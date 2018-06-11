 "Влево 20! Ниже опускай! Еще одну туда же!", - бойцы ВСУ нанесли превентивный удар управляемыми ракетами по позициям террористов "ДНР". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения террористов опубликовано в сети. На записи видно, как украинские воины за несколько минут уничтожают блиндажи террористов, используя управляемые ракеты.
По данным волонтеров, во время обстрела уничтожены и террористы, которые в этот момент собрались в блиндажах.
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ИгорьL. Ви тупа тварина.
Не заважайте працювати. Останнє попередження.
100500 интервью было, где наши рассказывают о том, что мочат сепаров, 100500 раз на сепарских ресурсах писали о потерях от нашего огня, но только на цензоре верят в тотальную зраду )
Просто ответка в другом месте и в другое время...
Гей, наливайте повнії чари,
Щоб через вінця лилося.
Щоб наша доля нас не цуралась,
Щоб краще в світі жилося.
Вдармо об землю лихом-журбою
Щоб стало всім веселіше!
Вип'єм за щастя, вип'єм за долю,
Вип'єм за все що миліше.
На видео 3 блиндажа. Сначала ракета поражает средний, со стороны противника (с других 2 ) реакции полный 0. Такое ощущение что сепары их построили специально для того чтобы придти и умереть.
Посему "не подумав" это скорее Вы написали о себе.
И предупредили...и проучили...и похоронили...
И все в одной экзекуции!)
Я тебе уже написал, всё изобретено давным-давно. Мирным - хлеб, Вооруженным - смерть.
Города не трогать, дабы жители не пополняли ряды сопротивляющихся.
А трындеть? Каждый может что угодно в меру своей распущенности. За трындеж убивали только в одной странее массово. В СССР, ну еще конечно в Золотой Орде.
Забудь вот эти ордынско-кацапские методы.
Павел Казарин
"...Реванш - это не обнуление нового украинского символического. Не
реинкарнация 23 февраля и не культ победобесия. Реванш - это даже не
сдача Украины в собственность российским монополиям. Евгений Мураев
доказал: реванш - это продажа украинских граждан...
...Украинские пророссийские - это оксюморон. Такое словосочетание могло
существовать до войны. До того момента, как Москва отторгла Крым и
подожгла Донбасс. С февраля 2014-го единственный вопрос, который имеет
значение, звучит просто: «Чьей победы и чьего поражения вы желаете по
итогу этой войны?». И я прекрасно понимаю, какой ответ готов дать
Евгений Мураев.
В этом и особенность. Нет никакой точки компромисса с этими людьми.
Их невозможно включить в украинский проект, просто потому, что им не
нужен никакой украинский проект. Им попросту нужна Россия - и ни на что
меньшее они соглашаться не готовы..."
Рассея это да, это большое, это страшное, это внушает им уважение. Там ведь чуть-что - сразу по ипальнику могут дать и в кутузку упрятать. Вот это порядок, вот это да! А Украина это для них так, временное прибежище.
Весь завезенный и рожденный в России скот, лошади, олени, верблюды, собаки, кошки и рыбки должны быть промаркированы, считают в Минсельхозе. Эту процедуру, согласно его проекту, будут осуществлять владельцы животных за свой счет. Платон для животных, на очереди клеймение холопов
А то бы как ухнул, дымовыми снарядами )))))))))))
- Я не имею к этому никакого отношения!
Кацапов показательно унизили в Италии.
https://gazeta.ua/ru/articles/world-life/_vasha-eda-v-tom-uglu-v-italii-nakazali-rossijskih-turistov/837196