіть дверний пройом не покосився!
 показать весь комментарий
 
 
Это противотанковые комплексы "Фагот".


 показать весь комментарий
 
Радісно уже те, що наше командування врешті навчилося не лише вимовляти, але й реалізовувати такі слова і дії, як п р е в е н т и в н і у д а р и.
 показать весь комментарий
 
 
Превентивний удар має наноситись не по пустим бліндажам, а по підрозділам терористів, які висуваються на вогневі позиції! Поки що командування вивчило тільки слова, але не розуміє суті превентивного удару!
 показать весь комментарий
 
 
оце да, русскоязычные же, як же надо постараться, щоб тебе так русскоязычные ненавидели
 показать весь комментарий
 
 
Почаще бы разрешали нашим бойцам делать такие привентивные удары!!!
 показать весь комментарий
 
 
по факту нашим бойцам никто "строго" не запрещает мочить сепаров. 50 000 мужик с оружием сидят по периметру, ты реально думаешь, что они будут... просто сидеть три года? ))
100500 интервью было, где наши рассказывают о том, что мочат сепаров, 100500 раз на сепарских ресурсах писали о потерях от нашего огня, но только на цензоре верят в тотальную зраду )
 показать весь комментарий
 
 
не-не. то какая-то неизвестная третья сила. наши сидят без патронов, голi, босi.
 показать весь комментарий
 
 
Тут не «верят в зраду», тут ее внедряют в ватные мозги.

 показать весь комментарий
 
 
мой сосед со второй ходки вернулся, снайперил так потихоньку, так хитро глаз прижмурит и говорит -не минские.....
 показать весь комментарий
 
 
Это ответка по миномётам, которым раньше не успели ответить, т.к. они смылись.

Просто ответка в другом месте и в другое время...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А чому ж саундтрек не український?
 показать весь комментарий
 
Однозначно радует, что тренировочные стрельбы начали проходить, уже непосредственно, по "культурным" объектам "братского" народа
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А где Стугны?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
відео навчань з якогось полігону....
 показать весь комментарий
 
 
Бесконечно можно смотреть на 3 вещи: как горит огонь, как бежит вода и как мочат кацапов. "Ліворуч 20! Нижче опускай! Ще одну туди ж!" - бійці ЗСУ завдали превентивного удару керованими ракетами по позиціях терористів "ДНР" - Цензор.НЕТ 4727
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сомневаюсь в целесообразности стрельбы из ПТРК по блиндажам, хотя если ракет много. Артиллерия была бы эффективнее.
 показать весь комментарий
 
 
стреляли старыми фаготами судя по всему
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Какой догадливый. Прямо Энштейн.
 показать весь комментарий
 
***
Гей, наливайте повнії чари,
Щоб через вінця лилося.
Щоб наша доля нас не цуралась,
Щоб краще в світі жилося.


Вдармо об землю лихом-журбою
Щоб стало всім веселіше!
Вип'єм за щастя, вип'єм за долю,
Вип'єм за все що миліше.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а почему блиндажи так открыты и вход со стороны наших позиций? это похоже на учебные стрельбы.
 показать весь комментарий
 
 
а с чего ты взял, что стреляли со стороны наших позиций? почему начал искать зраду, не подумав, что наши могли зайти и с тыла?
 показать весь комментарий
 
 
Даже если взять во внимание Вашу эктремальную теорию, то:

На видео 3 блиндажа. Сначала ракета поражает средний, со стороны противника (с других 2 ) реакции полный 0. Такое ощущение что сепары их построили специально для того чтобы придти и умереть.
Посему "не подумав" это скорее Вы написали о себе.
 показать весь комментарий
 
 
Можливо то амбразура. Ну апчета зрада, адназначна.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
судячи з відео,то росіяни розтрощили наші укріплення.
 показать весь комментарий
 
Нех..й шастать!))
И предупредили...и проучили...и похоронили...
И все в одной экзекуции!)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сомнительное видео
 показать весь комментарий
 
 
так что, если я сомневаюсь в подавленности видео из-за не стыковок, так я уже враг народа, как в старые, не добрые времена?
 показать весь комментарий
 
вот бы так по всей линии фронта в течении пары суток. Чтоб и духу от гнидников сепарских не осталось....
 показать весь комментарий
 
