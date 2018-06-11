 "Влево 20! Ниже опускай! Еще одну туда же!", - бойцы ВСУ нанесли превентивный удар управляемыми ракетами по позициям террористов "ДНР". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения террористов опубликовано в сети. На записи видно, как украинские воины за несколько минут уничтожают блиндажи террористов, используя управляемые ракеты.

По данным волонтеров, во время обстрела уничтожены и террористы, которые в этот момент собрались в блиндажах.

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