 
останется и больше, чем ты думаешь Лена, людишек мутных в раше миллион наберется это точно, местной сепарни на 15000 рублей зп - тысяч двести тоже можно набрать. Там мочить не перемочить этих жуков.
 показать весь комментарий
 
 
значит,надо мочить. А не баловать их водой,светом бесплатными и пенсиями. Закрывать все эти гадские КПВВ,чтоб не шастали.
 показать весь комментарий
 
 
А здесь очень тонкая вещь и неприятная... Это наша территория, это наши граждане. Были бы мы тупыми совками, то нам было бы на них насрать, жгли бы их города и сёла, как Зоя Космодемьянская и хрен бы с ним. Но мы Лена - светлая сторона. А светлым быть всегда труднее. Поэтому мы не воюем с мирным населениям, со стариками, детьми, женщинами, та даже с мужиками, которые оружие в руки не брали. Поэтому и шлем туда воду, свет, пенсии даем и товары пропускаем. С другой стороны это политика кнута и пряника. Кто оружие держит, того в расход. Кто нет - того прощаем. Ну так принято у цивилизованных людей. Мы ж не Раша, которая сожгла Грозный нафиг во время войны. Или ты как хочешь? )
 показать весь комментарий
 
я хочу,чтоб их расфигачили до фундамента. Чтоб ни у них,ни у их правнуков никогда,даже по пьяни,не возникало и мысли,что можно вот так развязать войну,быть виновными в гибели людей - и за это на дармовщину жрать как не в себя. Чтоб ни одна даунецкая курица в банке не пискнула про " сабачюю мову".
 показать весь комментарий
 
 
Так никто не воюет. Особенно на своей территории. Никто, кроме... кхм... кацапов.
Я тебе уже написал, всё изобретено давным-давно. Мирным - хлеб, Вооруженным - смерть.
Города не трогать, дабы жители не пополняли ряды сопротивляющихся.
А трындеть? Каждый может что угодно в меру своей распущенности. За трындеж убивали только в одной странее массово. В СССР, ну еще конечно в Золотой Орде.
Забудь вот эти ордынско-кацапские методы.
 показать весь комментарий
 
сначала они трындят. А потом реально лезут убивать. Я ж прекрасно помню,как в соцсетях лично в моем городе одно дерьмо набирало в сепарскую армию в 14 году. Сначала - появлялись даунецкие бабы. Разводили истерию. Потом показывали "якобы убитую девочку" - и понеслось: где наши мужчины,что вы смотрите молча? Потом якобы один из "мужиков" расчувствовался и решил воевать,и тут же стал набирать рекрутеров. И это-не вымышленные люди,это те,кто у нас жили и работали,реальные люди
 показать весь комментарий
 
Продажа Украины. Что сказал Евгений Мураев
Павел Казарин
"...Реванш - это не обнуление нового украинского символического. Не
реинкарнация 23 февраля и не культ победобесия. Реванш - это даже не
сдача Украины в собственность российским монополиям. Евгений Мураев
доказал: реванш - это продажа украинских граждан...
...Украинские пророссийские - это оксюморон. Такое словосочетание могло
существовать до войны. До того момента, как Москва отторгла Крым и
подожгла Донбасс. С февраля 2014-го единственный вопрос, который имеет
значение, звучит просто: «Чьей победы и чьего поражения вы желаете по
итогу этой войны?». И я прекрасно понимаю, какой ответ готов дать
Евгений Мураев.

В этом и особенность. Нет никакой точки компромисса с этими людьми.
Их невозможно включить в украинский проект, просто потому, что им не
нужен никакой украинский проект. Им попросту нужна Россия - и ни на что
меньшее они соглашаться не готовы..."
 показать весь комментарий
 
 
Тут всё проще и хуже... из разговоров с проросийскими гражданами Украины легко вытекает очевидная вещи - они не считают Украину страной-государством. Они совки по сути и по духу.
Рассея это да, это большое, это страшное, это внушает им уважение. Там ведь чуть-что - сразу по ипальнику могут дать и в кутузку упрятать. Вот это порядок, вот это да! А Украина это для них так, временное прибежище.
 показать весь комментарий
 
 
"Временное прибежище" на пути в земли обетованные?
 показать весь комментарий
 
если ты о евреях, то они кстати, не поддерживают пророссийскую позицию. Они массово проукраиские. Причина? Простая - деньги. Евреи умные, они быстро поняли, что такое русский мир. Грабеж, мародерство, передел собственности насильственный. Кто дал отпор жесточайший сепарам? Днепр и Одесса - еврейские города по сути.
 показать весь комментарий
 
 
Рогозин-на-орбите‏ @LyapunovS 9 июн.
Весь завезенный и рожденный в России скот, лошади, олени, верблюды, собаки, кошки и рыбки должны быть промаркированы, считают в Минсельхозе. Эту процедуру, согласно его проекту, будут осуществлять владельцы животных за свой счет. Платон для животных, на очереди клеймение холопов
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
На видео никакого ущерба противнику не нанесено. Укрепления "немецкого типа " (волховские). Бойницы явно фальшивые. Во время решительной атаки артиллерией уничтожить такие позиции невозможно в приемлемые сроки. Остается только вариант ослепления дымовыми снарядами.
 показать весь комментарий
 
 
тебя бы на фронт Андрюха... но ты ж не годен к строевой ((
А то бы как ухнул, дымовыми снарядами )))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Выдавать желаемое за действительное - самая большая глупость на свете. Я сказал как оно есть, то есть правду. Что тут не так?
 показать весь комментарий
 
 
Там четко видно два баха после прилетов очень похожих на детонацию "гуманитарной тушенки".
 показать весь комментарий
 
 
"Два баха" - простые разрывы мин которыми досыпали опорник вместе с атакой ПТУРами. Никакой детонации в помине нет. Да и не будет никто ставить минометы (как указано а анотации к видео) прямо на передке.
 показать весь комментарий
 
 
Ну если по твоему попадания ПТУРа в блндаж это никакого урона, то иди как ты...нет не нах...а иди и лови птуры тогда руками...не какого урона ж тебе не будет.
 показать весь комментарий
 
Да, абсолютно никакого урона. Разве что песок между досок осыпался чуток.
 показать весь комментарий
 
Молодцы! Умнички! Спасибо вам! Так и дальше и так же успешно!
 показать весь комментарий
 
 
Красавцы. Нравится мне слово "превентивный"
 показать весь комментарий
 
 
Из комментарий граждан Украины, проживающих в "ДЫНЫРЫ" легко вытекает очевидная вещь - они не считают Украину страной-государством и не знают фамилии её Президента
 показать весь комментарий
 
именно так и есть, но фамилию они знают на пять баллов. Среди кацапов и сепаров ненависить к Порошенко просто огромная.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Баливуд отдыхает.
 показать весь комментарий
 
То треба в день початку чемпіонату по футболу на расєє в"єб@ти з усього, чого тільки можна, - цього найбільше боїться путєн.
 показать весь комментарий
 
 
путин? да ему плевать на эту сепарню. Он бы их сдал 300 раз, но за жопу свою боится и репутацию сильного самбиста.
 показать весь комментарий
 
Старые добрые Фаготы. Они потрошат "неуязвимые" Абрамсы как волк овцу. И зачем был нужен цирк с Джавелинами? Знаю, для Петькиного пиара.
 показать весь комментарий
 
Мізкі твої ватні трощать совковіфаготи а не броню американського танку абрамс)
 показать весь комментарий
 
Щоб кацапня знала що будуть нежданчики з США.
 показать весь комментарий
 
а чего орки не убегли или добровольно перегной решили остаться
 показать весь комментарий
 
Вот это ржака, сепары делают вход в блиндаж со стороны позиций ВСУ, кого хотят обмануть этой показухой.
 показать весь комментарий
 
 
може це прокралися укрдрг та з тилу вдарили)
 показать весь комментарий
 
"Ліворуч 20! Нижче опускай! Ще одну туди ж!" - бійці ЗСУ завдали превентивного удару керованими ракетами по позиціях терористів "ДНР" - Цензор.НЕТ 3470
- Я не имею к этому никакого отношения!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Влево 20! Ниже опускай! Еще одну туда же!", - бойцы ВСУ нанесли превентивный удар управляемыми ракетами по позициям террористов "ДНР". ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх